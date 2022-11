Ich werde nicht schweigen und mich nicht verbiegen, weder für meine Unterstützung für Palästina, noch für gute Beziehungen zu Russland. Längst habe ich alle Illusionen die ich einmal zu deutscher Innen, wie Außenpolitik hatte, aufgegeben. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20221102-forget-its-freedom-rhetoric-germany-suppresses-all-who-stand-in-solidarity-with-palestine/

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammad Shtayyeh (R) trifft den deutschen Botschafter Oliver Ovica in der von Israel besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland am 15. September 2021 [ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images].

Deutschland vergisst seine Freiheitsrhetorik und unterdrückt alle, die sich solidarisch mit den Palästinensern sind



Von Adnan Hmidan

2. November 2022

Im angeblich demokratischen Deutschland, dem Land, das nach dem Fall der Berliner Mauer wiedervereinigt wurde, werden Menschenrechtsaktivisten, die sich mit Palästina solidarisch zeigen, unter dem Vorwand der Bekämpfung des Antisemitismus diskriminiert und verfolgt. In mancher Hinsicht ist dies schlimmer als das, was im Besatzungsstaat Israel selbst geschieht.

Wie sonst sollte man die Verfolgung von deutschen Palästinensern und Personen mit ähnlichem Status verstehen, die sich an friedlichen Aktivitäten zur Solidarität mit dem besetzten Palästina beteiligen? Obwohl solche Aktivitäten durch das Grundgesetz und die Menschenrechtscharta geschützt sind, geht die behördliche Verfolgung inzwischen so weit, dass Menschen für das “Liken” von Beiträgen auf Facebook und anderen sozialen Medien zur Rechenschaft gezogen werden.

Vor nicht allzu langer Zeit beantragte ein Mann einen unbefristeten Aufenthalt in Deutschland, wurde aber wegen seiner friedlichen Solidarität mit Palästina des Landes verwiesen. Im Jahr 2019 weigerten sich die deutschen Behörden, die Aufenthaltsgenehmigung des palästinensischen Schriftstellers Khaled Barakat zu verlängern, und gaben ihm nur einen Monat Zeit, das Land zu verlassen, nachdem er festgenommen und daran gehindert worden war, bei einem Symposium in Berlin zu sprechen. Der Vorwand war, dass Barakat in “anti-israelische” Aktivitäten verwickelt sei und die deutsche Bevölkerung vor ihm geschützt werden müsse. Ihm wurde die Teilnahme an Familienzusammenkünften in Deutschland untersagt, wenn mehr als zehn Personen anwesend waren.

Die palästinensische Journalistin Maram Salim wurde von ihrem Job bei der Süddeutschen Zeitung entlassen. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass sie auf ihrer eigenen Facebook-Seite geschrieben hatte, dass sie einige ihrer Beiträge aus Angst vor Zensur verschlüsselt oder gelöscht hatte. Ihr Arbeitgeber entschied, dass sie etwas Antisemitisches geschrieben und dann gelöscht haben muss, also muss sie eine Antisemitin sein.

Dr. Nima Al-Hassan wurde in Deutschland als Tochter von Eltern aus dem besetzten Palästina und dem Libanon geboren und mit einer Reihe renommierter Preise ausgezeichnet. Sie wurde zur Zielscheibe, nachdem 2014 ein Foto veröffentlicht wurde, auf dem sie bei einem Solidaritätsmarsch für Jerusalem in Berlin den Hidschab und die palästinensische Keffiyeh trug. Als das Foto nach sieben Jahren in einer Lokalzeitung erneut veröffentlicht wurde, löste dies eine bösartige Kampagne gegen Al-Hassan wegen ihres “Antisemitismus” aus. Ihre Entschuldigung für die Teilnahme an dem Marsch hat die Verleumdungskampagne gegen sie nicht gestoppt.

Diese hysterische Verfolgung aller, die die Behauptung zurückweisen, dass Widerstand gegen die zahlreichen Verbrechen Israels bei der Besetzung Palästinas “Antisemitismus” sei, schließt auch antizionistische Juden ein. Jeder Jude, der den Zionismus ablehnt, ist für die deutschen Sicherheitsbehörden “antisemitisch” und wird von der Pro-Israel-Lobby in den Medien und in politischen Kreisen in ganz Deutschland stark unter Druck gesetzt.

Deutsche Bundestagsabgeordnete haben die friedliche Boykott-, Divestment- und Sanktionsbewegung (BDS) kriminalisiert. Das Gedenken an den Nakba-Tag wurde ebenso verboten wie Proteste in Solidarität mit Palästina und das Hissen der palästinensischen Flagge.

Das demokratische Deutschland ist der größte Geldgeber der Palästinensischen Autonomiebehörde, obwohl sich die von ihm geleistete Hilfe darauf beschränkt, zur Erfüllung der Rolle der Autonomiebehörde im Dienste der israelischen Besatzung beizutragen, wie es in den Osloer Vereinbarungen vorgesehen ist. Jeder, der den Entscheidungsprozess in Berlin verfolgt, weiß, dass dies ohne grünes Licht aus Israel nicht möglich wäre und auch nicht geschehen würde.

Es ist erstaunlich, dass Deutschland sich als Botschafter für die Menschenrechte in der Welt versteht und bereitwillig Strafmaßnahmen gegen Länder verhängt, die diese Rechte gewohnheitsmäßig missachten. Gleichzeitig kann niemand in Deutschland mit viel Heuchelei seine friedliche Unterstützung für die legitimen palästinensischen Rechte und den palästinensischen Kampf um Freiheit von den täglichen Verstößen Israels gegen das Völkerrecht und die Verletzung von Menschen-, Bürger- und politischen Rechten zum Ausdruck bringen.

Internationale Menschenrechtsorganisationen schweigen zu den Verstößen Deutschlands gegen die Rechte der friedlichen Solidarität mit Palästina. Sie sind faktisch Komplizen des Schweigens und der Doppelmoral in Menschenrechtsfragen. Die Kampagne gegen die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft in Katar Ende dieses Monats, die Reaktion auf den ukrainischen Widerstand gegen die russische Besatzung im Vergleich zur Einstufung von Palästinensern, die sich gegen die israelische Besatzung wehren, als “Terroristen” und das Wegschauen bei Putschen in Diktaturen in der Dritten Welt, wo westliche Interessen durch die Demokratie bedroht sein könnten, haben diese westliche Heuchelei deutlich gemacht.