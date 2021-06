Die Ermordung von Nizar Banat: Warum die Tage der PA gezählt sind

Von Joseph Massad

Tatsächlich hatte sich die repressive Funktion der PA-Polizei schon Monate vor Arafats Ankunft in Gaza im Juli 1994 abgezeichnet. Drei selbsternannte Verkehrspolizisten der bewaffneten Fatah-Horden, die zum Arafat-Flügel der PLO gehörten, befahlen im Oktober 1993 einem Autofahrer in Gaza, sein Auto wegzufahren. Als er sich weigerte, schossen sie ihm in beide Beine.

Der damalige Premierminister Yitzhak Rabin war in dieser Angelegenheit eindeutig: “Mir wäre es lieber, wenn die Palästinenser das Problem der Durchsetzung der Ordnung in Gaza in den Griff bekämen. Die Palästinenser werden besser darin sein als wir, weil sie keine Berufungen zum Obersten Gerichtshof zulassen und die [israelische] Vereinigung für Bürgerrechte daran hindern werden, die Bedingungen dort zu kritisieren, indem sie ihr den Zugang zu dem Gebiet verweigern. Sie werden dort mit ihren eigenen Methoden regieren und, und das ist das Wichtigste, die israelische Armee davon befreien, das zu tun, was sie tun werden.”

Die Untervergabe der repressiven Funktionen der israelischen militärischen Besatzung an palästinensische Söldner seit 1993 war eine willkommene Veränderung für die Israelis, die weiterhin das Land, die Gewässer, die Grenzen, die Wirtschaft und die jüdischen Siedlerkolonien kontrollierten, kurz gesagt, alles, was Israel zu kontrollieren versuchte, aber ohne die Notwendigkeit, den palästinensischen Widerstand eigenhändig zu unterdrücken, was israelische Soldaten gefährdet und Israel in diesem Prozess eine schlechte Presse beschert hatte.

Das Arrangement wurde im Oslo-II-Abkommen, das im September 1995 in Taba unterzeichnet und vier Tage später in Washington bezeugt wurde, wobei u.a. Präsident Bill Clinton und der EU-Botschafter die Zeremonie überwachten, erneut formalisiert und erweitert, wobei die israelische Besatzungsarmee “die Verantwortung für die öffentliche Ordnung und die innere Sicherheit” an “die palästinensische Polizei …” über Gaza und Jericho hinaus auf das sogenannte “Gebiet A” der Westbank übertrug.

Clyde Haberman, der Israel-Korrespondent der New York Times zu dieser Zeit, war besorgt über die Fähigkeiten der palästinensischen Polizei, jüdische Siedler zu schützen, wenn sie die Autorität übernimmt. Er behauptete, dass “wenn diese Truppe im Dezember [1993] ins Leben gerufen wird, muss sie ihren Eifer beweisen. Sicherlich muss sie zeigen, dass sie es besser machen kann als [die] drei selbsternannten Verkehrspolizisten… Die arabische Polizei muss auch zeigen, dass [jüdische] Israelis, die in den Gebieten leben und sie durchqueren, geschützt werden.”Palästinensische Sicherheitsbeamte in Zivil halten einen Mann während einer Demonstration in der Stadt Ramallah im besetzten Westjordanland fest, am 26. Juni 2021, um gegen den Tod des Menschenrechtsaktivisten Nizar Banat zu protestierenPalästinensische Sicherheitsbeamte in Zivil halten einen Mann während einer Demonstration in Ramallah im besetzten Westjordanland fest, am 26. Juni 2021 (AFP)Mit dies als Präzedenzfall, und mit Arafat und Kollegen, die alle Gegner der Osloer Kapitulation als Extremisten abstempeln, versprach der damalige PLO-Botschafter in Tunesien und enge Arafat-Berater, Hakam Balawi, im israelischen Fernsehen, sie zu “zerquetschen”. Im November 1994, kurz nach dem Einzug in Gaza, tötete Arafats Polizei mindestens 13 unbewaffnete Palästinenser und verwundete 200, weil sie es gewagt hatten, gegen die Oslo-Abkommen zu demonstrieren. Während seines Besuchs in Gaza Anfang 1995 lobte der damalige US-Vizepräsident Al Gore Arafat für die Einrichtung von Militärtribunalen, um die Palästinenser, die gegen Oslo waren, vor Gericht zu stellen.Während die CIA die PA-Polizei zunächst im Geheimen ausbildete, übernahmen die USA später die volle Verantwortung für deren Ausbildung. Generalleutnant Keith Dayton, der von Dezember 2005 bis Oktober 2010 als US-Sicherheitskoordinator für die PA diente, beaufsichtigte ihre Ausbildung und den von ihnen inszenierten Putsch gegen die demokratisch gewählte Hamas im Jahr 2007.

Die PA-Sicherheitspolizei war ein großer israelischer Erfolg

Im Jahr 2006 begannen die USA laut Haaretz, Abbas’ Prätorianergarde in Jericho über einen Monat lang mit amerikanischen, britischen, ägyptischen und jordanischen Militärausbildern zu trainieren und sie mit Waffen auszustatten, um sie auf eine Konfrontation mit der Hamas vorzubereiten, um sie nach deren freier Wahl aus dem Amt zu entfernen. Das israelische Kabinett genehmigte damals den Transfer von Tausenden von Gewehren aus Ägypten und Jordanien an Abbas’ Streitkräfte.

Die Israelis stimmten auch einem US-Antrag zu, dass Israel der Badr-Brigade – Teil der Palästinensischen Befreiungsarmee, die damals in Jordanien stationiert war – den Einsatz in Gaza erlauben sollte. Diese Schritte wurden von General Dayton erdacht, der wollte, dass die Badr-Brigade als Abbas’ “schnelle Eingreiftruppe in Gaza” fungiert.

Bevor er ins Westjordanland kam, war Dayton damit beschäftigt, Amerikas Krieg gegen das irakische Volk im Jahr 2003 zu führen. Die Europäische Union wiederum finanziert und trainiert seit 2006 über ihr EU-Koordinationsbüro für die Unterstützung der palästinensischen Polizei (EUPOL COPPS) die PA-Polizei für dieselben Aufgaben.