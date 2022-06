Die Entscheidung Großbritanniens, Assange auszuliefern, zeigt, warum die Freiheitsvorlesungen der USA und Großbritanniens eine Farce sind

Die Verfolgung von Assange ist die größte Bedrohung für die westlichen Pressefreiheiten seit Jahren. Sie ist auch ein leuchtendes Denkmal für den Betrug der amerikanischen und britischen Selbstdarstellung.

The UK’s Decision to Extradite Assange Shows Why The US/UK’s Freedom Lectures Are a Farce The eleven-year persecution of Julian Assangewas extended and escalated on Friday morning. The British Home Secretary, Priti Patel, approved the U.S.’s extradition request to send Julian Assange to Virginia to stand trial on eighteen felony charges under the 1917 Espionage Act and other statutes in connection with the 2010 publication by WikiLeaks of thousands of documents showing widespread corruption, deceit, and war crimes by American and British authorities along with their close dictatorial allies in the Middle East.

Bild: Menschen protestieren mit T-Shirts und Ostereiern am Largo di Torre Argentina, um die Freiheit von Julian Assange gegen seine Auslieferung zu fordern, am 11. April 2022 in Rom, Italien. (Foto von Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images)

Die Entscheidung Großbritanniens, Assange auszuliefern, zeigt, warum die Freiheitsvorlesungen der USA und Großbritanniens eine Farce sind



Von Glenn Greenwald / Substack

17. Juni 2022

Die seit elf Jahren andauernde Verfolgung von Julian Assange wurde am Freitagmorgen ausgeweitet und eskaliert: Die britische Innenministerin Priti Patel hat dem Auslieferungsantrag der USA zugestimmt, Julian Assange nach Virginia auszuliefern, wo er sich vor Gericht verantworten muss.

Diese Entscheidung ist nicht überraschend – es ist seit Jahren offensichtlich, dass die USA und Großbritannien entschlossen sind, Assange zu vernichten, um ihn für seinen Journalismus zu bestrafen, der ihre Verbrechen aufdeckt -, aber sie wirft ein weiteres Schlaglicht auf die völlige Verlogenheit der amerikanischen und britischen Predigten über Freiheit, Demokratie und eine freie Presse. Diese performativen Selbstverherrlichungen werden ständig eingesetzt, um die Einmischung dieser beiden Länder in andere Nationen und ihre Angriffe auf andere Nationen zu rechtfertigen und um ihren Bürgern ein Gefühl der Überlegenheit über die Natur ihrer Regierungen zu vermitteln. Denn wenn die USA und das Vereinigte Königreich für Freiheit und gegen Tyrannei stehen, wer könnte sich dann ihren Kriegen und Interventionen im Namen der Durchsetzung solch hehrer Ziele und edler Werte widersetzen?

Ich berichte seit Jahren über den Fall Assange und habe bei unzähligen Gelegenheiten den detaillierten Hintergrund dargelegt, der Assange und die USA an diesen Punkt geführt hat. Es ist daher nicht nötig, das alles noch einmal zu wiederholen; Interessierte können den detaillierten Werdegang dieser Verfolgung hier oder hier nachlesen. Es genügt zu sagen, dass Assange – ohne wegen eines anderen Verbrechens verurteilt worden zu sein als wegen Kautionsflucht, für die er vor langer Zeit seine fünfzigwöchige Haftstrafe verbüßt hat – seit mehr als einem Jahrzehnt faktisch inhaftiert ist.

Im Jahr 2012 gewährte Ecuador Assange rechtliches Asyl vor politischer Verfolgung. Dies geschah, nachdem die schwedische Regierung sich geweigert hatte, zu versprechen, dass sie die Reise des WikiLeaks-Gründers nach Schweden, wo er sich den Vorwürfen der sexuellen Nötigung stellen sollte, nicht als Vorwand nutzen würde, um ihn an die USA auszuliefern. Die Regierung des ecuadorianischen Präsidenten Rafael Correa kam zu dem Schluss, dass Assange die grundlegenden Bürgerrechte verweigert wurden, und gewährte ihm daher Zuflucht in der winzigen ecuadorianischen Botschaft in London: der klassische Grund für die Existenz von politischem Asyl.

Als Trump-Beamte unter der Führung von CIA-Direktor Mike Pompeo Correas sanftmütigen Nachfolger, Ex-Präsident Lenin Moreno, dazu drängten, dieses Asyl 2019 zurückzuziehen, drang die Londoner Polizei in die Botschaft ein, verhaftete Assange und steckte ihn in das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh (das die BBC 2004 als “das britische Guantanamo” bezeichnete), wo er seither geblieben ist.

Nachdem das unterste britische Gericht Anfang 2021 den Auslieferungsantrag der USA mit der Begründung abgelehnt hatte, dass Assanges physische und psychische Gesundheit das US-Gefängnissystem nicht aushalten würde, hat Assange alle nachfolgenden Berufungen verloren. Im vergangenen Jahr durfte er seine langjährige Freundin, die britische Menschenrechtsanwältin Stella Morris Assange, heiraten, die auch die Mutter der beiden kleinen Kinder ist. Anfang 2021 bildete sich eine äußerst ungewöhnliche Einmütigkeit unter den Gruppen für Pressefreiheit und bürgerliche Freiheiten, um die Biden-Administration zu drängen, die Verfolgung von Assange einzustellen, aber die Biden-Beamten – obwohl sie die Trump-Jahre damit verbrachten, sich als Verfechter der Pressefreiheit auszugeben – ignorierten sie (ein Interview, das mein Mann, der brasilianische Kongressabgeordnete David Miranda, letzte Woche am brasilianischen Tag der Pressefreiheit mit Stella Assange geführt hat und in dem es um die jüngsten Entwicklungen und den Tribut geht, den dies für die Familie Assange bedeutet, finden Sie hier).

Die Entscheidung des Innenministers von heute Morgen – charakteristisch für die Unterwürfigkeit und den Gehorsam der Briten, wenn es um die Forderungen der USA geht – bedeutet nicht, dass die Anwesenheit von Assange auf amerikanischem Boden unmittelbar bevorsteht. Nach britischem Recht hat Assange das Recht, die Entscheidung des Innenministers mit einer Reihe von Rechtsmitteln anzufechten, und er wird dies wahrscheinlich auch tun. In Anbetracht der Tatsache, dass die britische Justiz mehr oder weniger im Voraus ihre Entschlossenheit verkündet hat, den Befehlen ihrer amerikanischen Herren zu folgen, ist es schwer zu erkennen, wie diese weiteren Verfahren irgendeine andere Wirkung haben werden als das Unvermeidliche zu verzögern.

Versetzt man sich jedoch in die Lage von Assange, ist es leicht zu verstehen, warum er sich so lange wie möglich einer Auslieferung an die USA entziehen möchte. Das Spionagegesetz von 1917 ist ein hässliches und repressives Gesetz. Es wurde von Woodrow Wilson und seiner Bande autoritärer Progressiver entworfen, um Widerspruch gegen Wilsons Entscheidung, die USA in den Ersten Weltkrieg einzubeziehen, zu kriminalisieren. Es wurde in erster Linie dazu verwendet, linke Kriegsgegner wie Eugene Debs sowie religiöse Kriegsgegner wie Joseph Franklin Rutherford für das Verbrechen zu inhaftieren, ein Buch zu veröffentlichen, das Wilsons Außenpolitik verurteilte.

Eine der heimtückischsten despotischen Neuerungen der Obama-Regierung bestand darin, das Spionagegesetz aus der Wilson-Ära als Allzweckwaffe zur Bestrafung von Whistleblowern, die Obamas Politik anprangerten, neu zu nutzen und wiederzubeleben. Das Obama-Justizministerium unter Generalstaatsanwalt Eric Holder verfolgte mehr Whistleblower auf der Grundlage des Spionagegesetzes von 1917 als alle vorherigen Regierungen zusammen – sogar dreimal so viele wie alle vorherigen Präsidenten zusammen. Einer der Whistleblower, die von den Obama-Beamten auf der Grundlage dieses Gesetzes angeklagt wurden, ist der NSA-Whistleblower Edward Snowden, der 2013 die massenhafte Inlandsausspähung aufdeckte, die Obamas Director of National Intelligence James Clapper (jetzt bei CNN) bei seiner Aussage vor dem Senat fälschlicherweise abgestritten hatte, was zu gesetzlichen Einschränkungen durch den US-Kongress führte und von Gerichten als verfassungswidrig und illegal eingestuft wurde.

Was dieses Gesetz so heimtückisch macht, ist, dass es für die Regierung fast unmöglich ist, es zu verlieren. Wie ich in einem Meinungsartikel in der Washington Post dargelegt habe, als die Anklageschrift zum ersten Mal veröffentlicht wurde, und warum sie die größte Bedrohung für die Pressefreiheit im Westen seit Jahren darstellt, ist dieses Gesetz von 1917 als “strict liability”-Statut verfasst, was bedeutet, dass der Angeklagte nicht nur schuldig ist, sobald der Beweis erbracht ist, dass er Verschlusssachen ohne Genehmigung weitergegeben hat, Das heißt, sie können sich vor den Geschworenen nicht darauf berufen, dass es nicht nur zulässig, sondern moralisch notwendig war, diese Informationen weiterzugeben, weil sie schwerwiegende Verfehlungen und kriminelle Handlungen der mächtigsten politischen Beamten des Landes aufgedeckt haben. Mit anderen Worten: Das Gesetz von 1917 ist so geschrieben, dass es nur Schauprozesse, aber keine fairen Prozesse ermöglicht. Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde sich bereitwillig der Strafverfolgung und einer lebenslangen Haftstrafe in den härtesten amerikanischen Gefängnissen unterwerfen, wenn er auf der Grundlage dieses grundlegend korrumpierten Gesetzes angeklagt wird.

Was auch immer man sonst von Assange halten mag, es steht außer Frage, dass er einer der konsequentesten, bahnbrechendsten und erfolgreichsten Journalisten seiner Zeit ist. Man könnte ohne weiteres behaupten, dass er den Spitzenplatz für sich allein beansprucht. Und das ist natürlich genau der Grund, warum er im Gefängnis sitzt: weil die Garantien für eine “freie Presse” in den USA und im Vereinigten Königreich, genau wie die Redefreiheit, nur auf einem Stück Pergament und in der Theorie existieren. Den Bürgern steht es frei, “Journalismus” zu betreiben, solange er die wirklichen Machtzentren nicht stört, verärgert oder behindert. Mitarbeiter der Washington Post und von CNN sind “frei” zu sagen, was sie wollen, solange das, was sie sagen, von der CIA gebilligt und gelenkt wird oder der Inhalt ihrer “Berichterstattung” die Interessen der ausufernden Kriegsmaschinerie des Pentagon fördert.

Echte Journalisten werden oft mit Strafverfolgung, Gefängnis oder sogar Mord bedroht, und manchmal sogar mit bösen Tweets. Ein Großteil der amerikanischen Medienkonzerne hat Assanges Verfolgung ignoriert oder sogar bejubelt, gerade weil er sie beschämt und ihnen als anschaulicher Spiegel dient, der ihnen zeigt, was echter Journalismus ist und wie sehr sie dessen beraubt sind. Und die amerikanische und die britische Regierung haben erfolgreich die kleinlichen Eifersüchteleien und Unsicherheiten ihrer gescheiterten, faden und sinnlosen Mediendiener ausgenutzt, um mit der größten Bedrohung der Pressefreiheit im Westen ohne großen Protest davonzukommen.

Freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit sind in den USA und im Vereinigten Königreich nicht real existent. Sie sind lediglich rhetorische Instrumente zur Propaganda für die eigene Bevölkerung und zur Rechtfertigung und Veredelung der verschiedenen Kriege und anderer Formen der Subversion, die sie ständig in anderen Ländern im Namen der Aufrechterhaltung von Werten führen, die sie selbst nicht unterstützen. Die Verfolgung von Julian Assange ist eine große persönliche Tragödie, eine politische Travestie und eine große Gefahr für die bürgerlichen Grundfreiheiten. Aber sie ist auch ein leuchtendes und dauerhaftes Denkmal für den Betrug und die Täuschung, die im Mittelpunkt der Darstellung dieser beiden Regierungen stehen, wer und was sie sind. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...