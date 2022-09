The Kremlin’s “limited military operation” in Ukraine was a Strategic Blunder World War III Will Be the Most Likely Consequence Paul Craig Roberts I hate to hear “I told you so” and here I am using those words. As readers know, I have been concerned for many years that Russia’s toleration of endless insults and provocations would continue to encourage more and worst provocations until red lines are crossed that result in direct conflict between the two major nuclear powers.

Der Dritte Weltkrieg wird die wahrscheinlichste Folge sein

Die “begrenzte Militäroperation” des Kremls in der Ukraine war eine strategische Fehlentscheidung

von Paul Craig Roberts

6. September 2022



Ich hasse es, wenn ich sage: “Ich hab’s euch ja gesagt”, und hier verwende ich diese Worte.

Wie die Leser wissen, bin ich seit vielen Jahren besorgt darüber, dass Russlands Duldung endloser Beleidigungen und Provokationen immer neue und schlimmere Provokationen hervorrufen würde, bis rote Linien überschritten werden, die zu einem direkten Konflikt zwischen den beiden großen Atommächten führen. All die Jahre hat der Kreml, der nicht verstehen oder akzeptieren konnte, dass seine Rolle als Washingtons Feind Nr. 1 in Stein gemeißelt war, auf eine Strategie der Null- bis Minimalreaktionen gesetzt, um das Bild eines gefährlichen und aggressiven Russlands zu untergraben, das auf die Wiederherstellung des Sowjetimperiums aus ist.

Diese diplomatische Strategie ist, ebenso wie die russische Ukraine-Strategie, völlig gescheitert.

Die katastrophale Ukraine-Strategie des Kremls begann, als der Kreml den Olympischen Spielen in Sotschi mehr Aufmerksamkeit schenkte als dem Sturz der ukrainischen Regierung durch Washington. Die Fehler des Kremls beschleunigten sich, als der Kreml den Antrag des Donbass auf Wiedervereinigung mit Russland wie die ehemalige russische Provinz Krim ablehnte. Dadurch mussten die Russen im Donbass, die früher zu Russland gehörten, die Verfolgung durch die ukrainischen Nazi-Milizen, den Beschuss ziviler Gebiete und die teilweise Besetzung durch ukrainische Streitkräfte von 2014 bis Februar 2022 erdulden, als die russische Armee begann, den Donbass von ukrainischen Streitkräften zu räumen, um eine vorbereitete ukrainische Invasion der Donbass-Republiken zu verhindern. Nachdem der Kreml 8 Jahre gewartet hatte, um zu handeln, sah er sich nun einer großen, westlich ausgebildeten und ausgerüsteten Armee sowie fanatischen Nazi-Regimentern gegenüber.

Man sollte meinen, dass der Kreml inzwischen aus seinen außerordentlichen Fehlern gelernt und begriffen hat, dass er endlich zeigen muss, dass er provoziert wurde. Es stand außer Frage, dass ein russischer Angriff erforderlich war, der die Ukraine lahmlegte, die Regierung und die gesamte zivile Infrastruktur zerstörte und den Konflikt sofort beendete. Stattdessen hat der Kreml seine Fehler vergrößert. Er kündigte eine begrenzte Intervention an, deren Ziel es war, die ukrainischen Streitkräfte aus dem Donbass zu vertreiben. Er ließ die Regierung und die zivile Infrastruktur seines Gegners unangetastet und ermöglichte es so seinem Feind, sich zu äußerst günstigen Bedingungen gegen die Intervention zu wehren.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Russen den Donbass von den ukrainischen Streitkräften räumen können und diese Aufgabe so gut wie abgeschlossen haben. Der Fehler des Kremls bestand darin, dass er nicht erkannte, dass der Westen nicht zulassen würde, dass die Intervention begrenzt wird.

Der Kreml warnte den Westen vor einer Einmischung in die Operation und erklärte, dass Russland diese Länder als “Kombattanten” betrachten würde, wenn sich die USA und die NATO einmischten. Doch der Westen mischte sich ein, zunächst langsam und vorsichtig, um die Lage zu sondieren, und dann immer aggressiver, denn was der Westen ursprünglich für einen höchstens einwöchigen Konflikt hielt, geht nun in den siebten Monat, in dem der Kreml wieder von Verhandlungen mit Selenskij spricht und der russische Vormarsch offenbar auf Eis liegt. Der Kreml ist weit davon entfernt, die NATO-Länder als Kombattanten zu behandeln, und versorgt Europa nach wie vor mit Energie in dem Maße, in dem Europa es Russland gestattet, dies zu tun. Hohe russische Beamte haben so gesprochen, als sei der Beweis, dass Russland ein zuverlässiger Energielieferant ist, wichtiger als das Leben seiner Soldaten, die gegen westlich ausgebildete und ausgerüstete ukrainische Streitkräfte kämpfen, die von europäischen Ländern geliefert werden, deren Rüstungsindustrie mit russischer Energie betrieben wird.

Ich habe richtig vorausgesagt, dass die russischen Halbherzigkeiten zu einer Ausweitung des Krieges führen würden.

Die Richtigkeit meiner Analyse wurde nun durch einen Bericht in The Hill, einer von Insidern gelesenen Washingtoner Publikation, bestätigt. Der Bericht trägt den Titel: “Why the US is becoming more brazen with its Ukraine support” und kann hier nachgelesen werden: https://thehill.com/policy/international/3627782-why-the-us-is-becoming-more-brazen-with-its-ukraine-support/

Hier der Einleitungssatz des Berichts und einige Auszüge daraus:

“Die Biden-Administration rüstet die Ukraine mit Waffen aus, die den russischen Streitkräften ernsthaften Schaden zufügen können, und anders als zu Beginn des Krieges scheinen die US-Beamten nicht über Moskaus Reaktion besorgt zu sein.”

“‘Mit der Zeit hat die Regierung erkannt, dass sie den Ukrainern größere, leistungsfähigere, weitreichendere und schwerere Waffen zur Verfügung stellen kann, und die Russen haben nicht reagiert’, sagte der ehemalige US-Botschafter in der Ukraine William Taylor gegenüber The Hill.

“Die Russen haben geblufft und gestänkert, aber sie haben sich nicht provozieren lassen. Zu Beginn gab es in der Regierung Besorgnis, die bis zu einem gewissen Grad immer noch besteht, aber die Angst, die Russen zu provozieren, hat sich gelegt”, fügte Taylor hinzu, der jetzt für das U.S. Institute of Peace tätig ist.

Wir waren anfangs etwas vorsichtiger … weil wir nicht wussten, ob Putin Nachschublinien und Konvois finden und angreifen würde, weil wir nicht sicher waren, ob er eskalieren würde, und weil wir auch nicht sicher waren, ob die Ukraine das, was wir ihr gegeben haben, nutzen oder lange gegen Russland durchhalten könnte”, sagte Michael O’Hanlon, ein Militäranalyst beim Think Tank Brookings Institution in Washington, D.C.”.

“Seit Juni haben die USA die Lieferung von hochmobilen Artillerie-Raketensystemen an das Land stetig erhöht, für deren Einsatz amerikanische Soldaten die ukrainischen Truppen schrittweise ausgebildet haben.

“Aus mehreren Berichten geht hervor, dass die USA planen, bald Excalibur-Präzisionsmunition zu schicken – Waffen, die bis zu 70 Kilometer weit fliegen können und den Ukrainern helfen würden, eingegrabene russische Stellungen und Kommandoposten anzugreifen.

Nathan Sales, ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums, der zuletzt als stellvertretender Staatssekretär für zivile Sicherheit, Demokratie und Menschenrechte tätig war, erklärt: “Ein Teil der veränderten Botschaft kann der Tatsache zugeschrieben werden, dass Kiew den internationalen Erwartungen getrotzt hat und nicht schnell gefallen ist, als Russland zum ersten Mal angegriffen hat.”

Wie ich bereits sagte, wurde die begrenzte Operation des Kremls im Westen als eine halbe Maßnahme betrachtet, die dem Westen die Möglichkeit bot, den Krieg auszuweiten. Jetzt, da der Winter naht, weitet sich der Konflikt mit der Lieferung leistungsstarker Langstreckenwaffen aus, die den Donbass, die Krim und andere Teile Russlands von der Westukraine aus angreifen können, die von der russischen Invasion verschont geblieben ist.

Wie ich bereits sagte, hat Russland durch die Verlängerung des Krieges mit seiner langsameren Vorgehensweise, um die Zahl der zivilen Opfer möglichst gering zu halten – eine noble Absicht -, dem Westen die Möglichkeit gegeben, die russische Intervention aufgrund der erschöpften Munition und der hohen russischen Verluste als gescheitert zu bezeichnen. Das Bild des russischen Scheiterns hatte den von mir erwarteten Effekt, dass der Westen in Bezug auf seine Rolle als Kombattant zuversichtlicher geworden ist. Hier sind Auszüge aus dem Bericht von The Hill, die dies bestätigen:

“Ein weiterer Teil der Gleichung: Jüngste Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuten, dass Russland den Stachel der vom Westen verhängten Sanktionen spürt und dass seine Streitkräfte mit zunehmender Dauer des Krieges immer schwächer werden.

“Letzten Monat berichtete Reuters, dass große russische Fluggesellschaften wie Aeroflot ihre Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen haben, damit sie auf Ersatzteile untersucht werden können, und dass sie Komponenten aus einigen ihrer Flugzeuge nehmen, um andere flugtauglich zu halten.

“Angesichts der Verluste auf dem Schlachtfeld hat Putin im vergangenen Monat versucht, die Zahl der russischen Soldaten um mehr als 130.000 zu erhöhen, indem er die Altersgrenze für neue Rekruten aufhob und Gefangene zur Teilnahme an der Armee ermutigte.

“US-Beamte halten es für unwahrscheinlich, dass diese Bemühungen Erfolg haben werden.

“Insgesamt zeichnen die Informationen das Bild eines Landes [Russlands], das darum kämpft, seine eigenen Institutionen aufrechtzuerhalten, ganz zu schweigen davon, dass es auf die westlichen Nationen für die Unterstützung der Ukraine zurückschlägt.

“Ich denke, die Leute in den Ministerien und Behörden, insbesondere im Außen- und Verteidigungsministerium und in den Geheimdiensten, haben den Instinkt, sich mehr nach vorne zu orientieren und aggressiver zu sein”, sagte ein ehemaliger hoher Regierungsbeamter.

“Wir haben meiner Meinung nach viel mehr Spielraum, um Maßnahmen zu ergreifen, die der Ukraine helfen, ohne ungerechtfertigte Angst davor zu haben, wie Putin reagieren wird”, fügten sie hinzu.

Man kann argumentieren, dass der Kreml all diese Fehler gemacht hat, weil er nicht noch mehr Europa in die NATO verschrecken wollte, indem er sein militärisches Können bei einer blitzartigen Eroberung der Ukraine demonstriert. Aber es sind Russlands halbherzige Maßnahmen, die Finnland und Schweden das Vertrauen gegeben haben, der NATO beizutreten, da sie keine Bedrohung durch die NATO-Mitgliedschaft für sich sehen. Ein verheerender russischer Schlag gegen die Ukraine hätte ganz Europa dazu veranlasst, die NATO-Mitgliedschaft zu überdenken, da kein europäisches Land die Aussicht auf einen Krieg mit Russland in Kauf nehmen möchte. Stattdessen hat der Kreml einen britischen Premierminister hervorgebracht, der bereit ist, Russland in einen Atomkrieg zu verwickeln, und eine NATO, die den Ukraine-Konflikt am Leben erhalten will.

Ein unvorsichtiger oder feindseliger Leser könnte aus meinem Artikel schließen, dass ich ein Befürworter des russischen militärischen Erfolgs bin. Im Gegenteil, ich bin ein Befürworter der Minimierung des Risikos eines Atomkriegs. Steven Cohen und ich sind die beiden, die von Anfang an sahen, wie Washingtons Einmischung in der Ukraine mit dem Sturz der Regierung einen Kurs einschlug, der in einem nuklearen Armageddon enden könnte. Cohen wurde von seiner eigenen liberalen Linken beschimpft, und ich wurde zum “Putin-Dummkopf/Agenten” erklärt.

Die Beschimpfungen, die wir über uns ergehen lassen mussten, bestätigten unseren Standpunkt. Die westliche Welt ist blind für die möglichen Folgen ihrer Provokationen gegenüber Russland, und der Kreml ist blind für die möglichen Folgen seiner Duldung von Provokationen. Wie wir sehen können, ist keine der beiden Seiten zu dieser Erkenntnis gelangt. Der Hill-Bericht beweist die Richtigkeit meiner Analyse der Situation und meiner Vorhersage, dass das Ergebnis eine Ausweitung des Krieges und eine größere Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen sein würde, die zu einem Atomkrieg führen könnten. Übersetzt mit Deepl.com

