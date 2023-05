Die britische Polizei nimmt den Journalisten Kit Klarenberg fest und verhört ihn zu The Grayzone Von Max Blumenthal

Von Max Blumenthal

30. Mai 2023

Die britische Anti-Terror-Polizei nahm den Journalisten Kit Klarenberg bei seiner Ankunft auf dem Londoner Flughafen Luton fest und unterzog ihn einem längeren Verhör über seine politischen Ansichten und seine Berichterstattung für The Grayzone.

Sobald der Journalist Kit Klarenberg am 17. Mai 2023 in seinem Heimatland Großbritannien gelandet war, wurde er von sechs anonymen Anti-Terror-Beamten in Zivil festgenommen. Sie eskortierten ihn schnell in ein Hinterzimmer, wo sie ihn über fünf Stunden lang über seine Berichterstattung für dieses Blatt ausfragten. Sie erkundigten sich auch nach seiner persönlichen Meinung zu allem, von der aktuellen politischen Führung Großbritanniens bis hin zum Einmarsch Russlands in der Ukraine.

Einmal wollten Klarenbergs Vernehmungsbeamte wissen, ob The Grayzone eine besondere Vereinbarung mit dem russischen Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) getroffen habe, um gehacktes Material zu veröffentlichen.

Während Klarenbergs Festnahme beschlagnahmte die Polizei die elektronischen Geräte und SD-Karten des Journalisten, nahm Fingerabdrücke und DNA-Abstriche und fotografierte ihn ausgiebig. Sie drohten ihm, ihn zu verhaften, wenn er sich nicht fügen würde.

Das Verhör Klarenbergs scheint eine Art Vergeltungsmaßnahme Londons für die bahnbrechenden Berichte des Journalisten zu sein, in denen er große britische und US-amerikanische Geheimdienstintrigen aufgedeckt hat. Allein im vergangenen Jahr hat Klarenberg aufgedeckt, wie eine Kabale von Tory-Hardlinern im Bereich der nationalen Sicherheit gegen das Gesetz über Staatsgeheimnisse verstoßen hat, um den Brexit auszunutzen und Boris Johnson als Premierminister zu installieren. Im Oktober 2022 sorgte er für internationale Schlagzeilen mit seiner Enthüllung der britischen Pläne zur Bombardierung der Brücke von Kertsch, die die Krim mit der Russischen Föderation verbindet. Im April dieses Jahres sorgte sein Bericht über die Rekrutierung von zwei Flugzeugentführern des 11. September durch die CIA für eine virale Sensation, die in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregte.

Zu Klarenbergs folgenreichsten Enthüllungen gehörte sein Bericht vom Juni 2022, in dem der britische Journalist Paul Mason als Kollaborateur des britischen Sicherheitsstaates entlarvt wurde, der darauf aus war, The Grayzone und andere Medien, Wissenschaftler und Aktivisten, die die Rolle der NATO in der Ukraine kritisieren, zu vernichten.

Da sich Klarenbergs Berichterstattung über Mason in hohem Maße auf durchgesickerte E-Mails stützte, beschuldigte Mason ihn fälschlicherweise der “Unterstützung einer vom russischen Staat unterstützten Desinformationskampagne durch Hacker und Lecks”. Mason hat das Leck in seinen E-Mails auch bei der britischen Polizei gemeldet.

Emma Briant, eine selbsternannte Desinformationsexpertin, die sich an Masons Kampagne zur Sabotage von NATO-Kritikern beteiligte, schickte Anwälte, um von Klarenberg zu verlangen, alle seine Artikel, in denen sie erwähnt wird, aus dem Internet zu entfernen. In den Anwaltsschreiben wurden auch kostspielige einstweilige Verfügungen angedroht, um eine weitere Berichterstattung zu verhindern, und die “Echtheit” des Inhalts der E-Mails in Frage gestellt.

In den Unterlassungserklärungen wurden außerdem falsche und verleumderische Behauptungen gegen Klarenberg aufgestellt, einschließlich der Behauptung, er sei persönlich daran beteiligt gewesen, ihr E-Mail- und Twitter-Konto zu hacken.

Haben die gefälschten und offensichtlich böswilligen Beschwerden von Paul Mason oder Emma Briant die britische Polizei veranlasst, Klarenberg festzunehmen und gegen ihn zu ermitteln?

Klarenbergs Berichte enthalten weder Unwahrheiten noch irgendetwas, das an “Desinformation” heranreicht, was genau der Grund dafür ist, dass mit den Geheimdiensten verbundene Personen wie Mason so frustriert über ihre Existenz sind. Trotz der Behauptungen von Mason und Briant gibt es nicht einmal stichhaltige Beweise dafür, dass russische Hacker die Quelle der undichten Stellen waren.

Während er über das durchgesickerte Material berichtete, wandte Klarenberg dieselbe journalistische Praxis an, die auch die bekanntesten westlichen Zeitungen, von der New York Times bis zur Washington Post, anwenden, um Nachrichten zu veröffentlichen. Thomas Rid, selbsternannter Desinformationsexperte und Professor für Strategische Studien an der Johns Hopkins University, hat sogar erklärt, dass Journalisten nicht davor zurückschrecken sollten, über die von Klarenberg zuerst gemeldeten Lecks zu berichten.

Es hat daher den Anschein, dass die britischen Behörden Klarenberg nicht wegen Rechtsverstößen inhaftiert haben, sondern weil er über Tatsachenberichte berichtete, die die Verstöße des nationalen Sicherheitsstaates gegen nationales und internationales Recht sowie die bösartigen Machenschaften seiner Medien-Lakaien aufdeckten.

Nach den Bestimmungen zur Terrorismusbekämpfung verhört, über nicht existierende russische Verbindungen ausgefragt

Der Journalist Kit Klarenberg kam am 17. Mai aus Belgrad, Serbien, wo er lebt, im Vereinigten Königreich an. Er wollte Freunde und Familie besuchen, doch zunächst musste er einen Hindernisparcours durchlaufen, den ihm die britische Polizei auferlegte.

Gleich nach der Landung auf dem Flughafen Luton kündigte der Pilot an, dass die Grenzpolizei “gleich um die Ecke” sei, und bat alle Passagiere, ihre Pässe bereitzuhalten. Die Polizisten erwarteten Klarenberg am Ende der Treppe, die die Passagiere aus dem Flugzeug auf das Rollfeld führte. Sie führten ihn sofort in ein Hinterzimmer und teilten ihm mit, dass er gemäß Liste Drei, Abschnitt Vier des Gesetzes zur Terrorismusbekämpfung und Grenzsicherung 2019 festgenommen wurde.

Sechs Beamte in Zivil umringten Klarenberg und erklärten ihm, dass er verhaftet werde, wenn er sich weigere, ihre Fragen zu beantworten und seine persönlichen elektronischen Geräte auszuhändigen. Sie weigerten sich, ihm ihre Namen zu nennen und boten stattdessen Rufzeichen an.

“Ich hatte so etwas erwartet, seit ich im letzten Sommer eine Anfrage der Polizei für eine Befragung erhalten hatte”, sagte Klarenberg gegenüber The Grayzone und bezog sich dabei auf eine Mitteilung, die er am 27. Juli 2022 von einem leitenden britischen Ermittler erhalten hatte. In der E-Mail wurde Klarenberg aufgefordert, sich auf einer Wache zu melden, um zu den Vorwürfen eines ungenannten Beschwerdeführers wegen “Verstößen gegen den Computer Misuse Act” befragt zu werden.

Eine E-Mail der britischen Polizei aus dem Jahr 2022, in der Klarenberg aufgefordert wird, zu einem Verhör über seine journalistische Arbeit zu erscheinen.

Im September 2022 wurde Klarenberg jedoch mitgeteilt (siehe unten), dass die polizeilichen Ermittlungen eingestellt worden seien.

Zurück im Verhörraum in Luton wurde Klarenberg gefragt, welche Pässe er besitze. “Sie schienen überrascht zu sein, dass ich nur einen britischen Pass bei mir hatte”, erinnerte er sich. Die Polizei befragte ihn dann, ob er ausländische Immobilien besitze, welche Länder er besucht habe und warum. Er wurde gezwungen, seine Adresse in Belgrad anzugeben, wie viel er für die Miete zahlte, und seltsamerweise auch, ob seine Energiekosten darin enthalten waren. Dann wollten die Beamten wissen, warum Klarenberg in Serbien lebt.

Von da an konzentrierten sich die Vernehmungsbeamten auf Klarenbergs Arbeit für The Grayzone. “Sie fragten, für welche Publikationen ich schreibe, und ich sagte ihnen, dass ich für viele schreibe”, sagte er. “Einer bemerkte sogar, dass sie noch nie von ‘MintPress Zone’ gehört hätten. Ihr überwältigendes, wenn auch nicht ausschließliches Interesse galt der Grauzone.”

Die Beamten befragten Klarenberg zu Artikeln wie seinem Bericht über die Rekrutierung von potenziellen 9/11-Hijackern durch die CIA sowie zu seinen Gedanken über 9/11-Verschwörungstheorien.

Dann kam ein ganzer Schwall von Fragen zu The Grayzone: Wie viel wurde Klarenberg von dieser Publikation bezahlt, wie oft und auf welches Bankkonto? Wem gehörte die Website? Wie viel Kontakt hatte er mit Max Blumenthal, dem Autor dieses Artikels und Herausgeber von The Grayzone? Hatte er Blumenthal persönlich getroffen?

Die Anti-Terror-Beamten ratterten dann eine Reihe unbegründeter Fragen mit Bezug zu Russland herunter: Hat The Grayzone eine wie auch immer geartete Vereinbarung mit dem russischen Federal Security Bureau (FSB) über die Veröffentlichung von gehacktem Material? Hat Klarenberg wissentlich Kontakt zu FSB-Agenten gehabt? Steht er in Kontakt mit aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern der russischen Staatsmedien? Wem gehört The Grayzone und wird sie von Russland gesponsert?

(Wie bereits mehrfach öffentlich erklärt wurde, ist The Grayzone ein völlig unabhängiges Medium, das von mir, Max Blumenthal, gegründet wurde. Im Gegensatz zu vielen unserer Gegner nimmt dieses Blatt keine Finanzierung oder Unterstützung von irgendeinem Staat, einschließlich Russland, an).

Zu diesem Zeitpunkt nahmen die Beamten Klarenbergs Bankkarten für einen längeren Zeitraum aus dem Raum mit. Sie beschlagnahmten auch seine Kameraspeicherkarten und Sims und verlangten von ihm, dass er die Pincodes angibt, um sie zu öffnen. “Was mit meinen Bankkarten gemacht wurde, weiß ich nicht”, bemerkte er. “Das Gleiche gilt für die SD-Karten – was sie mit diesen alten und kaum benutzten Karten gemacht haben, ist unklar.”

Als Nächstes fragten Klarenbergs Vernehmungsbeamte, ob er journalistisches Material bei sich habe, und forderten ihn auf, sie vor dem Inhalt zu warnen” und zu sagen, wo es sich befinde, damit sie es nicht aus Versehen abstauben.

Er fragte sich, ob es sich bei dieser Frage um einen PR-Gag handelte, der als Reaktion auf den Aufschrei der Medien im April dieses Jahres über die Festnahme des französischen Verlegers Ernest Moret durch die britische Anti-Terror-Polizei gedacht war, der zu seinen Ansichten über die weithin verachtete Rentenreform von Emmanuel Macron befragt wurde. Es bestand auch die Möglichkeit, dass sie ihn zu sensiblen Inhalten führen wollten, über die er berichtet hatte oder zu berichten beabsichtigte.

Klarenbergs polizeiliche Vernehmungsbeamte interessierten sich intensiv dafür, ob er einer Presseorganisation angehörte, einen Presseausweis besaß oder über berufliche Qualifikationen verfügte. Sie erkundigten sich dann nach seinem beruflichen Werdegang, fragten ihn, wie er in die Welt des politischen Journalismus gekommen sei, und nach vermeintlichen “Lücken” in Klarenbergs beruflichem Werdegang.

Er wurde wiederholt zu seinem Weg von der Berichterstattung über Finanzthemen vor einem Jahrzehnt hin zur Berichterstattung über Politik und nationale Sicherheit befragt. “Die Polizisten zeigten sich verwirrt über den Übergang”, obwohl Klarenberg erklärte, er habe an der Universität Politik studiert. “Die Beamten kamen immer wieder auf diesen Punkt zurück, sie waren eindeutig der Meinung, dass dies keinen Sinn machte”, berichtete er. “Wollten sie wissen, ob ich irgendwann ‘rekrutiert’ worden war oder die ganze Zeit ein ‘Schläfer’ war?

Während des gesamten Gesprächs befragte die Antiterror-Polizei Klarenberg aggressiv zu seinen politischen Zugehörigkeiten und Überzeugungen. War er in Belgrad in irgendeiner Art von Aktivisten involviert? Was hielt er von der russischen Regierung? Hatte er eine Meinung zu der Verhaftung von Evan Gerskovich vom Wall Street Journal durch Russland? Was hielt er von Rishi Sunak? Ein Offizier beschwerte sich unablässig darüber, dass Keir Starmer “nutzlos” sei, was Klarenberg zu der Frage veranlasste, ob es sich bei den Kommentaren um ein Ablenkungsmanöver handelte, um ihn aus der Reserve zu locken.

Als Klarenberg darauf hinwies, dass er die russische Invasion in der Ukraine öffentlich kritisiert hatte, wollte die Polizei wissen, ob sich “jemand” von der russischen Regierung bei ihm beschwert habe. “Vermutlich wollten sie wissen, ob meine Kritik meine ‘Kontrolleure’ verärgert hat”, sagte Klarenberg. “Was eine völlig lächerliche Behauptung ist.”

Es folgte eine längere philosophische Diskussion über Journalismus und das öffentliche Interesse. “Ihre Arbeit mag für die Öffentlichkeit interessant sein”, sagte ein Beamter zu Klarenberg, “aber sie ist nicht im öffentlichen Interesse.” Er bestand darauf, dass ein Journalist die Interessen eines feindlichen staatlichen Akteurs fördern könnte, wenn er über Fragen der nationalen Sicherheit berichtet.

“Ich habe versucht zu erklären, dass, wenn Material authentifiziert werden kann, das Material die Quelle ist. Wir zitieren nicht die Behauptungen einer menschlichen Quelle, die das Material zur Verfügung gestellt hat, sondern wir berichten sachlich über das zur Verfügung gestellte Quellenmaterial”, sagte Klarenberg.

Nach fünf Stunden schienen der Anti-Terror-Polizei die Fragen ausgegangen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie bereits alle elektronischen Geräte Klarenbergs beschlagnahmt, ihn gezwungen, Freischaltcodes für sein Telefon und sein Tablet herauszugeben, seine SD-Karten entwendet und Tausende seiner persönlichen Fotos durchforstet. “Schade, dass derjenige, der den Kürzeren gezogen hat, sich Tausende von Aufnahmen brutalistischer Architektur in aller Welt ansehen musste, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe”, sagte er.

Die Behörden nahmen Klarenberg auch Fingerabdrücke ab, unterzogen ihn einem DNA-Abstrich und fotografierten ihn wiederholt. “Solange Ihre Fingerabdrücke nicht auf einem Sprengsatz in Afghanistan gefunden werden, löschen wir diese Daten in sechs Monaten”, erklärte ein Polizist mit nordirischem Akzent.

Eine Woche, nachdem Klarenberg aus der Haft entlassen wurde, gab die Polizei ihm sein Tablet mit Klebeband über den Kameras zurück, zusammen mit zwei Speicherkarten. Eine alte SD-Karte, auf der hauptsächlich Musik gespeichert war, behielt die Polizei mit der Begründung, sie könne “für Strafverfahren relevant sein”.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ermittelt der britische Staat weiterhin gegen ihn. Übersetzt mit Deeeplcom