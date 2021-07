Die 5 Lügen unserer Verteidigungsministerin Von Jürgen Todenhöfer

Jetzt überlässt die Bundesregierung – wie die US-Führung – Afghanistan dem Chaos. 20 Jahre eines sinnlosen, feigen und kriminellen Krieges. Afghanistan hatte mit 9/11 nichts zu tun. Keiner der politisch Verantwortlichen wird jetzt zur Rechenschaft gezogen. Sie machen einfach weiter. Kramp-Karrenbauer in Mali und Biden in vielen anderen Ländern der Welt. Zur Zeit bombardiert er die Milizen Irans. Die US-Truppen müssen ja in Form bleiben. Was für eine verlogene Politik!