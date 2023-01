Diana Buttu & Gideon Levy: Israel’s New Far-Right Gov’t Entrenches Apartheid System with U.S. Support Far-right Israeli politician Itamar Ben-Gvir’s Tuesday visit to the Al-Aqsa Mosque in occupied East Jerusalem is being roundly condemned across the Middle East. Ben-Gvir is a key part of Benjamin Netanyahu’s new far-right government, which includes ultranationalist and ultraorthodox parties that are calling openly for the annexation of the West Bank.

Diana Buttu & Gideon Levy

Israels neue rechtsextreme Regierung zementiert Apartheidsystem mit Unterstützung der USA

5. Januar 2022

Gäste

Diana Buttu

Palästinensische Anwältin, Fellow bei Democracy for the Arab World Now (DAWN), ehemalige Beraterin des Verhandlungsteams der Palästinensischen Befreiungsorganisation.

Gideon Levy

preisgekrönter Kolumnist der israelischen Zeitung Haaretz und Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitung.

Links

“Israelis haben Benjamin Netanjahu wieder an die Macht gebracht. Die Palästinenser werden sicherlich den Preis dafür zahlen”

“Die Bestrafung von Gaza”

Der Besuch des rechtsextremen israelischen Politikers Itamar Ben-Gvir am Dienstag in der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem wird im gesamten Nahen Osten scharf verurteilt. Ben-Gvir ist eine Schlüsselfigur in Benjamin Netanjahus neuer rechtsextremer Regierung, der auch ultranationalistische und ultraorthodoxe Parteien angehören, die offen die Annexion des Westjordanlandes fordern. “Die internationale Gemeinschaft muss mit einer Stimme sprechen, um diesen Extremismus abzulehnen und diese Terroristen und faschistischen Elemente in der israelischen Regierung zurückzuweisen”, forderte der palästinensische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansour, am Mittwoch. Ben-Gvir wurde 2007 von einem israelischen Gericht wegen Aufstachelung zum Rassismus und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Im Jahr 2021 verlegte er sein Parlamentsbüro in das Jerusalemer Stadtviertel Sheikh Jarrah, wo Siedler versucht haben, palästinensische Bewohner gewaltsam aus ihren Häusern zu vertreiben. Als neu vereidigter Minister für nationale Sicherheit wird Ben-Gvir nun für die Grenzpolizei im Westjordanland zuständig sein. Wir sprechen mit Gideon Levy, einem israelischen Journalisten und Autor, und Diana Buttu, einer palästinensischen Anwältin und ehemaligen Beraterin des Verhandlungsteams der Palästinensischen Befreiungsorganisation, über Ben-Gvirs Besuch, Netanjahus neue Regierung und die zunehmende Gewalt gegen Palästinenser.

Abschrift

Dies ist eine Eilabschrift. Der Text ist möglicherweise nicht in seiner endgültigen Form.

AMY GOODMAN: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bereitet eine Dringlichkeitssitzung vor, um den jüngsten Besuch des neuen israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, in der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem zu diskutieren. Dieser Besuch wurde im gesamten Nahen Osten verurteilt. Das palästinensische Außenministerium nannte seinen Besuch eine “beispiellose Provokation”. Die militante Hamas warnte, Ben-Gvirs Vorgehen könne zu weiteren Konflikten führen. Jordanien hat den israelischen Botschafter einbestellt, um gegen den Besuch zu protestieren. Das jordanische Außenministerium bezeichnete den Besuch als “skandalös und [eine] inakzeptable Verletzung des Völkerrechts”.

Die Al-Aqsa-Moschee ist eine der heiligsten Stätten des Islam. Sie ist auch eine der heiligsten Stätten des Judentums. Auf dem Tempelberg befand sich ein jüdischer Tempel, der vor 2.000 Jahren von den Römern zerstört wurde. Am Mittwoch verurteilte der Botschafter Palästinas bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansour, den Besuch von Itamar Ben-Gvir.

RIYAD MANSOUR: Der Angriff richtet sich nicht nur gegen unsere heiligen Stätten in der Al-Aqsa-Moschee und im Haram-e-Sharif. Es gibt – aufgrund dieses Umfelds des Extremismus, das diese extreme israelische Regierung, die extremste in der Geschichte Israels, schafft, zusätzliche Angriffe auf unsere christlichen Stätten, christliche Friedhöfe. Sie haben inzwischen gesehen, dass Kreuze auf Friedhöfen stehen, die von extremen Siedlern zertrampelt und angegriffen werden. Dies ist ein giftiges Umfeld. Die internationale Gemeinschaft muss mit einer Stimme sprechen, um diesen Extremismus abzulehnen und diese Terroristen und faschistischen Elemente in der israelischen Regierung zurückweisen.

AMY GOODMAN: Itamar Ben-Gvirs Besuch in der Al-Aqsa-Moschee fand nur wenige Tage nach seiner Vereidigung als Mitglied von Benjamin Netanjahus neuer rechtsextremer Regierung statt, der auch ultranationalistische und ultraorthodoxe Parteien angehören, die offen die Annexion des Westjordanlandes fordern.

Netanjahus Wahl von Itamar Ben-Gvir als Minister für nationale Sicherheit hat breite Verurteilung ausgelöst. Ben-Gvir wurde 2007 wegen Aufstachelung zum Rassismus und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Ben-Gvir lebt in einer illegalen Siedlung im besetzten Westjordanland. Im Jahr 2021 verlegte er sein Parlamentsbüro in das Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah, wo Siedler versucht haben, palästinensische Bewohner gewaltsam aus ihren Häusern zu vertreiben. Jahrelang hängte Ben-Gvir in seinem Haus ein Bild von Baruch Goldstein auf, einem israelischen Amerikaner, der 1994 in einer Moschee in Hebron 29 Palästinenser tötete. Der Chefredakteur der Jerusalem Post beschrieb Ben-Gvir als, Zitat, “die moderne israelische Version eines amerikanischen weißen Rassisten und eines europäischen Faschisten”, Zitat Ende. Ben-Gvir wird nun für die Grenzpolizei im besetzten Westjordanland verantwortlich sein, und das zu einer Zeit, in der die Gewalt und die Tötung von Palästinensern stark zugenommen haben.

Um mehr über Itamar Ben-Gvirs Besuch in der Al-Aqsa-Moschee und Israels neue rechtsextreme Regierung zu erfahren, die als die rechtsextremste Regierung in der Geschichte Israels gilt, haben wir zwei Gäste zu Gast. In Tel Aviv ist Gideon Levy bei uns, ein preisgekrönter israelischer Journalist und Autor, Kolumnist der Zeitung Haaretz und Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitung. Er ist auch der Autor des Buches Die Bestrafung des Gazastreifens. Und in Ramallah ist Diana Buttu zu Gast. Sie ist palästinensische Anwältin und ehemalige Beraterin des Verhandlungsteams der Palästinensischen Befreiungsorganisation, außerdem ist sie Stipendiatin bei Democracy for the Arab World Now (DAWN). Ihr neuester Beitrag ist ein Meinungsartikel in der New York Times mit der Überschrift “Israelis haben Benjamin Netanjahu wieder an die Macht gebracht. Palestinians Will Surely Pay the Price”.

Wir begrüßen Sie beide bei Democracy Now! Diana Buttu, lassen Sie uns mit Ihnen beginnen. Beginnen wir mit dieser jüngsten Aktion, die von vielen als Aufwiegelung betrachtet wird, sowohl von Palästinensern als auch von Israelis, ganz zu schweigen vom Rest des Nahen Ostens. Sprechen Sie darüber, wer Itamar Ben-Gvir ist. Ich meine, er wurde nicht nur wegen Aufstachelung zum Rassismus gegen Araber angeklagt, sondern auch wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt.

DIANA BUTTU: Ja. Itamar Ben-Gvir ist – er ist ein Schüler, ein Anhänger von Rabbi Meir Kahane, der der Meinung war, dass die Palästinenser aus ihrer Heimat ethnisch gesäubert werden sollten. Und Itamar Ben-Gvir hat genau die gleichen Ansichten wie Meir Kahane vertreten und vertritt sie auch weiterhin. Er hat sehr offen über seine Unterstützung für Baruch Goldstein gesprochen.

Und sein Besuch, sein letzter Besuch, auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee ist nicht nur ein Besuch. Es ist ein Versuch zu zeigen, dass die Al-Aqsa-Moschee für immer unter israelischer Hoheit stehen wird, und er versucht, zur Gewalt anzustiften. Er versucht nicht nur, zur Gewalt anzustiften, er ist auch seit langem der Meinung, dass die Al-Aqsa-Moschee verschwinden und an ihrer Stelle der Tempelberg wieder errichtet werden sollte. Seine Politik war also immer die der Aufstachelung zur Gewalt, der Aufstachelung zum Hass. Und obwohl er nur einmal verurteilt wurde, ist er mehr als 50 Mal angeklagt worden.

Die Tatsache, dass er Minister in dieser Regierung sein darf, zeigt, wie sehr die internationale Gemeinschaft es zulässt, dass der Faschismus regiert, und dass sie tatsächlich nichts tut. Alles, was wir seit diesem Besuch und seit er Minister geworden ist, gehört haben, ist, dass die Welt den Status quo unterstützt. Aber es ist dieser Status quo, der dazu geführt hat, dass Leute wie Itamar Ben-Gvir Minister werden konnten und ihre Handlungen normalisiert wurden. Ich fürchte, er hat die Absicht, mehr und mehr Gewalt als Vorwand zu schaffen, um den Palästinensern ein für alle Mal zu zeigen, wer die Herren im Haus sind. Das sind seine Worte, nicht meine.

NERMEEN SHAIKH: Gideon Levy, könnten Sie auch auf die Ernennung von Ben-Gvir zum Minister für nationale Sicherheit und insbesondere auf seine Ernennung zu diesem Posten eingehen?

GIDEON LEVY: Benjamin Netanyahu musste eine Regierung bilden. Er führt – er führt die größte Partei an. Und er hat sich dieses Mal für die extremsten Rechten entschieden. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, warum diese Rechtsextremen in Israel so beliebt sind. Und hier sind wir mit einer Realität konfrontiert, die seit langem bekannt ist. Die israelische Gesellschaft ist eine sehr rechte, nationalistische und zum Teil auch rassistische Gesellschaft. Dem müssen wir uns stellen. Das ist das Hauptproblem, nicht ob Ben-Gvir Minister ist oder nicht. Das Problem ist: Wem stehen wir gegenüber, wenn wir über Israel sprechen?

Und in vielerlei Hinsicht sehe ich auch eine positive Seite der Ergebnisse der letzten Wahlen. Dadurch, dass alle Masken gefallen sind, sehen wir jetzt die Realität. Jetzt ist es nicht mehr der Schirm der zionistischen Linken, die so schön reden und fast das Gleiche tun wie die Rechten. Jetzt sehen wir den extremen Rassismus in seiner reinsten Ausprägung. Diese Leute verleugnen ihren Rassismus nicht. Diese Leute sagen ganz klar, dass jüdische Vorherrschaft bedeutet, dass nur Juden Rechte in diesem Land haben. Und ich hoffe, dass sowohl Teile der israelischen Gesellschaft als auch vor allem die internationale Gemeinschaft endlich die Konsequenzen daraus ziehen werden.

NERMEEN SHAIKH: Also, Gideon Levy, das ist genau richtig, dass diese rechtsextremen Parteien diese Art von Unterstützung erhalten haben, fast 11% bei dieser Wahl, aber das ist viel höher als in der Vergangenheit. Könnten Sie also erklären, warum Sie glauben, dass diese rechtsextremen Parteien jetzt in Israel beliebter sind als in der Vergangenheit?

GIDEON LEVY: Das ist fast unvermeidlich. Wenn man mit der Besatzung weitermacht, die von der zionistischen Linken unterstützt wird – nicht nur unterstützt, sondern angeführt von der zionistischen Linken – und wenn diese Realität eines Apartheidstaates fortbesteht, ruft das nach Extremismus. Es ruft dazu auf, die Wahrheit zu sagen. Es ruft dazu auf, die Maske zu zerreißen und zu sagen: “Wir wollen ein Apartheidstaat sein. Die Besatzung ist nicht vorübergehend, die Besatzung ist von Dauer. Und wenn sie hier ist, um zu bleiben, bedeutet das, dass wir ein Apartheidstaat sind, und wir schämen uns nicht einmal dafür.” Nach 56 Jahren Besatzung kann man nichts anderes als diese radikale Bewegung erwarten, während die zionistische Linke nie versucht hat, sich von der Besatzung zu trennen, nie ernsthaft versucht hat, ihr ein Ende zu setzen. Wenn es also keine andere Kraft an der israelischen Macht gibt, sollten wir zum Äußersten greifen. Das macht sehr viel Sinn.

NERMEEN SHAIKH: Diana, könnten Sie auch über die Verschiebung des israelischen Gemeinwesens weiter nach rechts und die Rolle der Linken sprechen? Sie haben kürzlich einen Artikel mit der Überschrift “Israels so genannte Linke hat den Aufstieg der extremen Rechten unterstützt” geschrieben.

DIANA BUTTU: Ja. Gideon hat genau Recht. Sehen Sie, es gibt in Israel seit geraumer Zeit eine so genannte Linke, aber diese so genannte Linke ist – ich sage “so genannt”, weil es genau das ist, so genannt – sie bezeichnen sich selbst als links, aber es ist eine Linke, die sich nie gegen die Besatzung gestellt hat. Es ist ein linker Flügel, der die verschiedenen Angriffe auf den Gaza-Streifen unterstützt hat. Es ist ein linker Flügel, der die Belagerung und Blockade des Gazastreifens unterstützt hat. Es ist ein linker Flügel, der die Verabschiedung rassistischer Gesetze unterstützt hat, sogar in den letzten paar Jahren. Wenn also ein israelischer Wähler sieht, dass er die Wahl zwischen diesem so genannten linken Flügel hat, der genau die gleichen Dinge unterstützt wie der rechte Flügel, dann ist es natürlich, dass er für diese faschistische Rechte stimmt.

Das große Problem ist, dass wir nie gesehen haben, dass die Israelis einen Preis für ihre Wahlentscheidungen gezahlt haben. Es war immer so, dass die Palästinenser den Preis zahlen mussten. Und mit dieser neuen Regierung werden es wieder einmal die Palästinenser sein, aber noch mehr als in der Vergangenheit. Im Gegensatz zu früheren israelischen Regierungen, die sich auch mit anderen Themen befasst haben, ist die derzeitige Regierung, die neue Regierung, kurzsichtig und nur darauf ausgerichtet, den Palästinensern das Leben zur Hölle zu machen. Sie hat keine andere politische Plattform, als zu versuchen, die Palästinenser ethnisch zu säubern. Aus diesem Grund hat Israel seit Anfang des Jahres jeden Tag mindestens einen Palästinenser getötet. Und deshalb sehen wir die Pläne, die palästinensische Stadt Masafer Yatta vollständig ethnisch zu säubern. Das liegt daran, dass diese Regierung die Palästinenser ins Fadenkreuz genommen hat. Und da es niemanden in der internationalen Gemeinschaft gibt, der sie aufhält, wird sie mit Volldampf weitermachen.

AMY GOODMAN: Ich möchte Sie etwas über Masafer Yatta fragen, das in der Nähe von Hebron im besetzten Westjordanland liegt, im südlichen Teil. Das israelische Militär hat damit begonnen, Häuser, Wasserversorgung und Olivenhaine zu zerstören. In dieser Woche begleiteten israelische Panzerfahrzeuge die Abrisskolonnen bei der Zerstörung von Häusern und Bauernhöfen in zwei Dörfern. Letztes Jahr genehmigte der israelische Oberste Gerichtshof die Hauszerstörungen, die mehr als tausend Menschen entwurzeln werden. Daraufhin twitterte die US-Kongressabgeordnete Rashida Tlaib, die zufällig palästinensische Amerikanerin ist: “Nicht einmal eine Woche im Jahr 2023 ist die neue rechtsextreme Apartheidregierung dabei, ganze Gemeinden ethnisch zu säubern – was mehr als 1.000 palästinensische Einwohner, darunter 500 Kinder, vertreiben würde. Alles mit amerikanischer Unterstützung, Bulldozern und Kugeln”.

Sprechen Sie über die Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israel zu diesem Zeitpunkt. Präsident Biden gratulierte Netanjahu zu seiner Rückkehr an die Macht und sagte, er freue sich darauf, mit einem alten Freund jahrzehntelang zusammenzuarbeiten, und fügte hinzu: “Die Vereinigten Staaten werden weiterhin die Zwei-Staaten-Lösung unterstützen und sich einer Politik widersetzen, die ihre Lebensfähigkeit gefährdet oder unseren gemeinsamen Interessen und Werten zuwiderläuft.” Können Sie uns sagen, was die USA Ihrer Meinung nach jetzt tun sollten – und ich würde gerne auch Gideons Antwort darauf hören?

DIANA BUTTU: Sehen Sie, die USA sind der Zeit weit hinterher. Und wenn sie immer noch glauben, dass von einer Zwei-Staaten-Lösung etwas übrig ist, dann sehen sie das nur in ihren Träumen, denn wir sehen es ganz sicher nicht vor Ort. Was wir stattdessen gesehen haben, ist, dass man Israel erlaubt hat, zu tun, was es will, wenn es darum geht, Palästinenser zu töten, wenn es darum geht, palästinensisches Land zu stehlen, wenn es darum geht, ethnische Säuberungen durchzuführen. Wenn es um die Überschreitung der roten Linien geht, die im internationalen Recht verankert sind, darf Israel damit durchkommen – und es kommt nicht nur damit durch, sondern erhält auch weiterhin Unterstützung und finanzielle Hilfe von den Vereinigten Staaten. Das ist nicht nur eine Frage von Erklärungen, sondern sie erhalten auch finanzielle Unterstützung von den Vereinigten Staaten. Und wenn wir uns in der Welt umsehen, fragen wir uns: “Wir schreiben jetzt das Jahr 2023, und sie reden immer noch von einer Zweistaatenlösung, einer Zweistaatenlösung, die vor mehr als zwei Jahrzehnten gestorben ist?” Und doch haben sie vor Ort absolut nichts unternommen, um sicherzustellen, dass diese Zweistaatenlösung zustande kommt. Stattdessen haben sie nichts anderes getan, als Israels Prozess der langsamen ethnischen Säuberung der Palästinenser zu erleichtern.

Eines der neuen Mitglieder dieser neuen Regierung ist ein Mann namens Smotrich, der erst letztes Jahr, im Jahr 2021, sagte, dass der einzige Grund, warum Palästinenser, die Bürger Israels sind, wie ich, immer noch existieren dürfen, der ist, dass die Arbeit 1948 nicht beendet wurde, und uns damit im Grunde genommen sagt, dass unsere Zeit hier kurz ist.

Was die USA stattdessen getan haben, ist, anstatt ihnen ein rotes Licht zu geben und sich zurückzuziehen und zu dekolonisieren und darauf zu drängen, dass Israel seine Besatzung beendet, seine Apartheid beendet, haben sie so ziemlich als Maske für Israel gedient, um weiterhin zu tun, was immer es tun will. Und das ist der Grund, warum wir jetzt in dieser Situation sind. Wir haben gesehen, dass die Welt nichts unternimmt. Wir sehen, dass die Israelis dafür keinen Preis zu zahlen haben. Und so werden es wieder einmal die Palästinenser sein, die den Preis für Israels Wahlentscheidungen zahlen müssen.

AMY GOODMAN: Und Gideon Levy, wenn Sie darauf antworten können? Sprechen Sie auch über das, was Sie in Haaretz, einer sehr angesehenen israelischen Zeitung, in deren Vorstand Sie sitzen, schreiben, und über die Reaktion der israelischen Bevölkerung auf diese Abrisse zum Beispiel.

GIDEON LEVY: Lassen Sie uns der Realität ins Auge sehen. Die Vereinigten Staaten unterstützen das Apartheidsystem, sind sehr an der Fortsetzung der Besatzung interessiert und haben kein Interesse an den Menschenrechten der Palästinenser. Anders kann man die jahrzehntelange amerikanische Haltung nicht beschreiben, denn wäre es anders, würden die Vereinigten Staaten ernsthaft ein Ende der Besatzung anstreben, hätte die Besatzung schon vor Jahren, wenn nicht vor Jahrzehnten, beendet werden können. Es geht also nur um ein hohles Lippenbekenntnis, das die Vereinigten Staaten von Zeit zu Zeit ablegen, um alle Arten von hohlen Verurteilungen. Letztendlich ist Israel, dieser Apartheidstaat, der engste Verbündete der Vereinigten Staaten. Das Geld der Steuerzahler der Vereinigten Staaten geht mehr an Israel als an jedes andere Land der Welt, und das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten einen Apartheidstaat unterstützen, nichts anderes als das.

Was Ihre zweite Frage betrifft, so kann die Frage nach der israelischen Reaktion auf das, was in Masafer Yatta geschieht, nur gestellt werden – und, Amy, ich schätze Sie sehr, aber sie kann nur in den Vereinigten Staaten gestellt werden, nicht in Israel, denn in Israel kümmert sich niemand darum, und niemand hat von Masafer Yatta gehört. Masafer Yatta ist vielleicht bei den Lesern von Haaretz bekannt, nicht bei allen, vielleicht bei einem kleinen, engagierten linken Lager, das noch aktiv ist. Aber den meisten Israelis ist es nicht nur egal, sie haben noch nie davon gehört. Und wenn sie davon hören, dann gähnen sie nur, denn schließlich kaufen sie alle die offizielle Propaganda – nämlich, dass Israel es gegen den Terror tut, oder dass Israel sich selbst schützen muss, und all diese alten Slogans von Lügen und Lügen und Lügen.

NERMEEN SHAIKH: Und, Gideon, könnten Sie skizzieren, was Sie von der Politik erwarten, die diese neue Regierung in die Wege leiten wird, von grundlegenden Änderungen im Justizwesen bis hin zu Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten innerhalb Israels selbst, und natürlich, was wir in unserer Einleitung sagten, die Schritte zur Annexion des Westjordanlandes?

GIDEON LEVY: Während wir jetzt sprechen, befasst sich der Oberste Gerichtshof Israels mit einigen der ersten Maßnahmen. Und der Oberste Gerichtshof wird versuchen, sie zu stoppen, aber der Oberste Gerichtshof selbst wird Gegenstand von Angriffen dieser neuen Regierung sein, die das Rechtssystem sehr stark und sehr schnell einschränken wird. Es ist wirklich bewundernswert zu sehen, wie schnell sie handeln. Während die zionistische Linke anderthalb Jahre an der Macht war und nichts unternommen hat, sind sie noch nicht einmal eine Woche an der Macht, und schon laufen sie mit ihren Initiativen.

Was die Annexion angeht, so kann ich Ihnen sagen – das ist natürlich meine private Meinung -, dass ich wirklich hoffe, dass sie zumindest einen Teil des Westjordanlandes annektieren werden, wenn nicht sogar das gesamte Westjordanland. Das Westjordanland wurde vor 55 Jahren annektiert. Das Westjordanland ist praktisch an Israel angegliedert. Israelis leben im Westjordanland und verhalten sich im Westjordanland so, als ob es ein Teil Israels wäre, und das ist es auch. Sobald Israel dies offiziell und rechtlich erklärt, wird es wirklich eine Frage sein, denn dann wird der Apartheidstaat erklärt, verstehen Sie? Wenn Israel das Westjordanland annektiert, ohne den Palästinensern volle Bürgerrechte und nationale Rechte zu gewähren, was niemand in dieser Regierung oder in irgendeiner anderen Regierung vorhat, dann erklärt sich Israel zu einem Apartheidstaat, sobald dies geschieht. Und dann würde ich gerne sehen, wie Washington und die EU und einige andere auf eine offizielle Erklärung der Apartheid reagieren werden. Werden sie es behandeln wie den ersten Apartheidstaat, nämlich Südafrika, oder werden sie Israel weiterhin als Liebling des Westens umarmen, obwohl es ein erklärter Apartheidstaat ist? Also, fordern wir die Welt heraus.

NERMEEN SHAIKH: Diana, könnten Sie auf die Punkte eingehen, die Gideon angesprochen hat? Außerdem haben Sie in Ihren jüngsten Artikeln viel über die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser und die Mitschuld der israelischen Sicherheitskräfte an dieser Gewalt geschrieben. Könnten Sie das näher erläutern und auf das eingehen, was Gideon über Apartheid gesagt hat?

DIANA BUTTU: Sehen Sie, es ist bereits ein Apartheidstaat. Und ich brauche nicht zu erklären, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Sie wissen bereits, dass es ein Apartheidstaat ist. Meine Befürchtung ist immer: Was wird mit den Menschen vor Ort geschehen? Und ob Israel nun annektiert oder nicht, das Ergebnis für die Palästinenser ist dasselbe: Israel setzt den Prozess des Landraubs fort, es vertreibt die Menschen von ihrem Land, es macht die Palästinenser zu Obdachlosen und es tötet sie auch. Das ist schon seit langem so, das ist seit langem sein System.

Nun ist es nicht nur der israelische Staat, der dies tut. Es ist nicht nur die Armee, sondern es sind auch israelische Siedler. Wir haben bereits gesehen, dass in all den Jahren, in denen israelische Siedler Angriffe auf Palästinenser verübt haben, selten, wenn überhaupt, ein israelischer Siedler für seine Verbrechen belangt oder sogar angeklagt wird, geschweige denn eine vollständige Verurteilung erhält. Und das liegt daran, dass Israel gegenüber der Gewalt, die es gegen Palästinenser ausübt, ein Auge zudrückt. Aber wie gesagt, ich erwarte nichts anderes vom israelischen Staat, und ich erwarte auch nichts anderes von den israelischen Siedlern. Das ist ihre raison d’être. Das ist ihre Daseinsberechtigung.

Was ich erwartet hätte, wäre, dass die Weltgemeinschaft aufgestanden wäre und etwas anders gemacht hätte und angefangen hätte, Israel für seine Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Sie hätte den israelischen Staat, seine Soldaten und so weiter zur Verantwortung gezogen. Aber stattdessen sehen wir nichts davon. Erst im vergangenen Jahr wurde zum Beispiel eine palästinensisch-amerikanische Journalistin, Shireen Abu Akleh, die auch eine Freundin war, von Israel ermordet, von israelischen Streitkräften. Ihr Tod war wahrscheinlich der am besten recherchierte Todesfall, den ich in all den Jahren, in denen ich hier in Palästina lebe, gesehen habe, und zwar von allen Medien, von CNN über AP bis zur New York Times, von Nichtregierungsorganisationen und so weiter. Und dennoch wurde bis heute niemand zur Rechenschaft gezogen, obwohl wir wissen, dass es ein israelischer Soldat war, der sie erschossen hat.

Das bedeutet es also, als Palästinenser zu leben, immer in einem Raum zu leben, in dem dein Leben absolut nichts bedeutet und in dem dein Leben jeden Moment ausgelöscht werden kann, sei es durch die Hand eines israelischen Soldaten, sei es durch die Hand eines israelischen Siedlers, sei es durch die Zerstörung deines Landes und deiner Häuser durch die israelische Regierung. Das ist es, was es bedeutet, als Palästinenser zu leben.

AMY GOODMAN: Und ich möchte die Leute ermutigen, auf unsere Website democracynow.org zu gehen, wo wir den Democracy Now! Korrespondenten Sharif Abdel Kouddous interviewt haben, der einen Dokumentarfilm für Al Jazeera mit dem Titel The Killing of Shireen Abu Akleh gemacht hat, und wir haben auch Shireens Nichte Lina interviewt. Diana Buttu, wir danken Ihnen sehr, dass Sie bei uns sind. Sie ist palästinensische Anwältin und ehemalige Beraterin des Verhandlungsteams der Palästinensischen Befreiungsorganisation. Wir verlinken auf Ihren Artikel in der New York Times, “Israelis haben Benjamin Netanjahu wieder an die Macht gebracht. Palestinians Will Surely Pay the Price”. Und Gideon Levy, israelischer Journalist in Tel Aviv, Kolumnist für die Zeitung Haaretz und Mitglied des Redaktionsausschusses.

Als Nächstes: Das Repräsentantenhaus tagt gerade nicht, denn ohne einen Sprecher kann kein Abgeordneter vereidigt werden. Wir werden uns ansehen, wie die rechtsextremen Republikaner weiterhin Kevin McCarthys Versuche, Sprecher zu werden, blockieren. Und hat er gewissermaßen die Tür geöffnet, indem er die aufständischen Kongressabgeordneten unterstützt hat? Bisher wurde sechs Mal gegen ihn gestimmt. Wie lange wird der Stillstand noch andauern? Bleiben Sie bei uns.

Der ursprüngliche Inhalt dieser Sendung ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung 3.0 United States License. Bitte weisen Sie legale Kopien dieses Werkes democracynow.org zu. Einige der Werke, die in diesem Programm enthalten sind, können jedoch separat lizenziert werden. Für weitere Informationen oder zusätzliche Genehmigungen, kontaktieren Sie uns. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...