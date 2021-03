Bravo, was für ein Erfolg für die BDS-Bewegung und uns Unterstützer. Beispielhaft für deutsche Politiker, Künstler und Intellektuelle!

Die Bürgermeister von Bologna und Palermo ziehen sich von einem Gipfel zurück, der darauf abzielt, Israel vor der Rechenschaftspflicht zu schützen

15 März 2021

Virginio Merola, Bürgermeisterin von Bologna, und Leoluca Orlando, Bürgermeister von Palermo, haben sich von einem internationalen Bürgermeister-Gipfel zurückgezogen, der darauf abzielt, Israel vor Kritik wegen seiner Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte und des internationalen Rechts zu schützen.

Das Treffen, das am Dienstag, 16. März, stattfinden sollte, behauptet, dazu beizutragen, “Vorurteile und Hass aus unseren Städten auszurotten.” Stattdessen, so schrieben 14 jüdische Organisationen aus aller Welt in einem offenen Brief, zielt der Gipfel darauf ab, die betrügerische und weithin kritisierte “Definition” der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) von Antisemitismus zu fördern. Sieben von elf Beispielen der IHRA-Definition setzen fälschlicherweise Kritik an Israel mit antijüdischem Hass gleich.

Jüdische Organisationen, darunter die Jüdische Stimme für den Frieden (Jewish Voice for Peace) mit über 70 Zweigstellen in den Vereinigten Staaten, haben die Bürgermeister aufgerufen, nicht teilzunehmen und sich stattdessen “dem kollektiven Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie anzuschließen.”

Die jüdischen Organisationen stellen fest, dass die von der IHRA geförderte Definition benutzt wird, “um lokale Initiativen vieler Gemeinden zu unterbinden, die sich entschieden gegen Israels Menschenrechtsverletzungen stellen”, und dass, genau wie in jedem anderen Land, “Israels Aktionen kritisiert werden können und müssen.” Zunehmend wird die IHRA-Definition in einem Versuch verwendet, die wachsende, von Palästinensern geführte gewaltfreie Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) für die Rechte der Palästinenser zu stoppen.

Das israelische Außenministerium ist ein Hauptsponsor des Gipfels.

Eines der drei Panels des Gipfels, auf dem Bürgermeister Merola sprechen sollte, ist in der Tat der umstrittenen IHRA-Definition gewidmet.

Der Bürgermeister von Modiin-Maccabim-Reut, einer israelischen Stadt, die teilweise auf dem besetzten palästinensischen Gebiet unter Verletzung des Völkerrechts gebaut wurde, wird in der Plenarsitzung sprechen, in der Bürgermeister Orlando als Redner vorgesehen war.

Den Bürgermeistern dankend, sagte die prominente jüdische italienische Dramatikerin und Schauspielerin Moni Ovadia:

“Keine fadenscheinige und manipulative Definition von Antisemitismus wird es schaffen, unsere Augen vor der Politik der Apartheid und der systematischen Unterdrückung zu verschließen, die von der israelischen Regierung gegen das palästinensische Volk praktiziert wird, mit dem Schweigen eines großen Teils der internationalen Gemeinschaft. Diejenigen, die glauben, dass das Recht eines jeden Volkes auf Selbstbestimmung unantastbar ist, wissen dies mit Mut und Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen, so wie es viele Juden und Israelis tun.”

Luisa Morgantini, ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Präsidentin von AssoPace Palästina, kommentierte:

“Die Bürgermeister Merola und Orlando haben immer ihr Engagement gegen jede Form von Antisemitismus zum Ausdruck gebracht. Für sie ist die Phrase “Nie wieder” nicht nur ein Wort, sondern eine Lebenseinstellung. Deshalb stehen sie an der Seite derer, die unter allen Formen von Missbrauch leiden, und sie glauben an die Unantastbarkeit der Menschenrechte und die internationale Legalität, genau wie die jüdischen Organisationen, die die Bürgermeister dazu aufforderten, sich nicht auf diesen Schwindel einzulassen, der Kritik am Staat Israel mit Antisemitismus gleichsetzt.”

Raffaele Spiga von BDS Italia dankte den Bürgermeistern und fügte hinzu:

“BDS Italia, eine antirassistische Organisation, die alle Formen der Diskriminierung aus ethnischen, religiösen und zivilen Gründen bekämpft und die Rechte des palästinensischen Volkes verteidigt, drückt ihre Dankbarkeit und Anerkennung für die Entscheidung der Bürgermeister von Bologna, Virginio Merola, und Palermo, Leoluca Orlando, aus, nicht an dem Gipfel teilzunehmen. Es ist den Bürgermeistern hoch anzurechnen, dass sie mit Konsequenz und Prinzipien den Gedanken beherzigt haben, dass alle Völker der Welt, die unter Unterdrückung und Repression leiden, unsere Solidarität verdienen. Diejenigen, die wirklich an den Kampf gegen Rassismus, einschließlich Antisemitismus, glauben, werden nicht tatenlos zusehen, wenn dieser missbraucht wird, um Israels Straffreiheit zu schützen, während es dem palästinensischen Volk ein Apartheidregime aufzwingt.”

Eine wachsende Zahl von Menschen und Organisationen wendet sich nun gegen die waffenhafte Übernahme der IHRA-Definition, darunter jüdische Intellektuelle, israelische Akademiker, von denen viele Familienmitglieder im Holocaust verloren haben, der Akademische Vorstand des University College London, palästinensische und andere arabische Intellektuelle, der Direktor des Pears Institute for the Study of Antisemitism, 40 jüdische Organisationen und sogar der Hauptautor der Definition Kenneth Stern.

In Italien unterzeichneten Intellektuelle und Künstler wie Salvatore Settis, Livio Pepino, Carlo Rovelli, Marco Paolini, Moni Ovadia und Alessandra Farkas einen Brief, in dem sie erklären, dass “der Kampf gegen Antisemitismus nicht in einen Trick umgewandelt werden darf, um den Kampf gegen Israels Unterdrückung der Palästinenser, seine Verweigerung ihrer Rechte und seine anhaltende Besetzung ihres Landes zu diskreditieren.”

Assopace Palestine und BDS Italia bekräftigen ihre Verpflichtung, gegen alle Formen von Diskriminierung zu kämpfen, einschließlich Israels Apartheidsystem, das Millionen von Palästinensern unterdrückt, und ihre Entschlossenheit, sich weiterhin für die Achtung der Menschenrechte und des Völkerrechts einzusetzen. Übersetzt mit Deepl.com

