Die Geschichte der Schlacht: Manöver, Teil 10

Deutsche Wiedergeburt: Blitzkrieg

von Big Serge

18. Februar 2023

Nur wenige Wörter haben das militärische Lexikon so elektrisiert wie der Blitzkrieg. Das Wort hat im Laufe der Zeit eine paradoxe Form angenommen – es bedeutet so viele verschiedene Dinge, dass es fast gar nichts zu bedeuten scheint, und doch hat es universelle Anerkennung und ein starkes Gütesiegel. Es ist natürlich nicht sofort klar, was mit Blitzkrieg gemeint ist. Handelt es sich um einen operativen Begriff, der sich auf das Durchdringen und Einkreisen großer feindlicher Verbände bezieht? Oder handelt es sich eher um eine taktische Bezeichnung, die sich auf den kombinierten Einsatz von Luftstreitkräften und Panzern bezieht? Vielleicht ist es auch keines von beidem – in manchen Fällen wird Blitzkrieg einfach als Bezeichnung für einen sehr schnellen Sieg verwendet.

Obwohl sich anscheinend niemand auf eine Definition einigen kann, scheinen wir alle zu wissen, was mit dem Wort gemeint ist. Im Großen und Ganzen ist damit das Kriegskampfsystem gemeint, mit dem die deutsche Wehrmacht von 1939 bis 1941 eine Reihe spektakulärer und extrem schneller Siege in ganz Europa errang. Während die genaue Natur dieses Zusammenhangs nicht immer gut verstanden wird, steht der Blitzkrieg für einen bestimmten Eindruck des Krieges mit bestimmten Bildern, die damit verbunden sind: Kolonnen von Panzern und Lastwagen, die mit hoher Geschwindigkeit die Straße hinunterfahren, Sturzkampfbomber, die aus dem Himmel kreischen, ein bösartiger Angriffsstil, der durch extreme Gewalt und Geschwindigkeit gekennzeichnet ist, und das Hakenkreuz, das siegreich von Warschau bis Paris weht.

Meine Absicht ist es, dieses Bild zu vervollständigen und den Blitzkrieg als eine besondere Verknüpfung von operativen, taktischen und technischen Systemen zu interpretieren. Genauer gesagt war das deutsche System der Kriegsführung, das 1939 vorgestellt wurde, eine Mischung aus langjährigen deutschen Operationskonzepten (in der Tradition von Helmuth von Moltke) und den gegen Ende des Ersten Weltkriegs entwickelten Infiltrations- und Penetrationstaktiken, die durch den Einsatz von Mechanisierung, Funkkommunikation und Bodenunterstützungsflugzeugen technisch ermöglicht wurden. Dieses System ermöglichte es der Wehrmacht, das Tempo der Operationen zu kontrollieren, indem sie entlang ausgewählter Vorstoßachsen ein hohes Maß an anhaltender Feuerkraft einsetzte und die Vorteile des Manövers voll ausschöpfte, indem sie die Initiative ergriff und sie nie wieder abgab.

Der Blitzkrieg mag für die verschiedenen Armeen, die zwischen 1939 und 1941 aufgerieben wurden, etwas völlig Neues gewesen sein, aber in vielerlei Hinsicht war er den Nachkommen der preußisch-deutschen Militärtradition bestens bekannt. Von Anfang an hatte die preußische aristokratische Offiziersklasse geglaubt, dass das Gewinnen von Kriegen konzeptionell einfach sei: den Feind finden und ihn angreifen. “Die preußische Armee greift immer an”, lautete die einfache Maxime Friedrichs des Großen. Die Panzer und Bomber mögen neu gewesen sein, aber das Ethos war schon sehr alt.

Die Panzerdivision

Man kann ohne jede Übertreibung sagen, dass die Panzerdivision die wichtigste und wirkungsvollste militärische Innovation der Zwischenkriegszeit war – und doch wird das Konzept in vielen populären Geschichtsbüchern entweder schlecht verstanden oder beschönigt. Meistens wird die Idee so dargestellt, dass die Deutschen ihre Panzer einfach “konzentrierten”, anstatt sie in kleinen Einheiten in der Armee zu verteilen. Dies mag der Genialität der Panzerdivision nahe kommen, geht aber nicht wirklich auf die wesentlichen Merkmale ein. Die Konzentration von Panzern war keine Innovation, die nur den Deutschen vorbehalten war – die Briten zum Beispiel entwickelten “Panzerdivisionen”, die Hunderte von Panzern und nur wenige unterstützende Einheiten umfassten. Ein britischer General wies sogar ausdrücklich darauf hin, dass die Infanterie nicht Seite an Seite mit den Panzern an vorderster Front kämpfen sollte.

Die Deutschen haben bei der Entwicklung der Panzerdivision etwas Einzigartiges getan. Die Panzerdivision war keine reine Panzer- oder Panzerformation, sondern eine umfassend ausgerüstete Formation mit kombinierten Waffen, in der alle unterstützenden Waffen motorisiert waren, um der Mobilität des Panzers zu entsprechen. Das Ergebnis war ein schneller, flexibler und vielseitiger Verband, der für praktisch jede Kampfaufgabe geeignet war.

In einer der vielen köstlichen Zufälle der Geschichte fiel Heinz Guderian aus dem Rennen, als der Vertrag von Versailles die Größe des deutschen Offizierskorps auf nur 4.000 Mann beschränkte. Da seine militärische Karriere auf diese Weise am Leben erhalten wurde, verbrachte er die späten 1920er Jahre damit, eine Art Guru der gepanzerten Kriegsführung zu werden. Er verschlang die Literatur über Panzer aus ganz Europa, nahm die Ideen von Volckheim in sich auf und schrieb mehrere Abhandlungen und kurze Bücher zu diesem Thema. Dies machte ihn bekannt und brachte ihm eine Beförderung zum Inspekteur der motorisierten Truppen ein. Im Laufe dieses Prozesses wurde Guderian immer überzeugter von der Notwendigkeit einer zusammenhängenden, kombinierten Truppenformation.

Wir lassen ihn das in seinen eigenen Worten erzählen:

In diesem Jahr (1929) kam ich zu der Überzeugung, dass Panzer allein oder in Verbindung mit der Infanterie niemals eine entscheidende Bedeutung erlangen könnten. Meine historischen Studien, die in England durchgeführten Übungen und unsere eigenen Erfahrungen mit Modellen hatten mich davon überzeugt, dass die Panzer niemals ihre volle Wirkung entfalten können, solange die anderen Waffen, auf deren Unterstützung sie unweigerlich angewiesen sind, nicht auf das Niveau ihrer Geschwindigkeit und ihrer Geländegängigkeit gebracht werden. In einer solchen Formation aller Waffen müssen die Panzer die Hauptrolle spielen, während die anderen Waffen den Anforderungen der Panzerung untergeordnet werden. Es wäre falsch, Panzer in Infanteriedivisionen einzugliedern; was wir brauchten, waren Panzerdivisionen, die alle Unterstützungswaffen enthielten, die notwendig waren, damit die Panzer ihre volle Wirkung entfalten konnten.

Guderian bekam schließlich 1933 seine große Chance, als er dem neuen deutschen Reichskanzler eine Feldvorführung von Waffen vorführte. Als ein Zug Panzer I auf das Feld trudelte und mit seinen Manövern begann, war Hitler (laut Guderian) sehr begeistert und rief: “Das ist es, was ich will!”

Bis 1935 hatte die Wehrmacht ihre ersten drei Panzerdivisionen aufgestellt, und 1937 veröffentlichte Guderian ein Buch über gepanzerte Operationen mit dem Titel “Achtung Panzer!” – Hüte dich vor dem Panzer!

Die Zusammensetzung der Panzerdivisionen änderte sich natürlich im Laufe der Zeit, und vor allem in der Spätphase des Krieges lagen sie in der Regel weit unter der ihnen zugewiesenen oder “Papier”-Stärke an Panzern und Fahrzeugen, aber die Panzerdivision am Vorabend des Krieges war ungefähr wie folgt aufgebaut:

Eine Panzerbrigade mit etwa 300 Panzern (aufgeteilt in zwei Regimenter). Dies wurde später als zu schwerfällig für die Divisionsführung angesehen und auf ein einziges Panzerregiment mit 150 Panzern pro Panzerdivision reduziert.

Eine motorisierte Infanteriebrigade, einschließlich schwerer Infanteriewaffen (Mörser und Maschinengewehre), und voll motorisiert mit Lastwagen und Motorrädern.

Ein Aufklärungsbataillon, das mit leichten Kraftfahrzeugen und Motorrädern ausgestattet ist.

Eine Panzerabwehrkompanie, ausgestattet mit Panzerabwehrkanonen auf Lastwagen.

Ein motorisiertes Artillerieregiment mit sechs Haubitzenbatterien auf Lastwagen, insgesamt vierundzwanzig Geschütze.

Ein motorisiertes Feldbaubataillon (im deutschen Sprachgebrauch “Pioniere” genannt) für Bau- und Abbrucharbeiten, einschließlich einer Brückenbaueinheit.

Abgerundet wird die Division durch verschiedene Unterstützungseinheiten, darunter ein Flak-Bataillon, ein Signal- und Fernmeldebataillon, ein Sanitätsbataillon, ein Feldreparatur- und Wartungsbataillon und ein Quartiermeister (Nachschub).

Da im Laufe des Krieges neue Systeme entwickelt wurden, verlagerte sich die Beladung der Panzerdivisionen weg von Lastwagen und hin zu zweckmäßigeren Fahrzeugen. Anstelle der Panzerabwehrkanonen und Haubitzen, die hinter den Lastwagen hergezogen wurden, wurden selbstfahrende Artilleriegeschütze und Panzerjäger eingeführt, und die Infanterieeinheiten tauschten ihre Lastwagen gegen gepanzerte Halbkettenfahrzeuge aus, aber der Grundaufbau der Einheit blieb gleich. Es handelte sich um eine eigenständige Kampftruppe mit umfassenden Fähigkeiten, und alles – bis hin zur Feldbäckerei – war motorisiert, um ihr die Mobilität der Panzer zu verleihen.

Die Deutschen hatten in der Tat die erste vollständig motorisierte kombinierte Waffenformation entwickelt. Anstatt einfach zu sagen, dass sie “ihre Panzer konzentrierten”, sollten wir sagen, dass sie ihre Mobilität konzentrierten. Ein großer Teil der deutschen Armee bestand weiterhin aus Standard-Infanteriedivisionen, die sich auf die guten alten Füße und Pferde verließen, um sich fortzubewegen (1939 waren nur die Panzerabwehreinheiten in einer Standard-Infanteriedivision motorisiert), aber die Panzerdivisionen bildeten ein äußerst wirksames Führungselement der deutschen Schlachtordnung. Am Vorabend des Krieges, 1939, hatte die Wehrmacht gerade einmal sechs Panzerdivisionen im Einsatz (von fast siebzig Divisionen, die an der Invasion Polens teilnahmen), aber selbst in dieser begrenzten Zahl erwiesen sie sich als eine beeindruckende Schlagkraft.

Die gepriesenen deutschen Panzer wiesen eine seltsame Ironie auf. Die berühmtesten deutschen Panzermodelle sind in der Regel die schwer bewaffneten Ungetüme der späten Kriegszeit – die “Raubkatzen”, wie der Panzer V Panther und der berühmte Tiger. Die Ironie liegt natürlich darin, dass Deutschland diese Panzer erst ab 1943 einsetzte, als es den Krieg bereits entscheidend verloren hatte. Alle deutschen operativen Erfolge wurden zwischen 1939 und 1942 erzielt, als Deutschland Panzer einsetzte, die den alliierten Fahrzeugen objektiv unterlegen waren. Im Frankreichfeldzug 1940 – um nur ein Beispiel zu nennen – hatte die 1. Panzerdivision 248 Panzer in ihrem Bestand, von denen 150 (60 %) entweder Panzer I oder II waren – leichte Panzer, deren Bewaffnung und Panzerung nicht ausreichte, um mit britischen und französischen Modellen mitzuhalten. Der Panzer I war eigentlich ausdrücklich als Übungsfahrzeug konzipiert worden und verfügte über keinerlei Kanonen, sondern nur über Maschinengewehre. Dennoch wurde er sowohl in Polen als auch in Frankreich in großer Zahl eingesetzt, da die neueren Modelle nicht in ausreichender Zahl vorhanden waren.

Der große Erfolg der Panzerdivisionen beruhte also nicht auf einer überlegenen Kampffähigkeit der deutschen Panzer selbst, sondern auf den kooperativen und umfassenden Fähigkeiten der gesamten Formation und ihrer Fähigkeit, sich geschmeidig und präzise zu bewegen. Dies wiederum hing von einer Lösung für die Alpträume der Befehls- und Kontrollsysteme ab, die die Armeen im Ersten Weltkrieg geplagt hatten.

Die Befehlshaber entdeckten 1914 schnell, dass es furchtbar schwierig war, ihre großen Verbände auf dem Schlachtfeld zu bändigen. Die Massenarmee war einfach zu groß, das Schlachtfeld war zu weitläufig und komplex, und die Kommunikationstechnologie war zu langsam und schwerfällig, als dass die Befehlshaber in der Lage gewesen wären, in Echtzeit zu wissen, was vor sich ging, und ihren Untergebenen aktuelle Anweisungen zu geben. Die Einführung voll motorisierter Einheiten wie der Panzerdivision drohte diese Probleme zunächst noch zu verschärfen, da sich die Truppen nun noch schneller bewegten und sich immer weiter vom Kommando entfernten. Wenn es schon schwierig war, die sich langsam bewegenden Infanterieverbände zu kontrollieren, so würde es noch schwieriger sein, die mobilen Panzereinheiten zu lenken, die über das Schlachtfeld rasten.

Das Radio war der Dreh- und Angelpunkt für die technische Lösung, die für das Funktionieren des gesamten Panzerexperiments erforderlich war. Das Radio war zwar kein deutsches Alleinstellungsmerkmal, doch scheinen die Deutschen die ersten gewesen zu sein, die es als eine absolut kritische, paradigmenverändernde Technologie erkannten. Bei einer Reihe von Feldübungen im Jahr 1932 wurde deutlich, dass man einfach nicht zu viele Funkgeräte haben konnte, und bei Kriegsbeginn 1939 war es bei der Wehrmacht Standard, dass jedes Fahrzeug der Panzerdivision mit einem Funkgerät ausgestattet war – nicht nur die Führungsfahrzeuge, wie es bei konkurrierenden Armeen üblich war.

Das war also die Stärke der Panzerdivision: eine zusammenhängende und umfassend ausgerüstete Angriffstruppe mit eigenen Panzer-, Artillerie-, Flak-, Infanterie-, Technik-, Aufklärungs- und Panzerabwehreinheiten, wobei jedes einzelne Element der Division in der einen oder anderen Form motorisiert war und über ein integriertes Funknetz gesteuert wurde. Es handelte sich um eine Einheit, die hart zuschlug, sich schnell bewegte und blitzschnell umschalten konnte.

Alle Großmächte in den späten 1930er Jahren hatten eine Art Panzerprogramm. Sie alle hatten Funkgeräte, Flugzeuge und moderne Artillerie. Tatsächlich war der deutsche Panzerpark 1939 deutlich kleiner als der sowjetische oder der französische Bestand. Was am meisten zählte und eine der Hauptursachen für Deutschlands enormen Vorsprung in der Kampfkraft in den ersten Kriegsjahren war, war die Entschlossenheit, eine voll motorisierte, kombinierte Waffengattung zu schaffen, die als gepanzerte Speerspitze dienen konnte, um die feindlichen Linien zu durchbrechen, in den rückwärtigen Bereich vorzudringen, sich in die eine oder andere Richtung zu wenden und je nach den Erfordernissen schnell ein komplettes mechanisiertes Kampfpaket einzusetzen.

Der deutsche Militärapparat hatte lange Zeit bestimmte Ansichten darüber gepflegt, wie der Krieg geführt werden sollte. Angefangen bei der wahnsinnigen Gier Friedrichs des Großen nach den Flanken des Feindes über Moltkes lebhafte Manöver gegen Österreich und Frankreich bis hin zu den frustrierenden und vergeblichen Versuchen Hindenburgs und Ludendorffs, die Mobilität auf operativer Ebene im Ersten Weltkrieg wiederherzustellen – es handelte sich um eine militärische Tradition, die darauf abzielte, große, schlagkräftige Einheiten mobil zu machen und sie auf die Jagd nach dem Hauptteil des Feindes zu schicken.

Mit der Panzerdivision hatten sie endlich das perfekte Werkzeug für diese Aufgabe.

Operative Synthese

Und schließlich kommen wir zum Blitzkrieg. Wenn es jemals ein Wort gab, das die Historiker geplagt hat, dann war es dieses. In relativ kurzer Zeit wurde “Blitzkrieg” zum westlichen Standardbegriff für die mobilen Operationen der Wehrmacht und hat sich seitdem zu einem allgemeinen Synonym für jede Art von Manöverkrieg entwickelt. Und doch scheint der Ursprung des Wortes selbst weitgehend eine Erfindung der westlichen Presse zu sein, die versucht, die Abfolge der schnellen Siege Deutschlands zu erklären. Das Wort taucht in deutschen militärischen Texten, Handbüchern oder operativen Entwürfen nicht auf. Hitler bezeichnete es als “ein völlig idiotisches Wort”, und Heinz Guderian tat es als einen schlampigen Versuch der Gegner Deutschlands ab, ihre Erfolge zu erklären.

Und doch genießt der Blitzkrieg als solcher ein nahezu universelles Gütesiegel und weist bestimmte Merkmale oder Motive auf – schnelle Bewegung und Durchdringung, Mechanisierung, Luftnahunterstützung und kombinierte Kriegsführung. Der Blitzkrieg ist etwas, das die meisten Menschen kennen, und doch haben seine führenden Vertreter geleugnet, dass er jemals existierte, und heute wird das Wort für jede militärische Operation verwendet, die durch Geschwindigkeit und große Gewalt gekennzeichnet ist. Robert Citino, ein herausragender Historiker der deutschen Operationen, hat gesagt, dass “der Begriff Blitzkrieg das klassische Beispiel für begriffliche Unschärfe bleibt. Er kann so viele Dinge bedeuten, dass er am Ende nichts mehr bedeutet. Dennoch können wir nicht leugnen, dass, wenn die Menschen sprechen

as deutsche Offizierskorps des Zweiten Weltkriegs verstand seine operative Kunst nicht als eine völlig neue Form der Kriegsführung, sondern als eine Wiederherstellung und Verbesserung seiner charakteristischen mobilen und aggressiven Operationen durch technische, taktische und organisatorische Weiterentwicklungen.



Eine konzeptionelle Darstellung des Blitzkriegs

Kehren wir zu einigen Grundlagen zurück. Die preußische Armee hatte eine lange Tradition der Aggression auf dem Schlachtfeld, bei der es darum ging, mit Höchstgeschwindigkeit auf den Hauptteil des Gegners zu marschieren und so schnell wie möglich anzugreifen. Aggression war das bestimmende Merkmal, nicht ausgeklügelte Manöver oder Umzingelung – denn beides war mit Musketenarmeen nicht besonders gut möglich. Keiner der großen preußischen Generäle der frühen Neuzeit, nicht einmal Friedrich der Große oder Blücher, führte auch nur annähernd eine Umzingelungs- oder Vernichtungsschlacht. Der Schlüssel zu ihrer Operationsform war stattdessen Tempo, Geschwindigkeit und entschlossener Angriffselan – sich dem Feind zu nähern und seine Hauptstreitmacht auszulöschen.

Es war Moltke, der diese Form zu dem erhob, was wir als “Manöver auf operativer Ebene” bezeichnen würden – die Bewegung großer Verbände (Divisionen, Korps und Armeen) in getrennten, aber synergetischen Mustern. Sein Markenzeichen, die Siege über Österreich bei Konnigratz 1866 und Frankreich 1870/71, wurden beide durch die Aufteilung der Armee in verstreute Formationen erzielt, die dann aufeinander zu manövrierten, als ob sie den Feind in einer Klemme fangen wollten.

Erst nach Moltke, in der unruhigen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, begannen deutsche Offiziere von “Vernichtungsschlachten” zu sprechen. Alfred von Schlieffen, der Chef des Generalstabs, war ein wenig besessen von Hannibals antikem Sieg bei Cannae, bei dem eine ganze römische Armee eingekesselt und vernichtet wurde. Man hoffte, mit moderner Operationsplanung und komplexen Befehls- und Kontrollsystemen eine echte Vernichtung großer Armeen erreichen zu können. Der deutsche Operationsplan von 1914 zielte darauf ab, genau dies gegen die Franzosen zu erreichen, aber die Grenzen der Mobilität und der Kommunikation machten den Plan zunichte, und es gelang den Deutschen nicht, ihre Einheiten auf der operativen Ebene so zu bewegen, wie sie es wollten.

Kurz gesagt, Deutschland hatte eine idealisierte Form der Kriegsführung, die es nie ganz hatte verwirklichen können – das, was es “Bewegungskrieg” nannte. Angestrebt wurden echte Vernichtungsschlachten gegen operative Ziele (große gegnerische Verbände wie Korps und Feldarmeen). Einen ersten Vorgeschmack auf dieses Ideal hatte es 1870 in Sedan gegeben, als Moltke eine ganze französische Armee umzingelt und vernichtet hatte, doch spätere Versuche, dieses Kunststück zu wiederholen, waren gescheitert.

In der Zwischenkriegszeit erkannten sie, dass technische, organisatorische und taktische Neuerungen es möglich gemacht hatten, die operative Bewegung wiederherzustellen und die Kunst auf ein bis dahin ungeahntes Niveau zu heben. Unter den deutschen Offizieren herrschte keineswegs das Gefühl, etwas Neues geschaffen zu haben, sondern vielmehr die alte Kampfweise wiederhergestellt zu haben – Moltkes Kunst war wiederbelebt worden, und zwar auf hohem Niveau.

Die technischen Lösungen sind vielleicht die offensichtlichsten. Die Manöver des Ersten Weltkriegs scheiterten letztlich an der unzureichenden Transport- und Kommunikationstechnik, die noch an statische Infrastrukturen wie Telegrafen- und Eisenbahnlinien gebunden war. Diese Tatsache verschaffte der Verteidigung stets einen entscheidenden Vorteil in Bezug auf Mobilität und Führung. Diese Vorteile wurden mit der Einführung der Motorisierung und des drahtlosen Funks zunichte gemacht. Sie lösten die angreifenden Truppen von ihrer Infrastruktur und ermöglichten eine noch nie dagewesene Mobilität sowie eine zuverlässige und unmittelbare Kommunikation auf allen Ebenen der Armee.

Der Verbrennungsmotor und der drahtlose Funk waren jedoch nicht nur dem nationalsozialistischen Deutschland vorbehalten. Jede Armee verfügte über diese Dinge. Was ihnen fehlte, waren besondere deutsche organisatorische und taktische Innovationen.

Die Taktik war 1918 in Ludendorffs großer Frühjahrsoffensive deutlich vorweggenommen worden. Diese Operation war die große Bewährungsprobe für die deutschen Sturmtruppen und ihre Infiltrationstaktik gewesen, die darauf abzielte, eine überwältigende Feuerkraft auf kleine, sorgfältig ausgewählte Abschnitte der Linie zu richten. Die Sturmtruppen hatten die Aufgabe, schmale Breschen in die feindliche Verteidigung zu sprengen und in den Rücken des Feindes vorzustoßen, gefolgt von regulären Infanterieeinheiten, die die Breschen erweitern und hinter den Sturmtruppen eindringen sollten. Der Schlüsselaspekt dieser neuen Infanterietaktik war vor allem der Einsatz von Einheiten mit hoher Feuerkraft an entscheidenden Punkten, um Durchbrüche zu schaffen, durch die der Großteil der Infanterie folgen konnte. Mit anderen Worten: Die Sturmbataillone hatten nicht die Aufgabe, den Feind im Einzelnen zu besiegen, sondern ihn zu durchdringen und den Weg für die nachfolgenden Einheiten zu ebnen.

Das Wesen der deutschen militärischen Wiederbelebung lässt sich recht einfach so zusammenfassen, dass die Panzerdivision eine perfektionierte Version der Infiltrationstaktik der Sturmbataillone umsetzte, was wiederum die Wiederherstellung der operativen Bewegungsebene ermöglichte. Die Panzerdivisionen waren vor allem ein Mittel, um die gegnerische Linie zu durchbrechen und in den rückwärtigen Bereich vorzustoßen, um den Weg für die normalen Infanterieeinheiten zu ebnen, die den Großteil der Wehrmacht bildeten. Auf diese Weise schufen die Panzerdivisionen die Voraussetzungen für eine Einkesselung, liquidierten aber nicht selbst den eingekesselten Feind, sondern überließen diese Aufgabe den nachrückenden Infanterieeinheiten.

Die Fähigkeit der Panzerdivisionen, Breschen in die gegnerische Verteidigung zu schlagen, war beeindruckend und wurde durch ihre Fähigkeit ermöglicht, mit ihrer organischen Panzer- und motorisierten Artillerie sowie mit Luftunterstützung eine enorme Feuerkraft auf enge Abschnitte der gegnerischen Front zu richten.

Das weit verzweigte deutsche Funknetz ermöglichte es, präzise Luftunterstützung zu koordinieren – am bekanntesten sind die Stuka-Sturzkampfbomber. Die Stuka ist ein legendäres Flugzeug, das man sofort wiedererkennt. Als Junge konnte ich stundenlang Bilder von ihnen anstarren und mich in der brachialen Pracht der Möwenflügel und des festen Fahrwerks sonnen. Die Erfahrung, aus der Luft angegriffen zu werden, war furchterregend, denn die berüchtigten Sirenen der Stuka kreischten, als sie in einem Winkel von fast neunzig Grad in den Sturzflug überging. Abgesehen von den psychologischen Effekten bestand der Sinn der Luftnahunterstützung durch die Luftwaffe jedoch darin, einen Schub an Feuerkraft am Ort des Angriffs zu liefern.

Der Stuka vergrößerte die Feuerkraft am Angriffspunkt erheblich

Das deutsche Panzerangriffspaket war wirklich erschreckend. Schwache Abschnitte der feindlichen Front wurden sorgfältig ausgewählt; Panzerkolonnen setzten sich von der Straße ab und stürmten durch Lücken in der Linie, wobei sie das Feuer auf sich lenkten. Die gezogenen (später selbstfahrenden) Artilleriegeschütze der Division wurden zu Batterien aufgerüstet und begannen zu schießen – ihr Feuer wurde von organischen Aufklärungselementen korrigiert, während Stukas aus dem Himmel kamen und ihre Bomben abwarfen. Die Infanterie folgte den Panzern in die Bresche – sie stiegen von ihren Lastwagen ab und ließen Maschinengewehr-, Mörser-, Gewehr- und Granatfeuer auf sie niederprasseln. Wenn die überwältigten Verteidiger versuchten, sich zurückzuziehen, trafen sie häufig auf die Panzer auf der Straße hinter ihnen in Blockadeposition. Dies war ein taktisches Paket, das auf überwältigender Feuerkraft und Gewalt an engen Stellen beruhte, und es war furchtbar effizient.

Die letzte Zutat, die erforderlich war, um diese furchteinflößende Kampfmaschine zum Laufen zu bringen, war auch der geheime Hort der deutschen Stärke: das Offizierskorps. Trotz der strengen Auflagen des Versailler Vertrags ging Deutschland mit einem robusten und gut ausgebildeten Offizierskorps in den nächsten Krieg, das den Kern einer rasch expandierenden Wehrmacht bildete. Dies war weitgehend den Bemühungen von Hans von Seeckt zu verdanken, der in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg Generalstabschef war. Seeckt war der festen Überzeugung, dass der Krieg ein unvermeidlicher Aspekt des politischen Lebens der Menschheit sei und dass Deutschland unabhängig von den vertraglichen Vereinbarungen auf den nächsten Krieg vorbereitet sein müsse. Da das Offizierskorps durch den Vertrag auf nur 4.000 Mann begrenzt war, ergriff Seeckt zwei Maßnahmen. Erstens wurden alle verbleibenden Offiziere so ausgebildet, dass sie Einheiten befehligen konnten, die höher waren als ihr Dienstgrad (so dass die 4.000 Offiziere zwar alle Dienstgrade umfassten, aber in Bezug auf die Ausbildung mit Majoren und höheren Dienstgraden vollgestopft waren), und zweitens konzentrierte sich die Armee auf die Perfektionierung ihrer Ausbildungsprogramme und die Aufrechterhaltung der Akademien, damit das Offizierskorps zu gegebener Zeit schnell erweitert werden konnte. Seeckt, vielleicht noch mehr als Guderian

Es lag nicht nur daran, dass die deutschen Offiziere gut ausgebildet waren, sondern auch daran, dass sie alle dazu ausgebildet wurden, den Krieg auf dieselbe Weise zu sehen. Die deutsche Akademie vermittelte einen übernatürlichen Sinn für Aggression und Entschlossenheit auf dem Schlachtfeld. Mit anderen Worten: Der Bewegungs- und Angriffsfeldzug wurde durch die Aggressivität der Offiziere von unten nach oben vorangetrieben. Nur selten musste der Befehl zum Angriff vom Oberkommando erteilt werden; häufiger wurde das Oberkommando darüber informiert, dass der Angriff im Gange war.

Hinzu kam die Tradition der Armee, dass die Kommandeure im Feld unabhängige Entscheidungen trafen. Heute ist es in Mode gekommen, von “Auftragstaktik” zu sprechen. Die Idee dahinter ist, dass die Befehlshaber Ziele und keine detaillierten Anweisungen erteilen und es den Untergebenen überlassen, den besten Weg zur Zielerreichung zu finden. Wie im Falle des Blitzkriegs ist Auftragstaktik jedoch ein Begriff, der von den Deutschen selbst nicht häufig verwendet wurde. Sie sprachen vielmehr von der Tradition der Unabhängigkeit des Befehlshabers im Feld. Dies bedeutete ganz einfach, dass seit der Zeit Friedrichs des Großen ein preußisch-deutscher Befehlshaber, der eine Gelegenheit zum Angriff auf den Feind sah, praktisch nie getadelt (geschweige denn bestraft) wurde, wenn er sie wahrnahm. Die deutsche Geschichte ist voll von aggressiven Feldkommandeuren, die größere Pläne und Befehle über den Haufen warfen, weil sie eine Chance sahen, den Feind zu packen und ihm ins Gesicht zu treten, und auch die Wehrmacht erkannte (zumindest in den ersten Kriegsjahren) das Vorrecht des Feldherrn an, anzugreifen.

Dies führte zu einer eher impliziten als expliziten Kommunikation innerhalb der Armee, wobei die gesamte Einheit organisch einen mobilen und angreifenden Krieg anstrebte. Dieses System bescherte Deutschland zwischen September 1939 und Dezember 1941 eine beispiellose Reihe von Siegen in ganz Europa. Von Paris im Westen bis Kiew und Smolensk im Osten, von Norwegen bis zum Mittelmeer, in den Bergen des Balkans, auf der Insel Kreta, in den Fjorden Skandinaviens und auf den Feldern Frankreichs – die Wehrmacht siegte einfach.



Die Demonstration: Polen, 1939

In der enormen Menge an Inhalten über den Zweiten Weltkrieg – Bücher, Dokumentationen, Filme usw. – kommt der Eröffnungsfeldzug des Krieges im Allgemeinen zu kurz. Angesichts der enormen Ausmaße dessen, was auf uns zukam – sowohl was das Ausmaß der Feldzüge, die vielfältigen Schrecken und Verbrechen gegen die Menschlichkeit als auch die Metastasierung des Konflikts über sechs Jahre und mehrere Kontinente hinweg betrifft – erscheint das muntere kleine Treiben der Wehrmacht in Polen im September 1939 relativ klein und unbedeutend. Polens Schicksal ist so gewiss, sein Kampf so aussichtslos und seine Tragödie so groß, dass die eigentlichen operativen Details des deutschen Feldzugs wie eine irrelevante Ablenkung auf dem Weg zu größeren und schrecklicheren Dingen erscheinen.

Es ist eine ziemlich eindeutige Tatsache, dass Polen 1939 keine wirkliche Chance hatte, einen militärischen Sieg zu erringen, vor allem wegen des enormen diplomatischen Versagens der deutschen Seite.

Polens Schicksal war mehr oder weniger garantiert, da es keine Verbündeten mit angrenzenden Grenzen hatte (und somit niemanden, der sofort sinnvolle Hilfe anbieten konnte), und es war nun für eine Invasion aus fast jeder Richtung vorgesehen. Man kann also unumstritten sagen, dass mit der Unterzeichnung des Molotow-Ribbentrop-Paktes am 23. August 1939 die Vernichtung der 2. polnischen Republik mehr oder weniger feststand.

Dies ist jedoch eine allgemeine Aussage über das Schicksal des Staates. Die Art und Weise, wie die polnische Armee von der Wehrmacht vernichtet wurde, war eine ganz andere Sache – eine technische, die die Welt durch ihre Schnelligkeit und Gewalt schockierte.

Die Wehrmacht war offensichtlich der haushohe Wettfavorit gegen die polnischen Streitkräfte, wenn auch nicht ganz aus den Gründen, die die Menschen allgemein glauben. Es halten sich hartnäckig Stereotypen über die Rückständigkeit Polens, und insbesondere wird immer noch die Geschichte erzählt, dass polnische Kavalleristen mit Lanzen gegen deutsche Panzer kämpften. Dies hat sich mit ziemlicher Sicherheit nicht zugetragen und war wahrscheinlich eine vom deutschen Propagandaapparat erfundene Geschichte, um zu zeigen, wie primitiv und sklavisch die Polen waren.

Tatsächlich war die polnische Armee so groß, professionell und gut ausgerüstet, wie man es sich angesichts der wirtschaftlichen und demografischen Ressourcen Polens hätte wünschen können. Die Polen verfügten über moderne und wirksame Artillerie- und Panzerabwehrgeschütze, darunter ein 75-mm-Modell, das sich als perfekt geeignet erwies, um Panzer des Jahrgangs 1939 zu zerschmettern. Polen verfügte sogar über einen eigenen Panzerpark, der zwar nicht den deutschen oder sowjetischen Standards entsprach, aber größer und fortschrittlicher war als die amerikanischen Bestände zu dieser Zeit.

Das Problem war nicht, dass Polen ein primitiver Staat mit einer Armee aus dem 19. Das Problem war, dass sie nicht nur waffentechnisch, sondern auch auf operativer Ebene dem Angriffselan der Deutschen Wehrmacht unterlegen waren. Der personelle Vorteil war nicht besonders entscheidend: Polen verfügte über 376 Infanteriebataillone gegenüber 559 Bataillonen der Wehrmacht, was einem deutschen Vorteil von etwa 50 % entsprach. Als die polnischen Reserven mobilisiert wurden, waren die Zahlen fast ausgeglichen – etwa 1,5 Millionen deutsche Soldaten gegen 1,3 Millionen Polen. Allerdings verfügten die deutschen Streitkräfte über eine wesentlich höhere Dichte an schweren Waffen. Während die Deutschen also nur einen geringen Vorsprung an Mannstärke hatten, verfügten sie über fast dreimal so viele schwere Artilleriegeschütze und mehr als fünfmal so viele Panzerabwehrkanonen und gepanzerte Fahrzeuge wie die Polen.

Der entscheidende Faktor aus operativer Sicht war die Tatsache, dass Deutschland im September 1939 mehr oder weniger auf drei Seiten an Polen grenzte. Ostpreußen, das sich an der Nordflanke Polens befand, war durch einen schmalen Streifen polnischen Territoriums, den so genannten Danziger Korridor, vom übrigen Deutschland getrennt. Im Süden war das deutsche Territorium durch die Annexionen der ehemaligen Tschechoslowakei weiter nach Südosten vorgedrungen. Infolgedessen war ein Großteil des polnischen Territoriums zu einem riesigen Vorposten geworden, der für Angriffe aus drei verschiedenen Richtungen anfällig war.

Leider entschied sich die polnische Führung – als klar wurde, dass der Krieg kommen würde – für einen katastrophalen Aufmarschplan, der versuchte, alles zu verteidigen, indem er polnische Verteidigungslinien an den Rändern des Landes aufstellte. Im Gegensatz zu den westlichen Namenskonventionen, bei denen Armeen üblicherweise mit Nummern bezeichnet werden, mobilisierte Polen mehrere Feldarmeen, die nach den wichtigsten Städten in ihrem Operationsgebiet benannt wurden (z. B. Krakau-Armee im Südwesten, Lodz-Armee im Zentrum usw.). Nicht weniger als fünf solcher Armeen wurden in Grenznähe eingesetzt.

Diese Aufstellung, die im Allgemeinen darauf abzielte, die maximale Ausdehnung des polnischen Territoriums zu verteidigen, brachte einen Großteil der polnischen Armee in eine ungeschützte Position – eine Schwäche, die durch die Tatsache verstärkt wurde, dass der größte Teil der polnischen Infrastruktur im rückwärtigen Bereich (Munitionsdepots, Truppenkonzentrationen usw.) im westlichen Teil des Landes platziert war, weil man zuvor davon ausgegangen war, dass der wahrscheinlichste Angreifer die Sowjetunion sein würde. Da die Rote Armee von Osten her einmarschieren würde, wurde die militärische Infrastruktur im hinteren Teil des Landes (im Westen) errichtet, der nun die Front darstellte. Kurz gesagt, ein Großteil des polnischen Militärapparats wurde für Deutschland bereitgehalten, um es sich zu schnappen.

Niemand hatte damit gerechnet, dass Polen Deutschland besiegen könnte. Dennoch war Polen in der Lage, eine Million Männer aufzustellen, die von Hunderten von gepanzerten Fahrzeugen, Flugzeugen und schweren Waffen unterstützt wurden. Sie waren diszipliniert, mutig, professionell und hoch motiviert. Sie waren zwar unterlegen, aber der Erste Weltkrieg hatte gezeigt, dass diese Art von Staaten immer noch sehr schwer zu knacken sein konnte. Serbien, Bulgarien und Rumänien hatten es geschafft, den Großmächten monatelang die Stirn zu bieten, und Polen war weitaus stärker als jeder von ihnen. Selbst wenn sie waffentechnisch unterlegen waren, war kaum zu erwarten, dass die gesamte polnische Armee in 12 Tagen zerschlagen werden würde.

Der deutsche Aufmarschplan sah zwei Heeresgruppen vor. Eine aus fünf Korps bestehende nördliche Gruppe hatte zunächst die Aufgabe, den Danziger Korridor zu beseitigen und Ostpreußen mit Deutschland zu verbinden, während eine viel größere südliche Gruppe mit zehn Korps, darunter vier der sechs Panzerdivisionen der Wehrmacht, den Großteil der Schlagkraft ausübte.

Da Polen die Form eines riesigen Vorsprungs angenommen hatte, würde die konzentrische Bewegung dieser Armeegruppen aufeinander zu den polnischen Streitkräften zwischen zwei riesige Zangen gepresst. Dies war ein operatives Konzept, das fest in der Tradition Moltkes verwurzelt war, da es darauf abzielte, unabhängige Armeen aufeinander zu manövrieren und die feindliche Masse in der Mitte zu erwischen. Und genau das geschah auch, wenngleich die Geschwindigkeit und Grausamkeit der Operation schockierend war.

Die deutsche Invasion begann noch vor der Morgendämmerung am 1. September mit dem berüchtigten Angriff der Bomber der Luftwaffe auf die Stadt Weilun, als die deutschen Bodentruppen ihre Startlinien verließen. Das Grundproblem war, dass die Polen dem deutschen Angriffspaket nichts entgegenzusetzen hatten, da es, wie bereits erwähnt, seine Feuerkraft an engen Stellen konzentrierte, bevor es mit hoher Geschwindigkeit durch die Lücken stürmte. Angesichts der Tatsache, dass die Deutschen von vornherein in jeder schweren Waffenklasse im Vorteil waren, sorgte die polnische Entscheidung, zu versuchen, die gesamte Grenze zu bemannen, für einen überwältigenden deutschen Feuerkraftvorteil an den gewählten Durchbruchspunkten.

Die Panzerdivisionen dienten natürlich als tiefste Speerspitze, aber der Mangel an Panzerdivisionen bedeutete, dass ein Großteil der deutschen Kampfkraft von Infanteriedivisionen kam. Obwohl es in einigen Frontabschnitten praktisch keine gepanzerten Kräfte gab, brachen die Deutschen fast überall durch und waren bald tief im polnischen Rücken. Am 8. September hatten einige der führenden Panzereinheiten der Zehnten Armee bereits den Stadtrand von Warschau erreicht, während Krakau, weiter südlich gelegen, bereits am 6. September gefallen war.

In operativer Hinsicht ging es darum, dass ganze polnische Armeen an der Schwelle zur vollständigen Einkreisung standen. Die Krakauer Armee versuchte, sich nach Nordosten ins Landesinnere zurückzuziehen, aber zu diesem Zeitpunkt lagen zwei große Vorstöße der deutschen 14. Einheiten der Pomorze-Armee wurden in den ersten Tagen des Krieges im Danziger Korridor eingekesselt und vernichtet.

Die vielleicht beunruhigendste Situation ergab sich jedoch für die polnische Posener Armee. Sie war mit dem westlichsten Frontabschnitt betraut und sah sich zu Beginn der Feindseligkeiten keinen größeren deutschen Kampfformationen gegenüber – nur Grenzsoldaten. Unberührt, aber dem Untergang geweiht: Die deutschen Zangen schlossen sich hinter ihr. Sie versuchte einen halbherzigen Rückzug in Richtung Warschau, aber angesichts der Geschwindigkeit des deutschen Vormarsches war es nur noch eine Formsache, als sie zusammen mit den sich verzweifelt zurückziehenden Resten der Lodzer Armee weit westlich der Weichsel eingeschlossen wurde.

Am 12. September waren alle polnischen Truppen westlich der Weichsel operativ neutralisiert, d. h. sie waren entweder vernichtet oder in unterschiedlich großen Umzingelungen gefangen. Für die Polen war es unmöglich, irgendeine Art von Front zu stabilisieren oder auch nur sinnvolle Rückwärtstruppen aufzustellen, da der deutsche Vormarsch noch während der Mobilisierung Sammelgebiete erreichte. Die so genannte “Prusy-Armee” – die als primäre strategische Reserve gedacht war – musste direkt in den aktiven Kampf eintreten, wobei die polnische Infanterie versuchte, ihre Züge zu entladen, um sich dem gesamten deutschen Panzer-, Artillerie- und Stuka-Angriffspaket zu stellen. Einzelne kleine polnische Einheiten kämpften tapfer und schalteten hier und da Panzer aus, aber es gab einfach nichts, was die Willenskraft hier erreichen konnte, außer der ehrenvollen Erfüllung der individuellen Pflicht. Operativ wurde der polnischen Armee bei Kontakt das Rückgrat gebrochen.

Die herausragende Einheit war vielleicht das 19. Korps, das von keinem Geringeren als dem schlagkräftigen Heinz Guderian geführt wurde. Mit der 3. Panzerdivision und zwei motorisierten Infanteriedivisionen überquerte Guderian als Erster den Danziger Korridor und schloss an die deutsche Armee in Ostpreußen an. Danach unternahm er mit seinem Korps einen fantastischen Vorstoß quer durch das Land, wobei er die Operationslinien der 3. Armee überquerte und weit östlich der Weichsel landete. Das brachte die Lagekarte etwas durcheinander – Guderians gesamtes Korps war sozusagen “out of line” und landete weit weg vom Rest der Fourth Army. Aber er war weit vorgedrungen und hatte enormen Schaden angerichtet, und das war genau die Art von Initiative auf dem Schlachtfeld, die die deutsche Militärtradition tolerieren und fördern sollte. Kein Kommandeur würde erwarten, dafür bestraft zu werden, dass er den Feind zu energisch angreift – und Guderian würde noch weitere Wunder vollbringen.

In den Geschichtsbüchern wird der Polenfeldzug im Allgemeinen mit 35 Tagen angegeben – das sind die Tage vom Beginn der Feindseligkeiten am 1. September bis zur Kapitulation der letzten aktiven polnischen Armeeeinheiten in der Nacht vom 5. zum 6. Oktober. Tatsächlich dauerte die zusammenhängende Verteidigung Polens auf der operativen Ebene höchstens achtzehn Tage. In der zweiten Woche des Krieges war die polnische Armee in verschiedene Teile zersplittert, die tapfer, aber vergeblich weiterkämpften – in Kesseln in der westpolnischen Ebene, im belagerten Warschau und in einzelnen Einheiten, die sich nach Osten zurückzogen. Bis zum 19. September (daher die in Deutschland übliche Bezeichnung “Achtzehn-Tage-Feldzug”) war das gesamte Land mit Ausnahme von Warschau überrannt worden. Als die Rote Armee am 17. September mit ihrem berüchtigten Einmarsch in das polnische Hinterland in den Krieg eintrat, gab es auf operativer Ebene keinen Widerstand mehr, und die sowjetischen Verluste waren entsprechend gering.

Die Verluste im Polenfeldzug zeigten das kommende Muster der Angriffsoperationen der Wehrmacht. Die polnischen Verluste waren natürlich fast überall schrecklich. Die Zahl der Gefallenen und Verwundeten belief sich auf bis zu 200.000 Mann, die meisten davon in den ersten beiden Wochen der Kämpfe. Die polnischen Verluste erreichten jedoch in der Kategorie der Gefangenen obszöne Ausmaße. Diese tiefen Vorstöße in den polnischen Hinterlandbereich – große Pfeile, die sich mit anhaltender Dynamik bewegten und sekundäre Verteidigungslinien überrannten – ermöglichten die Gefangennahme von Zehn- oder sogar Hunderttausenden von Männern in riesigen Kesseln auf dem Schimmel von Sedan. Insgesamt machten die Deutschen etwa 587.000 Gefangene. Es waren diese Einkesselungen und die daraus resultierenden Massenkapitulationen, die es der Wehrmacht ermöglichten, den Großteil einer Millionenarmee mit nur 11.000 Toten und 30.000 Verwundeten vom Feld zu fegen.

Die Stuka richtete in Polen verheerende Schäden an

Die deutsche Reaktion umfasste natürlich eine gehörige Portion Jubel (und bald auch viel Grausamkeit im besetzten Polen), aber das deutsche Offizierskorps schien vor allem erleichtert darüber zu sein, dass die Mechanisierung, das Radio und die Luftwaffe es ihnen nun ermöglichten, so zu kämpfen, wie sie es sich immer gewünscht hatten. In operativer Hinsicht wäre das gesamte System Moltke oder Ludendorff bestens vertraut gewesen, aber nun boten der Panzer und der Stuka Feuerkraft bis tief in den Operationsraum hinein, so dass taktische Durchbrüche in echte operative Siege umgewandelt werden konnten. Mit anderen Worten, es handelte sich um eine Verbindung moderner technischer Lösungen mit traditioneller deutscher Einsatzbereitschaft – und die Ergebnisse sprachen für sich. Ein General schrieb in der Militärzeitschrift der Werhmacht:

Der wesentliche Unterschied zwischen der Führung des gegenwärtigen Ostkrieges und der des Weltkrieges besteht darin, dass die heutige Armee sowohl über gepanzerte als auch über motorisierte Verbände verfügt. Sie verwandeln jeden taktischen Durchbruch in einen schnellen und umfassenden operativen Durchbruch. Im Weltkrieg war dies wegen des Mangels an Panzern nur durch eine lange Fortsetzung des Angriffs möglich, der sich manchmal in die Länge zog.

Die Spitze: Frankreich, 1940

Nach mehreren Jahren praktisch ununterbrochener militärischer Erfolge verdeutlichte kein Feldzug den deutschen Aufstieg in Ares’ Reich besser als die spektakuläre Niederlage Frankreichs im Jahr 1940. Die rasche Vernichtung einer modernen und gut ausgerüsteten französischen Armee – die in sechs Wochen das schaffte, wozu die kaiserliche Armee in vier Jahren nicht in der Lage gewesen war – und die dramatische Umkehrung der Demütigung von Versailles (die Franzosen wurden bekanntlich gezwungen, die Kapitulationsurkunden in demselben Waggon zu unterzeichnen, in dem 1918 der Waffenstillstand geschlossen worden war) schienen ein Zeichen für eine vollständige deutsche Wiederbelebung und die umfassende Umkehrung des Großen Krieges zu sein.

Es war ein Sieg ohnegleichen, weder vorher noch nachher. Frankreich war in jeder Hinsicht ein ebenbürtiger Konkurrent Deutschlands, und doch erlitt es eine totale strategische Niederlage in einem so kurzen Feldzug, dass es kaum zu glauben war. Die Schnelligkeit und Totalität des deutschen Sieges über eine rivalisierende Großmacht wird wohl nie erreicht werden.

Und doch war der Feldzug selbst kurios, ja fast schon ein Glücksfall. Zu Beginn hatte der deutsche Generalstab keine Pläne für einen ehrgeizigen Coup de main. Es gab keinen von langer Hand vorbereiteten Blitzkrieg. In der Tat war der ursprüngliche deutsche Operationsplan bemerkenswert lahm. Er lief auf kaum mehr als eine Wiederholung des Schlieffen-Moltke-Plans hinaus, war aber in seinen Zielen noch zurückhaltender. Der Plan, der Hitler zum ersten Mal vorgelegt wurde, sah erneut vor, dass eine Heeresgruppe durch die Niederlande und Belgien nach Norden ziehen sollte. Das erklärte Ziel bestand jedoch nicht darin, Frankreich vollständig zu besiegen, sondern lediglich die belgische Armee zu vernichten und Stützpunkte und Gebiete zu erobern, um Deutschland für einen längeren Krieg gegen die Franzosen und Briten zu rüsten. Übersetzt mit Deepl.com

