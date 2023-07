Dirty Bomb Attack Articles Have Already Been Written by British Press Blaming Russia The killing fields of Ukraine are the setting of an even greater war, one of propaganda, Martin Jay writes. John Pilger was right. The killing…

Die britische Presse hat bereits Artikel über einen Anschlag mit einer schmutzigen Bombe verfasst und Russland dafür verantwortlich gemacht

Von Martin Jay



4. Juli 2023

Die Schlachtfelder der Ukraine sind der Schauplatz eines noch größeren Krieges, eines Propagandakrieges, schreibt Martin Jay.

John Pilger hatte Recht. Die Schlachtfelder in der Ukraine sind der Schauplatz eines noch größeren Krieges, nämlich eines Propagandakrieges. Es ist schon erstaunlich, wie viel von dem, was wir in der britischen Presse lesen, von einem von den USA finanzierten Propagandabüro in Kiew stammt, so dass es zur Norm geworden ist, dass über ein Ereignis auf der Grundlage dessen “berichtet” wird, was Präsident Selenskyj einfach nur sagt.

Der Kontrast und die Heuchelei sind atemberaubend. Man denke nur an das schwachsinnige Geschwafel von CNN-Reportern aus aller Welt, die gebeten wurden, uns über die Ereignisse des so genannten “versuchten Staatsstreichs” zu berichten. Sie kamen aus den USA, London und – natürlich – aus der Ukraine, im Falle des dümmlichen Ben Wedeman. Sie alle sprachen im Chor von Putin “am Rande des Abgrunds” oder “dem Abgrund ins Auge blickend”, aber keiner von ihnen war in der Lage zu sagen “nach meinen Quellen” oder “von Leuten, mit denen ich in Russland spreche”. Nein. Das wäre zu nahe an einer vergangenen Ära der Berichterstattung, die uns schon lange verlassen hat. Alles, was wir jetzt haben, sind übergewichtige Witzbolde wie unser Ben – der, obwohl er Arabisch spricht, im Libanon so schlecht war, dass er es schaffte, die Schulden des Landes fälschlicherweise als “größtenteils ausländisch” zu bezeichnen -, die Russland nur durch ein ukrainisches Prisma “berichten”, das wahrscheinlich für ihn geschrieben wurde. So schlecht sind die westlichen Medien. Um heutzutage Journalist zu sein, braucht man zwei entscheidende Fähigkeiten. Erstens muss man ein gutes Gedächtnis für die Erzählung haben, die man wiedergeben muss. Und zweitens muss man eine fast krankhafte Angst vor Nuancen oder Details haben. Diese CNN-Reporter waren im Grunde genommen ahnungslos und dachten sich einfach alles aus, was sie sagten. Sie waren, wie die meisten von uns, nichts weiter als Zuschauer, die in ihrer eigenen Bigotterie und ihrem verblendeten Dogma ertranken.

Werden es dieselben moralisch bankrotten Kretins sein, denen nicht einmal ein Herzschlag entgeht, wenn ein Atomangriff auf ein Kraftwerk in der Ukraine verübt wird und sie dies ausschließlich Russland zuschreiben? Natürlich werden sie das. Es ist nur logisch, dass sie ihr verräterisches dunkles Geschäft durchziehen müssen. Sie haben ihre Leser darauf vorbereitet, und zwar schon seit dem Anschlag in Nowaja Kachowka vor ein paar Wochen, wo sie in den Callcenter-Journalismus die Warnung eingeflochten haben, dass es bald einen Angriff der Russen auf ein Atomkraftwerk geben würde!

Haben die Journalisten, die diesen Müll geschrieben haben, dies aus Loyalität oder Patriotismus gegenüber einem westlichen Ideal getan? Oder weil sie demjenigen, der sie mit diesen Zeilen gefüttert hat, ein paar Punkte ankreiden wollten? Diese Journalisten werden diejenigen sein, die Blut an ihren Händen haben werden, wenn Selenskyj mit dem Angriff unter falscher Flagge fortfährt, denn der ukrainische Präsident würde dies nur im Vertrauen darauf tun, dass die meisten, wenn nicht sogar alle westlichen Medien darüber berichten werden – fälschlicherweise -, um es so aussehen zu lassen, als sei Russland schuldig gewesen.

Man muss nicht lange suchen, um diese neue Generation der Idiotie zu erkennen, die alle Nachrichtenredaktionen übernommen hat, wenn es um die Berichterstattung über die Ukraine geht. Es gibt eigentlich keine Berichterstattung. Es handelt sich ausschließlich um eine redaktionelle Berichterstattung, die mit verdrehten Fakten, Halbwahrheiten und schlichten Lügen gespickt ist und nicht den üblichen Regeln folgt. Die Ukraine-Regeln sind anders. Die Ukraine-Regeln besagen, dass alle journalistischen Regeln über Bord geworfen werden zugunsten einer Darstellung, die ein schlechtes Bild von den Russen und ein romantisiertes, fatalistisches Bild von den Ukrainern malt. Und dies geschieht selbst vor dem Hintergrund, dass sich in der Online-Presse immer mehr Geschichten über den Kauf von noch mehr Villen in der Schweiz durch die Zelenski-Kabale ansammeln und alle vor Februar 2022 archivierten Berichte, wonach das Land das “korrupteste Land Europas” sei, pauschal dementiert werden.

Erst kürzlich wurde ein episches Stück dieses schäbigen Farce-Journalismus vom Independent präsentiert, das Unmengen von Spalten einnahm, um die Idee von jemandem zu präsentieren – nur eine Idee -, dass Putin bei öffentlichen Veranstaltungen ein Double einsetzt. Nach der Hälfte der Lektüre musste sogar der Journalist zugeben, dass es – Überraschung! – für den so genannten Experten in Kiew möglich schien, dass “Putin Körperdoubles einsetzt”. Möglich schien.

Diese lächerliche Zeitung schreit die Schlagzeile “Das Putin-Körperdouble und Gesundheitsgerüchte, die nicht verschwinden wollen”, ohne eine Spur von Ironie, dass der Grund, warum das unhöfliche Gerücht nicht verschwindet, darin liegt, dass wir es in unserer Entschuldigung einer Zeitung immer wieder wiederholen.

Stellen Sie sich vor, Sie würden jedes Mal, wenn Sie den Aufzug Ihres Wohnhauses betreten, Ihre Nachbarn fragen: “Haben Sie schon von den Gerüchten über die Frau in Nummer 42 gehört?”, bei der es sich in Wirklichkeit um Ihre Ex-Frau handelt, von der Sie sich scheiden lassen. Irgendwann wird selbst der dümmste Nachbar antworten: “Nein! Du bist der Einzige, der diese Gerüchte in die Welt setzt!”

Der Zustand des britischen Journalismus ist inzwischen so schlecht, dass die meisten Schreiberlinge es einfach viel lieber finden, totale Fiktion über Russland und den Ukraine-Krieg zu schreiben, als irgendetwas zu tun, was dem Journalismus ähnelt. Wenn also der Angriff auf ein Atomkraftwerk kommt und sie keine Minute verpassen, um Putin die Schuld zu geben, werden sie zu Komplizen des Krieges, der Menschenrechtsverletzungen und der toten Zivilisten, da die breite Öffentlichkeit weder die Absicht noch das Verlangen hat, solche Vagabunden für ihre dunkle Arbeit zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist so schlimm und die Apathie so weit fortgeschritten, dass sich die Leute nicht einmal die Mühe machen können, sich über den lächerlichen John Sweeney lustig zu machen, der ständig Putins Untergang vorhersagt und sich immer wieder in so vielen Dingen irrt, dass man sich fragt, wie dieser Mann jemals als Journalist arbeiten konnte, wenn er so nachweislich dumm ist und fast alles falsch macht, was er tut.

Im vergangenen Jahr hat Sweeney wiederholt den Sturz Putins und die Vernichtung der russischen Armee durch die Ukrainer vorausgesagt, während er ständig sein Buch über Putin anpreist. Der Tod des britischen Journalismus wurde von Idioten wie Sweeney vorangetrieben und angeführt. Warten Sie nur auf seine neuesten Vorhersagen. Das wird alles sehr unterhaltsam sein, aber leider werden Sweeney und andere mit gerunzelter Stirn erklären, wie Putin den Angriff auf das Atomkraftwerk verübt hat. Beweise werden sie nicht vorlegen. Und sie werden auch nicht danach gefragt werden. Willkommen in der britischen Presse. Was für eine Schande. Übersetzt mit Deepl.com

Martin Jay

ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

