Patrick Lawrence feiert Jacob Seigels Essay im Tablet-Magazin über den “Schwindel des Jahrhunderts”.

Die bisher stärkste Demontage von Russiagate

Von Patrick Lawrence

The Scrum

30. April 2023

Irgendwann in der Mitte der “Russiagate”-Jahre, als klar wurde, dass sich Amerika auf einem Rückfall in die kollektiven Neurosen der 1950er Jahre befand, begann ich zu glauben, dass wir auf künftige Historiker warten müssten, um die Wahrheit wiederzufinden, die lebendig begraben ist in der Jauchegrube der Lügen und zynischen Propagandaoperationen, die der tiefe Staat – und ich habe kein Problem mit diesem Begriff – uns als Reaktion auf Donald Trumps Aufstieg in der nationalen Politik auferlegt hat. Es schien keine Möglichkeit zu geben, das grässliche Durcheinander inmitten der unaufhörlichen Wellen von Falsch- und Desinformationen zu ordnen, denen uns unsere Konzernmedien ausgesetzt haben.

Wenn man in der Branche der Schreiberlinge tätig war, bestand die Aufgabe natürlich darin, für die Leser wahrheitsgetreu zu schreiben, aber auch einen – wenn auch bescheidenen – Beitrag zu einer Aufzeichnung zu leisten, die ein Loch in die Fassade der Mainstream-Medien riss, damit spätere Historiker, die auf unsere Zeit zurückblicken, die Dinge sehen konnten, wie sie waren. Das ist kein exotischer Gedanke: In Amerika gibt es alternative Geschichten dieser Art schon fast so lange, wie es Amerika heißt, und sie spiegeln oft revisionistische Lesarten zeitgenössischer Berichte wider.

Jacob Seigel hat uns allen und allen zukünftigen Historikern auf diese Weise einen großen Dienst erwiesen. Er veröffentlichte kürzlich in der Zeitschrift Tablet, wo er leitender Redakteur ist. Sein Untertitel “Thirteen Ways of Looking at Disinformation” (Dreizehn Arten, Desinformation zu betrachten) ist wortgewandt, mutig und deutet auf den darunter liegenden, mit Handschuhen geschriebenen Essay hin.

Dies ist die kraftvollste, nachhaltigste Auseinandersetzung mit dem Russiagate-Desaster, die ich bisher gelesen habe – und sicherlich die beste Arbeit, die bisher über die Zerstörung der amerikanischen Demokratie durch eine herrschende Elite veröffentlicht wurde, die (1) das Hirngespinst einer Desinformationskrise und (2) den beängstigenden Apparat erfunden hat, der uns jetzt im Namen der Bekämpfung in Desinformationen ertränkt. “Desinformation ist sowohl der Name des Verbrechens als auch das Mittel, um es zu vertuschen”, schreibt Seigel prägnant, “eine Waffe, die gleichzeitig eine Verkleidung ist.”

Seigel stürzt sich seit Jahren auf orthodoxe Narrative in den Seiten von Tablet, einem lebendigen Magazin für jüdische Angelegenheiten, das seit 2009 erscheint und einen Platz für Bilderstürmer und Tabubrecher zu haben scheint. Seigel ist ein zuverlässiger Experte für Fehlinformationen und Desinformation, was offenbar zu seinen Lieblingsthemen gehört. Vor einem Jahr veröffentlichte er “Invasion of the Fact-Checkers”, in dem er das Phänomen der Faktenüberprüfung als “die neue offizielle-inoffizielle, öffentlich-private Monopolzensur-Brigade der Demokratischen Partei für Tech-Plattformen” zerlegte.

Gut erkannt und gut gesagt, Jake.

Wenn Sie ein Argument für unabhängige Journalisten als Quelle der Dynamik in der Branche suchen, wird Jacob Seigel Ihnen eines liefern. Seine Beiträge sind mehr als bloße Berichterstattung. Ich schätze sie wegen des Hintergrunds und des intellektuellen Rahmens, den er in sie einbaut, so dass wir am Ende nicht nur Wissen, sondern auch Verständnis haben.

In diesem Fall tut Seigel mehr, viel mehr, als nur den Vorhang über das schreckliche Fiasko zu lüften, das wir “Russiagate” nennen, und über das, was er als dessen tiefgreifendste Folge ansieht – den Aufstieg einer Desinformationsindustrie, deren Absicht es ist, den öffentlichen Diskurs so gründlich zu kontrollieren, dass wir sowohl das, was wir denken, als auch das, was wir sagen, kontrollieren können. Er stellt diese Jahre in einen historischen Kontext, identifiziert die Verantwortlichen für dieses bösartige Projekt und erforscht die höchst beunruhigenden Auswirkungen des Desinformationsunternehmens auf die Art und Weise, wie wir jetzt leben und wie diejenigen, die nach uns kommen, leben werden, wenn nicht diejenigen von uns, die noch leben, diese Bestie zähmen und dann beseitigen.

“Wenn die Philosophie, die dem Krieg gegen die Desinformation zugrunde liegt, in einem einzigen Begriff ausgedrückt werden kann, dann ist es dieser”, schreibt Seigel in einer seiner besseren Zeilen. “Man kann seinem eigenen Verstand nicht trauen.”

Ich habe jahrelang auf eine so durchdringende, umfassende und intellektuell ehrliche Arbeit gewartet. Jeder, der von den entsetzlichen Korruptionen der Russiagate-Jahre angewidert war und sich nach einem Autor sehnte, der die übergreifenden Realitäten benennt, wird diesen langen Essay und die kontrollierte Wut bewundern, die ihn durchdringt – jedes Wort davon verdient seinen Platz. Jeder, der gefeuert, gekündigt, in den Bankrott getrieben, zensiert, denunziert, aus der Stadt gejagt oder anderweitig zum Schweigen gebracht wurde, wird die subtile Freude empfinden, die sich aus der Rechtfertigung ergibt. Ich jedenfalls schon.

Liberaler Totalitarismus

Donald Trump bei der Republican National Convention 2016. (Grant Miller/RNC)

Ich erinnere mich auch daran, dass ich während Trumps Wahlkampf 2016 und seinem Wahlsieg im November dachte, dass die meisten Menschen, die ihn ablehnend gegenüberstanden, ihre Meinung auf den Kopf gestellt hatten. Trump wird kommen und Trump wird gehen, dachte ich mir: Es war die aufkommende Illiberalität der amerikanischen Liberalen, die das Gemeinwesen am meisten bedrohte. Diese Leute schienen auf dem Weg zu sein, das zu zerstören, was von unserer Demokratie übrig geblieben war, und sie würden uns noch lange nach dem Ende von Donald Trump begleiten. “Liberaler Totalitarismus” war der Begriff, den ein verstorbener Freund für das hatte, was wir gemeinsam sahen. Ich verstand, worauf er hinauswollte, fand das aber zu stark.

Nach der Lektüre von Jacob Seigels außerordentlich scharfsinnigem Artikel sehe ich das nicht mehr so.

Seigel macht eine kritische Unterscheidung zwischen dem tiefen Staat – “nicht gewählte Regierungsfunktionäre, die die administrative Macht haben, die offiziellen, legalen Verfahren einer Regierung außer Kraft zu setzen” – und dem Aufstieg einer liberalen herrschenden Klasse. Obwohl sich die beiden an zahlreichen Stellen überschneiden, ist dies eine wesentliche Unterscheidung, um zu verstehen, was während der Russiagate-Jahre geschah, als diese Klasse zu einer hegemonialen Kraft wurde:

“Eine herrschende Klasse beschreibt eine soziale Gruppe, deren Mitglieder durch etwas verbunden sind, das tiefer liegt als eine institutionelle Position: ihre gemeinsamen Werte und Instinkte. … Sie besteht aus Menschen, die einer homogenen nationalen Oligarchie angehören, mit demselben Akzent, denselben Umgangsformen, denselben Werten und demselben Bildungshintergrund von Boston bis Austin und von San Francisco bis New York und Atlanta. …

Nur andere Mitglieder Ihrer Klasse dürfen das Land führen. Das heißt, die Mitglieder der herrschenden Klasse weigern sich, sich der Autorität von jemandem außerhalb der Gruppe zu unterwerfen, den sie von der Wählbarkeit ausschließen, indem sie ihn als in irgendeiner Weise illegitim darstellen. …

Woran glauben die Mitglieder der herrschenden Klasse? Sie glauben … an informatorische und verwaltungstechnische Lösungen für existenzielle Probleme und an ihre eigene Vorsehung und die von Gleichgesinnten, unabhängig von deren Versagen zu herrschen. Als Klasse ist ihr oberstes Prinzip, dass sie allein die Macht ausüben können. …”

Jetzt wissen Sie, warum mir die Liberalen mehr Angst machen als Donald Trump es je getan hat. Trump ist im Grunde nur ein vorübergehender Bimbo. Diese Leute sind bösartig und tödlich ernst und gehen nirgendwo hin.

Der Sieg von Hillary Clinton im Jahr 2016 sollte die Vorherrschaft der liberalen herrschenden Klasse festigen. Es war ihre unerwartete Niederlage, die die Liberalen dazu veranlasste, sich auf die Verteidigung ihrer Hegemonie zu stürzen, indem sie “die nationale Sicherheitsinfrastruktur der USA mit den Social-Media-Plattformen verschmolzen, wo der Krieg ausgetragen wurde”, wie Seigel es ausdrückt. Das bedeutete, “jeden Bereich der Gesellschaft unter eine einzige technokratische Herrschaft zu stellen”.

Liberaler Totalitarismus gefällig?

Der Gegen-Desinformations-Komplex

Straßenkunst in Washington, D.C. von Craig Tinsky, 2019. (Mike Maguire, Flickr, CC BY 2.0)

Wallace Stevens’ “Thirteen Ways of Looking at a Blackbird” (Dreizehn Arten, eine Amsel zu betrachten), geschrieben zu Beginn der Karriere des modernistischen Dichters und veröffentlicht in seinem ersten Buch, Harmonium, ist Seigels Referenz. Es ist eine nützliche Anspielung. Stevens ging es oft um die Art und Weise, wie unser Geist und unsere Vorstellungskraft die Realität auf die eine oder andere Weise verdrehen können und wie wir sie ganz anders sehen – ja sogar erfinden. Das ist der Ausgangspunkt von Seigel. Er betrachtet das Desinformationsphänomen “aus 13 Blickwinkeln … mit dem Ziel, dass die Zusammenstellung dieser Teilansichten einen nützlichen Eindruck von der wahren Form und dem letztendlichen Design der Desinformation vermittelt.”

Das ist es, was ich an Seigels Essay am meisten schätze – seine scharfsinnige Chronologie der Entstehung und Entwicklung des “Gegen-Desinformations-Komplexes”.

Seigel beginnt im Jahr 2014, als Moskau auf den von den USA angezettelten Putsch in der Ukraine reagierte, als es später die Krim wieder in die Russische Föderation eingliederte und als der Islamische Staat Mosul zur Hauptstadt seines neu ausgerufenen Kalifats erklärte. “In drei separaten Konflikten”, schreibt Seigel, “hat ein Feind oder eine rivalisierende Macht der Vereinigten Staaten nicht nur militärische Macht, sondern auch Social-Media-Kampagnen erfolgreich eingesetzt, um seine Feinde zu verwirren und zu demoralisieren.”

Zwei Jahre später waren der nationale Sicherheitsstaat und die Demokratische Partei entschlossen, Aufstandsbekämpfungs- und Terrorismusbekämpfungstechniken nach Hause zu bringen, um sie gegen den neuen Feind im Innern einzusetzen. Bei den Aufständischen und Terroristen handelt es sich um Donald Trump und seine 70 Millionen Anhänger – die “Deplorables”, wie Hillary Clinton sie treffend nannte.

Dann kamen der Schlüsselmann und der Schlüsselmoment.

“In seinen letzten Tagen im Amt traf Präsident Barack Obama die Entscheidung, das Land auf einen neuen Kurs zu bringen”, schreibt Seigel. “Am 16. Dezember 2016 unterzeichnete er das Gesetz zur Bekämpfung ausländischer Propaganda und Desinformation (Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act), das die Sprache der Verteidigung des Heimatlandes benutzte, um einen unbefristeten, offensiven Informationskrieg zu starten.”

September 2015: Präsident Barack Obama, rechts, im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko am Rande einer UN-Sitzung in New York. (Weißes Haus/Pete Souza)

Dies sollte nicht nur ein “regierungsweites” Unterfangen sein: Es war “gesamtgesellschaftlich”, d. h. alle Grenzen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor sollten aufgehoben und die Kontrolle über die Herzen und Köpfe aller Amerikaner angestrebt werden.

Jetzt können wir verstehen, wie leicht sich unsere öffentlichen Einrichtungen für diese gute Sache gewinnen ließen. Dazu gehörten natürlich Big Tech und der nationale Sicherheitsapparat sowie die Strafverfolgungsbehörden – das Justizministerium und das Federal Bureau of Investigation -, die Denkfabriken, die Universitäten, die NROs und die Medien. “Die amerikanische Presse”, schreibt Seigel, “wurde so weit ausgehöhlt, dass sie von den US-Sicherheitsbehörden und Parteiaktivisten wie eine Handpuppe getragen werden konnte.”

Es gab auch verschiedene selbsternannte Hüter der “Internetfreiheit”, deren gemeinsames Ziel es war, jede Form von Dissens zu unterdrücken, indem sie dafür sorgten, dass nichts von ihren Bemühungen überlebte. Berüchtigt unter diesen Wächtern und typisch für sie ist Hamilton 68, das eng mit Twitter zusammenarbeitete, um Millionen von Social-Media-Konten zu identifizieren und zu unterdrücken, die angeblich russisch inspirierte Desinformationen verbreiteten. Hamilton 68 wird nun als “ein hochrangiger Schwindel, der gegen das amerikanische Volk verübt wurde”, entlarvt, und zwar von Regierungsagenten, die mit korrupten Twitter-Führungskräften zusammenarbeiten.

An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich keinen anderen Autor kenne, der den Begriff “Bullshit” mit mehr Anmut verwendet. Hamilton 68, schreibt er, ist “ein Lieferant von Bullshit in Industriequalität – der altmodische Begriff für Desinformation”.

Haben diese Bastarde ein teuflisches Universum erschaffen oder was?

Es ist in der Tat ein schwacher Trost, aber was der Desinformationskomplex den Amerikanern vor einem halben Dutzend Jahren zugefügt hat, ist das, was der Rest der Welt ertragen muss, seit der Staat der nationalen Sicherheit in den späten 1940er Jahren Gestalt annahm und zu arbeiten begann.

Digitaler Leviathan

(xresch-99 Bilder auf PIxabay)

Seigels 13 Kapitel – sein Essay liest sich wie ein Buch, und ich hoffe, er macht ein solches daraus – führen sein Thema in alle möglichen Richtungen. Es gibt Abschnitte über Datenerfassung, die Entwicklung des Internets – “vom Liebling zum Dämon” -, die unbestimmte Ausweitung des “Kriegs gegen den Terror”, das Aufkommen des Themas “inländische Terroristen”, die Manipulation des Covid-19-Diskurses, die Hunter-Biden-Laptop-Affäre, “The NGO Borg” (ein wunderbarer Titel), künstliche Intelligenz als nächste diabolische Form der Unterdrückung und Amerika als Einparteienstaat.

Wie sollen wir die Bestie des Desinformationskomplexes und das Gemeinwesen, das er uns aufgezwungen hat, charakterisieren? Seigel mag den Begriff “Faschismus” in diesem Zusammenhang nicht, und ich auch nicht: Er übertreibt die Krankheit, die Amerika heimsucht, und, wie Seigel scharfsinnig anmerkt, blickt er zurück, während wir nach vorne blicken sollten, auf etwas, das keinen Namen hat.

“Etwas Ungeheuerliches nimmt in Amerika Gestalt an”, schreibt Seigel. “Formal zeigt es die Synergie von staatlicher und unternehmerischer Macht im Dienste eines Stammeseifers, der das Markenzeichen des Faschismus ist. Doch jeder, der Zeit in Amerika verbringt und kein gehirngewaschener Eiferer ist, kann erkennen, dass es sich nicht um ein faschistisches Land handelt:”

“Was sich abzeichnet, ist eine neue Form der Regierung und der gesellschaftlichen Organisation, die sich von der liberalen Demokratie der Mitte des 20. Jahrhunderts so sehr unterscheidet wie die frühe amerikanische Republik vom britischen Monarchismus, aus dem sie hervorging und den sie schließlich verdrängte. An die Stelle eines Staates, der nach dem Prinzip organisiert ist, dass er die souveränen Rechte des Einzelnen schützt, tritt ein digitaler Leviathan, der seine Macht durch undurchsichtige Algorithmen und die Manipulation digitaler Schwärme ausübt. Es ähnelt dem chinesischen System des Sozialkredits und der Kontrolle durch den Einparteienstaat, doch auch das verfehlt den unverwechselbaren amerikanischen und providentiellen Charakter des Kontrollsystems.”

Einfach exzellent – als Erkenntnis, als Schrift.

Seigels 13. Blick auf seine Amsel heißt “After Democracy” und liest sich so düster, wie die Überschrift klingt. Wir befinden uns jetzt in einem Land, in dem die Verteidigung der Bill of Rights ein “parochiales Anliegen” ist und ein umfassendes Zensurregime als gesunder Menschenverstand eingebürgert ist:

“Das Problem der Desinformation ist also auch ein Problem der Demokratie selbst – insbesondere, dass es zu viel davon gibt. Um die liberale Demokratie zu retten, schreiben die Experten zwei entscheidende Schritte vor: Amerika muss weniger frei und weniger demokratisch werden. Diese notwendige Entwicklung wird bedeuten, dass die Stimmen bestimmter Hetzer in der Online-Menge, die das Privileg der freien Meinungsäußerung verwirkt haben, verstummen werden. Es wird erforderlich sein, der Weisheit der Desinformationsexperten zu folgen. … ”

Ich habe Jacob Seigel – der in meinem Haushalt jetzt “Joltin’ Jake” heißt – nur eines zu sagen: Schreiben Sie weiter. Solange Sie das tun, werden Sie uns allen zeigen, dass noch nicht alles verloren ist und dass “Hoffnung” mehr ist als ein Wort mit vier Buchstaben. Auch die besseren Historiker werden dich lieben.

Dieser Essay stammt aus The Scrum. Eine frühere Version erschien in ScheerPost.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Time No Longer: Americans After the American Century. Sein neues Buch, Journalists and Their Shadows, erscheint demnächst bei Clarity Press. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Site. Übersetzt mit Deepl.com

