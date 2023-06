https://consortiumnews.com/2023/06/19/chris-hedges-the-imminent-extradition-of-julian-assange-the-death-of-journalism/?eType=EmailBlastContent&eId=2fe114be-83dd-4d19-8bc0-cfd9281c3bcb



STOP THIS – von Mr. Fish



Julian Assanges rechtliche Möglichkeiten sind fast erschöpft. Er könnte noch diese Woche an die USA ausgeliefert werden. Sollte er verurteilt werden, wird die Berichterstattung über die inneren Abläufe der Macht zu einem Verbrechen.

Die bevorstehende Auslieferung von Julian Assange & der Tod des Journalismus

Von Chris Hedges

ScheerPost

19. Juni 2023

Richter Jonathan Swift – der zuvor als Anwalt für verschiedene britische Regierungsbehörden tätig war und sagte, seine Lieblingsklienten seien “Sicherheits- und Geheimdienste” – lehnte letzte Woche zwei Anträge der Anwälte von Julian Assange ab, gegen seine Auslieferung Einspruch einzulegen.

Der Auslieferungsbeschluss wurde im vergangenen Juni von Innenministerin Priti Patel unterzeichnet. Das Anwaltsteam von Assange hat einen letzten Antrag auf Berufung gestellt, die letzte Möglichkeit, die den britischen Gerichten zur Verfügung steht. Wird dem Antrag stattgegeben, könnte der Fall in einer öffentlichen Anhörung vor zwei neuen Richtern des High Court verhandelt werden.

Wird der Antrag abgelehnt, könnte Assange sofort an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden, wo er sich wegen 18 Verstößen gegen das Spionagegesetz vor Gericht verantworten muss und bereits in dieser Woche zu 175 Jahren Haft verurteilt werden könnte.

Die einzige Chance, eine Auslieferung zu verhindern, wenn die letzte Berufung abgelehnt wird, was ich erwarte, ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).

Der parlamentarische Arm des Europarats, der den EGMR ins Leben gerufen hat, und sein Kommissar für Menschenrechte sprechen sich gegen die “Inhaftierung, Auslieferung und strafrechtliche Verfolgung” von Julian Assange aus, da dies “einen gefährlichen Präzedenzfall für Journalisten” darstelle.

Es ist unklar, ob sich die britische Regierung an die Entscheidung des Gerichts halten würde – obwohl sie dazu verpflichtet ist -, wenn es gegen die Auslieferung entscheidet, oder ob das Vereinigte Königreich Assange ausliefern würde, bevor eine Berufung vor dem Europäischen Gerichtshof möglich ist.

Nach seiner Auslieferung in die USA würde ihm vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia der Prozess gemacht, wo die meisten Spionagefälle von der US-Regierung gewonnen wurden.

Richterin Vanessa Baraitser am Westminster Magistrates’ Court lehnte den Auslieferungsantrag der US-Regierung im Januar 2021 ab, weil die Bedingungen, die er im US-Gefängnis erleiden würde, zu hart wären.

“Angesichts der Bedingungen der nahezu vollständigen Isolation ohne die Schutzfaktoren, die sein Risiko in [Her Majesty’s Prison] Belmarsh begrenzt haben, bin ich überzeugt, dass die von den USA beschriebenen Verfahren Herrn Assange nicht davon abhalten werden, einen Weg zu finden, um Selbstmord zu begehen”, sagte Baraitser bei der Verkündung ihres 132-seitigen Urteils, “und aus diesem Grund habe ich entschieden, dass eine Auslieferung wegen psychischer Schäden bedrückend wäre, und ich ordne seine Entlassung an”.

Die Entscheidung von Baraitser wurde nach einem Einspruch der US-Behörden aufgehoben. Der Oberste Gerichtshof akzeptierte die Schlussfolgerungen der Vorinstanz bezüglich der erhöhten Selbstmordgefahr und der unmenschlichen Haftbedingungen.

Das Assurances

Gericht, in dem die Auslieferungsanhörung stattfand. (Joe Lauria)

Es akzeptierte aber auch vier Zusicherungen in der Diplomatischen Note Nr. 74 der USA. 74, die dem Gericht im Februar 2021 vorgelegt wurde und in der zugesichert wurde, dass Assange gut behandelt werden würde. Die US-Regierung behauptete, dass ihre Zusicherungen “die Bedenken, die den Richter [in der Vorinstanz] veranlassten, Herrn Assange zu entlassen, vollständig ausräumen”.

Die “Zusicherungen” besagen, dass gegen ihn keine besonderen Verwaltungsmaßnahmen (SAMs) verhängt werden. Sie versprechen, dass der australische Staatsbürger seine Strafe in Australien verbüßen kann, falls die australische Regierung seine Auslieferung beantragt.

Sie versprechen, dass er eine angemessene klinische und psychologische Betreuung erhalten wird. Sie versprechen, dass Julian weder vor noch nach der Verhandlung im Verwaltungshochsicherheitsgefängnis (ADX) in Florence, Colorado, festgehalten wird. Im ADX Florence wird niemand vor der Verhandlung festgehalten. Aber es klingt beruhigend.

ADX Florence ist nicht das einzige Hochsicherheitsgefängnis in den USA. Assange kann in einer der anderen Guantanamo ähnlichen Einrichtungen der USA in einer Communications Management Unit (CMU) untergebracht werden. CMUs sind hochgradig restriktive Einheiten, die die nahezu vollständige Isolation der SAMs nachahmen.

Keine dieser “Zusicherungen” ist das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Alle sind mit Ausweichklauseln versehen. Keine ist rechtlich bindend.

Sollte Assange nach dem Angebot dieser Zusicherungen etwas tun, das die Voraussetzungen für die Verhängung von SAMs oder die Einweisung in ADX erfüllt”, wird er, wie das Gericht einräumte, diesen härteren Formen der Kontrolle unterworfen sein.

Wenn Australien keine Überstellung beantragt, “kann dies kein Grund sein, die USA zu kritisieren oder die Zusicherungen als unzureichend anzusehen, um die Bedenken des Richters zu zerstreuen”, heißt es in dem Urteil.

Und selbst wenn dies nicht der Fall wäre, würde Julian Assange 10 bis 15 Jahre brauchen, um gegen sein Urteil bis zum Obersten Gerichtshof der USA Berufung einzulegen, was mehr als genug Zeit wäre, um ihn psychisch und physisch zu zerstören.

Zweifellos wird das Flugzeug, das ihn in die USA bringen soll, gut ausgestattet sein mit Augenbinden, Beruhigungsmitteln, Fesseln, Einläufen, Windeln und Overalls, die die CIA für ihre “außerordentlichen Überstellungen” verwendet.

Die Auslieferung von Julian Assange ist der nächste Schritt in der Zeitlupe der Hinrichtung des Herausgebers und Gründers von WikiLeaks und eines der wichtigsten Journalisten unserer Generation.

Sie wird sicherstellen, dass er den Rest seines Lebens in einem US-Gefängnis verbringt. Sie wird rechtliche Präzedenzfälle schaffen, die jede Untersuchung der inneren Abläufe der Macht kriminalisieren werden, selbst durch Bürger eines anderen Landes.

Es wird ein schwerer Schlag für Amerikas schwache Demokratie sein, die sich rasch in einen korporativen Totalitarismus verwandelt.

Ich bin ebenso fassungslos über diesen Frontalangriff auf den Journalismus wie über das Ausbleiben öffentlicher Empörung, insbesondere seitens der Medien.

Der sehr verspätete Aufruf von The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel und El País – die alle von WikiLeaks zur Verfügung gestelltes Material veröffentlicht haben -, die Auslieferungsanklagen fallen zu lassen, ist zu wenig und zu spät.

Alle öffentlichen Proteste, an denen ich zur Verteidigung von Julian Assange in den USA teilgenommen habe, waren spärlich besucht. Unsere Passivität macht uns mitschuldig an unserer eigenen Versklavung.

Farce

Protest vor der Downing Street Nr. 10, Februar 2020. (Joe Lauria)

Julians Fall war von Anfang an eine juristische Farce.

Der ehemalige ecuadorianische Präsident Lenin Moreno hob sein Asylrecht als politischer Flüchtling auf, was gegen internationales Recht verstieß. Dann ermächtigte er die Londoner Metropolitan Police, die ecuadorianische Botschaft – diplomatisch sanktioniertes Hoheitsgebiet – zu betreten, um einen eingebürgerten ecuadorianischen Staatsbürger zu verhaften.

Die Regierung Moreno, die Assange die Staatsbürgerschaft entzogen hatte, erhielt für ihre Unterstützung einen hohen Kredit vom Internationalen Währungsfonds. Indem Donald Trump die Auslieferung des Verlegers auf der Grundlage des Spionagegesetzes forderte, kriminalisierte er den Journalismus, ähnlich wie Woodrow Wilson es tat, als er sozialistische Publikationen wie The Masses verbot.

Die Anhörungen, an denen ich teilweise in London teilnahm und die ich teilweise online verfolgte, spotteten grundlegender juristischer Protokolle.

Dazu gehörte auch die Entscheidung, die Überwachung und Aufzeichnung von Treffen zwischen Assange und seinen Anwälten durch die CIA während seiner Zeit als politischer Flüchtling in der Botschaft zu ignorieren, wodurch das Anwaltsgeheimnis ausgehebelt wurde.

Allein aus diesem Grund hätte der Fall vom Gericht abgewiesen werden müssen. Dazu gehörte auch die Bestätigung der Entscheidung, ihn nach dem Spionagegesetz anzuklagen, obwohl er kein US-Bürger ist.

Dazu gehörten kafkaeske Verrenkungen, um die Gerichte davon zu überzeugen, dass Julian kein Journalist ist. Sie ignorierten Artikel 4 des Auslieferungsvertrags zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA, der die Auslieferung wegen politischer Vergehen verbietet.

Ich beobachtete, wie der Staatsanwalt James Lewis, der die USA vertrat, Richterin Baraitser juristische Anweisungen gab, die diese prompt als juristische Entscheidung übernahm.

Der gerichtliche Lynchmord an Julian Assange hat weit mehr mit den dunklen Tagen der Lubjanka gemein als mit den Idealen der britischen Rechtsprechung.

Die Debatte über obskure juristische Feinheiten lenkt von der Tatsache ab, dass Assange in Großbritannien keine Straftat begangen hat, abgesehen von einer alten Anklage wegen Verstoßes gegen die Kautionsbedingungen, als er in der ecuadorianischen Botschaft Asyl beantragte.

Normalerweise würde dies eine Geldstrafe nach sich ziehen. Stattdessen wurde er zu einem Jahr Haft im Belmarsh-Gefängnis verurteilt und ist dort seit April 2019 inhaftiert.

Die Entscheidung, seine Auslieferung zu beantragen, die von der Regierung Barack Obamas in Erwägung gezogen wurde, wurde von der Trump-Administration nach der Veröffentlichung der als Vault 7 bekannten Dokumente durch WikiLeaks weiterverfolgt, die die Cyberkriegsführungsprogramme der CIA enthüllten, die darauf abzielen, Autos, Smart-TVs, Webbrowser und die Betriebssysteme der meisten Smartphones sowie Microsoft Windows, MacOS und Linux zu überwachen und zu kontrollieren.

Gezielt

Luftaufnahme des CIA-Hauptquartiers in Langley, Virginia. (Carol M. Highsmith, Wikimedia Commons)

Wie ich in einer Kolumne aus London im letzten Jahr anmerkte, wird Assange wegen der im Oktober 2010 veröffentlichten Irak-Kriegsprotokolle angegriffen, die zahlreiche US-Kriegsverbrechen dokumentieren, darunter auch Bilder, die in dem Video Collateral Murder zu sehen sind, in dem zwei Reuters-Journalisten und zehn weitere Zivilisten erschossen und zwei Kinder schwer verletzt wurden.

Er wurde zur Zielscheibe, weil er die Tötung von fast 700 Zivilisten öffentlich machte, die sich US-Konvois und Kontrollpunkten zu sehr genähert hatten, darunter schwangere Frauen, Blinde und Taube sowie mindestens 30 Kinder.

Er wird zur Zielscheibe, weil er mehr als 15.000 nicht gemeldete Todesfälle irakischer Zivilisten und die Folterung und Misshandlung von etwa 800 Männern und Jungen im Alter von 14 bis 89 Jahren im Gefangenenlager Guantánamo Bay aufgedeckt hat.

Er wird zur Zielscheibe, weil er uns gezeigt hat, dass Hillary Clinton als Außenministerin 2009 US-Diplomaten angewiesen hat, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und andere UN-Vertreter aus China, Frankreich, Russland und Großbritannien auszuspionieren, Die Spionage umfasste die Beschaffung von DNA, Iris-Scans, Fingerabdrücken und persönlichen Passwörtern, die alle Teil eines langen Musters illegaler Überwachung waren, zu der auch das Abhören des UN-Generalsekretärs Kofi Annan in den Wochen vor der US-geführten Invasion des Irak im Jahr 2003 gehörte.

Er wird angegriffen, weil er aufgedeckt hat, dass Obama, Hillary Clinton und die CIA den Militärputsch in Honduras im Juni 2009 unterstützt haben, durch den der demokratisch gewählte Präsident Manuel Zelaya gestürzt und durch ein mörderisches und korruptes Militärregime ersetzt wurde.

Er wird zur Zielscheibe, weil er Dokumente veröffentlicht hat, aus denen hervorgeht, dass die Vereinigten Staaten heimlich Raketen-, Bomben- und Drohnenangriffe auf den Jemen durchgeführt haben, bei denen zahlreiche Zivilisten getötet wurden.

Er wird angegriffen, weil er die inoffiziellen Gespräche von Hillary Clinton mit Goldman Sachs öffentlich gemacht hat, Gespräche, für die sie 657.000 Dollar erhielt, eine Summe, die so hoch ist, dass man sie nur als Bestechung bezeichnen kann, sowie ihre privaten Zusicherungen an die Wall Street, dass sie nach deren Pfeife tanzen würde, während sie der Öffentlichkeit eine Finanzregulierung und -reform verspricht.

Allein für die Enthüllung dieser Wahrheiten ist er schuldig.

Das US-Gerichtssystem ist sogar noch drakonischer als das britische Gerichtssystem. Es kann SAMs, Anti-Terrorismus-Gesetze und das Spionagegesetz einsetzen, um Julian Assange daran zu hindern, mit der Öffentlichkeit zu sprechen, auf Kaution freigelassen zu werden oder die geheimen” Beweise zu sehen, die zu seiner Verurteilung geführt haben.

Die CIA wurde gegründet, um Attentate, Putsche, Folter, Entführungen, Erpressungen, Rufmord und illegale Spionage durchzuführen. Sie hat unter Verletzung ihrer Charta US-Bürger ins Visier genommen. Diese Aktivitäten wurden 1975 durch die Anhörungen des Church Committee im Senat und des Pike Committee im Repräsentantenhaus aufgedeckt.

In Zusammenarbeit mit UC Global, der spanischen Sicherheitsfirma in der Botschaft, stellte die CIA Assange unter 24-stündige Video- und Digitalüberwachung. Sie diskutierten über seine Entführung und Ermordung, während er sich in der Botschaft aufhielt, einschließlich Plänen für eine Schießerei auf der Straße unter Beteiligung der Londoner Stadtpolizei.

Die USA verfügen über ein geheimes schwarzes Budget von 52 Milliarden Dollar pro Jahr, um verschiedene Arten von geheimen Projekten zu verbergen, die von der National Security Agency, der C.I.A. und anderen Geheimdiensten durchgeführt werden, in der Regel außerhalb der Kontrolle des Kongresses. All diese geheimen Aktivitäten wurden, insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September 2001, massiv ausgeweitet.

Senator Frank Church definierte nach der Prüfung der stark geschwärzten CIA-Dokumente, die seinem Ausschuss zur Verfügung gestellt wurden, die verdeckten Aktivitäten der CIA als “eine semantische Verkleidung für Mord, Nötigung, Erpressung, Bestechung und die Verbreitung von Lügen”.

Die CIA und die Geheimdienste sowie das Militär, die alle ohne wirksame Kontrolle durch den Kongress arbeiten, sind die treibende Kraft hinter Assanges Auslieferung.

Er hat ihnen durch die Aufdeckung ihrer Verbrechen und Lügen eine schwere Wunde zugefügt. Sie fordern Vergeltung. Die Kontrolle, die diese Kräfte im Ausland anstreben, ist die Kontrolle, die sie im Inland anstreben.

Julian Assange könnte in den USA bald lebenslänglich für seinen Journalismus erhalten, aber er wird nicht der Einzige sein. Übersetzt mit Deepl.com

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung “The Chris Hedges Report”.

Anmerkung des Autors an die Leser: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung zu produzieren, ohne Ihre Hilfe. Die Mauern des unabhängigen Journalismus schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung “The Chris Hedges Report” produzieren kann.

Diese Kolumne stammt von Scheerpost, für die Chris Hedges eine regelmäßige Kolumne schreibt. Klicken Sie hier, um sich für E-Mail-Benachrichtigungen anzumelden.

