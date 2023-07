CIA Running Ukraine Blows Biden’s Bluster About No U.S. Boots on the Ground Ukraine is ground zero for the CIA’s fascist origins The American magazine Newsweek published a big “exclusive” report this week purporting to reveal the extent…

Die CIA leitet die Ukraine – Biden schimpft, dass es keine US-Stiefel am Boden gibt



EDITORIAL



7. Juli 2023



Die Ukraine ist Ground Zero für die faschistischen Ursprünge der CIA

Das amerikanische Magazin Newsweek hat diese Woche einen großen “Exklusiv”-Bericht veröffentlicht, der angeblich das Ausmaß der CIA-Beteiligung am Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine aufdeckt. Das Prädikat “exklusiv” verdient er kaum, denn es ist allgemein bekannt, dass die US-Spionagebehörde bis zum Hals in der Inszenierung des Konflikts steckt.

In Wahrheit reicht die ruchlose Rolle der CIA in der Ukraine Jahrzehnte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurück. Mehr dazu weiter unten.

Nichtsdestotrotz ist der Newsweek-Artikel ein nützliches Eingeständnis dafür, dass Washington rücksichtslos – und in krimineller Weise – Feindseligkeiten gegenüber Russland anheizt, der größten Atommacht der Welt, was ihr Arsenal angeht. Die Biden-Administration und ihr militärisch-intelligenter Apparat riskieren eine Eskalation des Stellvertreterkriegs bis hin zu einem nuklearen Flächenbrand.

Der Newsweek-Bericht verweist auf den “Widerspruch” zwischen dem öffentlichen Versprechen von Präsident Joe Biden, keine amerikanischen Truppen auf den Boden zu schicken, und der unbestreitbar starken Präsenz von US-Geheimdiensten in der Ukraine, die die Kriegsanstrengungen unterstützen (genauer gesagt: leiten). Anstelle von “Widerspruch” wäre ein schlichteres, passenderes Wort “Lüge”.

Erinnern Sie sich auch daran, dass Biden zuvor sagte, er wolle keinen “Dritten Weltkrieg” mit Russland beginnen. Das ist ungefähr so glaubwürdig wie die Aussage eines Alkoholikers, er wolle keinen weiteren Drink.

Die Biden-Administration betreibt eine grobe Täuschung der amerikanischen Öffentlichkeit, indem sie absurderweise so tut, als sei kein US-Militär in der Ukraine und als führe Washington keinen Krieg gegen Russland. Bidens Politik, Waffen in die Ukraine zu pumpen (bisher 40 Milliarden Dollar), führt die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten unaufhaltsam tiefer in einen totalen Krieg gegen Russland. Dennoch behauptet dieser geistig verwirrte Präsident irgendwie, dass es “keine US-Stiefel auf dem Boden gibt” und dass sich das von den USA geführte NATO-Bündnis nicht im Krieg mit Russland befindet. Solche eklatanten Lügen sollten ein Grund sein, ihn seines Amtes zu entheben.

Abgesehen von dem Eingeständnis, das der Newsweek-Artikel liefert, ist die ansonsten banale Berichterstattung eine Schönfärberei der zentralen und verhängnisvollen Rolle der CIA im Ukraine-Konflikt.

Lächerlicherweise wird die CIA in dem Artikel so dargestellt, als versuche sie “sicherzustellen, dass der Krieg nicht außer Kontrolle gerät”. So wird die Agentur als mäßigender, zurückhaltender Einfluss auf das Kiewer Regime und sein militärisches Verhalten dargestellt. Dem Leser wird suggeriert, dass Washington versucht, das ukrainische Militär daran zu hindern, direkte Angriffe auf Russland zu starten. Es wird behauptet, dass die CIA “darum kämpft”, die Operationen des Kiewer Regimes zu kontrollieren, das zuweilen gegen Bidens “Einsatzregeln” verstoßen hat. Als Beispiele für abtrünniges Verhalten werden die Sabotage der Nord-Stream-Pipeline, die Bombardierung der Kertsch-Brücke zur Krim, Drohnenangriffe auf Moskau und mehrere “mysteriöse Attentate” auf russische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens genannt.

Dies ist eine lächerliche Desinformation der CIA mit freundlicher Genehmigung von Newsweek. Alternative, zuverlässige investigative Berichte von Seymour Hersh und anderen haben die direkte Verantwortung der Biden-Regierung für die Sprengung der Nord-Stream-Gaspipeline unter der Ostsee im vergangenen September aufgedeckt.

Außerdem wird von Moskau glaubhaft behauptet, dass keiner der anderen schweren Angriffe auf Russland von ukrainischen Streitkräften ohne die logistische Beteiligung der CIA und anderer verdeckter Militärdienste der NATO, vor allem des britischen MI6, hätte durchgeführt werden können.

Seit dem Ausbruch des Konflikts im Februar letzten Jahres haben die Regierung Biden und ihre NATO-Partner den Krieg mit der schrittweisen Aufrüstung mit immer tödlicheren Waffen angeheizt, von Langstreckenraketen über Kampfpanzer bis hin zur versprochenen Lieferung von F-16-Kampfjets. Diese Woche hat Biden Berichten zufolge grünes Licht für die Lieferung von verbotener Streumunition gegeben, die das Kiewer Regime zweifellos gegen Zivilisten in der russischen Donbass-Region einsetzen wird – auf Anweisung von CIA-Beratern.

Ein wichtiger historischer Hintergrund für das Verständnis des Konflikts in der Ukraine ist die Beteiligung der CIA an der Orchestrierung des Staatsstreichs in Kiew im Jahr 2014. Durch diesen Staatsstreich wurde der demokratisch gewählte Präsident Viktor Janukowitsch abgesetzt und eine Neonazi-Junta eingesetzt, die bis heute besteht und von dem jüdischen Komödianten Wolodimir Selenskyj angeführt wird.

Selenskyj und seine unverbesserliche korrupte Kabale sind nichts anderes als Marionetten und Spielzeuge für die CIA und den MI6. Ihre Funktion als nützliche Idioten besteht darin, einem kolossalen Waffengeschäft und einem von den USA geführten Stellvertreterkrieg vorzustehen, um Russland geopolitisch zu unterminieren, mit einem Regimewechsel in Moskau als letztem Ziel, und um Washingtons Agenda der Unterwerfung Europas als Vasallenkolonie für das amerikanische Kapital zu erleichtern, um den nächsten amerikanischen Krieg gegen China voranzutreiben.

Die CIA und ihre britischen Gegenspieler leiten die neonazistische Kloake, in die die Ukraine verwandelt wurde. Selbst bei dem Versuch, die kriminelle Rolle der CIA in der Ukraine zu beschönigen, gibt der oben zitierte Newsweek-Artikel zu, dass die Agentur über mehrere Stützpunkte in diesem erbärmlichen Land verfügt und dass CIA-Agenten “massive Netzwerke” von Waffengeschäften beaufsichtigen.

Besonders beunruhigend an der Desinformation ist jedoch der Versuch, der amerikanischen Öffentlichkeit und anderen vorzugaukeln, dass die CIA und die Biden-Administration dem Krieg irgendwie tatenlos zusehen. Ein Krieg, der trotz ihrer angeblich edlen Bemühungen um “Zurückhaltung” eskaliert.

Die amerikanische Öffentlichkeit wird mit Lügen und Schmeicheleien betäubt und in die Irre geführt, als würde sie schlafwandelnd auf einen katastrophalen Weltkrieg mit dem atomar bewaffneten Russland zusteuern.

Der Konflikt in der Ukraine könnte sofort beendet werden, wie der russische nationale Sicherheitsberater und ehemalige Präsident Dmitri Medwedew diese Woche erneut betonte, wenn die Vereinigten Staaten einfach die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen würden. Die Regierung Biden hat jedoch alle diplomatischen Bemühungen um eine sicherheitspolitische Lösung abgelehnt. US-Medienberichte dieser Woche über “Hintertürchen”-Kommunikation mit Russland sind nicht glaubwürdig, wenn Washington mit der finsteren Hand der CIA Vollgas in den Krieg gibt.

Es sollte auch daran erinnert werden, dass die CIA am Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Office of Strategic Services (OSS) hervorgegangen ist. Eine ihrer ersten Nachkriegsaufgaben bestand darin, ukrainische Faschisten und Massenmörder zu rekrutieren, die mit dem Nazireich bei dessen völkermörderischer Endlösung gegen Slawen, Juden, Polen und andere kollaboriert hatten. (Diese Faschisten wie Stepan Bandera und Mykola Lebed werden vom heutigen Kiewer Regime, zu dem auch der jüdische Herr Selenskyj gehört, als Nationalhelden hochgehalten). Washington hat diese Terroristen absichtlich rekrutiert und eingesetzt, um die Sowjetunion anzugreifen und die imperialistischen Hegemonialbestrebungen der USA in Europa voranzutreiben.

Daran hat sich nicht viel geändert. Die Ukraine ist Ground Zero für die faschistischen Ursprünge der CIA. In der Ukraine sind nicht nur amerikanische Soldaten in großer Zahl vor Ort. Sie sind schon seit Jahrzehnten dort – gepaart mit Springerstiefeln – mit dem Ziel, die gegenwärtige gefährliche Krise zu schüren, die jetzt ihren Höhepunkt erreicht hat.

Newsweek und andere US-Mainstream-Medien sind ein Schandfleck für den öffentlichen Dienst und die Wahrheit. Man kann zwischen den Zeilen lesen, wenn man aufmerksam genug ist, aber im Allgemeinen sind diese Medien gleichbedeutend mit der Einnahme von Beruhigungsmitteln. Sie sollten verpflichtet werden, eine ärztliche Warnung auf ihren Werbebannern anzubringen: Der Konsum dieses Produkts kann zu Dummheit führen, die in einer Katastrophe endet. Übersetzt mit Deepl.com

