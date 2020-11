Moving past apartheid: one-state is not ideal justice, but it is just and possible Once again, Europe’s top diplomats expressed their ‘deep concern’ regarding Israel’s ongoing illegal settlement expansion, again evoking the maxim that Israeli actions “threaten the viability of the two-state solution”. This position was communicated by EU Foreign Affairs Chief, Josep Borrell, on November 19, during a video-conference with Palestinian Authority Foreign Minister, Riyad al-Maliki.

Bild:Ein Palästinenser blickt auf die israelische Siedlung Shavei Shomron, die am 23. November 2020 neben dem palästinensischen Dorf Naqoura, westlich von Nablus im besetzten Westjordanland, errichtet wurde. [JAAFAR ASHTIYEH/AFP über Getty Images]

Die Apartheid überwinden: Ein Staat ist keine ideale Gerechtigkeit, aber er ist gerecht und möglich

Von Ramzy Baroud

26. November 2020

Erneut brachten Europas Spitzendiplomaten ihre “tiefe Besorgnis” über die anhaltende illegale Siedlungsexpansion Israels zum Ausdruck und beschworen erneut die Maxime, dass das israelische Vorgehen “die Tragfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung bedroht”.

Dieser Standpunkt wurde vom EU-Außenminister Josep Borrell am 19. November während einer Videokonferenz mit dem Außenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Riyad al-Maliki, mitgeteilt.

Alle israelischen Siedlungen sind völkerrechtswidrig und sollten mit Worten und Taten abgelehnt werden, unabhängig davon, ob sie eine Bedrohung für die erloschene Zwei-Staaten-Lösung darstellen oder nicht.

Abgesehen von der Tatsache, dass auf die “tiefe Besorgnis” Europas fast nie substanzielle Taten folgen, ist es besonders bedeutungslos, eine rechtliche und moralische Haltung im Kontext imaginärer Lösungen zu artikulieren.

Die Frage ist also: “Warum benutzt der Westen weiterhin die Zwei-Staaten-Lösung als politischen Parameter für eine Lösung der israelischen Besetzung Palästinas, während er es gleichzeitig versäumt, irgendeine sinnvolle Maßnahme zu ergreifen, um ihre Umsetzung zu gewährleisten?

Die Antwort liegt zum Teil darin, dass die Zweistaatenlösung zunächst einmal nicht für die Umsetzung konzipiert wurde. Wie der “Friedensprozess” und andere Vortäuschungen zielte sie darauf ab, unter Palästinensern und Arabern die Idee zu fördern, dass es ein erstrebenswertes Ziel gibt, auch wenn es unerreichbar ist.

Expansion und Massenvertreibung: Israel “nutzt” die verbleibenden Tage von Trump im Amt

Doch selbst dieses Ziel war an eine Reihe von Forderungen geknüpft, die von Anfang an unrealistisch waren. Historisch gesehen mussten die Palästinenser der Gewalt abschwören (ihrem bewaffneten Widerstand gegen die militärische Besetzung durch Israel), verschiedenen UN-Resolutionen zustimmen (auch wenn Israel diese Resolutionen immer noch ablehnt), Israels “Recht” akzeptieren, als jüdischer Staat zu existieren, und so weiter. Dieser noch zu gründende palästinensische Staat sollte auch entmilitarisiert und zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen aufgeteilt werden, wobei jedoch der größte Teil des besetzten Ost-Jerusalem ausgeschlossen werden sollte.

Doch während die Warnungen, dass die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung im Zerfall begriffen ist, nur wenige machten sich die Mühe, die Realität aus palästinensischer Sicht zu verstehen. Sie haben die Illusionen ihrer eigenen gescheiterten Führung satt. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage stimmen zwei Drittel der Palästinenser nun zu, dass eine Zwei-Staaten-Lösung nicht möglich ist.

Selbst die Behauptung, dass eine Zweistaatenlösung notwendig sei, zumindest als Vorläufer einer dauerhaften Einstaatenlösung, ist absurd. Dieses Argument legt dem palästinensischen Streben nach Freiheit und Rechten noch mehr Hindernisse in den Weg. Wenn die Zweistaatenlösung jemals realisierbar gewesen wäre, dann wäre sie erreicht worden, wenn sich alle Parteien, zumindest öffentlich, dafür eingesetzt hätten. Jetzt sind die Amerikaner nicht mehr daran gebunden, und die Israelis haben sich an ihr vorbei in ganz neue Gebiete bewegt, indem sie die illegale Annexion und dauerhafte Besetzung Palästinas geplant haben.

Die unbestreitbare Wahrheit ist, dass Millionen von palästinensischen Arabern (Muslime und Christen) und israelischen Juden zwischen dem Jordan und dem Meer leben. Sie leben bereits auf derselben Erde und trinken dasselbe Wasser, aber nicht als Gleiche. Während die israelischen Juden die Privilegierten darstellen, werden die Palästinenser unterdrückt, hinter Mauern eingesperrt und als minderwertig behandelt. Um das israelisch-jüdische Privileg so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, wendet Israel Gewalt an, wendet diskriminierende Gesetze an und betreibt, wie Professor Ilan Pappe es nennt, einen “inkrementellen Völkermord” an Palästinensern.

Eine Ein-Staaten-Lösung zielt darauf ab, das israelisch-jüdische Privileg in Frage zu stellen und das gegenwärtige rassistische Apartheidregime durch ein demokratisches, gerechtes und repräsentatives politisches System zu ersetzen, das die Rechte aller Völker und aller Glaubensrichtungen garantiert, wie in jeder anderen demokratischen Regierungsform überall auf der Welt.

Dafür sind keine Abkürzungen erforderlich, und es sind keine weiteren Illusionen über zwei Staaten notwendig.

Seit vielen Jahren verbinden wir unseren Kampf für die Freiheit der Palästinenser mit dem Konzept der Gerechtigkeit, wie in “keine Gerechtigkeit, kein Frieden”, “Gerechtigkeit für Palästina” und so weiter. Es ist also angebracht, die Frage zu stellen: Ist die Ein-Staaten-Lösung eine gerechte?

Vollkommene Gerechtigkeit ist nicht erreichbar, weil die Geschichte nicht ausgelöscht werden kann. Keine wirklich gerechte Lösung kann erreicht werden, wenn bereits Generationen von Palästinensern als Flüchtlinge ohne ihre Freiheit gestorben sind oder jemals in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Dennoch ist es auch ungerecht, Ungerechtigkeit fortbestehen zu lassen, weil keine ideale Gerechtigkeit erreicht werden kann.

Viele von uns haben sich jahrelang für einen Einheitsstaat als das natürlichste Ergebnis schrecklich ungerechter historischer Umstände eingesetzt. Ich habe jedoch – und ich weiß auch von anderen palästinensischen Intellektuellen – davon abgesehen, dies zu einer celèbre zu machen, einfach weil ich glaube, dass alle Initiativen, die die Zukunft des palästinensischen Volkes betreffen, vom palästinensischen Volk selbst befürwortet werden müssen. Das ist notwendig, um die Art von Cliquismus und, wie Antonio Gramsci es nannte, Intellektualismus zu verhindern, der Oslo und all seine Übel verursacht hat.

Jetzt, da sich die öffentliche Meinung in Palästina wandelt, hauptsächlich gegen die Zwei-Staaten-Lösung, aber auch, wenn auch allmählich, zugunsten eines Ein-Staates, kann man diese Haltung auch öffentlich vertreten. Wir sollten den einen demokratischen Staat unterstützen, weil die Palästinenser in Palästina selbst zunehmend für eine solche berechtigte und natürliche Forderung eintreten. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Gleichberechtigung in einem Ein-Staat-Paradigma zur gemeinsamen Sache aller Palästinenser wird.

Für tote ‘Lösungen’ einzutreten, wie es die Palästinensische Autonomiebehörde, die EU und andere weiterhin tun, ist eine Verschwendung kostbarer Zeit und Mühe. Alle Aufmerksamkeit sollte sich jetzt darauf konzentrieren, den Palästinensern zu helfen, ihre Rechte zu erlangen, einschließlich des Rückkehrrechts für palästinensische Flüchtlinge, und Israel moralisch, politisch und rechtlich zur Verantwortung zu ziehen, wenn es das Völkerrecht nicht respektiert.

Gleichberechtigt in einem Staat zu leben, der alle Mauern niederreißt, alle Belagerungen beendet und alle Barrieren durchbricht, ist eines dieser Grundrechte, das nicht Gegenstand von Verhandlungen sein sollte. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...