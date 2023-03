https://strategic-culture.org/news/2023/03/30/the-banality-of-bidens-advisers-ray-mcgovern/



Die Banalität von Bidens “außergewöhnlichen” Elite-Beratern

von Ray McGovern



30. März 2023

Die Gefahr: Präsident Joe Bidens Schüler, die heute die US-Außenpolitik leiten, leben in einer Traumwelt, die kurz davor ist, zu einem Albtraum zu werden. Der Alptraum – die militärische Konfrontation mit Russland und China – steht unmittelbar bevor.

Es ist schon beängstigend genug, dass Biden anscheinend nicht mehr dabei ist. Noch beängstigender ist die Tatsache, dass seine Berater die tektonischen Veränderungen, die ein Bündnis zwischen Russland und China mit sich bringt, nicht zu erkennen scheinen. Geblendet von der Illusion des amerikanischen “Exzeptionalismus” werden sie es vielleicht auf die harte Tour lernen müssen. Der Alptraum, in den sie hineinschlittern, könnte der letzte Alptraum für so ziemlich alle Menschen auf diesem Planeten sein, außer vielleicht für die Kakerlaken.

Nun gut: Antony Blinken ist nicht mehr im zweiten Studienjahr. Aber er war vor 20 Jahren ein Student im zweiten Jahr, als er seinem damaligen Chef, dem Vorsitzenden des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen Joe Biden, dabei half, über Massenvernichtungswaffen zu lügen, um die Zustimmung des Kongresses zum Krieg gegen den Irak zu gewinnen. Keiner von ihnen wurde dafür zur Rechenschaft gezogen – eine der schlimmsten außenpolitischen Katastrophen in der Geschichte der USA. Das Einzige, was sie daraus gelernt zu haben scheinen, ist, dass sie niemals zur Rechenschaft gezogen werden, nicht einmal, wenn sie in eine katastrophale Katastrophe geraten.

Blinken ist der lockere Außenminister seines jetzigen Chefs. Werden Blinken, der jetzt im höheren Dienst ist, und die Insider-Sophomore wie der nationale Sicherheitsberater Jacob Sullivan uns unbedacht in einen Krieg mit Russland führen? Wie wäre es mit einem Krieg sowohl mit Russland als auch mit China?

Trauen Sie es ihnen zu.

Seltsamerweise glauben sie, sie könnten China “managen”, es von einer militärischen Allianz mit Russland abhalten oder – falls nötig – einen Zweifrontenkrieg mit den beiden anderen großen Atommächten führen. Noch merkwürdiger ist, dass Verteidigungsminister Lloyd Austin und der Vorsitzende der Joint Chiefs, Mark Milley, die es eigentlich besser wissen müssten, von Blinken und Sullivan eingeschüchtert zu sein scheinen – und das, obwohl sie weniger militärische Erfahrung haben als ein ROTC-Kadett.

Keine Renaissance-Männer (oder -Frauen)

Bruce Fein, ein Jurist vom Typus des Renaissance-Mannes, gibt diesen unbedarften politischen Entscheidungsträgern die Schuld für den Versuch, sowohl China als auch Russland einzukreisen und ihnen Handschellen anzulegen. Fein ist nicht beeindruckt von der Tatsache, dass diese Spezialisten von “den besten Schulen” kommen. Hier ist Fein in einem kürzlichen Substack-Beitrag:

Die US-Außenpolitik ist von chronischer Dummheit geprägt, weil wir keine Männer und Frauen der Renaissance mehr hervorbringen, die die Dinge in ihrer richtigen Perspektive sehen und es vermeiden, Flöhe zu Elefanten zu vergrößern. Die Denker der Renaissance verstehen wie Lord Byron, dass die Geschichte, so umfangreich sie auch sein mag, nur eine Seite hat, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt und dass ein aristotelisches Mittelmaß die optimale Herangehensweise an jedes Problem ist. Engstirnig ausgebildete Spezialisten sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und stolpern routinemäßig.

Schnell: Jemand sollte Blinken und Sullivan von Aristoteles’ Goldener Mitte erzählen und erklären, dass sie nicht bedeutet, dass “goldene Jungs (und Mädchen) extrem gemein sein können und damit durchkommen. Vielmehr kann man ihn in einer lockeren Übersetzung wie folgt wiedergeben: “Hör auf, extrem dummes Zeug zu machen, oder du bringst uns extrem tot.”

China und Russland: Jetzt an der Hüfte verbunden

Wenn Chinas Präsident Xi Jinping und Präsident Wladimir Putin bei ihren Gesprächen in Moskau letzte Woche eines beweisen wollten, dann dass sie ihre eigenen – und die Kerninteressen des jeweils anderen – in Bezug auf die Ukraine und Taiwan verteidigen werden. Vernünftige Planer müssen davon ausgehen, dass sie das tun werden.

Aber Biden und Blinken scheinen das nicht zu begreifen. Hier ist Biden, der am Freitag versucht, uns zu versichern, dass er weder China noch Russland auf die leichte Schulter nimmt. Dann deutet er an, dass die Berichte über eine Annäherung zwischen Moskau und Peking “stark übertrieben” seien. Blinken, der die sich vertiefenden Beziehungen zwischen China und Russland als “Vernunftehe” abtut, ist ebenfalls nicht ganz auf der Höhe der Zeit.

Biden und Blinken haben Washingtons jüngstes Ablenkungsmanöver wiederholt, um zu “beweisen”, dass die USA Peking davon abhalten können, den nächsten Schritt zur Unterstützung Russlands zu tun. Beide wiesen darauf hin, dass China sich bisher geweigert habe, Waffen an Moskau für dessen Krieg in der Ukraine zu liefern. “Wir haben nicht gesehen, dass sie diese Grenze überschritten haben”, sagte Blinken über China.

Das stimmt! So wie die Dinge jetzt stehen, hat Russland keinen großen Bedarf an Waffen oder Munition aus China. (Es sind die von der NATO unterstützten ukrainischen Streitkräfte, denen beides ausgeht.) Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass Russland in Zukunft eine solche Unterstützung benötigen sollte, ist es eine sichere Sache, dass China sie gewähren würde. Schließlich weiß XI Jinping sehr wohl, dass China nach Russland der nächste auf der Liste der USA/NATO/des kollektiven Westens ist.

Putin über die neuen “Verrückten”

In einer Rede am 27. Oktober im Valdai International Discussion Club stellte der russische Präsident Wladimir Putin die Vernunft derjenigen in Frage, die “die Beziehungen zu China kaputt machen wollen, während sie gleichzeitig Waffen im Wert von Milliarden an die Ukraine liefern, um gegen Russland zu kämpfen”.

In seiner Antwort auf eine Frage zu den “wachsenden Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten wegen Taiwan” bezeichnete Putin Besuche hochrangiger US-Beamter in Taiwan als “Provokation”. Putin fügte hinzu:

“Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum sie das tun. … Sind sie zurechnungsfähig? Es scheint, dass dies dem gesunden Menschenverstand und der Logik völlig zuwiderläuft … Das ist einfach verrückt.

“Es mag den Anschein haben, dass dahinter ein subtiler, tiefgreifender Plan steckt. Aber ich glaube, da ist nichts dahinter, kein subtiler Gedanke. Es ist nur Unsinn und Arroganz, sonst nichts. … Solche irrationalen Handlungen wurzeln in Arroganz und einem Gefühl der Straffreiheit.”

“Verrückt”

Natürlich ist es – gelinde gesagt – nicht gesund, wenn Gegner diejenigen, die die Macht haben, sie auszulöschen, für irrational und verrückt halten. Ich glaube nicht, dass Putins Äußerungen von Paranoia zeugen. Genauso wichtig ist, dass die russischen Militärplaner dies ernst nehmen müssen. Wenn Biden und Co. so verrückt sind, die Nord Stream-Pipeline in die Luft zu jagen, wozu könnten sie dann noch fähig sein?

Glenn Greenwald hat mit seiner Beschreibung der “Banalität des Bösen” auf Seiten der Regierungsfunktionäre einige lehrreiche Hinweise gegeben. Hannah Arendt prägte den Begriff, als sie die Nürnberger Prozesse besuchte:

Sie sah zu, wie die Nazi-Kriegsverbrecher einer nach dem anderen in den Zeugenstand traten. Und sie war schockiert, wie mittelmäßig sie waren. Sie hatten kein Gefühl dafür, dass sie etwas Falsches getan hatten, und sie glaubten nicht wirklich daran. Sie waren im Grunde so, dass ich nur meine Arbeit gemacht habe. Und meine Aufgabe war es, die Anzahl der jüdischen Bürger zu zählen, die in diesen Zügen transportiert wurden. Und ich habe diesen Bericht ausgefüllt. Ich habe keinen Hass in meinem Herzen für irgendjemanden. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Übersetzt mit Deepl.com

Ray McGovern arbeitet bei Tell the Word, einem Verlag der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. In seiner 27-jährigen Laufbahn als CIA-Analyst war er u. a. Leiter der Abteilung für sowjetische Außenpolitik und Vorbereiter/Briefschreiber des President’s Daily Brief. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

antiwar.com 27. März 2023

