Die Außenpolitik der Türkei in der neuen Ära Anadolu Agentur

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nimmt an der Eröffnungszeremonie der digitalen Ausstellung “1 Gedicht 1 Leben/Sakarya Turkusu (Ballade für Sakarya)” im Atatürk-Kulturzentrum in Istanbul, Türkei, am 11. Juni 2023 teil [Mustafa Kamacı – Anadolu Agency]



Anadolu Agentur

15. Juni 2023

Die Türkei ist eine Mittelmacht, und der Wandel des internationalen Systems von der von den USA geführten Unipolarität zu einer Multipolarität mit mehreren Akteuren im Zentrum während des letzten Jahrzehnts liegt in ihrem nationalen Interesse. Die Einschätzung, wie sich die türkische Außenpolitik in den kommenden Jahren mit Hakan Fidan an der Spitze des Außenministeriums entwickeln könnte, wäre unvollständig, wenn die sich verändernde Dynamik des internationalen Systems nicht berücksichtigt wird.

Fidan als Herzstück der türkischen Außenpolitik

Fidan gehört seit seiner Ernennung zum Leiter der Nationalen Nachrichtendienstorganisation (MIT) im Jahr 2010 zum inneren Kreis des außenpolitischen Entscheidungsprozesses. Er hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Umsetzung verschiedener außenpolitischer Entscheidungen gespielt, die auf der Annahme beruhten, dass wir nun in einer post-amerikanischen internationalen Ordnung leben und dass es positive Ergebnisse bringen würde, das Konzept der “strategischen Autonomie” in den Mittelpunkt des internationalen Engagements der Türkei zu stellen.

Fidan spielte offenbar eine entscheidende Rolle bei der Beteiligung der Türkei an den Bürgerkriegen in Syrien und Libyen während des Arabischen Frühlings, beim Aufbau freundschaftlicher strategischer Beziehungen zu Russland, im Aserbaidschan-Armenien-Konflikt und bei der Normalisierung der Beziehungen zu sunnitischen Regimen im Nahen Osten und zu Israel. Er war auch an zahlreichen hochrangigen Treffen zwischen türkischen Behörden und ihren traditionellen westlichen Partnern beteiligt. Mit einer solchen professionellen Leistung und institutionellen Erfahrung im Hintergrund deutet die Ernennung Fidans zum Außenminister darauf hin, dass sich die Hauptdynamik der türkischen Außenpolitik in naher Zukunft fortsetzen dürfte.

Fidan verfügt über akademische Abschlüsse im Bereich der internationalen Beziehungen, was darauf schließen lässt, dass er theoretische und konzeptionelle Fähigkeiten erfolgreich mit den praktischen Erfordernissen der Außenpolitik verbinden könnte.

Als Chef des türkischen Geheimdienstes hat Fidan eine radikale Umgestaltung des Nationalen Nachrichtendienstes in die Wege geleitet, um ihn mit den konzeptionellen, institutionellen und operativen Anforderungen der heutigen Zeit auszustatten, und damit bewiesen, dass er in der Lage ist, staatliche Institutionen zu modernisieren und sie an die Bedürfnisse der heutigen Welt anzupassen. Er könnte einen solchen Wandel im Außenministerium herbeiführen und das Ministerium zu einer wichtigeren Rolle bei der Formulierung und Durchführung der Außenpolitik katapultieren.

Kontinuität der multidimensionalen Politik

Die Kernthemen der türkischen Außenpolitik der jüngsten Vergangenheit werden auch die neue Präsidialregierung kurz- bis mittelfristig weiter beschäftigen. Am dringlichsten ist die Erweiterung der NATO um Schweden. Da der Krieg in der Ukraine von Tag zu Tag hartnäckiger wird und das Engagement des Westens für die Sicherheit und Verteidigung der Ukraine zunimmt, könnte die Türkei dem wachsenden Druck des Westens ausgesetzt sein, ihr Embargo gegen den Beitritt Schwedens zur NATO aufzuheben. Da Fidan seit Mai 2002 an den trilateralen Verhandlungen zwischen der Türkei, Schweden und Finnland teilnimmt, wird er die kompetenteste Person sein, um diesen Prozess im Namen der Türkei zu überwachen, wenn der nächste NATO-Gipfel im Juli in Vilnius stattfindet. Nach dem Sieg bei den letzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen und dem Bestreben, die Beziehungen zu den traditionellen westlichen Partnern angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage in der Nachbarschaft zu verbessern und sich die Unterstützung des Westens zu sichern, um die türkische Wirtschaft auf einen wesentlich gesünderen Weg zu bringen, werden türkische Staatsmänner, darunter auch Fidan, in diesem Prozess wahrscheinlich eine vermittelnde und konstruktive Rolle spielen.

Die Entschlossenheit der Türkei, zur Beendigung des Bürgerkriegs in Syrien beizutragen, wird auch während Fidans Amtszeit im Außenministerium fortbestehen. Um den aus Syrien stammenden Einwanderern in der Türkei die sichere Rückkehr in ihr Herkunftsland zu ermöglichen, müssen nicht nur die multilateralen Verhandlungen zwischen türkischen, russischen, iranischen und syrischen Beamten fortgesetzt, sondern auch der strategische Dialog zwischen türkischen und amerikanischen Behörden verbessert werden. Angesichts seiner Kompetenz, seiner Erfahrung und seiner Vertrautheit mit seinen Gesprächspartnern kann Fidan in dieser Hinsicht von niemandem übertroffen werden. Die gleiche Logik gilt auch für den Bürgerkrieg in Libyen.

Auch wenn Akademiker und Experten, die sich mit den Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union (EU) befassen, übereinstimmend der Meinung sind, dass die bilateralen Beziehungen in den letzten Jahren eher transaktional, pragmatisch und interessengesteuert als werteorientiert geworden sind, bedeutet dies keineswegs, dass die türkischen Behörden, einschließlich Fidan, ihre europäischen Partner nicht auffordern werden, sich mehr um eine Verbesserung der Zollunion mit der Türkei zu bemühen, den Prozess der Visaliberalisierung zu erleichtern und die Bedenken der Türkei im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfrage stärker zu berücksichtigen.

Die türkischen Behörden sind sich der Tatsache bewusst, dass die Spannungen und Konfrontationen zwischen den rivalisierenden Blöcken, den liberalen Demokratien und den illiberalen Autokratien, in den letzten Jahren wie im Kalten Krieg zugenommen haben, was sich negativ auf die multidimensionale und multidirektionale außenpolitische Ausrichtung der Türkei auswirkt, die auf Ankara ausgerichtet ist. Als Mittelmacht mit starken geopolitischen Ambitionen in ihrer Region und auf globaler Ebene profitiert die Türkei von der entstehenden Multipolarität im internationalen System und ist der Ansicht, dass die Verfolgung einer Politik des Kräftegleichgewichts zwischen regionalen und globalen Mächten in ihrem nationalen Interesse liegt. Jede Verschlechterung des internationalen Umfelds, in dem die Manövrierfähigkeit von Mittelmächten wie der Türkei abnimmt, wird den Interessen der Türkei nicht dienen. Die türkischen Behörden sind sich auch der Tatsache bewusst, dass die Türkei ein “Swing State” ist, dessen geopolitische Ausrichtung entscheidend dafür ist, wie sich der geopolitische Wettbewerb zwischen den globalen Schwergewichten entwickeln wird. Die geopolitischen Präferenzen der Türkei sind von entscheidender Bedeutung für das Endergebnis des sich abzeichnenden Wettbewerbs, der einem kalten Krieg ähnelt. So wie die Türkei ihre strategischen Arbeitsbeziehungen und den Dialog mit Russland, China und den Schlüsselländern des so genannten Globalen Südens fortsetzen wird, so wird sie gleichzeitig ihre Mitgliedschaft in der NATO und den Beitrittsprozess mit der EU aufwerten.

Während sich die Türkei große Mühe gibt, die Großmächte gegeneinander auszuspielen, wird sie sich weiterhin bemühen, ihre Beziehungen zu den Ländern des Globalen Südens zu verbessern, um ihre strategische Manövrierfähigkeit zu bewahren und die Vereinigten Staaten, China und Russland unter Druck zu setzen. Schließlich liegt es im nationalen Interesse der Türkei, dass der hobbesianisch-konfrontative Charakter des internationalen Systems durch ein eher kantianisch-kooperatives Umfeld ersetzt wird. Übersetzt mit Deepl.com

