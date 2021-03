Trotz Warnungen will Kosovo die Botschaft völkerrechtswidrig in das besetzte Jerusalem verlegen! Wo bleiben die EU-Sanktionen?

Die EU hat gestern den Kosovo davor gewarnt, seine Botschaft in Jerusalem zu eröffnen, berichtete die Nachrichtenagentur Shehab unter Berufung auf israelische Medien.

3. Februar 2021



Laut der Nachrichtenseite berichtete die Times of Israel, dass die EU den Kosovo aufgefordert habe, keine Botschaft in Jerusalem zu eröffnen und sich an die EU-Position und die Resolution 478 des UN-Sicherheitsrates zu halten, die besagt, dass ausländische Botschaften in Israel in Tel Aviv angesiedelt sein sollten.

“Die Position der EU bezüglich der Verlegung von Botschaften in Jerusalem ist klar. Alle Botschaften der EU-Mitgliedstaaten sowie die EU-Delegation in Israel befinden sich in Tel Aviv”, sagte EU-Sprecher Peter Stano gegenüber Journalisten.

Er betonte, dass das Kosovo seinen Weg zur EU-Integration untergraben würde, wenn es von dieser Vereinbarung abweiche.

“Der Kosovo hat die EU-Integration als seine strategische Priorität identifiziert. Die EU erwartet, dass der Kosovo in Übereinstimmung mit dieser Verpflichtung handelt, damit seine europäische Perspektive nicht untergraben wird”, sagte er.

Am Montag fand ein virtuelles Treffen zwischen dem Kosovo und Israel statt, um die Beziehungen herzustellen. “Die Anerkennung durch Israel ist eine der größten Errungenschaften für den Kosovo, die zu einem Schlüsselmoment für uns kommt, dank der Vereinigten Staaten von Amerika, unserem gemeinsamen und ewigen Verbündeten”, sagte die Außenministerin des Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla. Übersetzt mit Deepl.com

