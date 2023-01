Die EU hat der Ukraine nach eigenen Angaben bereits 50 Milliarden Euro an Hilfe zugewiesen. von Thomas  Röper

Die EU-Staaten haben der Ukraine bereits 50 Milliarden Euro überwiesen Nun hat Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, verkündet, dass die EU der Ukraine insgesamt 50 Milliarden überwiesen hat. Ob das die Zahl für 2022 oder seit 2014 ist, ging aus der Erklärung nicht hervor, aber wenn es ab 2014 ist, dann würde es bedeuten, dass die EU und ihre Mitgliedsstaaten im Jahre 2022 etwa 40 Milliarden in der Ukraine versenkt haben, denn zwischen 2014 und 2021 hat die EU bereits etwas über zehn Milliarden nach Kiew überwiesen.

Das Geld ist weg

Die EU hat der Ukraine nach eigenen Angaben bereits 50 Milliarden Euro an Hilfe zugewiesen.

Die Ukraine ist eines der korruptesten Länder der Welt, was niemand bestreitet und was sogar Transparency International bestätigt, die die Ukraine auf ihrem Index aktuell auf Platz 122 von 180 Ländern führt. Die Korruption in der Ukraine hat das Niveau afrikanischer Staaten, denn sie steht auf einer Stufe mit Swasiland und ist eingerahmt von Ländern wie Gabun, Niger und Sambia. Dass die Ukraine so eingestuft wird, ist bemerkenswert, weil Transparency vom Westen finanziert wird und westliche und pro-westliche Staaten immer sehr positiv darstellt, aber selbst Transparency kann die Lage in der Ukraine nicht schönreden. Informationen über die Finanzierung von Transparency International und wie deren Index zu Stande kommt, finden Sie hier.

Wie korrupt die Ukraine vor allem nach dem Maidan geworden ist, habe ich schon 2018 aufgezeigt. Zu dem Zeitpunkt hatte alleine die EU der Ukraine bereits über elf Milliarden Euro überwiesen, aber der einzige Erfolg dieser Zahlungen war, dass die Wirtschaftsleistung der Ukraine sich seit dem Maidan halbiert hatte und die Gehälter um 70 Prozent gefallen waren. Die Maidan-Ukraine war und ist ein Korruptionssumpf, in dem die vom Westen überwiesenen Gelder ohne jede Kontrolle in den Taschen von (nicht nur ukrainischen) Oligarchen verschwinden.

Das stört aber niemanden, denn seit der russischen Intervention fließen die Gelder aus dem Westen erst so richtig. Hier habe ich vor einiger Zeit aufgezeigt, dass die Ukraine 2022 vom Westen mehr Geld für ihren Staatshaushalt bekommen hat, als sie braucht. Das Haushaltsdefizit der Ukraine betrug in 2022 zu dem Zeitpunkt etwa 13 Milliarden Euro, aber aus Kiew wurde gemeldet, dass der Westen 2022 schon über 20 Milliarden zur Unterstützung des ukrainischen Staatshaushaltes überwiesen hatte.

Im November gab EU-Chefdiplomat Borrell bekannt, dass dieses Geld offensichtlich komplett aus der EU gekommen ist, die nach seinen Angaben in diesem Jahr schon 22 Milliarden an Kiew überwiesen hat. Das bedeutet, dass die EU den ukrainischen Haushalt offenbar alleine finanziert, aus den USA kommt außer Waffen offensichtlich keinerlei Unterstützung. Wieder einmal trägt die EU die Kosten der geopolitischen Abenteuer der USA, während die Bürger der EU an den Folgen verarmen und vor einem harten Winter stehen. Weiterlesen im anti-spiegel.ru

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …