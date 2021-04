Die israelische Polizei sagt, ein Palästinenser sprang in den Tod inmitten einer Verfolgungsjagd. Sein Vater hat eine andere Theorie

Die Darstellung der Polizei, wonach der junge Palästinenser während einer Razzia gegen Arbeiter ohne Papiere in Tel Aviv zu fliehen versuchte und in einem Aufzugsschacht in den Tod sprang, erweckt Verdacht

Von Gideon Levy und Alex Levac

01.04.2021

Sie sehen den Körper Ihres Sohnes in einer Wasserpfütze treiben, die von seinem Blut rot gefärbt ist, die Arme zur Seite ausgebreitet. Die Pfütze befindet sich am Boden eines Aufzugsschachts für Fahrzeuge, in einer Tiefgarage eines neuen Gebäudes im Süden Tel Avivs, an dessen Bau Vater und Sohn beteiligt waren.

Das Bild seines toten Sohnes, der in dem roten, stehenden Wasser auf Etage minus 3 schwimmt, wird Musa Dib, einen Stuckateur, für alle Zeiten verfolgen. Jedes Mal, wenn er sich daran erinnert – das Bild taucht unaufhörlich in seinem Kopf auf -, steigen ihm Tränen in die Augen, die vom Schlafmangel schon blutunterlaufen sind.

Niemand hat sich bisher die Mühe gemacht, ihm zu sagen, was genau mit seinem Sohn Mohammed passiert ist, der im Erdgeschoss arbeitete, während Musa selbst im fünften Stock des siebenstöckigen Gebäudes tätig war. Fünf Stockwerke trennten Vater und Sohn am vergangenen Mittwoch, diesem schwärzesten aller Tage. Als der Vater nach unten eilte, nachdem er Schreie gehört hatte, schwebte sein Sohn bereits im Aufzugsschacht.

Was ist tatsächlich passiert? Die Grenzpolizei sagt, der junge Mann sei in den Tod gesprungen, als die Beamten die Baustelle betraten, um nach Palästinensern zu suchen, die sich ohne Genehmigung in Israel aufhalten. Aber Musa hat eine Reihe von beunruhigenden Fragen aufgeworfen, auf die es im Moment keine Antwort gibt.

Er zeigt uns ein Foto von der Leiche seines Sohnes: Er hat eine tiefe Wunde am Kopf und ein paar Kratzer im Gesicht. Der Rest des Körpers sei unversehrt, sagt Musa. Für ihn drängt sich der Verdacht auf, dass Mohammed, 21, nicht aus großer Höhe gestürzt ist, denn das hätte am ganzen Körper Brüche und blaue Flecken hinterlassen. Er glaubt, dass etwas den Tod seines Sohnes vor dem Sturz verursacht hat. Die Autopsie, die mit Musas Einverständnis durchgeführt werden sollte, wurde letztlich nicht durchgeführt – es ist nicht ganz klar, warum.

Das kleine Dorf Shabtin, westlich von Ramallah. Über uns landen Flugzeuge auf dem Ben-Gurion International Airport. Musa Dib wuchs hier auf, zusammen mit seiner Frau Maryam und ihren fünf Töchtern und fünf Söhnen. Mohammed war der Jüngste. Wir sitzen im Hof des Hauses der Familie. Daneben steht ein unfertiges Haus, das Mohammed für sich und hoffentlich eine Braut im Hinblick auf eine zukünftige Hochzeit gebaut hat. Die verputzten Wände sind seine Handarbeit; sein Vater hat ihm das Handwerk beigebracht.

In ihrem letzten Gespräch, während einer Frühstückspause an jenem Mittwochmorgen, sprach Mohammed nur über das Haus, das er baute. Musa erinnert sich, dass sein Sohn übermütig war und viel lachte. Er war glücklich. Jetzt steht das Skelett des Baus nebenan verwaist da.

Der 57-jährige Musa arbeitet seit 40 Jahren als Stuckateur in Israel. Er steht jeden Morgen um 4:30 Uhr auf, geht gegen 6:30 Uhr zur Arbeit und kommt bei Sonnenuntergang zurück, egal wie das Wetter ist. In den letzten 12 Wochen hat er in einem Gebäude gearbeitet, das in der Herzl-Straße 110 gebaut wird. Mohammed hatte in der Vergangenheit auf dem Bau in Ramallah und auch in der Siedlung Alei Zahav gearbeitet. Wegen seines Alters und der Tatsache, dass er nicht verheiratet ist, wurde ihm eine Arbeitserlaubnis in Israel verweigert.

Musa weist darauf hin, dass Mohammed eine “weiße Akte” in Israel hatte – er wurde nie verhaftet oder verhört. Er begann vor vier Wochen mit seinem Vater in der Straße zu arbeiten, die den Namen des Visionärs des jüdischen Staates trägt. Musa sagt, er wolle die Ausbildung seines Sohnes zum Stuckateur beenden und sich dann zur Ruhe setzen.

Während des vergangenen Monats machten sie sich sonntags auf den Weg nach Tel Aviv, Musa passierte einen Kontrollpunkt – und Mohammed betrat Israel durch eine der vielen Lücken in der Trennmauer – und dann stiegen sie in den Bus Nr. 111 von Modi’in nach Tel Aviv. Es war das erste Mal, dass sie zusammen an einem Ort arbeiteten. Am Ende eines jeden Tages kehrte Musa nach Shabtin zurück, während Mohammed die Nacht auf der Baustelle verbrachte, zusammen mit einigen anderen palästinensischen Arbeitern, die ebenfalls keine Einreiseerlaubnis hatten. Während sich Israelis in seinem Alter in der Nähe vergnügten – nachts ist hier viel los – versteckte sich Mohammed in dem kalten, dunklen Gebäude und traute sich nicht hinaus. Donnerstags kehrte er mit seinem Vater nach Hause zurück.

Das war seine Routine in den letzten Wochen seines Lebens. Letzte Woche begannen die beiden erst am Montag zu arbeiten, wegen eines kleinen Streits mit ihrem Arbeitgeber. An diesem Tag stürmte die Grenzpolizei das Gebäude und nahm zwei Arbeiter fest. Musa sagt, dass er sie nicht kannte und keine Ahnung hat, was mit ihnen passiert ist. Mohammed gelang es, sich zu verstecken. Nachdem die Beamten gegangen waren, beschloss Musa, dass die beiden nach Hause gehen würden: Am nächsten Tag fanden die israelischen Wahlen statt, und er befürchtete, dass die Polizei zurückkommen würde.