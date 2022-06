Großen Dank an Ali Abunimah für diesen Artikel über die deutschen “Werte”, wenn es um Palästina geht. Ginge es hier um Russland, dann würde Deutschland sofort reagieren……. Aber im Hinblick auf Deutschland und sein “besonderes” Verhältnis zum “jüdischen Staat” gilt kein normales Grundrecht. Was für eine deutsche Scheinheiligkeit und Rechtsbrechung.

“Palästinenser und ihre Unterstützer sind schweren Repressionen durch deutsche Behörden ausgesetzt: Ramsis Kilani wurde letzten Monat selbst von der Polizei festgenommen, weil er sich dem Verbot öffentlicher Demonstrationen zur Unterstützung Palästinas am Nakba-Tag widersetzt haben soll.”

Germany permits Israel to kill its citizens with impunity Germany is allowing Israel to get away with the killing of six of its citizens in an air attack on a high-rise building in Gaza eight years ago. The country’s federal prosecutor decided not to open a formal investigation into the 21 July 2014 airstrike on the al-Salam tower in Gaza City that killed Ibrahim Kilani, his wife Taghreed and their five children aged 3 to 11.

Bild: Khadija, Ibrahim Kilani’s sister, holds a photo of her brother and his family who were killed in an Israeli air attack in Gaza on 21 July 2014. Anne Paq

Deutschland erlaubt Israel, seine Bürger ungestraft zu töten



Von Ali Abunimah

8. Juni 2022

Deutschland lässt Israel für die Tötung von sechs seiner Bürger bei einem Luftangriff auf ein Hochhaus in Gaza vor acht Jahren ungestraft davonkommen.

Die Bundesanwaltschaft hat beschlossen, keine formelle Untersuchung des Luftangriffs vom 21. Juli 2014 auf das Al-Salam-Hochhaus in Gaza-Stadt einzuleiten, bei dem Ibrahim Kilani, seine Frau Taghreed und ihre fünf Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren getötet wurden.

Ibrahim und die Kinder – Elias, Yasser, Yasin, Sawsan und Reem – waren alle deutsche Staatsbürger.

Sie gehörten zu den mehr als 2.200 Palästinensern, darunter 550 Kinder, die während der 51-tägigen israelischen Bombardierung des Gazastreifens in diesem Sommer getötet wurden.

“Die Entscheidung der deutschen Bundesanwaltschaft, den Tod unserer Familienmitglieder nicht zu untersuchen, obwohl es Beweise für Kriegsverbrechen gibt, ist politisch motiviert”, sagte Ramsis Kilani, Ibrahims erwachsener Sohn, der in Deutschland lebt, gegenüber The Electronic Intifada.

“Propagandisten sprechen oft von Doppelmoral und beziehen sich dabei auf die Behandlung des Staates Israel. Und es wird mit zweierlei Maß gemessen – zu Gunsten Israels”, fügte Kilani hinzu. “Deutschland ist gesetzlich verpflichtet, mögliche Kriegsverbrechen gegen seine Bürger zu untersuchen.”

Die Entscheidung der deutschen Bundesanwaltschaft stehe “sinnbildlich für die Doppelmoral, die in Fällen gegen mächtige Akteure angewendet wird”, so das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und das Palestinian Center for Human Rights (PCHR).

Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde im August getroffen, aber die Gruppen sagten, sie hätten sich erst jetzt dazu geäußert, da sie erst im April Zugang zu den entsprechenden Akten erhalten hätten.

Kurz nach dem Angriff reichten ECCHR und PCHR gemeinsam mit Ramsis Kilani Strafanzeige ein. Sie legten der Staatsanwaltschaft mehrfach Beweise und Analysen vor, jedoch ohne Erfolg.

“Die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft entsprach nicht den üblichen Verfahren und Argumentationslinien, insbesondere im Hinblick auf die deutsche Staatsangehörigkeit einiger der Opfer”, so die Menschenrechtsgruppen.

Nach deutschem Recht ist der Staatsanwalt verpflichtet, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, weil unter den Opfern deutsche Staatsbürger waren.

Die Staatsanwaltschaft habe sich jedoch unzulässigerweise auf “Ausnahmen” berufen, um sich dieser Verpflichtung zu entziehen, so ECCHR und PCHR.

Verstecken hinter Israels Nebelkerzen

Zu den Ausreden gehörte, dass es bereits eine Untersuchung durch den israelischen Militärgeneralanwalt gegeben habe und dass nicht alle “inländischen” Rechtsmittel – d.h. Verfahren in Israel – ausgeschöpft worden seien.

Aber Israels Selbstermittlungen sind bekanntermaßen eine Farce. Zwei Jahre nach dem Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2014 bezeichnete die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem die israelische Untersuchung angeblicher Verbrechen, die von den israelischen Streitkräften dort begangen wurden, als “Schönfärberei”.

Nach jedem größeren Massaker an Zivilisten im Gazastreifen, auch nach diesem im Jahr 2014, “lenkte Israel von der Kritik ab, indem es versprach, sein Verhalten zu untersuchen”, so B’Tselem. Aber die Gruppe stellte letztes Jahr fest, dass “aus diesem Versprechen nichts wurde”.

“Ein echter politischer Wandel wird nur dann eintreten, wenn Israel gezwungen wird, einen Preis für sein Verhalten, seine Handlungen und seine Politik zu zahlen”, sagte B’Tselem, und das wird nur dann der Fall sein, “wenn der Rauchvorhang der inländischen Untersuchungen gelüftet wird und Israel gezwungen wird, mit seinen Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen internationales Recht abzurechnen.”

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat jedoch beschlossen, sich ebenfalls hinter dem israelischen Deckmantel zu verstecken und dafür zu sorgen, dass die israelische Straffreiheit erhalten bleibt.

Selbst wenn Israels Selbstermittlungen kein Trick waren, weisen ECCHR und PCHR darauf hin, dass der deutsche Staatsanwalt in vielen anderen Fällen, die Syrien, den Irak, Gambia und Sri Lanka betrafen, “keine rechtlichen Schritte im Inland – geschweige denn die Ausschöpfung aller lokalen Rechtsmittel – von den Opfern oder ihren Angehörigen in den jeweiligen Rechtsordnungen verlangt hat”.

Dies sei durchaus sinnvoll, fügen die Gruppen hinzu, denn “die internationale Strafgerichtsbarkeit verlangt nicht, dass der innerstaatliche Rechtsweg ausgeschöpft wird, bevor der Fall vor ausländischen Gerichten weiterverfolgt wird, insbesondere wenn man bedenkt, dass es für Opfer und ihre Familien oft sehr unrealistisch ist, inländische Gerichte mit Fällen gegen die einheimischen Streitkräfte oder Geheimdienste zu befassen.”

Anfang dieses Jahres hat ein deutsches Gericht einen ehemaligen syrischen Geheimdienstmitarbeiter wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bürgerkriegs in diesem Land nach dem Prinzip der universellen Gerichtsbarkeit verurteilt – ein Prozess, den die UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet als “historisch” bezeichnete.

Dieses Verfahren wurde von derselben deutschen Bundesanwaltschaft angestrengt, die sich weigert, die israelische Tötung der Mitglieder der Familie Kilani zu untersuchen, selbst wenn es sich um Deutsche handelt.

Verzweifelte Suche nach Sicherheit

Der 1961 geborene Ibrahim Kilani hatte sich von klein auf für Architektur begeistert. Als Ibrahims Vater an Krebs starb, nahm seine Mutter Fatma einen Job auf einer israelischen Farm an, um über die Runden zu kommen.

Saleh, der älteste Bruder von Ibrahim, half der Mutter bei der Betreuung der Kinder.

“Wir beschlossen, dass Ibrahim im Ausland Architektur studieren sollte”, sagte Saleh gegenüber Obliterated Families, einem Fotoprojekt, das die Opfer des Angriffs auf Gaza 2014 porträtiert. “Er war klug, talentiert und leidenschaftlich. Er würde studieren, und wir würden hier bleiben und ihn während des Studiums unterstützen.”

Ibrahim blieb schließlich 20 Jahre in Deutschland, wo er seinen Abschluss machte, heiratete und zwei Kinder bekam, Ramsis und seine Schwester Layla.

Später ließen sich Ibrahim und seine Frau Kerstin scheiden, und 2001 zog er zurück nach Gaza, wo er Taghreed heiratete und sie fünf Kinder bekamen.

Ibrahim fand wieder Kontakt zu seiner Mutter und seinen Geschwistern. Obwohl die räumliche Entfernung und die gewaltsamen Einschränkungen Israels sie trennten – wie so viele palästinensische Familien – blieb Ibrahim seinen beiden Kindern in Deutschland nahe.

“Mein Leben hat sich sehr verändert. Vor allem vor dem Einschlafen muss ich ständig daran denken, was passiert ist”, sagte Ramsis Kilani ein Jahr nach dem tödlichen Luftangriff gegenüber The Electronic Intifada.

“Ich denke nicht nur an meinen Vater, den ich vor seinem Tod jahrelang nicht sehen konnte, da ich es nie nach Gaza geschafft habe und er es nie geschafft hat, aus Gaza herauszukommen”, sagte Ramsis. “Ich denke an meine Halbgeschwister, deren Stimmen und Lachen ich am Telefon gehört hatte, die mir sagten, dass sie mich liebten, denen ich aber in ihrem kurzen Leben nie begegnet war.”

Ein hohes Gebäude mit vielen eingestürzten Stockwerken

Die Überreste des al-Salam-Turms, in dem am 21. Juli 2014 Mitglieder der Familien Kilani und Dirbas bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden. Das Gebäude befindet sich in einem Viertel, das nach israelischen Angaben sicher für Zivilisten ist. Anne Paq

Ibrahim, Taghreed und ihre Kinder wurden getötet, nachdem sie verzweifelt versucht hatten, sich vor den israelischen Bomben in Sicherheit zu bringen. Israelische Kampfflugzeuge hatten Flugblätter auf Beit Lahiya, die Stadt im Norden des Gazastreifens, abgeworfen, in der sie mit vielen Mitgliedern ihrer Großfamilie lebten, und die Bewohner aufgefordert, die Stadt zu verlassen.

Das Paar nahm seine Kinder und ging, obwohl der Rest der Familie, darunter Ibrahims Mutter Fatma und sein Bruder Saleh, sie zum Bleiben aufforderten. Zunächst kamen sie bei Taghreeds Familie, der Familie Dirbas, in Shujaiya unter.

Aber auch dieser östliche Stadtteil von Gaza-Stadt wurde von den verheerenden israelischen Bombardements getroffen, die Hunderte von Häusern zerstörten und Dutzende von Menschen töteten.

Nun musste auch die Familie Dirbas das Viertel verlassen. Ibrahim und Taghreed flohen erneut, zusammen mit ihren Kindern, Taghreeds Schwestern Inas, Soura und Aida und ihrem Bruder Mahmoud.

Ein Freund bot ihnen Unterschlupf im fünften Stock des Büros eines Ingenieurbüros im al-Salam-Turm im zentralen Stadtteil al-Rimal von Gaza-Stadt – ein Gebiet, das laut israelischen Flugblättern sicher sein sollte.

Doch am Abend des 21. Juli, als die Menschen in Gaza gerade ihr Ramadan-Fasten brachen, bombardierte Israel den Turm.

Alle 11 Familienmitglieder – Ibrahim, Taghreed, die Kinder und die vier Geschwister von Taghreed – wurden getötet.

Israel behauptete, das Ziel sei Schaban al-Dahduh gewesen, ein Kommandeur der Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad, der bei dem Angriff ebenfalls getötet wurde.

Unabhängig von den israelischen Begründungen ist das ECCHR jedoch der Ansicht, dass der Angriff “möglicherweise ein Kriegsverbrechen darstellt”, das ordnungsgemäß untersucht werden muss.

Sackgasse

Die Geschichte der Familie Kilani und wie Ibrahims überlebende Kinder Ramsis und Layla sowie sein Bruder Saleh weiterhin nach Gerechtigkeit streben, wird in dem neuen Dokumentarfilm Not Just Your Picture von Anne Paq und Dror Dayan erzählt.

Die Filmemacher haben ihre Empörung über die Entscheidung der deutschen Staatsanwaltschaft zum Ausdruck gebracht, nicht zu ermitteln.

“Nachdem wir die Suche der Familie Kilani nach Gerechtigkeit in den Jahren nach der Ermordung genau verfolgt haben, war uns klar, dass der Weg der deutschen Justiz nur in eine Sackgasse führen kann”, sagen sie. “Dennoch ist es unsere Pflicht, diese eklatante Verweigerung von Gerechtigkeit anzuprangern”.

Palästinenser und ihre Unterstützer sind schweren Repressionen durch deutsche Behörden ausgesetzt: Ramsis Kilani wurde letzten Monat selbst von der Polizei festgenommen, weil er sich dem Verbot öffentlicher Demonstrationen zur Unterstützung Palästinas am Nakba-Tag widersetzt haben soll.

Paq und Dayan stellen fest: “Während Deutschland keine Skrupel hat, Fälle in Syrien oder im Irak juristisch zu verfolgen, Fälle, die seine imperialistischen Interessen nicht gefährden, bleiben die Kriegsverbrechen des israelischen Apartheidregimes unkritisiert, ihre Opfer ohne Gerechtigkeit.”Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...