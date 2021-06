Ich danke Jane Hirschmann für diesen persönlichen Artikel, der mir so aus dem Herzen spricht und der in deutschen “Leitmedien” veröffentlicht werden sollte und zu Pflichtlektüre an alle deutschen Politiker und “Israel-Freunde” verteilt werden müsste .

Deutschland gab meiner Familie Reparationen, und die Palästinenser verdienen dasselbe von Israel

Von Jane Hirschmann

17. Juni 2021

Ich bin eine Amerikanerin der ersten Generation. Meine jüdischen Eltern flohen aus Deutschland, als sich die Schrecken des Holocausts abspielten. Sie ließen Familienangehörige zurück, die in Lagern umkamen und getötet wurden, als sie aus ihren Häusern flohen, während sie von Nazis gejagt und beschossen wurden.

Mein Urgroßvater, Großvater und Vater hatten ein florierendes Metzgergeschäft in Frankfurt. Sie wohnten in dem Wohnhaus neben der Metzgerei. Mein Vater hat immer gesagt, dass er kaum merkte, dass er Jude war, bis Hitler kam. Es war immer Deutschland über alles.

Die Familie meiner Mutter waren Weizenhändler in Wetzlar. Nach dem Aufstieg Hitlers floh meine Mutter zuerst aus Deutschland, damit sie in ihrem neuen Land die Sprache lernen und genug Geld verdienen konnte, um ihre Eltern und ihren Bruder nachzuholen. Sie kamen ohne viel Geld in die USA und mussten sich, wie viele andere auch, ein Leben von Grund auf aufbauen.

Als der Krieg vorbei war, gab Deutschland meinem Vater Reparationen für den Verlust seines Geschäfts sowie für das Verbrechen der Verfolgung. Er erhielt einen monatlichen Scheck bis zu seinem Tod im Alter von 91 Jahren. Beide meiner Eltern wurden von der deutschen Regierung willkommen geheißen und ihnen wurde gesagt, dass sie ihre Pässe und Staatsbürgerschaft zurückbekommen könnten.

Diejenigen, die als Nachkommen von Holocaust-Überlebenden geboren wurden und nachweisen können, dass ihr Vater zwischen 1933 und 1945 aus seiner Heimat vertrieben wurde, haben das Recht, für immer die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, ebenso wie alle ihre Kinder, Enkelkinder und alle zukünftigen Nachkommen. Im vergangenen Jahr haben meine Kinder, Enkelkinder und ich die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und bekamen europäische Pässe.

Wenn ich über meine eigene Familie und ihre Geschichte nachdenke, frage ich mich, warum die 750.000 Palästinenser, die 1948 bei der Gründung Israels aus ihren Häusern und ihrem Land vertrieben wurden, nicht das Recht auf die gleiche Behandlung haben, die meine Familie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erhielt. Aber der Krieg gegen die Palästinenser war nie vorbei. Stattdessen setzt Israel bis heute seine Politik der ethnischen Säuberung fort, wie die aktuellen Vertreibungen in Sheikh Jarrah und anderen Teilen Ost-Jerusalems zeigen.

B’Tselem, eine Menschenrechtsorganisation in Israel, und Human Rights Watch haben die anhaltende Misshandlung von Palästinensern durch die israelische Regierung und die Siedlerbewegung dokumentiert und angeprangert, einschließlich der Konfiszierung von Land und Häusern der Palästinenser, der Einschränkung der Bewegungsfreiheit, der Einschränkung der Rede- und Versammlungsfreiheit, der Verweigerung von Baugenehmigungen, der Verweigerung vieler grundlegender Bürgerrechte und der Terrorisierung durch jüdische Siedlerextremisten, die von den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) unterstützt werden. Human Rights Watch ist zu dem Schluss gekommen, dass das Verhalten gegenüber den Palästinensern auf Verfolgung und Apartheid hinausläuft, was nach internationalem Recht Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Es ist eine gewisse Ironie, dass Tausende von Juden in Israel Reparationen und Pässe aus Deutschland wegen Vertreibung, Verlust von Eigentum und Verfolgung erhalten, Israel aber den Palästinensern nicht erlaubt, in ein Land zurückzukehren, aus dem sie vertrieben wurden.

Vor kurzem wurden wir Zeuge der brutalen Bombardierung des Gazastreifens, wo 2 Millionen Palästinenser durch eine 14-jährige Blockade erdrosselt wurden. Unter Verwendung der modernsten Waffen, die in den Vereinigten Staaten hergestellt werden, hat die IDF zivile Bevölkerungszentren ins Visier genommen und 18 Krankenhäuser und Kliniken sowie Wohnhäuser getroffen und zahlreiche Kinder und andere unschuldige Umstehende getötet.

Ich frage mich: Wie ist es möglich, dass die Opfer des Holocausts und ihre Nachkommen ein anderes Volk aus rassistischen Gründen so brutal schikanieren können? Ich frage mich, warum die Palästinenser nicht die gleichen Rechte auf Wiedergutmachung und Rückkehr haben, die meiner Familie gewährt wurden, nachdem Deutschland die Verantwortung für seine Verbrechen übernommen hatte. Sollten Palästinenser nicht das Recht auf Reparationen und das Recht auf Rückkehr haben? Sollten sie nicht das gleiche Recht auf Selbstbestimmung haben, das Israel selbst beansprucht?

Das Recht der palästinensischen Flüchtlinge, in die Häuser zurückzukehren, aus denen sie vertrieben wurden, ist im internationalen Recht gut verankert. Die erste Quelle der Unterstützung ist die Resolution 194 (III) der UN-Generalversammlung vom Dezember 1948, in der die UN-Generalversammlung “beschließt, dass den Flüchtlingen, die in ihre Häuser zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt erlaubt werden sollte, und dass Entschädigung für das Eigentum derjenigen gezahlt werden sollte, die sich entschieden haben, nicht zurückzukehren, und für den Verlust oder die Beschädigung von Eigentum, die nach den Grundsätzen des Völkerrechts oder der Billigkeit von den verantwortlichen Regierungen oder Behörden wiedergutgemacht werden sollten.”

Ich kann diese tiefgreifenden Widersprüche, die offensichtlich jede Möglichkeit für Frieden in der Region ausschließen, einfach nicht in Einklang bringen.

Ich bin zutiefst beschämt und wütend, dass diese Taten im Namen des jüdischen Volkes begangen werden und dass meine Regierung das Geld und die Waffen bereitstellt, um diese israelischen Verbrechen zu unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Beitrag erschien zuerst bei Truthout.

Jane Hirschmanns Eltern flohen aus Deutschland, nachdem Hitler an die Macht kam. Später gab Deutschland ihrem Vater Reparationen für ein verlorenes Geschäft und gewährte Hirschmann und ihren Kindern und Enkelkindern die Staatsbürgerschaft. “Ich frage mich, warum die 750.000 Palästinenser, die 1948 bei der Gründung Israels aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben wurden, nicht das Recht auf die gleiche Behandlung haben, die meine Familie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erhielt. Aber der Krieg gegen die Palästinenser war nie vorbei. Stattdessen setzt Israel bis heute seine Politik der ethnischen Säuberung fort, wie die aktuellen Vertreibungen in Sheikh Jarrah und anderen Teilen Ost-Jerusalems zeigen”, schreibt sie.

Jane Hirschmann ist Autorin, Psychotherapeutin und langjährige Organisatorin für Gerechtigkeit, Mitvorsitzende der Freedom2Boycott NYS Coalition und Mitbegründerin von Jews Say No!

