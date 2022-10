Phil Weiss macht allerdings, meiner Meinung nach einen entscheidenden Denkfehler, während der “jüdische Staat” ungestraft seit Jahrzehnten palästinensisches Land annektiert, hat Russland Teile der Russland zustehenden Ukraine wieder nach Russland heimgeholt, was einen Riesen völkerrechtlichen Unterschied bedeutet. Ja, die Bevorzugung des “jüdischen Staats” durch die USA ist nicht nur schamlos, sondern ein Verbrechen. Nicht Russland, sondern das zionistische Regime muss sofort mit Sanktionen belegt werden.

Evelyn Hecht-Galinski

The U.S. double standard on Israeli and Russian annexation It was a week of glaring double standards that made a mockery of U.S. favoritism for Israel. And at least some journalists noticed. The United States government condemned Russia for annexing portions of the Ukraine-even as it approves Israel’s annexations of the Golan Heights and East Jerusalem.

Die Doppelmoral der USA in Bezug auf die israelische und russische Annexion



Von Philip Weiss



2. Oktober 2022

Es war eine Woche mit eklatanter Doppelmoral, die der US-Bevorzugung Israels Hohn sprach. Und zumindest einige Journalisten haben es bemerkt.

Die Regierung der Vereinigten Staaten verurteilte Russland für die Annexion von Teilen der Ukraine – und billigte gleichzeitig Israels Annexionen der Golanhöhen und Ostjerusalems. “Offensichtlich sind in den Augen Amerikas nicht alle Annexionen besetzter Gebiete durch ausländische Mächte gleich”, bemerkte Ayman Mohyeldin von MSNBC mit einem Augenzwinkern.

Im Außenministerium machte Said Arikat von Al Quds den offiziellen Sprecher lächerlich, als er fragte, worin der Unterschied zwischen der Ermordung der Journalistin Shireen Abu Akleh durch Israel, weil sie ihre Arbeit gemacht hat, und der Ermordung von Mahsa Amini durch die iranische Regierung besteht, weil sie ihren Hidschab nicht ordnungsgemäß getragen hat. Die US-Regierung hat sich natürlich Israels Schönfärberei angeschlossen, während sie die Iraner verurteilt hat. Arikat:

Die Palästinenser schauen sich an, was Sie, sagen wir mal, im Fall Shireen Abu Akleh getan haben. Ich meine, Sie haben die iranische Sittenpolizei sanktioniert, was Sie auch hätten tun sollen, weil eine junge Frau in deren Gewahrsam gestorben ist und so weiter. Ständig sterben Palästinenser in israelischem Gewahrsam. Sie haben nicht darüber gesprochen – ich meine, Sie haben über Shireen Abu Akleh gesprochen; Sie haben keine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Und soweit es sie betrifft, ist dieses Thema tot. Es ist vom Tisch. Ich meine, sie sehen sich Ihr Handeln an und verlieren das Vertrauen.

Dank der amerikanischen Nachgiebigkeit ging das Morden an Palästinensern in den besetzten Gebieten diese Woche unvermindert weiter. Soldaten, die ein palästinensisches Haus stürmten, erschreckten einen 7-jährigen Jungen so sehr, dass er auf die Straße rannte, einen Herzanfall erlitt und starb. Die amerikanische Regierung sagt, sie sei “untröstlich” über den Tod von Rayan Suleiman.

Natürlich wird die Regierung nichts unternehmen, um Israel für dieses Verhalten zu bestrafen. Wir können nur hoffen, dass solche außergewöhnlichen Gräueltaten den Diskurs in den Vereinigten Staaten bewegen.

In dieser Hinsicht war es keine sehr gute Woche. Ein Journalist wurde von The Hill TV gefeuert, weil er es gewagt hatte, Rashida Tlaibs “Apartheid”-Vorwurf gegen Israel zu dokumentieren. Glücklicherweise veröffentlichte Katie Halper daraufhin ihren Apartheid-Minidoc auf YouTube, der inzwischen 60.000 Mal aufgerufen wurde.

The Hill TV ist kaum die einzige Institution des Establishments, die versucht, das Apartheid-Gerede zu stoppen. Liberale zionistische Organisationen haben sich in den Kampf gegen die ehrliche Benennung der israelischen Diskriminierung gestürzt. Der Abgeordnete Josh Gottheimer führt den verdeckten Krieg gegen die sozialen Medien, die Rashida Tlaib zum Superstar gemacht haben.

Der amerikanische Botschafter in Israel tut sein Möglichstes, um Israels Ruf zu wahren. Thomas Nides lobte die “phänomenalen, phänomenalen” israelischen Soldaten im Zusammenhang mit der Ermordung von Shireen Abu Akleh.

Die Bevorzugung Israels durch die USA ist wirklich schamlos. Obwohl jede Woche mehr Amerikaner sie durchschauen. Übersetzt mit Deepl.com

