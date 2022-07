“Das ist nicht das, was die Palästinenser von den Vereinten Nationen erwarten, einer Organisation, die angeblich dazu da ist, bewaffnete Konflikte zu beenden und Frieden und Sicherheit für alle zu schaffen. Die Botschaft der größten internationalen Institution der Welt an Manasra und die übrigen Kinder Palästinas bleibt vorerst unverändert: “Wir bedauern, dass wir euch nicht schützen konnten.”

Bild: Der Palästinenser Ahmed Manasra wird während seiner Anhörung in Be’er Sheva, Israel, am 13. April 2022 gesehen [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency]

Die beschämende UN-“Liste der Schande”: Die Gleichsetzung von israelischen Tätern und palästinensischen Opfern

Von Ramzy Baroud

18. Juli 2022

“Wir bedauern, dass wir versagt haben, Sie zu schützen.” Dies war Teil einer Erklärung, die Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen am 14. Juli veröffentlichten und die israelische Regierung aufforderten, den palästinensischen Gefangenen Ahmad Manasra freizulassen. Der zum Zeitpunkt seiner Verhaftung und Folterung durch die israelischen Streitkräfte erst 14 Jahre alte Manasra ist heute 20 Jahre alt. Sein Fall steht stellvertretend für die insgesamt unmenschliche Behandlung palästinensischer Kinder durch Israel.

Die Stellungnahme der Experten war eindringlich und von Herzen kommend. Darin wird Israel beschuldigt, den jungen Manasra “seiner Kindheit, seines familiären Umfelds, seines Schutzes und aller Rechte, die ihm als Kind hätten garantiert werden sollen, zu berauben”. In Anbetracht des sich verschlechternden geistigen Zustands von Manasra wurde der Fall als “quälend” bezeichnet. In der Erklärung heißt es weiter, dass “dieser Fall … einen Schandfleck für uns alle als Teil der internationalen Menschenrechtsgemeinschaft darstellt”.

Ahmad Manasra ist ein palästinensischer Jugendlicher, der vor 7 Jahren im Alter von 13 Jahren von den Besatzungstruppen inhaftiert wurde und seither unter schwerer psychischer Folter einschließlich Einzelhaft leidet – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Die Verurteilung Israels wegen der Misshandlung palästinensischer Kinder, sei es unter der Belagerung im kriegsgebeutelten Gazastreifen oder unter militärischer Besatzung und Apartheid in den übrigen besetzten Gebieten im Westjordanland und in Ostjerusalem, ist alltäglich.

Dennoch blieb Israel irgendwie ein Platz auf der wenig schmeichelhaften Liste erspart, die jährlich vom Generalsekretär der Vereinten Nationen herausgegeben wird und in der Regierungen und Gruppen genannt werden, die schwere Verstöße gegen Kinder und Minderjährige in der ganzen Welt begehen.

Seltsamerweise erkennt der Bericht Israels schreckliche Bilanz der Verletzung von Kinderrechten in Palästina an. Er führt einige dieser Verstöße auf, die von UN-Mitarbeitern direkt überprüft wurden. Dazu gehören “2.934 schwere Verstöße gegen 1.208 palästinensische Kinder” allein im Jahr 2021. Der Bericht setzt jedoch die Bilanz Israels, die eine der schlechtesten der Welt ist, mit der der Palästinenser gleich, nämlich der Tatsache, dass 9 israelische Kinder in diesem Jahr von palästinensischer Gewalt betroffen waren.

Auch wenn die absichtliche Verletzung eines einzelnen Kindes unabhängig von den Umständen oder dem Täter bedauerlich ist, ist es doch erstaunlich, dass der UN-Generalsekretär Antonio Guterres es für angemessen hält, die systematischen Verletzungen durch das israelische Militär mit den 9 israelischen Minderjährigen gleichzusetzen, die von bewaffneten palästinensischen Gruppen verletzt wurden, ob absichtlich oder nicht.

Um der offensichtlichen Diskrepanz zwischen palästinensischen und israelischen Kinderopfern zu begegnen, warf der UN-Bericht alle Kategorien in einen Topf, um von der Identität des Täters abzulenken und so den Fokus auf die israelischen Verbrechen zu vermindern. So heißt es in dem Bericht, dass insgesamt 88 Kinder in ganz Palästina getötet wurden, davon 69 im Gazastreifen und 17 im Westjordanland und in Ostjerusalem. Der Bericht schlüsselt diese Morde jedoch so auf, dass er palästinensische und israelische Kinder in einen Topf wirft, als ob er den Leser absichtlich verwirren wollte. Bei genauer Lektüre stellt man fest, dass alle diese Morde von israelischen Streitkräften verübt wurden, mit Ausnahme von zwei.

Mit der gleichen Logik schlüsselt der Bericht auch die Zahl der in dem Konflikt verstümmelten Kinder auf, obwohl von den 1.128 verstümmelten Kindern nur 7 Israelis waren. Von den übrigen Kindern wurden 661 im Gazastreifen und 464 im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, verstümmelt.

In dem Bericht werden “bewaffnete palästinensische Gruppen” für einige der palästinensischen Opfer verantwortlich gemacht, die angeblich durch “Unfälle von Kindern, die sich in der Nähe von militärischen Übungen aufhielten”, verletzt wurden. Angenommen, dies ist der Fall, so können Unfälle dieser Art nicht als “schwere Verstöße” betrachtet werden, da sie nach der Definition der UNO selbst zufällig sind.

Die verwirrende Aufschlüsselung dieser Zahlen war jedoch selbst nicht zufällig, da sie Guterres den Raum gab, zu erklären, dass Israel auf die Liste gesetzt werden sollte, wenn sich die Situation im Jahr 2022 ohne nennenswerte Verbesserung wiederholen sollte”.

Schlimmer noch, Guterres’ Bericht ging noch weiter, um den Israelis zu versichern, dass sie auf dem richtigen Weg sind, indem er feststellte, dass “wir in diesem Jahr bisher keine ähnliche Anzahl von Verstößen erlebt haben”, als ob er andeuten wollte, dass die rechte israelische Regierung von Naftali Bennett und Yair Lapid ihre Politik in Bezug auf die gezielte Tötung palästinensischer Kinder absichtlich geändert habe. Hierfür gibt es natürlich keinerlei Beweise.Am 27. Juni berichtete Defence for Children International-Palestine (DCIP), dass Israel seit Anfang 2022 seine Aggressionen gegen Kinder im Westjordanland und in Ostjerusalem intensiviert hat. DCIP bestätigte, dass in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 bis zu 15 palästinensische Kinder von israelischen Streitkräften getötet wurden, was fast der Zahl der Todesopfer in denselben Regionen im gesamten Vorjahr entspricht. Darunter sind allein 5 Kinder in der besetzten Stadt Dschenin. Israel nahm sogar Journalisten ins Visier, die versuchten, über diese Übergriffe zu berichten, darunter die palästinensische Journalistin Shireen Abu Akleh, die am 11. Mai getötet wurde, und Ali Samoudi, dem am selben Tag in den Rücken geschossen wurde.

Natürlich kann noch viel mehr über die Belagerung von Hunderttausenden von Kindern im Gazastreifen, der als “größtes Freiluftgefängnis der Welt” bekannt ist, und von vielen anderen im besetzten Westjordanland gesagt werden. Das Fehlen grundlegender Menschenrechte, einschließlich lebensrettender Medikamente und – im Falle des Gazastreifens – sauberen Wassers, lässt kaum auf eine messbare Verbesserung der israelischen Bilanz in Bezug auf die Rechte der palästinensischen Kinder schließen.

Wenn Sie glauben, dass der UN-Bericht ein Schritt in die richtige Richtung ist, denken Sie noch einmal nach. 2014 war eines der tragischsten Jahre für palästinensische Kinder, in dem laut einem früheren UN-Bericht 557 Kinder getötet und 4.249 verletzt wurden, von denen die große Mehrheit während des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen zur Zielscheibe wurde. Human Rights Watch erklärte, dass die Zahl der getöteten Palästinenser in diesem Jahr die dritthöchste in der Welt war”. Dennoch wurde Israel nicht auf die “Liste der Schande” der UNO gesetzt. Die klare Botschaft ist, dass Israel palästinensische Kinder nach Belieben töten kann, ohne dass es dafür rechtlich, politisch oder moralisch zur Verantwortung gezogen wird.

Das ist nicht das, was die Palästinenser von den Vereinten Nationen erwarten, einer Organisation, die angeblich dazu da ist, bewaffnete Konflikte zu beenden und Frieden und Sicherheit für alle zu schaffen. Die Botschaft der größten internationalen Institution der Welt an Manasra und die übrigen Kinder Palästinas bleibt vorerst unverändert: “Wir bedauern, dass wir euch nicht schützen konnten.” Übersetzt mit Deepl.com

Buchvorstellung von Ramzys Barouds neuestem Buch – Die letzte Erde: Eine palästinensische Geschichte am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

