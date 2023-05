https://strategic-culture.org/news/2023/05/14/defeated-nato-and-kiev-will-soon-say-a-frozen-conflict-anyone/



© Foto: Social Media

Die besiegte NATO und Kiew werden bald sagen: “Ein gefrorener Konflikt – oder doch nicht?

von Natasha Wright

14. Mai 2023

Russland wird sich nicht zweimal täuschen lassen, schreibt Natasha Wright

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg rasselt weiter mit seinem nuklearen Säbel, gefolgt von seiner piepsigen Pubertätsjungenstimme, die einschüchternd klingen soll, dass er (sie) die Ukraine im Schnellverfahren in die NATO aufnehmen wird. Ungefähr zur gleichen Zeit rufen die Führer Polens, der Tschechischen Republik und der Slowakei den Teil der Welt, den sie arrogant als “die freie” Welt betrachten (das sind etwa 25 %), dazu auf, sich nicht von ihrem unerschütterlichen Weg zur vollständigen Zerstörung Russlands und dem totalen Sieg des kollektiven Westens abbringen zu lassen.

Doch der Realitätscheck holt sie ein: Dieselbe Welt, die sich als frei und demokratisch ausgibt, gibt nun schüchtern zu, dass Russland eine kolossale Weltmacht und ein mächtiges Imperium ist, das ihren Respekt verdient und das man auch so behandeln sollte. Diese seltsamen Forderungen scheinen aus jenen Kreisen in den USA zu kommen, die auf brutale Weise bewiesen haben, wie einflussreich sie schon viel zu oft waren, indem sie auf jeden einzelnen imperialen Krieg drängten, den Washington, der Bundestag und das Number 10 Collective gegen so viele für sie “undemokratische” Länder und angebliche Diktatoren auf der anderen Seite des politischen Radars geführt haben. Aber jetzt scheinen sie zum Frieden aufzurufen (in 50 Nuancen von John Lennons Stil (ich wiederhole: Ihr könnt mich nicht noch einmal täuschen). Sie rufen zum Frieden auf, nicht weil sie Frieden wollen. Hätten sie den Frieden gewollt, hätten sie ihn nicht herbeigeführt, und sie hätten auch nicht weiter Waffen produziert und in die Ukraine geschaufelt, sondern weil sie sicher wissen (was sie allerdings nicht öffentlich zugeben können), dass die Fortsetzung dieses Krieges ihnen eine klägliche Niederlage und nicht den erhofften triumphalen Sieg bringen wird. Diese andauernde Polemik führt unweigerlich wieder einmal zur Rand Corporation.

Wenn ich etwas über die Rand Corporation lese, habe ich den Drang, ein durchschlagendes, mit rotem Stift geschriebenes, negatives “nicht” hinter jedes darin enthaltene Verb zu setzen. Scherz beiseite, zwei Monate nachdem die Rand Corporation (lies: Pentagon) in ihrer grenzwertigen, die Niederlage eingestehenden Haltung plötzlich empfahl, einen lang andauernden Krieg zu vermeiden, weil der Preis, den die USA und die EU in der kommenden Zeit zahlen müssen, um ein Vielfaches höher sein wird. Ein Friedensangebot mit auffallend ähnlicher Argumentation kam von zwei weiteren, ebenso wichtigen Institutionen: dem Council on Foreign Relations und dem Centre for Strategic and International Studies. Die Chancen sind gering, dass diese höchstwahrscheinlich “verräterischen” Angebote nicht bereits von den Mächten in Washington “betrieben” werden. Höchstwahrscheinlich sind sie es. Es ist eine andere Frage, welche Auswirkungen sie haben werden.

Der Präsident des Council on Foreign Relations, Richard Haass, und sein Berater, Charles Kupchan, haben in Foreign Affairs ordnungsgemäß oder vielleicht als Versuch, sich lahme Ausreden einfallen zu lassen, erwähnt, was sie vorzuschlagen gedenken. Sie schlugen nämlich vor (was mir unterwürfig erscheint), der Ukraine wesentlich mehr tödliche Waffen als bisher zu schicken. Aber dann fielen sie in ein abgrundtiefes Paradoxon, indem sie sagten, dass man eigentlich nicht erwarten sollte, dass die Ukraine gewinnt, sondern dass sie im besten Fall in einem blutigen Stillstand stecken bleibt (lassen Sie mich farbenfroh formulieren), mit dem Kiew anscheinend konfrontiert ist, und zwar mit noch mehr Einschränkungen bei den Arbeitskräften und der ausländischen Hilfe; der Stillstand, der wahrscheinlich noch Jahrzehnte lang in der einen oder anderen Form bluten wird.

Vor etwa zwei Wochen folgte die New York Times dem Beispiel ihrer “Waffenbrüder” in den Mainstream-Medien und enthüllte, dass nach Einschätzung von US-Beamten die Aussichten für eine ukrainische Gegenoffensive, die zu einer dramatischen Veränderung führen würde, düster sind. Sie würde der Ukraine keinen entscheidenden militärischen Vorteil verschaffen, und ohne einen entscheidenden Sieg könnte sich die NATO-Hilfe für die Ukraine in Luft auflösen, so dass das Kiewer Regime unter enormen Druck geraten könnte, verzweifelt ernsthafte Friedensverhandlungen aufzunehmen und diesem festgefahrenen Desaster ein Ende zu setzen. Alternativ können sie den Konflikt auf absehbare Zeit einfrieren (meine Anmerkung an die SCF-Leser: Ich bin sicher, dass auf diese Weise in etwa zehn Jahren ein weiteres Rudel kriegslüsterner NATO-Schakale von den Toten auferstehen wird)

Ebenso schätzt der Council on Foreign Relations, dass die USA und Europa aller Wahrscheinlichkeit nach triftige Gründe haben werden, ihre proklamierte Politik der “Unterstützung für die Ukraine, solange die Ukraine sie braucht” aufzugeben (meine Anmerkung für SCF-Leser: “bis der letzte Ukrainer stirbt”). Die Realität beißt sich allerdings mit der Tatsache, dass die Fortsetzung der üppigen Unterstützung für Kiew mit weitreichenderen strategischen Risiken behaftet ist. Dieser zermürbende Zermürbungskrieg erschöpft massiv die militärische Macht und die Kapazitäten des kollektiven Westens und lässt seine militärischen Vorräte gefährlich schwinden. Die US-Industrie kann nicht mit der Geschwindigkeit mithalten, mit der die Ukraine ihre Munitionsarsenale aufbraucht, und auch nicht mit den exorbitanten Militärausgaben, die sie dafür aufwendet. Ich glaube nicht, dass sie die mutigen Plädoyers von Clare Daly gehört haben, die in den EU-Hallen der Schande unheimlich widerhallen. Ich glaube, sie haben in ihre leeren NATO-Taschen geschaut.

Alles in allem geraten die Ziele der Ukraine langsam in Konflikt mit anderen offensichtlich unersättlichen, aber völlig unhaltbaren Interessen des kollektiven Westens. Die Öffentlichkeit im Westen wird immer unentschlossener, wenn es um die Auslandshilfe geht, die sie (aus den Kassen ihrer Steuerzahler) zu leisten hat, nachdem sie gesehen hat, welche Kosten sich bisher angehäuft haben. Dies ist ein entscheidender, aber möglicherweise ernüchternder Moment für das Kiewer Regime – CNN berichtet mit einer Erinnerung daran, dass die NATO jetzt in untypischer Weise geeint und entschlossen die Ukraine unterstützt (im Nachhinein erscheint der Slava Ukraini-Slogan in diesem Moment so unverhohlen fade, wie ihn die wachbesessenen westlichen Eliten noch vor einem Jahr fröhlich skandierten). Es folgt eine ziemlich verwirrende, hohle Aussage ihrerseits: “Doch sie können nicht mit diesem Maß an Unterstützung im nächsten Jahr rechnen” (meine Anmerkung für SCF-Leser: was auch immer Stoltenbergs endlose Pressemitteilungen zu sagen scheinen). Der Council on Foreign Relations räumt ein, dass die Partnerschaft zwischen Russland und China weiter zunehmen wird. Das Centre for Strategic and International Studies vertritt die Auffassung, dass es nicht im Interesse der USA liegen kann, Russland direkt in die (entschuldigen Sie meine malerische Sprache) chinesischen Liebesarme zu treiben und dabei militärisch und finanziell zwei Minotauren gegenüberzustehen, die zu einer kolossalen Macht vereint sind.

Aus all diesen Gründen ist die Haltung des Council on Foreign Relations höchst zynisch, wenn auch nicht unerwartet, dass sich in diesem Zusammenhang nicht einmal die Ukraine und ihre NATO-Anhänger auf die homogene, wenn auch nicht ungetrübte Einheit des Westens verlassen können. Der Frieden in der Ukraine darf nicht zur Geisel von weit hergeholten Kriegszielen werden, die höchstwahrscheinlich unhaltbar und militärisch nicht leicht zu erreichen sind. Die New York Times kommt lustigerweise mit den gleichen Andeutungen daher: Ein eingefrorener Konflikt wie zwischen Zypern und der Türkei oder Nord- und Südkorea würde ausreichen, heißt es dort. Zumindest für den Moment. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dies nichts anderes als ein Eingeständnis der Niederlage ist, mit der möglichen Doppeldeutigkeit, dass Russland einfach nicht zu besiegen ist.

Um den dringend benötigten Waffenstillstand zu erreichen, werden die russischen Verbündeten China und Indien mit einem (wie mir scheint, mit gespaltener Zunge vorgetragenen) Angebot einer teilweisen Aufhebung der Sanktionen und eines strategischen Dialogs mit der NATO über eine umfassendere europäische geostrategische Architektur abgespeist. Falls es irgendjemandem in Washington, im Pentagon, im Bundestag, in Brüssel, in London usw. auffallen sollte, war dies genau das, was Russland im Winter 2021, also vor dem Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine, gefordert hatte. Doch bedauerlicherweise wurde Russland mit einer arroganten und unhöflichen Ablehnung abgewiesen.

All diese besagten (von der NATO unterstützten) Institutionen, die nicht mehr viel Arroganz auf ihrem politischen Tablett haben, scheinen Washington nun vorzuschlagen, sich der Realität nicht zu verschließen, dass Russland das größte Land der Welt mit einem riesigen menschlichen Potenzial und natürlichen Ressourcen ist, ein Imperium mit einer langen (und wenn jemand im Westen es wagen würde, dies zuzugeben) ruhmreichen Geschichte, gegen das die Sanktionen aufgehoben werden sollten, und im Gegensatz zum Ende des Kalten Krieges sollten sie Russland als Weltmacht behandeln und es nach besten Kräften in ihre europäische Familie integrieren (NATO). Russland dürfe nicht als dem Westen unterlegen betrachtet werden, der seine Sklaventreiber um Gnade anflehen müsse. Aber Russland ist schon einmal in Hänsel und Gretel-Manier auf das NATO-Brett getreten und auf diese teuflischen Lügen hereingefallen. Russland wird sich nicht zweimal täuschen lassen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …