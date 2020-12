Die BDS-Krise Israel und die Meinungsfreiheit in Deutschland Von Wieland Hoban

Es ist mir eine besondere Freude, dass es mir gelang die ausdrückliche Genehmigung und Angebot der Kooperation von der Seite “The Battleground” zu erhalten, sowie die Genehmigung der Veröffentlichung dieses hervorragenden und lesenswerten Artikel zur “BDS-Krise” in Deutsch auf meiner Hochblauen Seite. Ich möchte “The Battlegound”, ganz besonders allen meinen Englisch sprechenden Leser/innen empfehlen.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Joel Schalit. Alle Rechte vorbehalten.

Israel und die Meinungsfreiheit in Deutschland

Von Wieland Hoban

25. Dezember 2020Der Dezember 2020 war ein ereignisreicher Monat für den Diskurs über Israel und Palästina in Deutschland.

Zum ersten Mal wurde der Parlamentsbeschluss vom Mai 2019, der der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) den Kampf ansagt und sie in ihren Zielen und Methoden als antisemitisch bezeichnet, von Teilen des kulturellen Mainstreams, nicht nur von pro-palästinensischen Aktivisten, öffentlich kritisiert.

Das Projekt wurde “Initiative GG 5.3 Weltoffenheit” getauft; GG steht für das Grundgesetz, dessen Abschnitt 5.3 sich auf die Meinungsfreiheit in Kunst und Wissenschaft bezieht, während die Weltoffenheit die Wichtigkeit des Anhörens verschiedener Ansichten aus einer Vielzahl von Kulturen und Individuen betont.

In einer Pressekonferenz, gefolgt von einer schriftlichen Erklärung, erklärten die Leiter mehrerer Institutionen aus der Kunst- und Wissenschaftswelt, einige von ihnen jüdisch und alle international verbunden – das Goethe-Institut zum Beispiel, mit 157 Niederlassungen in 98 Ländern, wurde 1951 mit dem Ziel gegründet, die deutsche Kultur und Sprache in der ganzen Welt zu verbreiten -, dass die Anti-BDS-Resolution ein giftiges Klima geschaffen habe und ein Hindernis für den freien Austausch von Ideen im internationalen Diskurs sei.

Obwohl die Ethik von BDS und die Schritte, die zu seiner Bekämpfung unternommen werden, ein fortwährender Diskussionsgegenstand sind, boten die Aussagen dieser Persönlichkeiten einen Einblick in eine weniger öffentliche Konsequenz der Resolution, nämlich dass sie ihre Arbeit behindert, weil sie zunehmend die Konsequenzen fürchten, mit Künstlern oder Intellektuellen zusammenzuarbeiten, die entweder pro-BDS sind oder in irgendeiner Weise in flüchtigem Kontakt damit standen, zum Beispiel durch einen vagen zustimmenden Kommentar oder eine gemeinsame Plattform.

Schon eine fiktive Behauptung der Zugehörigkeit kann Institutionen wie das Goethe-Institut in Schwierigkeiten bringen und zu einer Schadensbegrenzung zwingen, die unnötig Zeit und Nerven kostet.

Da die Resolution verlangt, dass jedem, der eine solche Verbindung hat, eine Plattform und jede Art von öffentlicher Förderung verweigert wird, hat sie zunehmend dazu geführt, dass diejenigen, die Personen zu kulturellen Veranstaltungen einladen, präventive Hintergrundchecks durchführen und im Zweifelsfall selbst zensieren, um Shitstorms zu vermeiden, die zur Absage einer Veranstaltung und in einigen Fällen sogar zu Rücktritten führen könnten.

Wie der Fall des US-Rappers Talib Kweli zeigte, konnte die Angst vor dem Entzug der Fördergelder bei deutschen Clubs und Festivals so groß sein, dass sie sich gezwungen sahen, international etablierte Künstler aufzufordern, sich von BDS zu distanzieren oder eine Ausladung zu riskieren.

Und da die Kritik an Israels Misshandlung der Palästinenser eher im Globalen Süden verbreitet ist, wo die Menschen solche Unterdrückung eher aus erster Hand erfahren, würde dies zunehmend zu einer verzerrten Darstellung nicht nur in politischer, sondern auch in rassistischer Hinsicht führen.

Getreu ihrem Motto der “Weltoffenheit” schlug die GG 5.3-Erklärung eine diplomatische Balance zwischen Kritik und Versöhnung ein. Mehrere der Initiatoren der Initiative hatten bereits auf der Pressekonferenz ihre persönliche Ablehnung von BDS betont und ihre Haltung als Ablehnung der Logik des Boykotts an sich gerahmt, indem sie die Diskussion zwischen den Kontrahenten dem Ausschluss aufgrund politischer Ansichten vorzogen.

Während dies abstrakt betrachtet verständlich ist, setzten sie damit den Einsatz staatlicher Macht, um Meinungen zu unterdrücken, mit Entscheidungen gleich, die von der Zivilgesellschaft ohne jegliche rechtliche oder politische Einflussnahme ausgehen. Sie stellten BDS auch falsch dar, indem sie behaupteten, dass es Individuen boykottiert, weil sie Israelis sind, was im Gegensatz zu den erklärten Zielen der Bewegung steht.

Das soll nicht heißen, dass einige übereifrige Personen oder Gruppen nicht über diese Ziele hinausgehen und eine Ablehnung von allem und jedem fordern, das mit Israel verbunden ist. Aber das Thema sollte die Ethik der Bewegung selbst sein. Radikale Umweltschützer zum Beispiel, die zu Gewalt greifen, bringen die Sache des Umweltschutzes kaum in Verruf, um ein mögliches Äquivalent zu nennen.

Vorhersehbar war die Meinung über die Initiative geteilt, und es wurden verschiedene Artikel veröffentlicht, in denen die Klage als ungerechtfertigt dargestellt wurde. Schließlich sei Deutschland ein freies Land, und es gebe kein Gesetz, das es verbiete, über Israel zu sagen, was man wolle.

Für diese Autoren handelte es sich einfach um eine Meinung, die einer anderen gegenübersteht. Jeder, der etwas anderes behaupte, zeige damit, dass er zwar austeilen, aber nicht einstecken könne. Verschiedene Politiker machten Aussagen mit dem gleichen Effekt.

Während einige dieser Leute verlässlich pro-israelisch waren und mit ihren Artikeln und Kommentaren eine entsprechende Agenda verfolgten, sahen andere wirklich nichts Undemokratisches an der Resolution.

Es war jedoch bemerkenswert, dass sie sich nicht verpflichtet fühlten, die Forderungen von Kulturmanagern ernst zu nehmen, die sowohl hinter den Kulissen als auch sichtbarer direkt betroffen waren, und dass sie so naiv die Ansicht vertraten, dass, solange etwas nicht illegal gemacht wird, nicht davon die Rede sein kann, es zu ersticken.