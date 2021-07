Ich danke Joseph Massad für die Zusendung seines aktuellen Artikel, der genau das beschreibt, was heute traurige Wirklichkeit ist und wo die traurigen Ursachen dafür liegen.

Bild: German President Frank-Walter Steinmeier meets Israeli Prime Minister Naftali Bennett in Jerusalem on 1 July 2021 (AFP)



Deutschland: Ein dauerhafter Feind des palästinensischen Kampfes



Von Joseph Massad



16. Juli 2021

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte vor zwei Wochen Israel und traf sich mit Premierminister Naftali Bennett, dessen amerikanische Eltern im Juli 1967 aus San Francisco kamen, um Palästina zu besiedeln. Bennett rühmte sich: “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet, und damit habe ich kein Problem.”

In Vorbereitung auf seinen Besuch verteidigte Steinmeier aktiv israelische Beamte davor, vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen kolonialer Kriegsverbrechen belangt zu werden. Er versicherte, dass “die deutsche Regierung die Position vertritt, dass der Internationale Strafgerichtshof aufgrund der fehlenden palästinensischen Staatlichkeit keine Zuständigkeit in dieser Angelegenheit hat”. Der scheidende israelische Präsident Reuven Rivlin hat Steinmeier für Deutschlands Engagement für Israels Sicherheit und für die Ablehnung der Ermittlungen gedankt.

Tatsächlich ist Deutschland seit dem 19. Jahrhundert einer der erbittertsten Feinde des palästinensischen Volkes und seines Kampfes gegen den Siedlerkolonialismus

Steinmeier erklärte, in der Tradition aller westdeutschen Nachkriegsregierungen, die unerschütterliche Unterstützung Deutschlands für die jüdische Kolonisierung Palästinas mit der Schuld, die es trägt: “Deutschland lebt mit dem historischen Erbe des monströsen politischen Machtmissbrauchs durch das Nazi-Regime.” Dass die deutsche politische Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gewissen über die völkermörderische Ermordung der europäischen Juden entwickelt hat, ist hinlänglich bekannt, aber sie scheint kein Gewissen über die anderen kolonialen und Völkermord-Verbrechen Deutschlands seit der Wiedervereinigung 1870-71 entwickelt zu haben, und das sind viele.

Steinmeiers Äußerungen wurden von einem Hamas-Sprecher angeprangert, der sagte, Steinmeier “ermutigt die Besatzung, ihre Verbrechen und Aggressionen fortzusetzen, und stellt das [israelische] Regime über das Völkerrecht”. Die Volksfront zur Befreiung Palästinas bezeichnete die Äußerungen des deutschen Bundespräsidenten als “beschämend und arrogant” und “eine Einladung für Israel, weitere Verbrechen zu begehen”. Selbst die Palästinensische Autonomiebehörde bezeichnete sie als eine “Abweichung von den Regeln des Völkerrechts” und eine “Einmischung in die Arbeit des IStGH sowie in seine Urteile”.

Deutschland ist in der Tat seit dem 19. Jahrhundert einer der erbarmungslosen Feinde des palästinensischen Volkes und seines Kampfes gegen den Siedlerkolonialismus gewesen. Jahrhundert einer der erbittertsten Feinde des palästinensischen Volkes und seines Kampfes gegen den Siedlerkolonialismus. Seine Beiträge zur Kolonisierung Palästinas waren ideologisch, finanziell, physisch und militärisch.



Siedlerkolonien in Palästina

Ein Jahrzehnt bevor Deutschland mit der Kolonisierung Afrikas begann, organisierte sich 1861 eine kleine Gruppe von Deutschen, die wegen ihres tausendjährigen Glaubens aus der lutherischen Kirche ausgeschlossen worden waren, als deutsche Templer neu und machte sich daran, Siedlerkolonien in Palästina zu errichten. Die erste wurde 1866 in der Nähe von Nazareth gegründet, und 1869 errichteten sie eine Kolonie in der palästinensischen Stadt Haifa. Drei weitere Kolonien folgten, darunter Rephaim in der Nähe der Altstadt von Jerusalem.

Während des osmanisch-russischen Krieges von 1877/78 kamen deutsche Kriegsschiffe an die Küste Palästinas, um die deutschen Kolonisten im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Dabei zwang der deutsche Konsul die Osmanen, die Kolonien der Templer anzuerkennen, was diese zuvor abgelehnt hatten.

In der Tat wollten die Templer Palästina zu einem christlichen Staat machen und hofften, dass es am Ende des Krieges Deutschland zugesprochen werden würde. Als 1908 der Aufstand der Jungtürken in Konstantinopel ausbrach, griffen palästinensische Bauern die deutschen und zionistischen jüdischen Kolonien an. Wieder entsandten die Deutschen ein Kriegsschiff nach Haifa.

Kaiser Wilhelm besuchte Palästina im Jahr 1898. Ein Mitglied seines Gefolges, Oberst Joseph Freiherr von Ellrichshausen, beschloss, eine Gesellschaft zur Förderung der deutschen Kolonien in Palästina zu gründen und ihnen Kredite zu gewähren. Mit dem neuen Geld werden neben der Wilhelmia zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch die Kolonien Walhalla, Bethlehem von Galiläa und Waldheim errichtet.

Jahrhunderts die Kolonien Walhalla, Bethlehem von Galiläa und Waldheim. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs gab es fast 2.000 Templer in Palästina. In den 1930er Jahren unterstützten viele der Kolonisten das Naziregime und wurden schließlich von den Briten und den Zionisten verjagt, die ihre Kolonien übernahmen.



Vorbild für zionistische Bestrebungen

Zuvor, im Jahr 1871, plante das neu vereinigte Deutschland die Kolonisierung seiner östlichen Provinzen, die eine mehrheitlich polnische Bevölkerung hatten. Eine preußische Kolonialkommission wurde gegründet, um die Provinzen Westpreußen und Posen durch Kolonisation und die Unterdrückung der polnischen nationalen Identität zu germanisieren. Bis 1914 war die Kommission in der Lage, etwa 155.000 Menschen in hunderte von kleinen deutschen Siedlerkolonien zu verpflanzen, aber der Widerstand der polnischen Grundbesitzer, die ihre eigene Siedlungsorganisation gründeten, machte die deutschen Bemühungen zunichte.

Zuvor, im Jahr 1871, hatte das neu vereinigte Deutschland Pläne zur Kolonisierung seiner östlichen Provinzen, die eine mehrheitlich polnische Bevölkerung hatten, geschmiedet. Eine preußische Kolonisationskommission wurde gegründet, um die Provinzen Westpreußen und Posen durch Kolonisation und die Unterdrückung der polnischen nationalen Identität zu germanisieren. Bis 1914 war die Kommission in der Lage, etwa 155.000 Menschen in hunderte von kleinen deutschen Siedlerkolonien zu verpflanzen, aber der Widerstand der polnischen Grundbesitzer, die ihre eigene Siedlungsorganisation gründeten, machte die deutschen Bemühungen zunichte.

Die deutsche Kolonisierung von Posen wurde zum Modell für die zionistischen Bemühungen des frühen 20. Jahrhunderts, Palästina zu kolonisieren. Das Palästina-Büro der Zionistischen Organisation wurde von dem deutsch-jüdischen und in Posen geborenen Arthur Ruppin geleitet, der “den permanenten Kampf zwischen der polnischen Mehrheit, die auf dem Land lebte, und der dominierenden, hauptsächlich städtischen, deutschen Bevölkerung” miterlebt hatte.

Menschen arbeiten in einem Orangenhain im Kibbuz Naan im Jahr 1938 (AFP)

Zwei Wochen nach seiner Ankunft in Palästina 1907, um die jüdische Kolonisierung des Landes zu erkunden, eine Reise, die vom Jüdischen Nationalfonds (JNF) finanziert wurde, schrieb Ruppin an den JNF: “Ich sehe die Arbeit des JNF ähnlich wie die der Kolonisationskommission, die in Posen und Westpreußen arbeitete. Der JNF wird Land kaufen, wann immer es von Nicht-Juden angeboten wird, und es entweder teilweise oder ganz an Juden zum Weiterverkauf anbieten.”

Ruppin gründete 1908 die Palestine Land Development Company (PLDC), deren Arbeit laut Gründungsdokument die Methoden der deutschen Kolonisation von Posen übernehmen sollte. Der Zionistenführer Otto Warburg erklärte, dass die PLDC nicht “neue Wege vorschlägt, neue Experimente, deren Natur unbekannt ist. Wir übernehmen vielmehr die preußische Kolonisationsmethode, wie sie in den letzten zehn Jahren von der Kolonisationskommission praktiziert worden ist.” Warburg war selbst Mitglied der preußischen Kolonisationskommission gewesen und wurde von 1911 bis 1921 Präsident der ZO.

In der Zwischenzeit waren die deutsche Siedlerkolonisation und die völkermörderischen Massaker vor allem in Namibia und Tanganjika weit fortgeschritten. In Tanganjika töteten die Deutschen zwischen 1891 und 1898 über 150.000 Wahehe, die sich gegen den deutschen Kolonialismus aufgelehnt hatten, und in Namibia töteten sie zwischen 1904 und 1907 mindestens 65.000 Hereros (etwa 75-80 Prozent der Herero-Bevölkerung) und 10.000 Namas (35-50 Prozent der Nama-Bevölkerung).

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Verlust der deutschen Siedlerkolonien in Polen, in Afrika und im Südpazifik versuchte die Weimarer Republik beim Völkerbund, die deutsche Souveränität über sie wiederherzustellen, scheiterte aber.



Palästinensische Enteignung

Die Politik des Weimarer Regimes gegenüber der jüdischen Kolonisierung Palästinas war schon früh offenkundig. Während die Mehrheit der deutschen Juden den Zionismus ablehnte (nicht mehr als 2000 deutsch-jüdische Kolonisten, meist russisch-jüdische Einwanderer nach Deutschland, gingen zwischen 1897 und 1933 nach Palästina), unterstützte die Weimarer Republik schnell die Balfour-Deklaration und wurde nach dem Beitritt zum Völkerbund 1926 zu einem aktiven Unterstützer der europäisch-jüdischen Kolonisation in Palästina.

Die Nationalsozialisten bildeten keine Ausnahme vom deutschen Engagement für den Siedlerkolonialismus in Asien und Afrika, obwohl die Nationalsozialisten hauptsächlich auf Osteuropa abzielten. Die antisemitische Politik der Nazis in den 1930er Jahren trug in der Tat dazu bei, das Tempo der zionistischen Kolonisierung Palästinas zu erhöhen. Während der ersten Monate des Naziregimes im Jahr 1933 unterzeichnete die zionistische Bewegung ein Abkommen mit den Nazis, um die Gelder der Juden, die das Land verließen, nach Palästina zu transferieren – ein Abkommen, das bis 1939 in Kraft blieb.

Das Abkommen erleichterte den Transfer von etwa 40 Millionen Dollar deutsch-jüdischen Vermögens nach Palästina bis 1939 – eine beträchtliche Summe für die zionistische Bewegung, die die Gelder nutzte, um die Kolonialisierung Palästinas und die Enteignung der einheimischen Bevölkerung voranzutreiben. Tatsächlich waren 60 Prozent des gesamten Kapitals, das zwischen 1933 und September 1939 in Palästina investiert wurde, ein Ergebnis des Abkommens.

Beim Völkerbund versicherte der deutsche Vertreter im Oktober 1933 – wenige Tage vor dem Austritt Nazi-Deutschlands aus dem Völkerbund -, dass die Regierung alle Anstrengungen unternehme, um “die reibungslose Auswanderung der Juden aus Deutschland nach Palästina zu gewährleisten”. Diese Bemühungen wurden vom deutschen Generalkonsul in Jerusalem, Heinrich Wolff, unterstützt, der im Sommer 1934 ein Darlehen von 100.000 palästinensischen Pfund für die jüdische Kolonie Netanya zum Kauf deutscher Maschinen sicherte.

Als Leiter der jüdischen Abteilung des SS-Geheimdienstes war Leopold von Mildenstein ein eingefleischter Zionist. Er war in den 1930er Jahren von einem sechsmonatigen Besuch in Palästina zurückgekehrt und sang das Loblied auf den jüdischen Siedlerkolonialismus. Er veröffentlichte einen 12-teiligen Bericht in Joseph Goebbels’ Der Angriff, dem Propagandaorgan der Nazipartei, in dem er die jüdischen Kolonien lobte: “Der Boden hat [den Juden] und seine Art in einem Jahrzehnt reformiert. Dieser neue Jude wird ein neues Volk sein.”

Im Mai 1935 schrieb der SS-Chef Reinhard Heydrich selbst einen Artikel in Das Schwarze Korps, dem offiziellen Organ der SS, in dem er die Zionisten lobte: “Die Zionisten halten sich an einen strengen Rassenstandpunkt und tragen durch ihre Auswanderung nach Palästina zum Aufbau eines eigenen jüdischen Staates bei … Unsere guten Wünsche und unser offizielles Wohlwollen gehen mit ihnen.”

Der SS-Chef Reinhard Heydrich selbst schrieb im Mai 1935 einen Artikel in Das Schwarze Korps, dem offiziellen Organ der SS, in dem er die Zionisten lobte: “Die Zionisten halten sich an einen strengen Rassenstandpunkt und tragen durch ihre Auswanderung nach Palästina zum Aufbau eines eigenen jüdischen Staates bei…Unsere guten Wünsche und unser offizielles Wohlwollen begleiten sie.”



“Wertvoller Dienst”

Der Haganah-Agent Feivel Polkes wurde 1937 nach Berlin entsandt und bekam von Mildensteins Schützling Adolf Eichmann als Verhandlungspartner an die Seite gestellt. Polkes bedankte sich bei Eichmann für die Mauser-Pistolen und Munition, die die Haganah zwischen 1933 und 1935 aus Deutschland erhalten hatte und die den zionistischen Milizen bei der Erschießung von Palästinensern während deren 1936 ausgebrochenen antikolonialen Aufstandes “wertvolle Dienste” leisteten.

Die Zionisten luden Eichmann und Herbert Hagen, ebenfalls von der SS, ein, ihre Kolonien in Palästina zu besuchen, wo sie im Oktober 1937, als Journalisten getarnt, eintrafen. Nach ihrer Ankunft wurden sie von Polkes zum Berg Karmel und zu einem Kibbuz mitgenommen. Eichmann würde sich Jahrzehnte später in seinem Versteck in Argentinien daran erinnern, dass er am meisten beeindruckt war von der Art und Weise, wie die jüdischen Kolonisten ihr Land aufbauten”. Wäre ich ein Jude gewesen … wäre ich der glühendste Zionist gewesen, den man sich vorstellen kann”, sagte er nach seinem Besuch.

Insgesamt wanderten zwischen 1933 und 1939 etwa 50.000 der rund eine halbe Million deutscher Juden nach Palästina aus.

Der Naziführer und Kriegsverbrecher Adolf Eichmann steht 1961 in Jerusalem vor Gericht (AFP)

Nach der Gründung Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg setzte jede Regierung (und jede deutsche Regierung seit der Wiedervereinigung 1990) die deutsche pro-siedler-koloniale Politik fort, die seit der Wiedervereinigung 1870-71 nie nachgelassen hat, unabhängig von der Art des herrschenden Regimes – mit der großen Ausnahme von Ostdeutschland während der DDR-Zeit. Wie Steinmeier es später tun sollte, rechtfertigte Westdeutschland sein Bündnis mit dem Zionismus und Israel nach dem Zweiten Weltkrieg als eine Form der Entschädigung für den Völkermord, den das deutsche Volk dem Nazi-Regime geholfen hatte zu begehen.

Westdeutschland belieferte Israel in den 1950er und 60er Jahren mit enormer wirtschaftlicher und militärischer Hilfe, einschließlich Panzern, die Israel zur Tötung von Palästinensern und anderen Arabern eingesetzt hat. Seit den 1970er Jahren haben die Deutschen Israel auch mit Atomwaffen-fähigen U-Booten versorgt; in den letzten Jahren hat Israel die von Deutschland gelieferten U-Boote mit atomar bestückten Marschflugkörpern bewaffnet.

Westdeutschland hat Israel in den 1950er und 60er Jahren mit enormer wirtschaftlicher und militärischer Hilfe versorgt, einschließlich Panzern, die Israel benutzt hat, um Palästinenser und andere Araber zu töten. Seit den 1970er Jahren haben die Deutschen Israel auch mit Atomwaffen-fähigen U-Booten versorgt; in den letzten Jahren hat Israel die von Deutschland gelieferten U-Boote mit atomar bestückten Marschflugkörpern bewaffnet.



Anhaltende Feindschaft

2012 sagte der damalige israelische Verteidigungsminister Ehud Barak dem Spiegel, die Deutschen sollten “stolz” sein, dass sie die Existenz des Staates Israel “seit vielen Jahren” gesichert hätten. Dass dies das wiedervereinigte Deutschland nach 1990 zum Komplizen der Enteignung der Palästinenser macht, kümmert in Berlin genauso wenig wie in den 1960er Jahren den westdeutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer, der beteuerte, dass “die Bundesrepublik weder das Recht noch die Pflicht hat, zu den palästinensischen Flüchtlingen Stellung zu nehmen”.

Dies kommt zu den Milliarden von Dollar hinzu, die Deutschland der israelischen Regierung als Entschädigung für den Holocaust gezahlt hat, als ob Israel und der Zionismus die Opfer des Nazismus wären, während es in Wirklichkeit die europäischen Juden waren, die sich weigerten, Palästina zu besiedeln, die von den Nazis getötet wurden.

Die langjährige Unterstützung Deutschlands für Israel … [ist] auch entscheidend vom deutschen kolonialen Rassismus gegenüber nicht-weißen kolonisierten Völkern weltweit geprägt

Seit den späten 1960er Jahren haben die westdeutschen Regierungen den palästinensischen Widerstand gegen den zionistischen Siedlerkolonialismus als “kriminell” und “terroristisch” denunziert. Sie verboten palästinensische Solidaritätsorganisationen, einschließlich der General Union of Palestinian Students.

Nach dem Münchner Massaker von 1972 an israelischen Olympioniken aktivierten die Westdeutschen ihr rassistisches “Ausländergesetz” für die massive Deportation palästinensischer Arbeiter und Studenten aus dem Land, basierend auf der “glatten Lüge”, dass sie den Münchner Angriff unterstützt hätten, was nicht der Fall war.

Seit 1990 hat sich die Feindseligkeit des wiedervereinigten Deutschlands gegenüber den Palästinensern stetig fortgesetzt. Ironischerweise wurden Steinmeiers Äußerungen zur Unterstützung des israelischen Siedlerkolonialismus wenige Tage, nachdem Deutschland endlich seinen Völkermord in Namibia aus der Kolonialzeit anerkannt hatte, gemacht.

Angesichts seiner illustren Unterstützung für den Siedlerkolonialismus auf der ganzen Welt leitet sich Deutschlands langjährige Unterstützung für Israel und den zionistischen Siedlerkolonialismus – und für einen stolzen Mörder von Arabern wie Bennett – nicht nur aus seiner erklärten Schuld über den vom deutschen Volk unter dem Naziregime begangenen Völkermord ab, sondern ist auch entscheidend vom deutschen kolonialen Rassismus gegenüber nicht-weißen kolonisierten Völkern weltweit geprägt, die, soweit es Deutschland betrifft, im Interesse des weißen Siedlerkolonialismus immer entbehrlich waren. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Intellektuellengeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

