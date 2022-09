Die Blockade des Gazastreifens begann nicht im Jahr 2007 Von Tareq S. Hajjaj

“Wir sind geboren um zu leiden”

Eine Gesamtansicht von Gaza-Stadt mit der militarisierten Grenze zu Israel in der Ferne, 12. November 2012. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Im Jahr 2022 ist es zwar 15 Jahre her, dass die Belagerung des Gazastreifens offiziell begann, aber die Strangulierung des Gazastreifens durch den zionistischen Staat begann schon lange vorher.

Von Tareq S. Hajjaj

10. September 2022



In diesem Jahr ist es 15 Jahre her, dass Israel seine verheerende Blockade über den Gazastreifen verhängte.

Es waren 15 Jahre systematischer kollektiver Bestrafung, in denen ganze Generationen in Gaza praktisch isoliert von der Außenwelt aufwuchsen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie das Leben vor der Belagerung aussah.

Wir wurden erst kürzlich an diese Realität erinnert, dass es für uns kein Entkommen, keinen Ausweg gibt, als Israel am 5. August die Operation Breaking Dawn startete. Drei Tage lang wurden wir mit Luftangriffen bombardiert, während alle Grenzübergänge in und aus dem Gazastreifen komplett geschlossen wurden.

Neunundvierzig Menschen wurden getötet, darunter 17 Kinder. Genauso schnell wie die Operation begonnen hatte, endete sie auch wieder, und man erwartete von uns, dass wir zu unserem normalen Leben zurückkehren würden.

Junge Menschen in Gaza wie ich, die sich noch an das Leben “davor” erinnern können, erinnern sich an eine Zeit, in der die meisten unserer Väter und älteren Brüder feste Arbeitsplätze hatten, um ihren Familien eine gute Ausbildung, Essen und alles Notwendige zu bieten.

Majd, 18, Gaza-Stadt

Nach der Belagerung hat sich alles verändert – auch die Menschen. Armut und nicht enden wollende Krisen, gepaart mit Kriegen und Verboten unserer grundlegendsten Rechte, wurden alltäglich. Rechte, die manchen trivial erscheinen mögen – das Recht auf Freizügigkeit, auf angemessene medizinische Behandlung, auf die Möglichkeit, weiter als die wenigen Seemeilen, die Israel uns zugesteht, zum Fischen zu segeln – erscheinen unserer Generation oft wie der Stoff, aus dem Träume sind.

Palästinensische Fischer bieten am 19. Oktober 2017 im Seehafen von Gaza Fisch zum Verkauf an, nachdem Israel den Fischern erlaubt hat, bis zu neun Seemeilen weit hinauszufahren. (Foto: Mohammed Asad/APA Images)

“Wir sind geboren, um zu leiden”, sagte der 18-jährige Majd aus Gaza-Stadt. “Ich habe die High School in einer armen Familie abgeschlossen, die mir nicht helfen kann. Ich bin derjenige, der meinen Geschwistern helfen muss, weil mein Vater keine Arbeit finden kann. Er hatte früher ein eigenes Geschäft, aber das ist wegen der Belagerung untergegangen.

Diese fünfzehn Jahre der Belagerung auf dem Land-, Luft- und Seeweg haben Gaza zum Synonym für den Begriff “Freiluftgefängnis” gemacht.

Es stimmt, dass der allgemein anerkannte Beginn der Blockade, der von Israel und den ägyptischen Behörden aufrechterhalten wird, im Jahr 2007 liegt. Doch auch wenn dieser offizielle “Beginn” der Belagerung eine deutliche Veränderung in der Lebensweise des Gazastreifens markiert, so hat sie doch nicht dort begonnen. Die Strangulierung des Gazastreifens durch den zionistischen Staat fand schon lange vorher statt und stellte ein allmähliches Anziehen der Schraube oder einen Prozess des langsamen Erstickens dar, bis wir jetzt den Punkt erreicht haben, an dem wir kaum noch atmen können.

1948: Die Nakba verwandelte Gaza

Es begann 1948 wie für alle anderen auch: das katastrophale Jahr, in dem rund 750 000 Palästinenser aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Für die Israelis war es das Jahr ihrer “Unabhängigkeit”, als zionistische Milizen palästinensische Städte und Dörfer stürmten, sie dem Erdboden gleichmachten und die einheimischen Palästinenser mit Waffengewalt vertrieben, um auf den verkohlten Überresten der palästinensischen Städte und Dörfer ihren “Staat Israel” zu gründen. Hunderttausende flohen, wurden von ihrem Land vertrieben. Tausende wurden in unsäglichen Massakern getötet, deren Einzelheiten bis heute nicht geklärt sind.



Eliwa zufolge waren die sozialen und politischen Auswirkungen der Nakba auf den Gazastreifen einschneidend und sind dort bis heute zu spüren.

Diese 750.000 Menschen wurden zu Flüchtlingen. Viele von ihnen fanden sich in den benachbarten arabischen Staaten wieder und konnten nicht in ihre Heimat zurückkehren. Andere wiederum, vor allem Flüchtlinge aus den südlichen und küstennahen Regionen, flohen nach Gaza. Doch als sich der Staub des Krieges gelegt hatte, durften sie nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren. Plötzlich hatte der Gazastreifen eine ganz neue Bevölkerung, die ihn über Nacht völlig veränderte.

“Die Flüchtlingswelle setzte die Wirtschaft des Gazastreifens unter Druck, und es kam zu einem neuen Kampf zwischen Einheimischen und Flüchtlingen”, so der Politikwissenschaftler und Schriftsteller Nasr Eliwa gegenüber Mondoweiss. “Die Konflikte, die entstanden, betrafen die Verteilung von Arbeitsplätzen und den Wettbewerb.”



Der Gazastreifen wurde durch den Zustrom von Menschen mit unterschiedlichem geografischem, kulturellem, politischem und sozialem Hintergrund, die nun alle an einem Ort leben, zu einem wichtigen politischen Zentrum. Eine neue soziale Schicht entstand, da die Menschen gezwungen waren, neu anzufangen, nachdem sie ihre Häuser, ihr Land und ihren generationsbedingten Wohlstand verloren hatten.

Heute ist der Gazastreifen nicht nur einer der am stärksten überbevölkerten Orte der Welt, sondern hat auch eine der höchsten Flüchtlingszahlen: 66 % der Bevölkerung sind Flüchtlinge, die noch immer auf ihre Rückkehr in ihre Heimat warten.

Flüchtlingslager in Gaza nach 1948 (Foto über soziale Medien)



1967: Beginn der Militärherrschaft

Der Gazastreifen befand sich unter ägyptischer Kontrolle, als der Krieg von 1967 zwischen Israel und den arabischen Ländern Ägypten und Syrien ausbrach. Er endete mit der Besetzung von Teilen beider Länder sowie des Westjordanlands und des Gazastreifens durch Israel.

Der palästinensische Schriftsteller Mohammed Ayyoub schildert in seinem Roman Nightmares Come in June (Alpträume kommen im Juni) seine Erinnerungen an die israelische Invasion und die Besetzung des Gazastreifens, deren Zeuge er war.

“Panzer fuhren von der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen in den Gazastreifen ein. Sie hissten die Flaggen arabischer Länder, wie die von Ägypten und Algerien”, schreibt er. “Palästinensische Bürger gingen hinaus, um sie zu begrüßen, aber die Panzer töteten sie alle. Es waren israelische Panzer, die die Palästinenser täuschten”.



Die israelische Armee besetzt den Gazastreifen nach dem Krieg von 1967 (Foto über soziale Medien)

Während des Krieges von 1967 wurden die Palästinenser erneut vertrieben. “Sechzehn Prozent der damaligen Bevölkerung des Gazastreifens, schätzungsweise 350.000 Menschen, wurden nach Jordanien und in andere Nachbarländer vertrieben”, so Eliwa.

Die militärische Besetzung des Gazastreifens durch Israel läutete ein neues Kapitel des Lebens in Gaza ein. Der Grundstein für die Belagerung wurde gelegt, als die Palästinenser gezwungen wurden, sich von Geburt an im israelischen System registrieren zu lassen, und Kontrollpunkte in ganz Palästina und zwischen Städten innerhalb des Gazastreifens errichtet wurden.

“In den frühen 70er Jahren begannen die Palästinenser in Gaza, ihre Armut zu überwinden und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Arbeiter traten in den israelischen Arbeitsmarkt ein, ebenso wie in die neuen Farmen und Fabriken in den besetzten Gebieten. Die Generation der Nakba, die sich immer um Bildung bemüht hatte, arbeitete nun in israelischen Betrieben und führte ihr Geld an ihre Familien in Gaza zurück. Diese Gelder, die nach Gaza flossen, ließen den lokalen Markt florieren”, erklärte Eliwah.

Die Omar al-Mukhtar-Straße in Gaza nach dem Krieg von 1967. (Foto über soziale Medien)

1993 – 1995: die Osloer Jahre

Die Osloer Abkommen wurden nach der ersten Intifada (1987-1993) unterzeichnet, und die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) wurde gegründet. Israel gab seine Verantwortung als Besatzungsmacht an die neu gebildete Regierung ab.

Vor Ort begrüßten die Menschen in Gaza das Abkommen und feierten es als einen Schritt, der sie der Freiheit und der Eigenstaatlichkeit einen Schritt näher bringen könnte.

Links und rechts wurden neue Institutionen gegründet, und Tausende von Gaza-Bewohnern wurden Angestellte der neu gegründeten Palästinensischen Autonomiebehörde, wodurch sich die wirtschaftliche Lage vieler Menschen drastisch verbesserte.

Erst Jahre später wurde vielen Palästinensern die wahre Tragweite von Oslo bewusst.

“Israels wichtigstes Motiv bei der Unterzeichnung von Oslo war es, die Sicherheitskosten der Herrschaft über den Gazastreifen und das Westjordanland loszuwerden. Die Bevölkerung wuchs, und Israel brauchte eine Zwischeninstanz, um sie zu regieren, aber sie musste unter israelischer Kontrolle stehen”, sagte Eliwa.

2000 – 2004: Erneute Isolation

Mitten in der zweiten Intifada, nach jahrelangen Verstößen gegen die im Rahmen von Oslo eingegangenen Verpflichtungen, verstärkte Israel seine Brutalisierung der Palästinenser durch Zerstörung von Häusern, Ermordungen, Zerstörung von Ackerland, Schließung der Grenzen und Verhinderung, dass mehr als 120.000 Arbeiter jenseits der Grünen Linie zur Arbeit gehen können.

Im Jahr 2002 begann Israel mit dem Bau der Trennmauer, die das Westjordanland isoliert. Während frühere Abkommen, einschließlich des Oslo-Abkommens, den Gazastreifen und das Westjordanland als eine Einheit betrachteten, diente die Mauer dazu, die geografische Kontinuität zwischen den beiden Gebieten zu untergraben und die Palästinenser voneinander zu isolieren.

Trotz internationaler Verurteilung baute Israel die Mauer weiter und trennte palästinensische Familien im Westjordanland und im Gazastreifen voneinander. Im gesamten Gazastreifen wurden israelische Kontrollpunkte errichtet, die oft tagelang geschlossen waren und ganze Gemeinden voneinander abschnitten.

In den Schulen konnten die Lehrer, die zwischen dem Norden und dem Süden des Gazastreifens pendelten, an den meisten Tagen des Jahres nicht zu ihren Arbeitsplätzen gelangen. Ich erinnere mich, dass ich in diesen Jahren in der Schule war und mit 60 anderen Schülern in einer Klasse sitzen musste, weil die Hälfte der Lehrer es nicht zur Schule schaffte.

2005 – 2007: der israelische Rückzug und seine Folgen

Im Jahr 2005 kündigte Israel seinen einseitigen Rückzug aus dem Gazastreifen an. Vier größere israelische Siedlungen im Gazastreifen, 8.600 israelische Siedler sowie alle Kontrollpunkte, Soldaten und Ausrüstungen wurden aus dem Gazastreifen geräumt.

Vor Ort feierten die Menschen dies als einen großen Sieg, da der Gazastreifen nun frei von israelischen Kontrollpunkten und Siedlungen war.

Dieses Gefühl der Freiheit hielt jedoch nicht lange an.

Im selben Jahr verstarb Palästinenserführer Jassir Arafat, und es fanden die ersten – und letzten – palästinensischen Präsidentschaftswahlen statt, denen 2006 die Parlamentswahlen folgten.

Die Hamas-Bewegung gewann die Wahlen mit einer überwältigenden Mehrheit von 76 Sitzen (von insgesamt 132 Sitzen) im Legislativrat. Die Hamas wurde 1987 als Widerstandsgruppe mit dem Ziel gegründet, Widerstand gegen die israelische Besatzung zu leisten. In den Jahrzehnten vor dem Wahlsieg 2006 hatte die Hamas im Gazastreifen an Popularität gewonnen, da die Menschen ihre Widerstandsbemühungen verherrlichten und mit ihren Führern sympathisierten, die das Ziel zahlreicher israelischer Mordanschläge waren.

Der Sieg der Hamas wurde weithin abgelehnt, nicht nur von Israel als Kolonialmacht, die einer bewaffneten Widerstandsbewegung feindlich gegenübersteht, sondern auch von der von der Fatah kontrollierten Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland. Die USA und andere europäische Länder erklärten die Hamas zu einer terroristischen Organisation und verweigerten jegliche diplomatischen Beziehungen zu dieser Gruppe.

Am 10. Juni 2007, einem Datum, das den Palästinensern im Gazastreifen als schwarzer Tag in ihrer Geschichte in Erinnerung ist, brachen interne Kämpfe zwischen der Hamas-Bewegung und der Fatah (einschließlich der Polizei der PA) aus. Aus den blutigen Auseinandersetzungen im Gazastreifen ging die Hamas als Siegerin hervor, nachdem sie ihre militärische Macht genutzt hatte, um gegen die Einrichtungen der Palästinensischen Autonomiebehörde und ihre Anhänger vorzugehen.

Die internen Konflikte führten zum Tod von über 110 Menschen. Die Hamas verbot die Aktivitäten der Palästinensischen Autonomiebehörde und verhaftete Hunderte von deren Funktionären und Anhängern. Die Hamas wurde die offizielle Autorität im Gazastreifen. Der Konflikt führte zu verheerenden sozialen Spaltungen, da die sozialen Auswirkungen der Tatsache, dass sich Nachbarn, Kollegen und Freunde gegeneinander wenden, bis zum heutigen Tag andauern.

2007: Die Belagerung tritt in Kraft

Noch im selben Monat, in dem die Hamas die Wahlen gewann und die Kontrolle über den Gazastreifen erlangte, verhängte Israel eine vollständige Blockade über den Gazastreifen und schloss in Abstimmung mit der ägyptischen Regierung alle Grenzen und Grenzübergänge nach und aus dem Gazastreifen, einschließlich des Grenzübergangs Rafah mit Ägypten.

Die Bevölkerung des Gazastreifens erlebte ein böses Erwachen, denn die Euphorie des Sieges wich einem schwelenden sozialen Konflikt. Die PA wies ihre Angestellten an, ihre Arbeit bei allen Regierungsstellen im Gazastreifen einzustellen, was zu immensen Problemen führte. Als sich die Lage weiter verschlechterte, verhärteten sich die Fronten innerhalb des Gazastreifens weiter. Schulen und Krankenhäuser litten unter Personalmangel, und am alarmierendsten war der Mangel an Medikamenten, da die unbefristete Schließung der Grenzübergänge dringende medizinische Transporte unmöglich machte.

Schon in den ersten Tagen der Belagerung fühlten sich die Menschen gefangen und fragten sich, wie lange die Belagerung andauern würde und wie das Leben unter dieser neuen Realität aussehen würde.

Das einzige Tor des Gazastreifens zum Rest der Welt stand plötzlich unter ausschließlicher israelischer Kontrolle, die sich als gnadenlos erwies.

Die israelische Regierung verhängte strenge Verbote für Waren und Materialien, die in den Gazastreifen ein- und ausgeführt werden sollten, und begründete dies mit der “doppelten Verwendung” (d. h. Rohstoffe wie Eisen und Stahl, die von der Hamas für militärische Zwecke verwendet werden könnten). Die Liste der Produkte, die für eine “doppelte Verwendung” in Frage kamen, war in der Praxis jedoch lächerlich breit gefächert und umfasste alles von Eisen über Holz, Zement, Pestizide, Plastik, Lebensmittel und eine Liste von 400 weiteren Artikeln.

Dutzende von Fabriken, die Kleidung, Obst und Gemüse exportierten, wurden geschlossen und ihre Arbeiter entlassen. Tausende von Arbeitern wurden daran gehindert, ihre Arbeitsplätze in Israel und im Westjordanland zu erreichen. Durch die israelische Blockade wurden die Hauptschlagadern der Wirtschaft des Gazastreifens abgeschnitten.

2008 – 2022: Die Monotonie der Belagerung wird nur durch Kriege unterbrochen

Die Belagerung des Gazastreifens machte jeden Teil des Lebens unmöglich. Selbst etwas so Einfaches wie Kaffee zu besorgen wurde schwierig – eine weitere Folge der Beschränkung des Warenflusses.

“Gaza ist jetzt der einzige Ort, der aufgrund der israelischen Belagerung von der Welt abgeschnitten ist. Der einzige Ort, an dem die Menschen auf komplizierte und gedemütigte Weise leben, sich bewegen, reisen und arbeiten”, sagte Eliwa.

Um die Belagerung zu durchbrechen, begannen die Bewohner des Gazastreifens, Tunnel zu graben, um Waren über Ägypten einzuführen. Während der Blockade weitete sich der Tunnelhandel aus, da dies für die Händler die einzige Möglichkeit war, ihre Waren in den und aus dem Gazastreifen zu bringen. Die Bewohner des Gazastreifens besorgten sich alles durch diese Tunnel, auch einige ihrer Grundbedürfnisse.

Die Tunnel wurden jedoch schnell zur Zielscheibe sowohl der ägyptischen als auch der israelischen Behörden. 2015 fluteten die ägyptischen Behörden eine Reihe von Tunneln, und die israelischen Behörden bombardierten die Netze im Rahmen zahlreicher Luftangriffe. Die Palästinenser gruben sich auf der Suche nach dem Himmel in den Untergrund ein, nur um dann kurzerhand vereitelt zu werden.

Israels erster zerstörerischer Krieg gegen den Gazastreifen begann im Jahr 2008. 22 Tage lang griffen israelische Kampfflugzeuge, Panzer und Marineschiffe den Gazastreifen aus allen Richtungen an. Dieser Krieg veränderte etwas in Gaza und flößte den Menschen eine neue Art von Angst ein, die es trotz all des Elends vorher nicht gegeben hatte – es war die sehr reale Bedrohung, dass man jeden Moment durch Mörser und Raketen von seinen Lieben weggerissen werden könnte.

Dieses Gefühl erlebten wir erneut 2012, später 2014 und zuletzt 2021. Wir wurden in einem Gefängnis bombardiert, aus dem es kein Entkommen gab.

Die Menschen hatten sich kaum von den Bombardierungen des letzten Jahres erholt, als wir Anfang August im Rahmen einer weiteren israelischen Operation erneut drei Tage lang mit Luftangriffen bombardiert wurden. Dabei wurden 49 Menschen getötet und Hunderte weiterer Häuser zerstört.

Im Laufe der Jahre wurden Tausende von Bewohnern des Gazastreifens getötet, Tausende weitere wurden verwundet und behindert, und unzählige weitere verloren ihre Häuser. Wir versuchen immer noch, uns davon zu erholen.

Auch außerhalb von “Kriegszeiten” greift Israel die Infrastruktur des Gazastreifens an, indem es Giftstoffe auf palästinensisches Ackerland in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen sprüht und das einzige Kraftwerk im Gazastreifen wiederholt bombardiert, was zu Schäden und regelmäßigen Stromausfällen führt. Heute erhalten die Bewohner des Gazastreifens insgesamt fünf Stunden Strom pro Tag, manchmal sogar noch weniger, und im letzten Krieg im August dieses Jahres wurde die Stromversorgung im Gazastreifen vollständig unterbrochen.



In den vergangenen 15 Jahren der Blockade ist die Arbeitslosenquote in Gaza von 23 % im Jahr 2005 auf 50 % Ende 2021 gestiegen. Die Armutsquote stieg von 40 % im Jahr 2005 auf 69 %.

Palästinenser stehen israelischen Truppen gegenüber, nachdem sie am 15. Februar 2019 am israelischen Gaza-Zaun östlich von Gaza-Stadt für das Recht auf Rückkehr in ihre Heimat protestiert haben. (Foto: Dawoud Abo Alkas/APA Images)

Sich die Zukunft vorstellen

Dieser erschütternde Zyklus hat den lebenswichtigen Bereichen des Gazastreifens nicht gut getan, vor allem den Lebensmitteln, der Trinkwasserversorgung, der Stromversorgung und der Bildung. Nach Angaben der OCHA benötigen 1,3 Millionen der 2,1 Millionen Palästinenser im Gazastreifen (62 %) Nahrungsmittelhilfe, und 78 % des Wassers im Gazastreifen sind für den menschlichen Verzehr nicht geeignet.

Während die gesamte Periode von Elend geprägt war, fühlt sich die aktuelle Periode für die meisten wie die härteste an und reduziert die Existenz auf das bloße Überleben. Die Menschen im Gazastreifen verbringen die meiste Zeit im Dunkeln, und die Kinderarbeit ist sprunghaft angestiegen, da 31 % der Haushalte im Gazastreifen aufgrund fehlender finanzieller Mittel Schwierigkeiten haben, grundlegende Bildungsbedürfnisse wie Studiengebühren und Bücher zu befriedigen”, heißt es in einem OCHA-Bericht.

Die Menschen erfinden neue Berufe, um die Armut ihrer Lebensumstände zu lindern, z. B. wühlen sie im Müll, um etwas zum Verkaufen zu finden. Junge Menschen zögern die Heirat hinaus, da sie aufgrund der finanziellen Belastung nicht in der Lage sind, eine Familie zu gründen, und Patienten sterben aufgrund des Mangels an Medikamenten und der strengen Beschränkungen für medizinische Transporte aus dem Gazastreifen. Der Versuch, unter diesen Umständen in die Zukunft zu blicken, wird zu einer Übung in Masochismus.

Ein Palästinenser durchsucht in Gaza-Stadt Müllstapel nach Brauchbarem. (Foto: APA Images)

In den letzten 15 Jahren der nicht enden wollenden Belagerung hat sich die Gesellschaft des Gazastreifens erneut radikal verändert, ähnlich wie die sozialen Veränderungen durch die Nakba zuvor. Doch während 1948 der größte Teil der Bevölkerung des Gazastreifens über Nacht zu Flüchtlingen wurde, haben die letzten 15 Jahre 62 % der Bevölkerung des Gazastreifens in bittere Armut gestürzt.

Doch die Auswirkungen dieser jüngsten Veränderung sind noch viel schlimmer, als die Statistik vermuten lässt, denn sie hat zu einer schleichenden Fesselung der Vorstellungskraft der Menschen geführt – nicht nur ihrer materiellen Bedingungen. Es wird schwer, ja sogar unmöglich, sich einen anderen Zustand vorzustellen oder zu erwarten, dass sich die Dinge jemals bessern werden.

Die Auswirkungen, die dies auf unsere Generation hat, sind erschreckend.



Palästinensische Jugendliche springen am Hafen von Gaza ins Meer, 8. Juni 2022. Der Strand ist einer der wenigen offenen öffentlichen Räume im dicht besiedelten Gazastreifen. (Foto: Ashraf Amra/APA Images) Übersetzt mit Deepl.com

Tareq S. Hajjaj ist der Gaza-Korrespondent von Mondoweiss und Mitglied der Palestinian Writers Union. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @Tareqshajjaj.

