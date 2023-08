Zionism’s ethnic cleansing has been accomplished through the sword and the gavel Since its founding, Israel has crafted legal tools to advance the ethnic cleansing of Palestine. The current judicial overhaul is part of this process and shows that the state’s colonization plans are accelerating.

Seit seiner Gründung hat Israel rechtliche Instrumente entwickelt, um die ethnische Säuberung Palästinas voranzutreiben. Die aktuelle juristische Überarbeitung ist Teil dieses Prozesses und zeigt, dass die Kolonisierungspläne des Staates immer schneller voranschreiten.

Die ethnische Säuberung des Zionismus wurde mit dem Schwert und dem Hammer durchgesetzt

Von Amjad Alqasis

8. August 2023



Der politische Zionismus, wie er 1897 auf dem Ersten Zionistenkongress in Basel festgelegt wurde, war von Anfang an brutal – eine koloniale, rassistische Bewegung, die darauf abzielte, das Land eines anderen für die eigene ausschließliche Nutzung zu nehmen. Die einzige Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, war die Zwangsumsiedlung der Bevölkerung. Dieses Verbrechen, das so abscheulich ist, dass es als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt, diente als Grundlage des Zionismus und Israels, wo die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser und die Ansiedlung einer eigenen privilegierten Siedlergruppe auf demselben Land die Grundlage des Staates bilden.

Während die zionistischen Kräfte im Laufe der Jahrzehnte militärische Macht eingesetzt haben, um dieses Ziel zu erreichen, hat die zionistische Bewegung auch versucht, diesen Prozess zu verschleiern, indem sie ihre Grausamkeiten unter ein rechtliches Dach stellte. In der zionistischen Logik würde nicht nur das mächtige Schwert, sondern auch der mächtige Hammer des Richters auf die Rechte und die Existenz der Palästinenser einhämmern.

Rechtliche Strategien zur Förderung der Kolonisierung

Das israelische Narrativ selbst beschreibt seine eigene Gründung durch historisches Geburtsrecht und politischen Aufruhr. Der Zionismus wollte modern, demokratisch und aufgeklärt erscheinen – und nicht mörderisch, suprematistisch und autoritär. Bereits 1948 erließ Israel eine Reihe von Militäranordnungen, um seine Verbrechen in ein rechtliches Rahmenwerk zu stellen. Die „Absentee Property Military Order“, die später in das israelische „Absentee Property Law“ umgewandelt wurde, diente der weiteren Aneignung palästinensischen Landes und Besitzes durch den Anschein eines rechtsstaatlichen Systems. Demnach erklärte Israel alle palästinensischen Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, die von demselben Regime, das ihnen die Rückkehr verbot, aus ihren Häusern vertrieben worden waren, zu Abwesenden, deren Land und Eigentum konfisziert und in israelisches Staatseigentum überführt werden sollte. Obwohl dies ein klarer Verstoß gegen internationales Recht und Grundsätze ist, erleichtert das Gesetz die ethnische Säuberung durch legale Wege.

Ein weiteres Beispiel ist die Art und Weise, wie der Staat „legale“ Mittel geschaffen hat, um allen palästinensischen Dörfern und Stadtvierteln zu verbieten, sich zu vergrößern. In der Praxis hat dies dazu geführt, dass diese Orte seit 1948 nicht mehr wachsen konnten, um ihre Einwohnerzahl, die sich vervierfacht hat, zu bewältigen. Eine ähnliche Regelung wurde in dem 1967 besetzten Gebiet eingeführt, mit dem gleichen verheerenden Ergebnis. Die Gesetze und Verordnungen, die Israel erlassen hat, um seine Politik der Zwangsumsiedlung voranzutreiben, sind schier endlos. So gibt es in den 1967 besetzten Städten und Gebieten neben osmanischen, britischen und jordanischen Gesetzen mehr als 2.000 israelische Militärbefehle. Israel wählt aus, welche Vorschriften es in einer bestimmten Situation anwendet, um das maximale Ergebnis zu erzielen. Und wenn es das Gesetz nicht gibt, wird eine neue Militärverordnung formuliert. Dieser allen internationalen Rechtsgrundsätzen widersprechende Ansatz bildet die Grundlage für Israels Rechtswidrigkeit.

In den letzten Jahren hat Israel Gesetze verabschiedet, um die öffentlichen Freiheiten weiter zu beschneiden, alle Formen des palästinensischen Widerstands als Terrorismus zu verteufeln und alle internationalen Unterstützer der palästinensischen Rechte als Antisemiten zu bezeichnen. Das Nationalstaatsgesetz von 2018 ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie sich das israelische politische System weiter in eine mehrheitliche und autoritäre Richtung bewegt. Dieses Gesetz kodifizierte einfach die seit langem bestehende israelische Praxis, insbesondere, dass das Recht auf nationale Selbstbestimmung in Israel ausschließlich dem jüdischen Volk zusteht, und machte damit das grundlegende Ungleichgewicht zwischen einem demokratischen Staat und einem jüdischen Staat deutlich. Das Gesetz erklärt im Wesentlichen, dass im Falle eines Konflikts zwischen dem jüdischen und dem demokratischen Charakter des Staates das Judentum Vorrang hat. Eine solch schwerwiegende Einschränkung der demokratischen Grundsätze offenbart Israels wahre Natur und steht in direktem Widerspruch zu dem jahrzehntelangen Mantra, ein „jüdischer und demokratischer“ Staat zu sein.

Ein weiteres Beispiel ist die kürzlich verabschiedete Änderung eines der zentralen Apartheidgesetze Israels, des „Dorfkomitee-Gesetzes“ aus dem Jahr 2010, das Nachbarschaften mit bis zu 700 Haushalten die Möglichkeit gibt, den Zuzug von Menschen abzulehnen, um „das Gefüge“ der Gemeinde zu erhalten, was natürlich zu rein jüdischen Gemeinden führt. Laut Adalah wird die Gesetzesänderung die Begrenzung der Zahl der Haushalte in fünf Jahren aufheben und damit den jüdischen Zulassungsausschüssen in allen von Israel kontrollierten Gebieten und Städten im historischen Palästina Macht verleihen.

Ein sich beschleunigender Prozess

Israel hat eine legale Vertreibungsstrategie entwickelt, um seine Massendeportationen von 1948 und 1967 zu ergänzen. Der Bevölkerungstransfer wird erreicht, indem eine insgesamt unhaltbare Lebenssituation geschaffen wird, die den Bewohnern keine andere Wahl lässt, als ihre Häuser zu verlassen. Diese Strategie hat die Form des „stillen“ Transfers angenommen, mit dem Israel versucht, die internationale Aufmerksamkeit zu vermeiden, indem es wöchentlich eine kleine Anzahl von Menschen vertreibt. Diese Politik wird jedoch von Israel und den zionistischen Führern allmählich aufgegeben, um Platz für eine aggressivere Vertreibungsstrategie zu schaffen.

Heute diskutieren israelische Minister ganz offen über die Übernahme heiliger Stätten, die Auslöschung ganzer palästinensischer Dörfer und die Deportation großer Teile der Bevölkerung. Es scheint, dass Israels Führer mehr als 75 Jahre nach der ursprünglichen Errungenschaft des Zionismus, der Gründung eines Staates, versuchen, die zionistische Vision noch zu ihren Lebzeiten zu vollenden.

Die derzeitige Überarbeitung des Justizwesens fügt sich in diese beschleunigende Denkweise ein. Obwohl darauf hingewiesen werden sollte, dass alle zionistischen israelischen Institutionen, einschließlich des israelischen Obersten Gerichtshofs und aller Vorgängerregierungen, das zionistische Ziel der Kolonisierung des gesamten historischen Palästinas vorangetrieben haben, ermöglicht die Ausschaltung der potenziellen gerichtlichen Kontrolle der Gerichte eine sehr viel schnellere und aggressivere Transferpolitik.

Israels Unterdrückung und systematische Enteignung der Palästinenser erfolgt mit roher Gewalt, die durch ein Netz von Gesetzen und Rechtsmechanismen verschleiert wird. Die zionistischen Eliten arbeiten derzeit daran, alle möglichen Schlupflöcher in diesem System zu schließen, auch wenn dies bedeutet, dass sie dabei ihre eigenen Institutionen opfern müssen. So wird Israel nicht in der Lage sein, sich selbst aus dem Netz zu befreien, das es gewoben hat, und wenn eine tatsächliche gerichtliche Kontrolle stattfindet, ist sein Erbe an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit alles, was bleiben wird. Übersetzt mit Deepl.com

Amjad Alqasis hat einen LL.M. in internationalem öffentlichem Recht und ist Rechtsforscher und Mitglied des NAS-Netzwerks für Advocacy-Unterstützung des BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights. Von 2011 bis 2014 war er Koordinator des internationalen und rechtlichen Advocacy-Programms von BADIL und von August 2014 bis 2018 Berater am Al Haq Center for Applied International Law. Seit 2019 ist Amjad Berater für Menschenrechte und Advocacy bei zahlreichen Menschenrechtsorganisationen. Er hat mehrere Artikel und Forschungsarbeiten zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Palästina-Frage veröffentlicht.

