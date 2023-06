Die “atomaren Ziele” des “Kremlberaters” So, wie die Grenze zwischen Wort und Tat in der deutschen Justiz immer weiter verwischt wird, so gibt es auch keine Wahrnehmung mehr für den Unterschied zwischen Diskurs und Handeln andernorts. Aber das, was der “Kremlberater” anspricht, müsste diskutiert werden.

Die “atomaren Ziele” des “Kremlberaters”

von Dagmar Henn

17 Juni 2023

So, wie die Grenze zwischen Wort und Tat in der deutschen Justiz immer weiter verwischt wird, so gibt es auch keine Wahrnehmung mehr für den Unterschied zwischen Diskurs und Handeln andernorts. Aber das, was der “Kremlberater” anspricht, müsste diskutiert werden.

