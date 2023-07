Die CIA ist undicht wie ein Sieb und macht die Ukraine für das bevorstehende Debakel verantwortlich

von Larry Johnson

17. Juli 2023

Ich möchte einem meiner Leser, Paul S., dafür danken, dass er mich auf diesen bemerkenswerten und witzigen Newsweek-Artikel von Bill Arkin aufmerksam gemacht hat, der ein klassisches Beispiel dafür ist, wie die CIA die Ukraine vor den Bus wirft und die Schuld an der sich abzeichnenden militärischen Katastrophe von sich weist. Ich beginne mit einem Zitat aus der Schlussfolgerung des Artikels:

In seiner Antwort betonte der ranghöchste Beamte des US-Verteidigungsnachrichtendienstes das empfindliche Gleichgewicht, das die Agentur in ihren vielen Rollen aufrechterhalten muss, und sagte: “Ich zögere zu sagen, dass die CIA versagt hat”. Aber der Beamte sagte, dass Sabotageangriffe und grenzüberschreitende Kämpfe eine ganz neue Komplikation darstellten und eine Fortsetzung der ukrainischen Sabotage “katastrophale Folgen haben könnte”.

Ok, ich werde es sagen. Die CIA hat versagt, und sie gibt der Ukraine die Schuld. Arkins Beitrag wäre nicht möglich ohne eine Flut von Leaks über das breite Spektrum der CIA-Aktivitäten in und um die Ukraine. Die CIA-Offiziere, die die Geheimnisse ausplaudern, sind sehr darauf bedacht, die Nachricht zu verbreiten, dass sie einen wirklich fantastischen, großartigen, wunderbaren Job machen. Das Problem sind die verdammten Ukrainer und diese CIA-Offiziere, die zwar behaupten, über solide Mittel zum Sammeln von Geheimdienstinformationen zu verfügen, aber zugeben, dass Zelensky und seine Leute die Vereinigten Staaten wie Pilze aus dem Boden stampfen – und sie im Dunkeln lassen und mit Scheiße zudecken.

Der Artikel beginnt mit der müden, falschen Behauptung, Russland sei in Schwierigkeiten:

“Putin steht wirklich mit dem Rücken zur Wand”, sagt ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums gegenüber Newsweek und warnt, dass die CIA zwar genau weiß, wie sehr Russland in der Ukraine feststeckt, dass sie aber nicht weiß, was Putin dagegen unternehmen könnte. Angesichts von Gerüchten über eine mögliche Stationierung russischer Atomwaffen in Weißrussland und angesichts der öffentlichen Enthüllungen Prigoschins über die schrecklichen Kosten der Kämpfe, die Moskau unterdrückt hat, sei dies ein besonders heikler Moment, so der Beamte. “Was außerhalb des Schlachtfelds geschieht, ist jetzt das Wichtigste”, sagt der Beamte, dem Anonymität gewährt wurde, um offen zu sprechen. “Beide Seiten versprechen, ihre Aktionen einzuschränken, aber es obliegt den Vereinigten Staaten, diese Versprechen durchzusetzen. Dies alles hängt von der Qualität unserer Geheimdienstinformationen ab.

Die Rolle der Vereinigten Staaten in der Ukraine besteht darin, als Fußballschiedsrichter zu fungieren? Tatsächlich? Wie genau agiert die CIA als Vollstrecker von Zusagen? Indem sie “hochwertige” Informationen liefert. Aber wenn man sich durch Arkins Artikel liest, erfährt man, dass die CIA immer wieder von ukrainischen Angriffen in Russland überrascht wird. Sie können nicht beides haben, Bill. Herr Arkin will Ihnen weismachen, dass die CIA in der Ukraine und den umliegenden Ländern der Leonard Bernstein der Spione ist, der meisterhaft ein Orchester konkurrierender Länder dirigiert. Ich frage noch einmal: WIRKLICH?

Alle glaubwürdigen Experten und Beamten, mit denen Newsweek gesprochen hat, stimmten darin überein, dass die CIA ihre Rolle im Umgang mit Kiew und Moskau, beim Bewegen von Bergen von Informationen und Material und beim Umgang mit einer Reihe anderer Länder, von denen einige im Stillen helfen und gleichzeitig versuchen, nicht ins Fadenkreuz Russlands zu geraten, erfolgreich gespielt hat. Und sie haben nicht bestritten, dass die CIA bei ihrer Hauptaufgabe – zu wissen, was in den Köpfen der russischen und ukrainischen Führung vorgeht – zu kämpfen hat.

Da haben wir es. Die zentrale Aufgabe der CIA – d.h. herauszufinden, was Putin und Zelensky denken und planen – ist ein “Kampf”. Aber hey, die Moral bei der CIA, jetzt unter der Führung von Dementia Joe und Billy Burns, ist FABULOUS!

Für die CIA hat ihre wichtige Rolle im Krieg in der Ukraine nach dem schlechten Verhältnis zwischen dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seinen Spionagechefs für einen Moralschub gesorgt. Der zweite Beamte sagt, dass einige in der Agentur zwar offener über ihre neue Bedeutung sprechen wollen, dies aber wahrscheinlich nicht geschehen wird.

Sie wollen Beweise für Dysfunktion und Unzulänglichkeit? Einige CIA-Beamte betteln darum, offen über ihre Bedeutung in Bezug auf die Ukraine sprechen zu dürfen. Wenn man eine verdeckte Operation durchführt, die ein durchschlagender Erfolg ist, muss man nicht damit prahlen. Wie ein altes Sprichwort sagt: “Probieren geht über Studieren”. Im Falle der Ukraine ist der Pudding ungenießbar.

Die nächsten paar Absätze lassen stark vermuten, dass William Burns (oder einer seiner Pferdeführer) eine wichtige Quelle in dieser Geschichte von Arkin ist. Wussten Sie, dass Burns ein “Global Trouble Shooter” ist? Wenn es ums Schießen geht, ist Burns ein schlechter Schütze.

Zu Beginn seiner Amtszeit wählte Biden den Direktor William Burns als seinen “Global Trouble Shooter” aus – einen Geheimdienstler, der mit ausländischen Führern außerhalb der normalen Kanäle kommunizieren konnte, jemanden, der den wichtigen geopolitischen Raum zwischen offen und verdeckt besetzen konnte, und einen Beamten, der die Arbeit in der Arena zwischen dem, was streng militärisch und dem, was streng zivil ist, organisieren konnte.

Als ehemaliger Botschafter in Russland war Burns besonders einflussreich in Bezug auf die Ukraine. Die CIA hatte Russlands Aufrüstung überwacht, und im November 2021, drei Monate vor der Invasion, schickte Biden Burns nach Moskau, um den Kreml vor den Folgen eines Angriffs zu warnen.

Ja, lassen wir den Kontext außer Acht. Nach der Arkin-Fabel bereitete sich Russland ohne triftigen Grund auf eine Invasion der Ukraine vor. In der Tat unternimmt Arkin keinen Versuch zu erklären, warum die Maßnahmen der USA und der NATO, wie z. B. die Stationierung von zwei Aegis-Raketenbatterien in Polen und Rumänien, von Moskau als sehr ernste Bedrohung angesehen wurden, da diese Waffen Atomsprengköpfe tragen können. Der einflussreiche Mr. Burns warnte Putin also davor, was die USA tun würden, wenn Russland in die Ukraine einmarschierte, und Russland ignorierte ihn. Ich glaube nicht, dass Arkin die Bedeutung des Wortes “einflussreich” versteht.

Dann lässt Arkin eine Reihe von Katzen – Hauskatzen und wilde Tiere – aus dem Sack. Polen ist das Zentrum für die militärischen und geheimdienstlichen Operationen der USA im Stellvertreterkrieg mit Russland:

Polen wurde offiziell zum Zentrum der NATO-Reaktion, zunächst bei der Aufnahme von Hunderttausenden von Flüchtlingen, die vor den Kämpfen flohen, und dann als logistisches Zentrum für Waffen, die in die Ukraine zurückfließen. Das Land wurde auch zum Zentrum der offenkundigen militärischen Reaktion. Ein vorgeschobenes Hauptquartier für das V. Armeekorps (5. Korps) wurde in Polen eingerichtet. Zusätzliche Vorräte und Munition für die USA werden in Polen gelagert. Es wurde eine ständige Armeegarnison aktiviert, die erste an der Ostflanke der NATO überhaupt, und heute befinden sich etwa 10.000 amerikanische Soldaten in Polen.

Können Sie sich die Reaktion in den Vereinigten Staaten vorstellen, wenn Russland ein vorgeschobenes militärisches Hauptquartier in Mexiko mit 10.000 Soldaten einrichten würde? Doch Biden und sein Team von Dummköpfen tun dies in Polen, ohne Rücksicht auf die Reaktion Russlands auf eine militärische Aufrüstung an seiner Westgrenze.

Der letzte Teil des Artikels spiegelt die Verzweiflung der Spione wider, die mit Arkin sprechen. Die Ukrainer sind für all die ruchlosen Terroranschläge innerhalb Russlands verantwortlich. Die CIA-Leute lassen verlauten, sie wüssten nichts von Terroranschlägen in Russland. Es ist alles die Schuld von Zelensky und seinen verrückten Generälen. Der folgende Absatz veranschaulicht den zentralen Widerspruch in Arkins Versuch, die CIA zu entlasten: Zu Beginn seines Beitrags wurde uns gesagt, die CIA leiste hervorragende Arbeit beim Sammeln von Geheimdienstinformationen, habe es aber völlig versäumt, eine Vorwarnung über die ukrainischen Terroranschläge auf die Kertsch-Brücke und den Luftwaffenstützpunkt Engels zu sammeln. Welcher ist es, Bill?

Auf den Angriff auf die Kertsch-Brücke folgte ein noch weitreichenderer Angriff auf den russischen Bomberstützpunkt Engels, fast 700 Meilen von Kiew entfernt. Einem hochrangigen US-Beamten zufolge wusste die CIA im Vorfeld nichts von diesen Angriffen, aber es kamen Gerüchte auf, dass die CIA über einen geheimnisvollen Dritten andere Angriffe auf Russland anordnete. Die Agentur dementierte dies nachdrücklich und ungewöhnlich offiziell.

Ich vermute, dass die CIA-Leute, die mit Arkin sprechen, eine andere Gruppe sind als die, die mit Sy Hersh sprechen. Lassen Sie es mich einfach ausdrücken: Wenn die Ukraine dank der Hilfe der CIA die Russen in Grund und Boden stampfen würde und die CIA von einem bevorstehenden ukrainischen Sieg überzeugt wäre, dann wäre dieser Artikel nie geschrieben worden. Das riecht nach großer “Arschkriecherei” und Schuldzuweisung. Die CIA-Leute machen solche undichten Stellen nur, wenn sie erfahren, dass Plätze in den Hubschraubern reserviert werden, die auf dem Dach der US-Botschaft in Kiew landen werden, wenn der Tag der Evakuierung kommt. Wir haben es schon einmal in Saigon und Kabul geschafft. Bei Gott, wir können es wieder tun. Übersetzt mit Deepl.com