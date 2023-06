The BBC isn’t exposing disinformation. It’s peddling it To much fanfare last week, the BBC rolled out its latest public service: BBC Verify. The British state broadcaster promised that a team of dedicated reporters would work on behalf of viewers to counter “the growing threat of disinformation”.

Die BBC deckt keine Desinformation auf. Sie geht mit ihr hausieren



Von Jonathan Cook



2. Juni 2023

Die staatliche Rundfunkanstalt behauptet, dass ihr neuer Verify-Dienst ihren eigenen Journalismus einer strengeren Faktenüberprüfung unterziehen wird. Doch hinter diesem hehren Anspruch scheint sich eine weit weniger neutrale Agenda zu verbergen

Ein staatlicher Sender, der der Öffentlichkeit erzählt, dass er besondere Einblicke in die Wahrheit hat, hat einen langen und hässlichen Stammbaum. BBC-Hauptquartier am Portland Place, London (AFP)

Mit großem Tamtam hat die BBC letzte Woche ihren neuesten öffentlichen Dienst eingeführt: BBC Verify. Der britische Staatssender versprach, dass ein Team von engagierten Reportern im Namen der Zuschauer arbeiten würde, um der “wachsenden Bedrohung durch Desinformation” entgegenzuwirken.

Auf der positiven Seite behauptet die BBC, dass sie ihren eigenen Journalismus einer strengeren Faktenüberprüfung und Datenanalyse unterziehen wird, “auf der Suche nach der Wahrheit”. Doch hinter diesem hehren Anspruch scheint sich eine weit weniger neutrale Agenda zu verbergen.

Bei der Vorstellung des neuen Dienstes in der Morgensendung BBC Breakfast gab die “Desinformations- und Social-Media-Korrespondentin” Marianna Spring einen Vorgeschmack auf das, was auf sie zukommt. Die eigenen, allzu offensichtlichen Versäumnisse der BBC schienen ihr nicht in den Sinn zu kommen.

Sie zeichnete digitale Pfeile auf einen Bildschirm und schuf ein unheilvolles Netzwerk von Verbindungen zwischen “rechtsextremen Figuren” mit “ausländischen Verbindungen” auf der einen Seite und einer “britischen Verschwörungsbewegung” und “alternativen Medien” auf der anderen Seite.

Wer angenommen hat, dass Verify die lange Erfolgsbilanz der BBC und der übrigen etablierten Medien des Vereinigten Königreichs bei der Irreführung des Publikums unter die Lupe nehmen würde, dürfte schwer enttäuscht werden. Sogar Spring’s Jobtitel bringt Desinformation speziell mit sozialen Medien in Verbindung und nicht mit den sogenannten “Legacy-Medien”, zu denen sie gehört.

Spring tat diejenigen in den sozialen Medien, die darauf hinwiesen, dass die BBC selbst mit vielen Desinformationen hausieren gegangen war, leichtfertig als “Trolling” ab: von der Wiederholung der Täuschungen über Massenvernichtungswaffen, mit denen die britische Invasion im Irak 2003 gerechtfertigt wurde, bis hin zur Verstärkung der beweislosen und hochgradig politisierten Behauptungen über Antisemitismus in der Labour-Partei unter Jeremy Corbyn, die ihren sozialistischen Vorsitzenden zu einem Paria machten.

Nicht zuletzt aus diesem Grund gibt es gute Gründe für die Annahme, dass BBC Verify schon bald in den Mittelpunkt genau des Desinformationsproblems rücken wird, das es angeblich zu bekämpfen versucht.

Ministerium für Wahrheit

Es sei daran erinnert, dass es das nur allzu reale Informationsministerium der BBC war, in dem George Orwell während des Zweiten Weltkriegs arbeitete und das zum Vorbild für das fiktive “Wahrheitsministerium” in seinem dystopischen Roman Neunzehnhundertvierundachtzig wurde. Der Slogan des Wahrheitsministeriums lautete: “Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft; wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.”

Ein staatlicher Sender, der der Öffentlichkeit erzählt, er habe besondere Einblicke in die Wahrheit – und jeder, der anderer Meinung ist, fördere auf gefährliche Weise “Desinformation” – hat einen langen und hässlichen Stammbaum.

Die BBC ist weit davon entfernt, die “Unabhängigkeit” in den Vordergrund zu stellen, wie sie verkündet, sondern wurde ursprünglich als Instrument zur Förderung der Interessen des britischen Establishments gegründet, wie ihr Gründer 1926 in einem Tagebucheintrag über den Generalstreik jenes Jahres verriet. Lord Reith schrieb über die britische Regierung: “Sie wissen, dass sie darauf vertrauen können, dass wir nicht wirklich unparteiisch sind.”

Im Jahr 2009 meinte der ehemalige BBC-Generaldirektor Greg Dyke, dass sich acht Jahrzehnte später nichts geändert habe. Er behauptete, die BBC-Berichterstattung sei Teil einer “Verschwörung” aus Westminster, mit der ein scheiterndes britisches politisches System vor einem “radikalen Wandel” bewahrt werden sollte – eine Charakterisierung, die noch schwerer von der Hand zu weisen war, nachdem Corbyn sechs Jahre später Labour-Chef wurde.

Die BBC scheint auch heimlich mit der britischen Regierung bei ihren Informationskampagnen im Ausland zusammengearbeitet zu haben.

Aus einer Reihe von durchgesickerten Dokumenten, die 2021 von der Website Grayzone veröffentlicht wurden, geht hervor, dass sich die BBC den Bemühungen des Außenministeriums angeschlossen hat, “den Einfluss des russischen Staates auf seine nahen Nachbarn zu schwächen”. Wie verträgt sich das mit dem Anspruch der BBC auf Unparteilichkeit bei der Berichterstattung über den nachfolgenden Krieg in der Ukraine?

Wie der Journalist Glenn Greenwald feststellte, ist die Idee, einem Journalisten den Titel “Desinformations-Experte” zu verleihen, “ein Betrug, eine Masche”, die darauf abzielt, ihrer höchst parteiischen Rolle fälschlicherweise eine wissenschaftliche Grundlage zu verleihen. Greenwald fügte hinzu: “Wenn man die Öffentlichkeit davon überzeugen kann, dass es sich um eine echte Expertise handelt, dann kann man Zensur rechtfertigen.”

Aktivposten des Kremls

Nach dem 11. September 2001 hat die BBC, wie auch der Rest der etablierten Medien, eine Reihe von Experten, oft mit versteckten Verbindungen zur Regierung oder zur Sicherheitsindustrie, aufgenommen, die sich selbst als Experten für Terrorismusbekämpfung” bezeichneten.

Ihre Aufgabe bestand stets darin, zu erklären, warum der Westen in fremde Länder im ölreichen Nahen Osten und in Nordafrika einmarschieren sollte, vom Irak bis nach Libyen und Syrien. Die Behauptung war, dass der Westen von den unterdrückten Völkern der Region willkommen geheißen werden würde, dass es eine “humanitäre Pflicht” sei, einzugreifen, und dass solche Invasionen eine “terroristische Bedrohung” auslöschen würden. Diese so genannten Experten wurden stets eines Besseren belehrt.

Jetzt sieht es so aus, als würden die 2020er Jahre das Jahrzehnt werden, in dem die BBC den Mittelsmann ausschaltet und uns eine Parade ihrer eigenen Mitarbeiter vorführt, die sich als “Gegendesinformations-Experten” aufspielen.

Die Agenda passt immer genau zu den Interessen des westlichen Establishments: die Verbrechen des Westens und seiner Verbündeten zu vertuschen.

Ihre Aufgabe wird es sein, zu erklären, warum einigen Leuten eine Plattform verweigert werden muss, um die Öffentlichkeit vor “Gedankenverbrechen” zu schützen. Es wird im Wesentlichen die gleiche Agenda zur Terrorismusbekämpfung sein, mit ähnlichen Zielen, aber in einem neuen Gewand.

Wir wissen bereits, wie das funktioniert. Wenn man sich mit den Palästinensern gegen die Apartheidherrschaft Israels, dem wichtigsten militärischen Verbündeten des Westens im Nahen Osten, solidarisiert, wird man als “Antisemit” tituliert.

Stellen Sie die Rechtmäßigkeit in Frage, dass der Westen ohne Genehmigung der Vereinten Nationen Raketen auf einen souveränen Staat des Nahen Ostens wie Syrien abschießt – das höchste Verbrechen der “Aggression” im internationalen Recht – und Sie werden als “Assad-Apologet” denunziert.

Wenn Sie Friedensgesprächen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs den Vorzug geben, anstatt ein Blutbad anzurichten, und wenn Sie die Profite der Rüstungsindustrie steigern wollen, indem Sie das Schlachtfeld mit Waffen überschwemmen, um Russland zu “schwächen”, werden Sie als “Kreml-Aktivist” geoutet, der “Putins Argumente” wiedergibt.

Die Agenda passt immer genau zu den Interessen des westlichen Establishments: Vertuschung der vom Westen und seinen Verbündeten begangenen Verbrechen und Rechtfertigung der Verbrechen des Westens zur Schwächung vermeintlicher Feinde.

Leichen im Keller

Warum die BBC ihren Verifizierungsdienst einführt, ist nur allzu klar. Das Vertrauen in die etablierten Medien und insbesondere in die BBC hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. Das wiederum bedroht den reitschen Zweck des Senders: der Öffentlichkeit einen nationalen Konsens aufzudrücken, der dem britischen Staat dient.

Eine Umfrage vom Dezember 2019 ergab, dass nur 44 Prozent der Briten glauben, dass BBC-Journalisten ehrlich und unparteiisch sind.

Dieser Vertrauensverlust hat sich beschleunigt, da das Publikum anderen Informationsquellen ausgesetzt ist, vor allem in den sozialen Medien – was BBC Verify abfällig als “alternative” und “verschwörungsorientierte” Medien bezeichnet.

Einem Bericht der britischen Medienzeitschrift Press Gazette zufolge hat eine jährliche Umfrage im vergangenen Jahr gezeigt, dass das Vertrauen in die BBC innerhalb von vier Jahren um 20 Prozentpunkte gesunken ist.

Der damalige britische Premierminister Boris Johnson verlässt am 1. Dezember 2019 die BBC-Studios in London, 11 Tage bevor er einen Erdrutschsieg bei den Parlamentswahlen errang (AFP)

Im März berichteten die Zuschauer, dass sie die Nachrichtenberichterstattung der BBC für weniger zuverlässig hielten als die von ITV, ihrem wichtigsten kommerziellen, werbefinanzierten Konkurrenten.

Und das war vor dem jüngsten Skandal um den kürzlich verstorbenen BBC-Vorsitzenden Richard Sharp, einem wichtigen Spender für die regierende konservative Partei. Er wurde im April aus dem Amt gedrängt, nachdem bekannt wurde, dass seine Ernennung Anfang 2021 auf seine Bemühungen zurückzuführen war, dem damaligen Premierminister Boris Johnson zu helfen, einen Kredit zu erhalten.

Das Problem mit der neuen “Gegen-Desinformations”-Industrie, die von der BBC unterstützt wird, ist, dass sie Desinformation absichtlich in einer Weise darstellt, die der Elite dient. Die etablierten Medien können von den Leichen in ihrem eigenen Keller ablenken, indem sie unabhängige Medien wahllos als “Fake News” abstempeln.

Nicht nur das, sie können auch unabhängige Journalisten, die versuchen, eine andere Sichtweise auf kritische Weltereignisse zu präsentieren, als böswillige oder verräterische Akteure verleumden. Sie kann leicht die Online-Schwärme anheizen, die Nato-Kritiker als “Putin-Anhänger” oder “Handlanger Chinas” denunzieren.

Diese Entwicklung ist deshalb so gefährlich, weil BBC-Journalisten über keine besonderen Fähigkeiten verfügen, die sie zu besseren Schiedsrichtern der Wahrheit machen als den Rest von uns. Was sie haben, ist Macht – die Macht, die sich daraus ergibt, dass sie die größte Nachrichtenplattform haben und der britische Staat hinter ihnen steht.

Hinterfragen von Agenden

Kein Nachrichtendienst ist neutral oder frei von einer Agenda, egal ob es sich um kommerzielle Medien handelt, die einem Milliardär wie Rupert Murdoch gehören, oder um einen Sender wie die BBC, der in hohem Maße von der Finanzierung und Unterstützung des Staates abhängig ist.

Und was vielleicht noch wichtiger ist: Die BBC und die Medien im Besitz von Rupert Murdoch haben weit mehr gemeinsam, als beide zugeben wollen.

Das sollte umso offensichtlicher sein, wenn man bedenkt, dass die Interessen der größten multinationalen Konzerne – von der Rüstungsindustrie bis hin zu den Giganten der fossilen Brennstoffe – heutzutage eng mit den Interessen der britischen Politiker verwoben sind.

BBC-Journalisten haben keine besonderen Fähigkeiten, die sie zu besseren Schiedsrichtern der Wahrheit machen als den Rest von uns. Was sie haben, ist Macht

Die Trennlinie zwischen Unternehmensinteressen und “nationalen” Interessen war noch nie so schmal wie heute. Öffentliche politische Meinungsverschiedenheiten, die von den Medien aufgegriffen werden, beschränken sich größtenteils entweder auf Randthemen oder auf Politikbereiche, in denen das britische Establishment intern gespalten ist, wie der jahrelange Streit über den Brexit gezeigt hat.

Damit das Publikum eine Chance hat, zu einer verlässlicheren Wahrheit zu gelangen, muss es der chaotischen, rauen Welt der freien Rede ausgesetzt werden – etwas, das die Desinformationszaren verabscheuen. Nur so werden Agenden und Eigeninteressen ebenso wie Fakten dem harten Licht der Prüfung ausgesetzt.

Die Annahme, dass die Medien eines Unternehmens, die von Werbekunden finanziert werden und in eine Welt der Unternehmensinteressen eingebettet sind, in der Lage sind, die Wahrheit zu erkennen – eine Wahrheit, die ihre Kriegsprofiteure, ihren Ressourcendiebstahl und ihre ökologisch unhaltbaren Ziele entlarven würde – ist offenkundig absurd.

Aber ebenso absurd ist der Glaube, dass die BBC, ob verifiziert oder nicht, als Kampfhund gegen diese Interessen dienen wird, wenn ihr Herr ein Staat ist, der bereits mit eben diesen Konzernen im Bett liegt.

Autorisierte” Wahrheit

Um der Wahrheit in Fragen näher zu kommen, in die Staaten stark involviert sind, bedarf es eines wirklich freien Informationsmarktes, auf dem verschiedene Quellen die Relevanz von Fakten, deren Interpretation und Kontext bestreiten können.

Ist der russische Präsident Wladimir Putin in die benachbarte Ukraine einmarschiert, weil er ein Verrückter ist, der auf eine imperiale Eroberung aus ist, wie die BBC und die britische Regierung behaupten, oder weil der Westen die wiederholten Warnungen Moskaus ignoriert hat, dass es die verdeckte Expansion der Nato in die Ukraine als einen Akt der Aggression ansieht?

Das Publikum muss die Beweise abwägen und sich dabei auf relevante Maßstäbe stützen. Wie parteiisch ist eine Nachrichtenagentur? Woher kommt ihre Finanzierung? Ist sie transparent? Wie plausibel sind die Argumente, die sie vorbringen? Und ist ihre Position mit anderen bekannten Fakten vereinbar?

Das Schlachtfeld, auf dem sich dieser Kampf abspielt, ist noch lange nicht geebnet. Die BBC ist ein Leviathan, während ihre ernsthaftesten Kritiker – hauptsächlich unabhängige Journalisten und Akademiker – kleine Fische sind.

Die Twitter Files haben bereits gezeigt, dass soziale Medienplattformen wie Facebook und Twitter, aber auch Suchmaschinen wie Google, unter der Fuchtel westlicher Geheimdienste stehen.

Das ursprüngliche Bekenntnis der sozialen Medien zur freien Meinungsäußerung wurde unter dem Druck der Regierungen schon vor langer Zeit über Bord geworfen. Jetzt haben die Plattformen ihre Algorithmen so verfeinert, dass sie “maßgebliche Quellen” wie die BBC und die New York Times fördern, während abweichende Meinungen an den Rand gedrängt und zum Schweigen gebracht werden, die zunehmend als “Desinformation”, “Fehlinformation” und die neue “Malinformation” behandelt werden.

In diesem Zusammenhang ist auch die Rolle von BBC Verify zu verstehen. Ihre “Desinformations-Experten” und Faktenprüfer werden zu einer weiteren Waffe – im Huckepack mit den verzerrten Algorithmen der sozialen Medien – um diejenigen zu verleumden und zum Schweigen zu bringen, die von einer einzigen, autorisierten “Wahrheit” abweichen.

Diese Kritik wurde an die BBC herangetragen, doch die BBC reagierte darauf, indem sie Middle East Eye einfach auf eine Presseerklärung zum Start ihres Verify-Dienstes verwies.



Verstoß gegen die Unparteilichkeit

Was BBC Verify nicht ansprechen wird, sind die eklatanten und oft systematischen Verzerrungen in der Berichterstattung der BBC und anderer etablierter Medien.

Selbst die wichtigsten Nachrichtensendungen der BBC, wie Newsnight und Panorama, sind nicht davor gefeit, das Publikum bei Themen, die für das britische Establishment kritisch sind, in die Irre zu führen. Die BBC hat die schlechte Angewohnheit, ihre Fehler nicht zu korrigieren, wenn sie aufgedeckt werden, und zwar oft von genau den Leuten, die sie für die Verbreitung von Desinformationen hält.

Am deutlichsten wurde dies bei der Berichterstattung der BBC über den ehemaligen Labour-Chef Jeremy Corbyn. Ich habe für MEE einige der ungeheuerlichen Fehler in der Berichterstattung über eine Panorama-Sondersendung dokumentiert, in der versucht wurde, die Labour-Partei unter Corbyn als antisemitisch darzustellen.

Andere, noch schwerwiegendere Fehler in dieser Sendung sind nach und nach ans Licht gekommen.

Vier Jahre später sah sich die BBC schließlich gezwungen, in einem Fall eine Richtigstellung herauszugeben und festzustellen, dass die Sendung selektiv Zitate eines Zeugen bearbeitet hatte, die einen falschen Eindruck erweckten, der Corbyns Führung schadete.

Die BBC hat jedoch weiterhin aufgezeichnetes Beweismaterial ignoriert, das von zwei jüdischen Mitgliedern der Labour-Partei vorgelegt wurde, die des Antisemitismus beschuldigt wurden und erklärten, dass ihre Äußerungen von der Sendung falsch dargestellt wurden, um ihre Argumente gegen Corbyn zu untermauern. Dieser Fehler hätte von den Machern der Sendung bei einer nur oberflächlichen Überprüfung vermieden werden können.

Ich habe auch dargelegt, auf welche Weise Newsnight Corbyn selektiv unterminiert hat, was einen klaren Verstoß gegen seine Unparteilichkeitsregeln darstellt.

Die Voreingenommenheit der BBC gegenüber Corbyn im Allgemeinen war so offensichtlich, dass sich sogar der ehemalige Vorsitzende des BBC-Trusts, Sir Michael Lyons, gezwungen sah, sich darüber zu beschweren.



Belastete Terminologie

Aber bei “Desinformation” geht es nicht nur darum, falsche Fakten zu verbreiten oder diese Fakten falsch zu interpretieren, um die Zuhörer in die Irre zu führen.

Wenn man den Äther beherrscht, kann man dies auch auf andere, subtilere Weise tun: indem man die Terminologie verfälscht, um die Reaktionen der Öffentlichkeit auf eine Geschichte zu färben; indem man wichtige Zusammenhänge weglässt, die das Verständnis der Zuschauer vertiefen würden; indem man Fakten weglässt, die eine alternative Perspektive bieten könnten; und indem man den Schwerpunkt auf nebensächliche Themen legt, die von viel wichtigeren Anliegen ablenken.

Kurz gesagt, bei “Desinformation” geht es nicht nur um die aktive Verbreitung von Lügen. Es geht darum, Informationslücken zu hinterlassen, die die Öffentlichkeit selten in der Lage ist, selbst zu füllen.

In einem anderen Beitrag für MEE habe ich erklärt, wie die BBC mit ihrer überladenen Terminologie das Verständnis der Zuschauer für einen jüngsten gewalttätigen Angriff der israelischen Polizei auf Palästinenser in der Al-Aqsa-Moschee verzerrt hat.

In einem Artikel mit der irreführenden Überschrift “Clashes eruptes at contested holy site” (Zusammenstöße brechen an umstrittener heiliger Stätte aus) stellte die BBC einen unprovozierten Angriff der Polizei auf unbewaffnete muslimische Gläubige in genau den Begriffen dar, die der israelische Staat bevorzugt.

Die BBC übernahm unkritisch eine Erklärung der Polizei, in der die Gläubigen als “Aufwiegler” und ihre Festnahme in einem Gebiet unter kriegerischer militärischer Besatzung als “Verhaftungen” bezeichnet wurden – als ob es sich hierbei einfach um ein Beispiel für eine uneigennützige Strafverfolgung handelte.

In ähnlicher Weise wiederholt die BBC nur allzu oft gedankenlos ein Argument aus Washington: dass die USA das Recht haben, eine “globale, auf Regeln basierende Ordnung” durchzusetzen, die ihren Interessen dient – als Alternative zum internationalen Recht, das den Interessen der Menschheit dienen sollte.

Die BBC wiederholt allzu oft ein Argument aus Washington: dass die USA das Recht haben, eine “globale regelbasierte Ordnung” durchzusetzen, die ihren Interessen dient – als Alternative zum Völkerrecht

Mit beunruhigender Regelmäßigkeit wiederholen BBC-Journalisten die eigennützigen westlichen Behauptungen, dass China eine “Herausforderung” oder “Bedrohung” für diese so genannte “globale Ordnung” sei.

Und dann sind da noch die Auslassungen. Am auffälligsten ist die Tatsache, dass die BBC – zusammen mit dem Rest der britischen Konzernmedien – Julian Assange aus der Berichterstattung fast völlig verschwinden ließ. Der WikiLeaks-Gründer ist seit Jahren unter Verschluss, weil er Kriegsverbrechen der Briten und der USA aufgedeckt hat. Nils Melzer, Professor für internationales Recht und ehemaliger Folterexperte der UN, bezeichnete seine Haftbedingungen als psychologische Folter.

Die minimale Berichterstattung der BBC lässt dies kaum vermuten. Melzer kritisierte das Versäumnis der BBC, die grobe Willkür von Assanges gerichtlicher Verfolgung in Großbritannien aufzudecken” und fügte hinzu, dass die britischen Medien kaum mehr als eine PR-Abteilung ihrer Regierung” seien.

BBC-Journalisten halten anderen Staaten gerne Vorträge über deren Angriffe auf die Pressefreiheit, während sie sowohl einen Journalistenkollegen, der nur einen Steinwurf von ihrem Londoner Hauptquartier entfernt verfolgt wird, als auch die erschreckenden juristischen Präzedenzfälle, die in seinen Auslieferungsanhörungen geschaffen werden, eifrig ignorieren.



Fehlender Kontext

Auch zwei Jahrzehnte nach der Invasion des Irak durch das Vereinigte Königreich und die USA setzt die BBC ihre Berichterstattung über den Irak mit Auslassungen und Ausflüchten fort. Wie die Medienbeobachtungsgruppe Media Lens kürzlich feststellte, weigert sich der staatliche Sender immer noch, die Invasion des Irak als “Angriffskrieg” zu bezeichnen – eine Bezeichnung, die er regelmäßig für den Einmarsch Russlands in die Ukraine verwendet.

Auch die Zahl der Todesopfer im Irak als Folge der Invasion wird von der BBC nach wie vor stark unterschätzt, wobei die zuverlässigsten Schätzungen von weit über einer Million Todesopfern ignoriert werden.

Und der Sender verschweigt nach wie vor den Hintergrund der Invasion: die westlichen Sanktionen gegen den Irak in den 1990er Jahren, die schätzungsweise weitere 1,5 Millionen Tote verursacht haben – eine Politik, die von den UN-Beamten Denis Halliday und Hans von Sponeck als “Völkermord” bezeichnet wurde.

Außerdem fehlt der Kontext. Ein anderer BBC-Desinformationsexperte, Ros Atkins, moderierte letztes Jahr einen Beitrag, in dem er andeutete, dass jede Diskussion über ein Neonazi-Problem in der Ukraine kaum mehr als ein russisches Argument sei. Er bezog sich dabei auf die Tatsache, dass Putin von der “Entnazifizierung” der Ukraine als einer der Rechtfertigungen für die russische Invasion sprach.

Veteranen der rechtsextremen Asow-Brigade, die am Krieg gegen die von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine teilgenommen haben, bei einer Kundgebung in Kiew am 14. März 2020 (AFP)

Doch Atkins konnte sein Argument, die ukrainischen Neonazis seien nur ein Randphänomen, nur dann durchsetzen, wenn er die jahrelange Berichterstattung westlicher Medien, einschließlich der BBC, ignorierte, die ein ganz anderes Bild zeichnete.

Die BBC hat eine wohlbekannte Tatsache nur deshalb als Desinformation dargestellt, weil sie den westlichen Entscheidungsträgern, die einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine führen, um Russland zu schwächen, nicht mehr passt.

Putins Behauptung der “Entnazifizierung” mag übertrieben sein. Aber ukrainische Neonazis – getrieben von Bigotterie gegenüber allem, was russisch ist – spielten zweifellos eine wichtige Rolle beim Schüren des achtjährigen Bürgerkriegs in der Donbass-Region, der dem Einmarsch Moskaus vorausging.

Ukrainische Neonazis spielten zweifellos eine wichtige Rolle beim Schüren des achtjährigen Bürgerkriegs in der Donbass-Region, der dem Einmarsch Moskaus vorausging

Dort standen die ethnisch russischen Gemeinschaften der Ukraine rechtsextremen Bataillonen wie der Asow-Brigade gegenüber. Kein Journalist kann Russlands Rechtfertigungen für die Invasion glaubwürdig abwägen, ohne zumindest die Rolle anzuerkennen, die die ukrainischen Neonazis in dem früheren Bürgerkrieg gespielt haben.

Und schließlich ist da noch die Frage der Prioritäten. Letzte Woche berichtete BBC News ausführlich über den Tod der bekannten Sängerin Tina Turner. So inspirierend Turners Geschichte auch war, es war schwer zu übersehen, dass andere, weitaus wichtigere Themen durch die Berichterstattung über ihren Tod in den Hintergrund gedrängt wurden.

Die Realität ist, dass der sich rasch nähernde Kipppunkt des Klimas – wenn eine unkontrollierte globale Erwärmung das Leben auf der Erde für die Menschen nahezu unmöglich machen wird – angesichts des Versagens der britischen Politiker und ihrer Amtskollegen in anderen Ländern, die Krise anzugehen, ständig ganz oben auf der Tagesordnung der Medien stehen sollte.

Turners Tod fiel mit neuen Forschungsergebnissen zusammen, die darauf hinweisen, dass ein Versagen des Golfstroms “drastische Auswirkungen hätte, einschließlich des Anstiegs des Meeresspiegels, der Veränderung von Wettermustern und des Entzugs lebenswichtiger Nährstoffe für marine Ökosysteme”.

Eine Suche auf der Website der BBC zeigt jedoch, dass diese Geschichte nicht einmal eine Erwähnung verdient hat.

Die Urlaubsindustrie, die Unternehmen für fossile Brennstoffe, die Autohersteller, die Fluggesellschaften – ja, der gesamte globale Unternehmensapparat, der die Wirtschaft und das politische System des Westens beherrscht – werden diese Unterlassung begrüßt haben. Sie haben kein Interesse daran, dass Forschungen gefördert werden, die ihre Gewinne schmälern oder die Inhaftierung ihrer leitenden Angestellten rechtfertigen könnten.

Kooptierte Journalisten

Mit der Einführung von Verify erklärt die BBC unabhängigen Medien den Krieg, die immer erfolgreicher soziale Medienplattformen nutzen, um die Rolle des Senders bei der Verbreitung von Staatspropaganda zu diskreditieren.

Die Notwendigkeit eines “Krieges gegen Desinformation” – wie früher die Notwendigkeit eines “Krieges gegen den Terror” – ist in der Tat selbst ein erstklassiges Stück Propaganda.

In der früheren Ära des nebulösen “Terrorismus” trugen die von Terrorismusbekämpfungsexperten verkauften Täuschungen – wie die Lüge, dass der irakische Saddam Hussein seinen Erzfeinden von al-Qaida Unterschlupf gewährte – dazu bei, den casus belli gegen Staaten im ölreichen Nahen Osten zu liefern, die dem Westen ungehorsam waren.

Jetzt, da es mit Russland und China greifbarere Feinde gibt, finanziert die britische Regierung verdeckt – und großzügig – “Gegendesinformations”-Gruppen, die ihre Argumente gegen diese beiden geostrategischen Rivalen wiederholen.

Die BBC und andere Medien haben bei ihrer Berichterstattung über diese Organisationen stets übersehen, dass sie nicht unabhängig sind. Sie sind praktisch bezahlte Sprachrohre des britischen Staates.

BBC Verify scheint jedoch einen Wendepunkt zu markieren, an dem die Journalisten selbst zu denjenigen werden, die mit den Täuschungen hausieren gehen: Die wichtigste davon ist, dass nur Journalisten, die ihre Gehälter von Milliardären und dem britischen Staat beziehen, davor gefeit sind, zu “Aktivposten” des Kremls zu werden.

In Wahrheit werden Journalisten in den Staats- und Unternehmensmedien bereitwillig kooptiert, um einem nationalen Sicherheitsstaat zu dienen, der entschlossen ist, die Zensur zu verstärken, um eine Überprüfung seiner Aktivitäten zu vermeiden.

Assange, der mehr als jeder andere die Verbrechen des Westens und die Täuschungen, die zur Verschleierung dieser Verbrechen notwendig sind, aufgedeckt hat, schmachtet seit Jahren im Gefängnis, ungesehen und weitgehend vergessen von Journalistenkollegen. Sie scheinen seltsam gleichgültig gegenüber seiner Notlage zu sein, selbst wenn die USA und Großbritannien versuchen, seinen investigativen Journalismus als “Spionage” umzudefinieren.

Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die etablierten Medien, die Assange an den Pranger gestellt haben, unabhängige Medien verteidigen, die versuchen, die Macht zu hinterfragen, vor allem, wenn diese Macht nicht nur von westlichen Staaten, sondern auch von deren willfährigen Presseorganen ausgeübt wird.

Wir werden wahrscheinlich noch mehr Journalisten sehen, die sich als “Desinformations-Experten” bezeichnen, wie die von BBC Verify. Ihr Bestreben wird nicht sein, wie bei Generationen von Journalisten, die Mächtigen furchtlos zur Rechenschaft zu ziehen. Sie werden genau das Gegenteil anstreben: Sie werden sich dem Ruf nach mehr Zensur anschließen. Übersetzt mit Deepl.com

