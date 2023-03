Deutschland treibt den Kauf des israelischen Arrow-3-Verteidigungssystems voran

Scholz teilt die Sicherheit und “Werte” mit faschistischen Regimen. Der ungebetene Gast und der Kanzler waren sich ziemlich einig und das ist eine Schande. Evelyn Hecht-Galinski

Germany is moving ahead with its planned acquisition of the Israeli-made Arrow-3 anti-ballistic missile defence system, The Jerusalem Post reports. According to the report, the announcement was made after German Chancellor, Olaf Scholz, met with US President, Joe Biden, earlier this month to discuss defence issues.