Annäherung an Big Ben und das House of Parliament, London. (PxFuel)

Interviews mit Wolodymr Selenskyj, Keir Starmer und Sam Harris räumen mit der Illusion auf, dass wir unser politisches System kontrollieren, schreibt Jonathan Cook.

Die ‘Edle Lüge’ vom demokratischen Westen



Von Jonathan Cook

30. August 2022

Als Menschen des Westens hängen wir nicht nur an der Vorstellung, dass wir in Demokratien leben, sondern auch, dass unsere Lebensweise wirtschaftlich, sozial und moralisch besser ist als die der Bürger in autoritären Staaten.

Aus diesen beiden Annahmen folgt eine weitere – die heute weniger bewusst vertreten wird, weil sie offensichtlich einen etwas zu unangenehmen Beigeschmack von Rassismus hat -, dass wir als die Menschen, die für unsere Demokratien gekämpft und sie geschaffen haben, denen überlegen sind, die das nicht getan haben.

Unsere weitgehend ungeprüfte Prämisse ist, dass die Moderne und die Demokratie aus den besonderen Umständen der westlichen Aufklärung entstanden sind. Eine Kombination aus Rationalität, einer überlegenen Kultur und einer reicheren öffentlichen Sensibilität bildete den Boden, auf dem die Demokratie in einzigartiger Weise gedeihen konnte.

Aber was, wenn das Unsinn ist? Was, wenn wir die Geschichte völlig falsch verstanden haben?

Schließlich war es eine frühere Vorstellung von einem aufgeklärten, rationalen Westen, die den Kolonialismus rechtfertigte – den Diebstahl von Ressourcen aus den “dunklen Kontinenten” jenseits der Meere. Industrielle Prozesse, die die Blütezeit dieser Aufklärung waren, machten beispielsweise den Sklavenhandel möglich: die Konstruktion und der Bau riesiger Schiffe, die Menschen als Fracht transportieren konnten, die Entwicklung von Technologien, die es diesen Schiffen ermöglichten, präzise Routen über die riesigen Ozeane zu fahren, und die Herstellung immer leistungsfähigerer Waffen zur Unterwerfung “minderwertiger” dunkelhäutiger Völker.

Was wäre, wenn nicht eine überlegene Moral, sondern Gefühllosigkeit und Eigennutz die Demokratie hervorgebracht haben? Wir waren einfach die Ersten im Wettlauf um die Ausbeutung des Planeten mit seinen Reichtümern.

Was wäre, wenn der ständige Zustrom von geplündertem Reichtum aus der ganzen Welt den westlichen Herrschern einen größeren Spielraum verschafft hätte, um den Forderungen ihrer Bürger nach einem etwas größeren Anteil an der Beute, nach einem etwas größeren Mitspracherecht bei der Art und Weise, wie sie regiert werden, allmählich nachzugeben? Für die westlichen Eliten war es einfacher, sich die Zustimmung der Bevölkerung zu erkaufen, als sie mit Gewalt zu erzwingen.

Was, wenn unsere Demokratien nicht auf Vernunft und Tugend, sondern auf Gier und Verderbtheit beruhen?

Das Gewissen gerettet

Okay, Sie räumen ein. Aber das war damals, nicht heute. Als es den einfachen Menschen gelang, durch Kampf das Wahlrecht zu erlangen, änderte sich das Wesen der westlichen Gesellschaften. Aus Privilegien, Grausamkeit und Unmenschlichkeit entstand ein neuer demokratischer Geist des Mitgefühls und der Verantwortlichkeit sowie eine Wertschätzung der Rechtsstaatlichkeit. Die Außenpolitik wurde barmherziger, bereit, sich für die Unterlegenen und Unterdrückten einzusetzen. Der Westen half bei der Gründung internationaler Institutionen und der Achtung des Völkerrechts.

Was aber, wenn auch das eine nützliche Fiktion ist? Was, wenn sich die Demokratie im Westen vor allem deshalb durchgesetzt hat, weil sie sich als effizienter Weg erwiesen hat, die Wahrnehmungen und Erwartungen der Bewohner von Staaten zu steuern, die durch den Kolonialismus die Ressourcen der Welt kontrolliert und beherrscht haben?

Man erzählt uns die Geschichte, die wir hören müssen. Im Gegensatz zu den Menschen, die unter einer autoritären Herrschaft leben, sind wir in die Handlungen unserer Führer verwickelt. Wenn sie Verbrechen begehen, dann tun sie dies in unserem Namen und mit unserem stillschweigenden Segen. Wir müssen glauben, dass wir die Guten sind, denn alles andere würde uns – wenn wir unsere Regierenden wählen – direkt für das Leid anderer verantwortlich machen. In einer Welt der Verderbtheit und des Egoismus ist das Wahlrecht weniger eine Befreiung als vielmehr ein Albatros an unserem Hals.

Die westlichen Eliten haben – mehr noch als ihre autoritären Gegenspieler – verstanden, wie wichtig es ist, das Gewissen der Öffentlichkeit zu beruhigen, und wie groß die Bereitschaft der Bürger ist, diese Täuschung mitzumachen. Die Erzählungen, denen die Öffentlichkeit ausgesetzt ist, sind darauf ausgerichtet, kognitive Dissonanzen, Gewissensbisse oder den Verlust des Glaubens zu vermeiden.

Über die etablierten Medien erzählen uns unsere Machthaber, dass ihnen unsere Interessen im Inland am Herzen liegen und dass sie uns vor Verrückten und Fanatikern im Ausland schützen. Die Innenpolitik versichert uns entweder das Wohlwollen des Establishments oder ermutigt uns, zu zänkischen Stammesangehörigen zu werden, die gegeneinander ausgespielt werden. In der Zwischenzeit werden wir in ständiger Alarmbereitschaft gehalten, wenn es um Angelegenheiten in fremden Ländern geht, die nicht in Sichtweite sind.

Und wenn wir etwas ändern wollen, sagt man uns, können wir immer die andere Partei wählen, auch wenn sich in der Praxis nichts grundlegend ändert, egal welche Partei an der Macht ist.

Ahnungslose Staatsoberhäupter

Wenn dies nicht bereits offensichtlich war, so wird es doch immer deutlicher, je mehr das zentrale Narrativ schwächer wird. Die Krisen des Spätkapitalismus – die Ausbeutung der Ressourcen, die das Wachstum stranguliert, die Beschleunigung des Klimazusammenbruchs, der daraus resultierende wirtschaftliche Zusammenbruch in Zeitlupe – sind Wegweiser in eine Zukunft, von der uns die Medien immer schwerer ablenken können.

Je mehr sich diese Krisen zuspitzen, desto ahnungsloser und unfähiger erscheinen unsere Regierenden, egal auf welcher Seite des politischen Spektrums sie sich befinden. Es sind die Politiker und Milliardäre, die abgelenkt wirken und unfähig sind, sich mit dem auseinanderzusetzen, was für einen immer größeren Teil der Öffentlichkeit offensichtlich ist.

Die Krise der Lebenshaltungskosten kann nicht unbegrenzt auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin geschoben werden. China kann nicht auf Dauer dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Umweltzerstörung nicht eingedämmt wird. Aber Pest und Krieg – oder die Androhung von Krieg – schaffen es zumindest noch ein wenig länger, unsere Aufmerksamkeit zu erregen.

Als ob die liberaleren Teile der etablierten Medien dieses Problem erkannt hätten, haben sie plötzlich den “Klassenkampf” und die Volksrevolte wiederentdeckt. Natürlich nicht, um dafür zu werben, sondern als Warnung, als Aufruf an ihre Kollegen in den konservativen Medien, Lobbyarbeit für die Regierungen zu leisten – für die sie der PR-Arm sind -, um eine Politik voranzutreiben, die die Stimmung der Rebellion zerstreuen und uns zum sterbenden Status quo zurückbringen wird. Die Illusion einer wohlwollenden Demokratie muss um jeden Preis aufrechterhalten werden.

Sicherlich gibt es Unterschiede zwischen offenen und geschlossenen Gesellschaften. Einer der bemerkenswertesten ist, dass im Westen die Geschlossenheit der Bevölkerung nicht aufgezwungen wird, wie es in autoritären Regimen der Fall sein muss. Stattdessen werden sie durch den Konsum der etablierten Medien kultiviert und genährt.

Die Stärke einer offenen Gesellschaft liegt nicht in ihrer Offenheit. Der Westen hat sich einer ehrlichen Selbstreflexion ebenso verschlossen wie die unterdrücktesten, nach innen gerichteten Gesellschaften. Seine Überlegenheit beruhte auf dem unanfechtbaren Glauben, dass die Menschen im Westen frei und einzigartig gut informiert sind. Es sind dieser Eifer und diese Selbstgerechtigkeit, die die westlichen Staaten befähigt haben, ihre Ziele – gute wie schlechte – mit solcher Entschlossenheit und Effizienz zu verfolgen.

Ebenso hat der künstlich erzeugte Eifer der westlichen Öffentlichkeit es den meisten von uns lange Zeit fast unmöglich gemacht, über den Tellerrand hinauszuschauen. Deshalb haben zu viele von uns so leichtgläubig akzeptiert, dass wir mit den Bombenangriffen unserer Militärs humanitäres Wohlwollen im Ausland verbreiten, und deshalb sind wir so entrüstet, wenn sich die Ausländer als undankbar erweisen, unsere Brandopfer zu empfangen.

Aufwachen aus dem Dornröschenschlaf

Für westliche Regierungen funktioniert die Demokratie gut – solange die Götter des Wachstums besänftigt werden können. Deshalb richteten sich unsere jüngsten Kriege zunächst gegen ungehorsame Staaten, die auf dem Öl sitzen, das wir zur Schmierung unserer Wirtschaft benötigen, und in jüngster Zeit gegen rivalisierende Supermächte, die um die Kontrolle über diese rasch schwindende Ressource ringen.

Da es für den Westen immer schwieriger wird, Kriege zu gewinnen, da die Gewinne zunehmend durch die Verluste aufgewogen werden – wie die heutigen explodierenden Kraftstoff- und Lebensmittelpreise deutlich zeigen -, erwacht die westliche Öffentlichkeit aus ihrem Schlummer. Selbst die ständigen Korrekturen an den Algorithmen von Meta-Facebook und Google können die harte Realität nicht ganz verbergen.

Ein Interview mit Wolodymr Selenskyj, dem von den westlichen Establishment-Medien so geliebten Helden-Präsidenten der “demokratischen” Ukraine, ist ein typisches Beispiel dafür. Er gibt jetzt zu, dass seine Regierung während des gesamten Aufmarsches von Moskaus Soldaten an der ukrainischen Grenze Anfang des Jahres sowohl das eigene Volk als auch die westliche Öffentlichkeit belogen hat. Kiew erklärte, Russland werde nicht einmarschieren, obwohl ukrainische Beamte genau wussten, dass es dies tun würde.

Es gibt zwei Gründe, warum diese Lüge notwendig war.

Selenskyjs Regierung wurde mit dem Versprechen gewählt, den seit langem andauernden Bürgerkrieg mit den russischstämmigen Gemeinden im Osten der Ukraine zu beenden, der ein wichtiger Auslöser für Moskaus Invasion war.

Dennoch gab Selenskyj sein Mandat bald wieder auf. Er verschärfte die Provokationen, indem er die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung und ihrer politischen Parteien weiter einschränkte und an die NATO appellierte, die Ukraine mit Atomwaffen auszustatten. Indem er den Flirt des ukrainischen Establishments mit dem Westen fortsetzte, heizte er eine Situation an, die nur zu einer größeren Konfrontation und schließlich zum Krieg führen konnte.

Aber die andere Lüge, die er jetzt teilweise zugegeben hat, ist nicht weniger hässlich. Er zog es vor, seine Bevölkerung über die Kriegsgefahr im Unklaren zu lassen, damit Kiew nicht unter Druck geriet, seinen Kurs zu ändern, und damit, wie er in dem Interview sagt, die ukrainische Wirtschaft nicht darunter litt, dass die Menschen in sicherere Gebiete evakuiert wurden und Investoren ihr Geld abzogen.

Die ‘Edle Lüge’

Das Interview hat in den westlichen Medien keinen Widerhall gefunden – und das aus gutem Grund. In dem Interview hat Selenskyj öffentlich die Idee der “edlen Lüge” wiederbelebt.

Die Perversität seiner Behauptung über die Rettung der ukrainischen Wirtschaft sollte sofort einleuchten. Die Wirtschaft der Ukraine liegt nach dem Einmarsch Russlands in Trümmern. Durch seine Provokationen hat Selenskyj Russland nicht davon abgehalten, die industriellen Kerngebiete der Ukraine im Osten zu erobern. Er hat es sichergestellt.

Die einzige Möglichkeit, den Angriff Moskaus abzuwehren – das wussten sowohl er als auch die NATO – bestand darin, sein öffentliches Bestreben, die Ukraine in den westlichen Militärblock einzugliedern, aufzugeben. Schließlich war es genau dieses Vorhaben, das die Ukraine überhaupt erst tief in den Bürgerkrieg gestürzt hat. Neutralität für die Ukraine war die einzig vernünftige Politik, die eine ukrainische Elite, der das Wohlergehen der einfachen Ukrainer am Herzen lag, hätte verfolgen können. Nichtsdestotrotz hat sich Kiew mit der NATO in einem Spiel “den Bären stechen” verschworen.

Warum hat Selenskyj alle Warnzeichen Russlands ignoriert und sein Volk über die Invasion angelogen? Weil die NATO Selenskyj genauso getäuscht hat, wie er sein Volk getäuscht hat, um eine kuschelige Beziehung mit der NATO und der EU aufrechtzuerhalten, die dazu dient, die ukrainische Elite zu bereichern und zu ermächtigen, und weil die NATO Selenskyj vorgegaukelt hat, dass sie der Ukraine im Falle eines russischen Angriffs den Rücken stärken würde. Wie Selenskyjs neues Interview verdeutlicht, beruhte das Verhalten der Ukraine auf einer doppelten Täuschung. Eine “demokratische” Lüge, die auf einer “demokratischen” Lüge aufbaut.

Die Behauptung, dass es richtig sei, die Ukrainer zu belügen, weil die Wirtschaft überragend wichtig sei – wichtiger als ihr Überleben – sollte uns vertraut sein. Schließlich betreiben westliche Regierungen genau solche “edlen Lügen” jedes Mal, wenn sie uns erzählen, dass endloses Wirtschaftswachstum auf einem endlichen Planeten möglich ist und dass die Gesundheit demokratischer Gesellschaften von genau dieser Art von nicht nachhaltigem Wachstum abhängt.

Ihre perverse Prioritätenordnung wurde kurz offenbart, als sie den Bankern aus der Patsche halfen, deren Gier und Rücksichtslosigkeit das globale Finanzsystem im Jahr 2008 fast zum Einsturz gebracht hatte.

Danach verfolgten die westlichen Regierungen genauso wenig eine rationale und aufgeklärte Politik wie zuvor: Sie weigerten sich, die Kontrolle über die gescheiterten Banken zu übernehmen, so wie sie sich zuvor geweigert hatten, der Gier der Banker und dem russischen Roulette mit dem Reichtum der Nation eine Grenze zu setzen.

Stattdessen plünderten die Regierungen die öffentlichen Kassen auf der Grundlage der “edlen Lüge”, dass der räuberische private Bankensektor “zu groß zum Scheitern” sei. Während der Krise kam es nicht einmal zu einer Verlangsamung der jahrzehntelangen Umverteilung des Reichtums von den Armen zur Elite. Dieser Trend hat sich seitdem sogar noch beschleunigt.

Tatsächlich ist die “edle Lüge” überall im westlichen Herrschaftssystem zu finden. Es ist ein Clip aufgetaucht, in dem Sir Keir Starmer das Fernsehpublikum und vor allem die eigenen Mitglieder der Labour-Partei anlügt, als er für den Sieg im Rennen um die Nachfolge von Jeremy Corbyn nach der Wahlniederlage 2019 kämpft. Starmer war sich schmerzlich bewusst, dass Corbyn vom Establishment rücksichtslos ins Visier genommen worden war, weil er ein wenig zu ernsthaft nach einer Veränderung des Status quo klang.

Um die Unterstützung der Labour-Mitglieder zu gewinnen, machte Starmer eine Reihe von Versprechen, darunter die Verstaatlichung großer öffentlicher Versorgungsbetriebe, die von den Konservativen in katastrophaler Weise privatisiert worden waren. Nachdem er das Rennen um die Parteiführung gewonnen hatte, gab er diese Versprechen und alles andere, was mit Corbyns Programm übereinstimmte, schnell wieder auf.

Anhand von Starmers Ausflüchten und seinem Erröten ist schwer zu erkennen, vor wem er mehr Angst hatte, als er sich den Fernsehkameras stellte: vor den Parteitreuen, die er absichtlich täuschen wollte, oder vor den Milliardären, von denen er vermutlich befürchtete, dass sie seine Lüge als tatsächliche Absicht missverstehen und versuchen könnten, ihn zu Fall zu bringen, wie sie es gerade mit Corbyn getan hatten. In dem Clip sieht Starmer aus, als sei er gefangen zwischen der Lüge, die er braucht, um voranzukommen, und der Wahrheit, die er braucht, um mit dem Establishment in Frieden zu leben.

Störung im System

Gelegentlich wird die “edle Lüge” versehentlich von ihrem Vertreter entlarvt – wie hier von einem der berühmtesten und wortgewandtesten Rationalisten des Westens. Der amerikanische Philosoph und populäre Podcaster Sam Harris stellt sich selbst als das Aushängeschild der aufklärerischen Werte dar und wird auch so gesehen. Er ist einer der prominentesten und hartnäckigsten Religionsgegner und ein profilierter Verfechter der These, dass sich der Westen in einem zivilisatorischen Krieg mit dem Islam befindet, in dem der säkulare Rationalismus gegen einen gefährlichen religiösen Fanatismus antritt.

Harris gibt in diesem YouTube-Interview nicht nur stolz zu, dass Präsident Joe Biden bei den Wahlen 2020 gegen Amtsinhaber Donald Trump gewinnen musste, sondern dass alles getan werden musste, um diesen Sieg herbeizuführen. Weil so viel auf dem Spiel stand, erzählt Harris mit einem unbändigen Grinsen, war eine elitäre Verschwörung nötig, um den Wählern Dinge zu verheimlichen, die Biden im Wahlkampf schaden könnten.

Am berüchtigtsten war die Enthüllung der New York Post, dass ein Laptop von Joe Bidens Sohn Hunter gehackt worden war und Beweise für Korruption enthielt, darunter die finanziellen Verbindungen der Familie zur Ukraine und zu China. Die Erwähnung der Geschichte wurde von den sozialen Medien schnell unterdrückt – nicht zuletzt, um den Druck zu vermeiden, die Bedeutung der Anschuldigungen in den breiteren Unternehmensmedien zu diskutieren.

Die Geschichte wurde effektiv verdunkelt, als die amerikanischen Wähler gerade entschieden, welcher der beiden Kandidaten am besten geeignet war, das Land zu führen. Das war eine Einmischung in den Wahlprozess durch das Silicon Valley, die weitaus schwerwiegender war als jede angebliche “russische Desinformation”.

Harris weist darauf hin, dass Trumps Unterstützer diese Entwicklungen als “eine linke Verschwörung, um Donald Trump die Präsidentschaft zu verweigern”, betrachteten. Und er stimmt dem von ganzem Herzen und mit Enthusiasmus zu: “Absolut, das war es. Absolut. Aber es war gerechtfertigt… Es war eine offenkundige Verschwörung.” (Man beachte, dass sowohl Trumps Anhänger als auch Harris das neoliberale Establishment mit der “Linken” verwechseln).

Wie Harris einräumt, enthüllt er damit nichts Neues. Abgesehen von Trumps Anhängern gab es eine kleine Gruppe unabhängiger Kommentatoren wie Glenn Greenwald, die in Echtzeit auf die Geschehnisse hinwiesen. Greenwald wurde von seinem Arbeitgeber, The Intercept, einer Publikation, an deren Gründung er maßgeblich beteiligt war, hinausgedrängt, um auch ihn zum Schweigen zu bringen.

Durch sein Eingeständnis entlarvt Harris die “edle Lüge”, die der westlichen Demokratie zugrunde liegt. Ja, durch den Kampf hat die breite Öffentlichkeit schließlich eine Stimme für sich gewonnen. Doch das Establishment passte sich an, um sich vor dem Willen des Volkes – oder dem, was man heute als “Populismus” bezeichnet – zu schützen. Nur diejenigen, die bereit waren, das System zum Vorteil der herrschenden Elite aufrechtzuerhalten, sollten jemals gewählt werden.

Deshalb wird in den Vereinigten Staaten, dem imperialen Zentrum des demokratischen Westens, die Wahl von zwei großen institutionellen Parteien kontrolliert, die ihrerseits von wohlhabenden Spendern abhängig sind. Die Öffentlichkeit soll zwischen zwei Politikern wählen, die sich in den Rängen hochgearbeitet haben und bei jedem Schritt auf ihre Bereitschaft hin überprüft wurden, der Logik der Machtelite zu gehorchen.

Jede Störung – ein Corbyn, der die gröbsten Privilegien des Machtestablishments einschränken will, oder ein Trump, dessen narzisstische Impulse den Status quo zu destabilisieren oder ganz zu diskreditieren drohen – muss außerhalb dieses manipulierten demokratischen Rahmens behandelt werden. Verleumdungskampagnen – märchenhafte Verschwörungstheorien, sei es über Antisemitismus oder russische Absprachen – sollen den demokratischen Willen umgehen und die Kontrolle der Eliten wiederherstellen.

Diese Pannen werden jedoch nicht verschwinden. Sie sind Symptome dafür, dass das System zusammenbricht. Die Wut über den unkontrollierbaren Anstieg der Lebenshaltungskosten, die wachsende Bedrohung durch den Klimazusammenbruch, die Ausweitung der permanenten Kriege, um den Zugang zu den Ressourcen zu sichern, die die Klimakrise anheizen, werden weitere Störungen hervorrufen.

Die “edle Lüge” kann die Demokratie nicht retten. Eine dringendere Frage ist, ob die Demokratien, die wir haben, es wert sind, gerettet zu werden.

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, ansässig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück und ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008). Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, ziehen Sie bitte in Erwägung, ihn finanziell zu unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt aus dem Blog des Autors, Jonathan Cook.net.

