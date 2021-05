Die Ein-Staat-Realität

von Gilad Atzmon



https://gilad.online/writings/2021/5/11/the-one-state-reality

In Jerusalem findet gerade ein Krieg statt, ein Krieg, der die israelische Illusion beendet, dass die palästinensische Sache irgendwie verblasst oder verdunstet ist.

Der erfahrene israelische General Amos Yadlin, ehemaliger Kommandeur des IDF-Geheimdienstes und leitender israelischer Analyst für nationale Sicherheit, beschrieb die israelische Realität in seinem Kommentar auf der israelischen N12 in den brutalsten Worten: “Die israelischen Illusionen sind vorbei. Das palästinensische Problem ist zurück. “

Yadlin glaubt, dass Israels Mangel an Führung zu einer strategischen Lähmung geführt hat, in der Israel und Palästina praktisch zu “einem Staat” verschmolzen sind und es nur zwei Optionen zur Auswahl hat: entweder “aufzuhören, ein jüdischer Staat zu sein” oder “undemokratisch” zu sein! Laut Yadlin führen die “Palästinenser heute einen anderen Diskurs als in der Vergangenheit. Nach dem Scheitern ihrer drei Hauptstrategien – Terrorismus, Internationalisierung des Konflikts und Abhängigkeit von der arabischen Welt – haben die Palästinenser den Diskurs der Rechte stark verstärkt. Wenn sie ihren eigenen Staat nicht erreichen können, streben sie gleiche Rechte als Bürger des Großstaates Israel an – mit der langfristigen Hoffnung auf eine arabische Mehrheit in einem Staat. In der Zwischenzeit hoffen sie, Israels wirtschaftliche Vorteile auszuschöpfen und Punkte in der Kampagne zur Delegitimierung Israels zu sammeln.”

Ich würde Yadlins fehlgeleitete Terminologie nicht verwenden, da die Palästinenser bereits die Mehrheit der Menschen zwischen dem Fluss und dem Meer sind. Dennoch glaube ich, dass seine Sezierung der Situation weitgehend korrekt ist. Sie stimmt auch mit der Lesart des IDF-Geheimdienstes über den israelisch-palästinensischen Konflikt seit den frühen 1980er Jahren überein. IDF-Generäle sagen es seit Jahren: Damit die Palästinenser gewinnen können, müssen sie nur überleben. Auch Mahmoud Abbas, den viele Palästina-Unterstützer zu verabscheuen pflegen, kam vor einiger Zeit zu der gleichen Erkenntnis. Es ist nicht der Krieg, der Israel besiegen wird, es ist tatsächlich der Frieden, den Israel am meisten fürchtet.

Als ob die Nachrichten nicht schon schlimm genug für die Israelis und ihre Zukunftsaussichten in der Region wären, hat die letzte Wahl deutlich gemacht, dass der neue israelische Königsmacher kein anderer als Mansour Abbas ist, der Führer der islamischen Partei Ra’am. Benjamin Netanjahu war bereit, eine Regierung mit ihm zu bilden, nur um seine Vormachtstellung aufrechtzuerhalten, in der Hoffnung, dass dies ihm helfen könnte, nicht ins Gefängnis zu müssen. Aber eine alternative zentristische Koalition kann auch nicht ohne die Unterstützung von Abbas gebildet werden.

Der harte Kern des rechten Flügels in der israelischen Knesset versteht, dass eine solche politische Macht in den Händen einer islamischen Partei ihre erbittertsten Feinde ermächtigt. Sie wird bei der nächsten Wahl viel mehr israelische Araber an die Urnen bringen, und wenn die Araber in Israel die gleiche politische Repräsentation genießen wie die jüdische Mehrheit, können sie leicht die größte politische Kraft in Israel werden. Ist Israel bereit für einen arabischen Premierminister, oder einen muslimischen Verteidigungsminister? Ich werde Sie darüber nachdenken lassen.

Die merkwürdigste Tatsache bei all dem ist, dass jüdische Lobbys auf der ganzen Welt tatsächlich sehr erfolgreich darin sind, die Angelegenheiten verschiedener Nationen zu dominieren, die für Israel und jüdische Interessen relevant sind. Es wurde viel darüber geschrieben, dass AIPAC die amerikanischen Außenangelegenheiten dominiert. Es wurde viel über die Macht der Conservative Friends of Israel (CFI) und der Labour friends of Israel (LFI) in Großbritannien gesagt. Doch in den USA machen Juden weniger als 2% der Gesamtbevölkerung aus. In Großbritannien sind Juden weniger als 0,5% der Briten. In Israel hingegen sind Juden 80% der israelischen Gesellschaft und etwa 50% der Menschen, die zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer wohnen. Man kann daraus den Schluss ziehen, dass es den Juden als marginale Exil-Identität viel besser geht als als Mehrheit im Land. Der Zionismus, für diejenigen, die es nicht wissen, wurde geboren, um diese Beobachtung zu widerlegen, aber er hat versagt. Übersetzt mit Deepl.com

