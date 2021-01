Bild: Joe Biden speaking with attendees at the 2019 Iowa Federation of Labor Convention (Photo: Gage Skidmore/Wikimedia)

Admin’s first signals show Biden will spend no political capital on Palestine – Mondoweiss The new Joe Biden administration has begun issuing policy statements about the Middle East and the clear signs are that it will do nothing to try to revive the so-called peace process, and it’s not going to try all that hard on the Iran deal either. Biden obviously has a lot on his plate.

Die ersten Signale der Administration zeigen,dass Biden kein politisches Kapital für Palästina einsetzen wird

Von Philip Weiss

Basierend auf ersten Aussagen der Biden-Administration scheint es, dass der Präsident seinem Außenministerium mitgeteilt hat, dass er kein politisches Kapital für den Kampf gegen die Israel-Lobby ausgeben wird.

29. Januar 2021

Die neue Regierung von Joe Biden hat damit begonnen, politische Erklärungen zum Nahen Osten abzugeben, und es gibt klare Anzeichen dafür, dass sie nichts tun wird, um zu versuchen, den sogenannten Friedensprozess wiederzubeleben, und sie wird sich auch nicht allzu sehr um den Iran-Deal bemühen. Biden hat offensichtlich eine Menge auf seinem Teller. Aber es scheint, dass er seinen Mitarbeitern im Außenministerium gesagt hat: Ich werde kein politisches Kapital ausgeben, um die Israel-Lobby zu bekämpfen, oder den zentristischen Zweig davon, der Einfluss innerhalb der Demokratischen Partei ausübt.

Am Mittwoch sprach der amtierende US-Botschafter Richard Mills vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und sagte: Ja, wir sind alle für die Zwei-Staaten-Lösung (weil sie “Israels Zukunft als demokratischer und jüdischer Staat sichert, während sie die legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes unterstützt” – was auch immer das bedeutet), aber zwei Staaten werden nicht so bald passieren, also sind wir für einen verwalteten Konflikt. Keine Verhandlungen.

Leider sind, wie wir, glaube ich, gehört haben, die jeweiligen Führungen in Fragen des endgültigen Status weit auseinander, die israelische und palästinensische Politik ist angespannt, und das Vertrauen zwischen den beiden Seiten ist auf einem Tiefpunkt. Diese Realitäten entbinden die Mitgliedstaaten jedoch nicht von der Verantwortung, zu versuchen, die Lebensfähigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung zu erhalten.

Das ist ein gemanagter Konflikt, der den Status quo aufrechterhält.

In diesem Sinne werden die Vereinigten Staaten die israelische Regierung und die Palästinensische Autonomiebehörde auffordern, einseitige Schritte zu vermeiden, die eine Zwei-Staaten-Lösung erschweren, wie z.B. die Annexion von Territorium, Siedlungsaktivitäten, Abrisse, Aufstachelung zur Gewalt und die Entschädigung von Personen, die wegen terroristischer Akte inhaftiert wurden.

Das Außenministerium bleibt in Bezug auf Siedlungen absichtlich vage. Und Mills versprach, dass die USA Israel weiterhin in internationalen Gremien wie der UNO und dem ICC verteidigen würden.

Bei der zentristischen Israel-Lobbygruppe Israel Policy Forum nimmt Michael Koplow zu Recht die Lorbeeren für Bidens Ansatz entgegen (basierend auf einem Papier, das er zusammen mit Ilan Goldenberg und der Israel-Lobbyistin Tamara Cofman Wittes geschrieben hat) und stellt fest, dass es nicht einmal mehr Lippenbekenntnisse zu Verhandlungen gibt:

Nirgendwo in Mills’ Kommentaren sagte er, dass die USA Gespräche zwischen den beiden Seiten führen oder beaufsichtigen wollen, noch forderte er die Parteien auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren… es markiert eine signifikante Veränderung gegenüber dem Ansatz der Regierungen Trump, Obama, Bush und Clinton. Es ist auch eine Abkehr von den Standard-Gesprächspunkten über den Konflikt, die jeder auswendig kennt, da sie seit Jahren im Mittelpunkt der Erklärungen von Präsidenten und Kongressmitgliedern stehen.

Der einzige Gewinn für die Palästinenser ist, dass die USA sich für die Wiedereröffnung des US-Generalkonsulats in Jerusalem und der PLO-Mission in Washington einsetzen werden.



Iran-Abkommen – Die Nachrichten über den Iran-Deal sind nicht viel besser. Halten Sie nicht den Atem an.

Biden hat natürlich geschworen, wieder in das Abkommen einzusteigen, und zu seiner Ehre hat er Rob Malley als Sondergesandten für den Iran ernannt. Die rechtsgerichtete Israel-Lobby ist wütend. Malley diente als nationaler Sicherheitsberater von Barack Obama, und die Lobby denkt, dass sie die Torpfosten unter Trump verschoben haben, und der Iran-Deal ist off limits. Sie versuchte, Malleys Ernennung zu zerschlagen/zu diskreditieren.

Der Block der linken Mitte in der Demokratischen Partei – liberale Zionisten und Realisten – unterstützte Malley in einem starken Brief. “Diejenigen, die Malley der Sympathie für die Islamische Republik beschuldigen, haben kein Verständnis für – oder kein Interesse an – wahrer Diplomatie, die ein besonnenes Verständnis der Motivationen der anderen Seite erfordert.”

Sie haben recht, aber es ist traurig, dass dies überhaupt notwendig ist. Es zeigt, wie viel politisches Kapital Biden aufwenden muss, um den Iran-Deal zurückzubekommen. Die Anzeichen aus der ersten Pressekonferenz von Außenminister Tony Blinken gestern sind nicht gerade ermutigend. Er schob die Schuld auf den Iran. Obwohl die USA den Deal 2018 gebrochen haben, sagt Blinken, dass wir den Iranern nicht vertrauen können, dass sie sich an den Deal halten.

Wenn der Iran seine Verpflichtungen aus dem JCPOA wieder in vollem Umfang erfüllt, würden die Vereinigten Staaten das Gleiche tun, und dann würden wir das als Plattform nutzen, um mit unseren Verbündeten und Partnern ein längeres und stärkeres Abkommen zu schließen und eine Reihe anderer Probleme zu lösen, die in der Beziehung zum Iran zutiefst problematisch sind.

Aber von diesem Punkt sind wir weit entfernt. Der Iran ist an einer Reihe von Fronten nicht konform. Und es würde einige Zeit dauern, sollte er die Entscheidung treffen, dies zu tun, bis er die Verpflichtungen wieder einhält, so dass wir dann beurteilen können, ob er seinen Verpflichtungen nachkommt. Wir sind also – gelinde gesagt – noch nicht so weit. Übersetzt mit Deepl.com

