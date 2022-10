Tatsächlich hat sich gezeigt wie “wirksam” seine grüne Wirtschaftspolitik ist, die Deutschland in den Abgrund führt. Ein Rücktritt wäre die beste Lösung für Deutschland! Evelyn Hecht-Galinski

Die deutsche Wirtschaft wird im kommenden Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen. Das sagt Wirtschaftsminister Habeck in seiner Herbstprognose voraus – und betont trotz “schlechter Zahlen” die Wirksamkeit der bisherigen Krisenpolitik. Deutschland rutscht nach Ansicht der Bundesregierung wegen der Energiekrise in eine Rezession. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach in Berlin bei der Vorstellung der Herbstprojektion von “ernsten Zeiten”.