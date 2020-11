Wieder ein aktueller Artikel meines Freundes Joseph Massad, der mich soeben, noch druckfrisch von ihm erreichte und den ich unbedingt für meine Leser und Unterstützer veröffentlichen möchte. Er spricht erneut genau das an was, momentan abläuft. Seine Kommentare sind so scharf wie sein Verstand. Danke!

Evelyn Hecht-Galinski

Die Eile der PA Biden zu gefallen, wird den ‘Deal des Jahrhunderts’ nicht beenden

Von Joseph Massad

24.11.2020

Das Ziel des “Friedensprozesses” der USA war lange Zeit – und wird auch unter Biden weiterhin bestehen – die Auslöschung des palästinensischen Widerstands gegen die israelische Kolonisierung

Die Menschen prangern den “Deal des Jahrhunderts” im besetzten Westjordanland am 28. Februar 2020 an (AFP)

Seit der Wahl von Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten sind Berichte über den Tod des “Deal of the century” stark übertrieben. Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat ein Gefühl der Erleichterung empfunden, dass ihre Liebesbeziehung zu Israel und Israels Verbündeten endlich wieder aufgenommen werden konnte.

Die PA hatte im Mai die offizielle Sicherheitskoordination mit Israel abgeschnitten und die Beziehungen zu Bahrain und den VAE abgekühlt, nachdem diese im Sommer dieses Jahres diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen hatten. Die PA benutzte den Vorwand, dass der “Deal” von Präsident Donald Trump den palästinensischen Interessen abträglich sei.

Nach der Wahl Bidens erklärte die PA das Abkommen und die Annexionspläne für “nicht mehr auf dem Tisch”. Sie nahm die Sicherheitskoordination mit Israel offiziell wieder auf und verwies auf Zusicherungen Israels, sich an frühere Vereinbarungen zu halten, die es mit der PA unterzeichnet hatte.

Dies geschah nur wenige Tage, nachdem Israel die Ausschreibung für den Bau einer neuen jüdischen Kolonialsiedlung eröffnet hatte, mit der das besetzte Ostjerusalem vom Westjordanland abgeschnitten werden sollte. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat auch ihre Botschafter in Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten wiederhergestellt.

Palästinensische Gefangene

Mit diesen Schritten der EV wird versucht, an Biden zu appellieren, von dem erwartet wird, dass er ihrer Sache mehr Sympathie entgegenbringt als Trump. Anstatt also zu verkünden, dass die PA sich darauf freut, wieder in der US-Hauptstadt willkommen zu sein, verkündete die hartnäckig anti-palästinensische New York Times, die “Zeitung der Rekorde” der USA, dass “die Palästinenser in einem mutigen Schritt, um ihr besudeltes Image in Washington aufzufrischen, den Grundstein für eine Überholung einer ihrer am meisten geschätzten, aber umstrittenen Praktiken legen, sagen Beamte: Sie entschädigen diejenigen, die in israelischen Gefängnissen sitzen, auch für gewalttätige Angriffe”.

Israel fordert seit Jahrzehnten, dass die PA die Familien der von Israel getöteten Palästinenser nicht unterstützt, geschweige denn die Familien der palästinensischen Kriegsgefangenen. Der US-Kongress “verabschiedete wiederholt Gesetze, um die Hilfe für die Palästinenser um den Betrag dieser Zahlungen zu kürzen”, die auch von Trump zitiert wurden, als er 2018 die Mittel für die PA kürzte.

Biden wird sich kaum von Trump unterscheiden, der sich in der Tat kaum von Obama oder früheren Präsidenten unterschied

Die New York Times fügte hinzu, dass “palästinensische Beamte, die einen Neuanfang machen wollen, … den Rat von sympathischen Demokraten beherzigen, die wiederholt davor gewarnt haben, dass es ohne ein Ende der Zahlungen für die neue Regierung unmöglich wäre, in ihrem Namen schwere Lasten zu heben”.

Dies ist ein wichtiges Beispiel dafür, dass Biden sich kaum von Trump unterscheiden wird, der sich in der Tat kaum von Obama oder früheren Präsidenten unterschied. Biden hat geschworen, die US-Botschaft nicht wieder nach Tel Aviv zu verlegen und die Anerkennung der illegalen Annexion dieser Stadt durch Israel durch die USA nicht rückgängig zu machen. Vielleicht besteht der einzige Unterschied darin, dass Biden die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde wiederherstellen und gleichzeitig die Unterstützung für die Familien der palästinensischen Gefangenen einschränken kann – Einzelheiten dazu werden laut Times “in Ramallah ausgehandelt”.

Sicherheitskoordination

Aber da der “Deal des Jahrhunderts” von der Prämisse ausgeht, dass die USA und die Palästinenser Israel alles geben müssen, was es will, bleibt unklar, warum die PA der Meinung ist, dass der Deal nicht mehr auf dem Tisch liegt. Schließlich hat die Palästinensische Autonomiebehörde genau nach dieser Prämisse gehandelt, indem sie die Sicherheitskoordination mit Israel wieder aufgenommen, ihre Botschafter in die Golfstaaten zurückgeschickt und Kürzungen bei der Unterstützung für die Familien der Gefangenen ausgehandelt hat – alles ohne eine Gegenleistung zu erhalten.

Die Frage der finanziellen Unterstützung für die Familien der palästinensischen Gefangenen ist in der Tat ein zentrales Merkmal der Art und Weise, wie der “Friedensprozess” der USA immer davon ausgegangen ist, Palästinenser und andere Araber zu zwingen, sich den USA anzuschließen, um die israelischen kolonialen Eroberungen zu legitimieren und jeglichen Widerstand gegen sie zu delegitimieren.

Ein israelischer Grenzschutzbeamter feuert 2017 in Bethlehem Tränengas auf Palästinenser ab (AFP)

Seit dem Oslo-I-Abkommen von 1993 hat sich die Palästinensische Autonomiebehörde verpflichtet, den gesamten palästinensischen Widerstand gegen die israelische Kolonisierung palästinensischen Landes auszulöschen und mit Israel zu kollaborieren, indem sie entweder Widerständler informiert oder an israelische Sicherheitskräfte ausliefert oder sie von ihren eigenen Sicherheitsbehörden einsperren oder töten lässt. Warum beschweren sich dann Israel und die USA, würde die PA ihre Familien unterstützen?

Dies ist im Gegensatz zu der Tatsache zu sehen, dass Israel und die USA israelische Juden, die Palästinenser massakrieren, immer belohnt haben. Eine verschwindend geringe Zahl israelischer Soldaten, die Palästinenser töten, ist jemals strafrechtlich verfolgt worden, und noch weniger wurden für schuldig befunden, wie von israelischen Menschenrechtsgruppen und anderen dokumentiert wurde.

Israelische Straflosigkeit

Letztes Jahr wurde ein israelischer Soldat, der einen unbewaffneten 14-jährigen palästinensischen Jungen tödlich erschossen hatte, zu einem Monat Militärgefängnis verurteilt. Der Vater des Jungen berichtete der New York Times: “Das ist ungerecht.” Er sagte, er befürchte, dass das Urteil des Soldaten “seine Kollegen dazu ermutigen würde, kaltblütig zu töten”.

Ebenfalls im vergangenen Jahr entlastete die israelische Armee ihre Soldaten bei der Tötung eines palästinensischen Doppelamputierten, der gegen den Gaza-Zaun protestierte und dem in die Brust geschossen wurde. Die Armee sagte, sie könne nicht feststellen, dass ihre Soldaten diejenigen waren, die ihn getötet haben. Ein weiterer israelischer Grenzpolizist, der 2014 einen weiteren palästinensischen Teenager getötet hatte, wurde vor zwei Jahren zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er vom Richter als “ausgezeichnet” und “gewissenhaft” gelobt worden war.

Der Sieg von Biden bedeutet das Ende einer Ära für Netanjahu

Was den israelischen Militärarzt betrifft, der 2016 einen bereits verletzten Palästinenser, der am Boden lag, erschossen hat, so wurde er zu 18 Monaten Gefängnis, einem Jahr Bewährung und einer Degradierung verurteilt. Seine Strafe wurde später auf 14 Monate herabgesetzt, von denen er nur neun absaß, bevor er freigelassen wurde.

Dies sind weder abwegige noch neue Beispiele; sie erinnern an die Gründung Israels. Der späte israelische Premierminister Yitzhak Rabin, der 1948 die palästinensische Bevölkerung der Stadt Lydda vertrieb und während der ersten Intifada die Politik des “Knochenbruchs” gegen die Palästinenser konzipierte, wird in Israel und den USA als “Held” für den Frieden gefeiert. Er ging nie für seine Verbrechen ins Gefängnis.

Ebenso wenig wie der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak, der in Frauenkleidern eine Kommandoeinheit leitete, die 1973 mehrere palästinensische Führer in ihren Häusern in Beirut ermordete. Er wird, wie Rabin, als Held gefeiert.

Im Oktober 1956 verübte die israelische Armee ein schreckliches Massaker an ihren eigenen israelisch-palästinensischen Bürgern im Dorf Kafr Qasim, als ihre Soldaten 49 Männer, Frauen und Kinder, die nach einem Arbeitstag von ihren Feldern nach Hause kamen, erschossen und Dutzende weitere verletzt haben.

Trotz einer anfänglichen Vertuschung durch die Regierung fand ein Prozess statt, und im Oktober 1958 wurden acht Offiziere zu Gefängnisstrafen zwischen acht und 17 Jahren verurteilt. Es wurde Berufung eingelegt, und alle Strafen wurden reduziert, wobei alle verurteilten Mörder bis 1960 freigelassen wurden, da sie ihre Strafe in einem Sanatorium in Jerusalem und nicht in einer Gefängniszelle verbracht hatten.

Der wegen des Mordes an 43 Palästinensern verurteilte Offizier Gabriel Dahan wurde im September 1960 zum Verantwortlichen für arabische Angelegenheiten in der Stadt Ramle ernannt. Der Brigadier, der am meisten für die Anordnung des Massakers verantwortlich war, Yshishkar Shadmi, wurde in einem getrennten Prozess wegen eines “technischen Fehlers” für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe von einem Cent verurteilt.

Besseres Geschäft beim nächsten Mal?

Was Biden und seine Freunde heute von der PA fordern, ist genau das, was auch Israel und Trump forderten: nämlich, dass sie die israelische Eroberung, Kolonisierung und Besetzung palästinensischen Landes – einschließlich der Tötung von Palästinensern, die sich Israel widersetzen (oder nicht widersetzen) – als heroische Taten betrachten.

Da die PA das Recht Israels und der USA getan hat, als sie in Oslo zustimmte, jeglichen Widerstand gegen diese israelischen Heldentaten zu unterdrücken, muss sie dies auch weiterhin tun, indem sie die Familien der palästinensischen Gefangenen oder Märtyrer nicht unterstützt.

Es war immer derselbe Deal, den Trump der Welt tapfer zu vermitteln versuchte

Das Ziel der Palästinensischen Autonomiebehörde, wie es in den Osloer Abkommen vorgesehen ist, besteht nicht nur darin, den verbleibenden Widerstand gegen Israel auszulöschen, sondern auch den Willen des palästinensischen Volkes, seinem heimtückischen Kolonisator Widerstand zu leisten, ein für alle Mal zu unterdrücken. Das war die Essenz des “Friedensprozesses” der USA in den 1970er und 1980er Jahren, des Oslo-Abkommens, des Camp-David-Angebots des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton im Jahr 2000 und des “Jahrhundert-Deals” von Trump.

Es war immer derselbe Deal, den Trump der Welt tapfer zu vermitteln versuchte. Der lang erwartete Biden wird die PA jedoch mit Sicherheit verwöhnen. Er wird an der Seite der PA so tun, als ob die Palästinenser beim nächsten Mal einen neuen und besseren Deal bekommen würden. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und intellektuelle Geschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Entstehung einer nationalen Identität in Jordanien, Begehrende Araber, Das Fortbestehen der Palästinenserfrage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser und zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

