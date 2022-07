“Deutschland unterstützt Israels Verbrechen gegen die Palästinenser so unnachgiebig, dass es Israel erlaubt, deutsche Staatsbürger, darunter auch Kinder, völlig ungestraft zu töten.”

Deutsches Gericht entscheidet, dass die Deutsche Welle einen palästinensischen Journalisten rechtswidrig entlassen hat

Von Ali Abunimah



8. Juli 2022

Der deutsche Regierungssender Deutsche Welle, der sich selbst als Verfechter der freien Meinungsäußerung vermarktet, hat eine palästinensische Journalistin unrechtmäßig entlassen, nachdem er sie fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt hatte. (via Facebook)

Ein Gericht in Deutschland hat erklärt, dass die Deutsche Welle eine palästinensische Journalistin aufgrund falscher Anschuldigungen des Antisemitismus unrechtmäßig entlassen hat.

Maram Salem gehörte zu einer Gruppe arabischer Journalisten, die von der staatlichen Rundfunkanstalt nach einer offiziellen Hetzkampagne entlassen wurden, in der sie aufgrund von Äußerungen oder Kritik an Israel der antijüdischen Bigotterie beschuldigt wurden.

Am Mittwoch erklärte das Arbeitsgericht Bonn Salems Entlassung für unwirksam.

“Die ihr vorgeworfenen Facebook-Posts waren nicht antisemitisch und die Kündigung rechtswidrig, so das Gericht in der Verhandlung”, heißt es in einer Erklärung ihres Anwalts Ahmed Abed.

Salem “erklärte, dass sie sich seit langem für Frauen-, Menschen-, Tier- und LGBTQ-Rechte einsetzt und die Anschuldigungen sie schwer getroffen haben. Sie forderte die DW auf, Verantwortung zu übernehmen, sich öffentlich zu entschuldigen und die Anschuldigungen zurückzunehmen”, heißt es in der Erklärung weiter.

Das Gericht wies die Antisemitismusvorwürfe gegen die Ermittler Ahmad Mansour, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Beatrice Mansour zurück, heißt es in der Erklärung.

Ahmad Mansour, ein palästinensisch-deutscher Psychologe mit engen Verbindungen zur Israel-Lobby, und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, eine ehemalige deutsche Justizministerin, wurden von der Deutschen Welle beauftragt, den angeblichen Antisemitismus beim Sender zu untersuchen.

Mansours antimuslimische, antiarabische und israelfreundliche Ansichten haben ihn zu einem Liebling der deutschen Medien und staatlich finanzierten Institutionen gemacht.

Im Februar feuerte die Deutsche Welle Salem zusammen mit mehreren anderen Journalisten aufgrund ihres Berichts.

Die Deutsche Welle, die sich als Verfechter der Meinungs- und Pressefreiheit ausgibt, hatte versucht, Salems Erwähnung der “illegalen israelischen Besatzung als antisemitisch” darzustellen, so die Erklärung ihres Anwalts.

“Das Urteil zeigt, dass die Verleumdungskampagnen gegen palästinensische Frauen wie mich oder Nemi El-Hassan nicht mehr erfolgreich sein können”, sagte Salem. “Es war von Anfang an klar, dass ich unschuldig bin.”

El-Hassan ist eine deutsche Journalistin palästinensischer Abstammung, deren Wissenschaftssendung von einem anderen Sender, dem Westdeutschen Rundfunk, gestrichen wurde.

El-Hassans angebliches Vergehen war das “Liken” von Instagram-Posts auf dem Konto der Jüdischen Stimme für den Frieden, einer bekannten US-amerikanischen Gruppe, die sich für die Rechte der Palästinenser und gegen den Zionismus, die israelische Staatsideologie, einsetzt.

“Das Bonner Arbeitsgericht hat klargestellt, dass die schweren Antisemitismusvorwürfe gegen Maram jeder Grundlage entbehren”, sagte Anwalt Abed. “Die Deutsche Welle sollte sich jetzt schützend vor Maram stellen, anstatt der Hetze nachzugeben.”

Das European Legal Support Center, eine Gruppe, die antipalästinensische Unterdrückung durch Gerichtsverfahren bekämpft, begrüßte Salems Sieg als “ersten Sieg im Fall der Deutschen Welle”.Farah Maraqa, eine palästinensisch-jordanische Journalistin, die im Zuge der antiarabischen Hexenjagd entlassen wurde, verklagt ebenfalls die Deutsche Welle. Ihr Fall ist noch anhängig.



Die bedingungslose Unterstützung Israels wird von den deutschen Eliten als eine Form der Sühne für die Ermordung von Millionen europäischer Juden durch die deutsche Regierung während des Zweiten Weltkriegs angesehen.

Infolgedessen unterdrücken deutsche Institutionen Palästinenser und Befürworter palästinensischer Rechte durch rechtliche Schikanen, Verleumdungen, Zensur und Gewalt.

Deutschland unterstützt Israels Verbrechen gegen die Palästinenser so unnachgiebig, dass es Israel erlaubt, deutsche Staatsbürger, darunter auch Kinder, völlig ungestraft zu töten.

Ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass Demokratie und Menschenrechte in Deutschland möglich sind, ist jedoch, dass die Gerichte gegen antipalästinensische Repressionen vorgehen.

In einer weiteren Niederlage für die behördliche Zensur räumte die Stadt Stuttgart kürzlich ein, dass sie Informationen über eine lokale Palästina-Unterstützungsgruppe rechtswidrig von ihrer Website entfernt hatte.

Die Stadt hat einem Gerichtsurteil Folge geleistet und die Informationen wieder veröffentlicht. Übersetzt mit Deepl.com

