Von wegen Presse und Meinungsfreiheit, im Deutschland der Doppelstandards! Evelyn Hehct-Galinski

Germany releases two Turkiye journalists hours after controversial arrest Two Turkish journalists were released several hours after their arrest by the German police on Wednesday, sparking a diplomatic row between Ankara and Berlin, Anadolu News Agency reports. Ismail Erel and Cemil Albay, senior journalists working for Turkish daily, Sabah, were arrested in the early hours of the day, after dozens of police personnel raided their homes in Frankfurt.

Deutschland lässt zwei türkische Journalisten, Ismail Erel (L) und Cemil Albay (R), Stunden nach ihrer umstrittenen Verhaftung in Frankfurt am 17. Mai 2023 frei [Mesut Zeyrek/Anadolu Agency via Getty Images].

Deutschland lässt zwei türkische (Sabah) Journalisten Stunden nach umstrittener Verhaftung frei

17. Mai 2023

Zwei türkische Journalisten wurden einige Stunden nach ihrer Verhaftung durch die deutsche Polizei am Mittwoch freigelassen, was einen diplomatischen Streit zwischen Ankara und Berlin auslöste, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Ismail Erel und Cemil Albay, leitende Journalisten der türkischen Tageszeitung Sabah, wurden in den frühen Morgenstunden verhaftet, nachdem Dutzende von Polizeikräften ihre Wohnungen in Frankfurt durchsucht hatten. Auch ihre Telefone, Laptops und elektronischen Speichermedien wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Fatih Zingal, ein Anwalt, der die Zeitung vertritt, sagte, nach ersten Informationen seien die beiden Journalisten aufgrund einer Beschwerde von Anhängern der Terrororganisation Fetullah verhaftet worden.

“Die deutschen Behörden hätten die Journalisten einladen und ihnen Fragen zu dieser Beschwerde stellen können. Stattdessen haben sie sie verhaftet und ihre Handys und Laptops beschlagnahmt”, sagte er.

Zingal betonte, dass Erel und Colonel professionelle Journalisten seien und ihre Verhaftung allein wegen ihrer journalistischen Arbeit völlig inakzeptabel sei.

Die Verhaftungen lösten Proteste von lokalen Journalistenverbänden aus, während das türkische Außenministerium den deutschen Botschafter in Ankara, Jürgen Schulz, einbestellte und die sofortige Freilassung der Journalisten forderte.

“Die Verhaftung des Frankfurter Büros der Zeitung Sabah durch die deutsche Polizei heute ist ein Akt der Schikane und Einschüchterung gegen die türkische Presse. Wir verurteilen diesen abscheulichen Akt aufs Schärfste”, so das türkische Außenministerium in einer Erklärung.

“Deutschland, das versucht, die Welt über Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung zu belehren, offenbart seine Doppelmoral”, heißt es weiter. Übersetzt mit Deepl.com

