Die bisher nicht existierenden Vulkan-Leaks Von Craig Murray

Dank an Craig Muray, dass er sich so augiebig mit Propaganda Medien auseinandersetzt und diese ziemlich entlarvend aussehen lässt. Evelyn Hecht-Galinski

“Es waren 30 MSM-Journalisten nötig, um diese grobe Propaganda zu produzieren. Ich hätte das in einer Nacht alleine machen können, indem ich drei leicht abweichende Artikel aus dem, was die Sicherheitsdienste ihnen direkt und indirekt zugespielt haben, ausgearbeitet hätte.”

The Guardian , The Washington Post and Der Spiegel have today published “bombshell” revelations about Russian cyber warfare based on leaked documents, but have produced only one single, rather innocuous leaked document between them (in The Washington Post), with zero links to any. Where are these documents and what do they actually say?