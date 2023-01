Deutschland aktiv oder passiv im Ukraine-Krieg? Bundeswehr stellt für 12 Monate “NATO-Speerspitze”

Laut offizieller Darstellung des Bundesministeriums für Verteidigung (BMVg) ist die “Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), auch als sogenannte “NATO-Sperrspitze” bekannt, ein Teil der NATO Response Force. Mit der VJTF kann laut dem BMVg “die NATO schnell und flexibel auf sicherheitspolitische Entwicklungen reagieren”.

Die NATO Response Force ist eine Eingreiftruppe der NATO und stellt aktuell mit seinen Mitgliedstaaten derzeit rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Die kritische Website German Foreign Policy informiert in einem Artikel mit dem Titel “Im Kriegsfall ganz vorn” zu der aktuellen Rolle der Bundeswehr:

“Die Bundeswehr führt in diesem Jahr die sogenannte NATO-Speerspitze (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), deren offizielle Aufgabe es ist, innerhalb von weniger als 72 Stunden ‘als erste Kräfte schnell und schlagkräftig’ intervenieren zu können – bei Bedarf auch in einem Waffengang gegen Russland.”