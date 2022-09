https://www.voltairenet.org/article217976.html





Die EU wird von den Straussianern in die Knie gezwungen

von Thierry Meyssan

Voltaire-Netzwerk | Paris (Frankreich) |

13. September 2022

Eine US-amerikanische Gruppierung, die sich um das Denken des Philosophen Leo Strauss herum gebildet hat, kontrolliert von nun an sowohl das Verteidigungs- als auch das Staatssekretariat. Nachdem sie seit dem Jugoslawienkrieg viele Kriege organisiert haben, haben sie sich den Krieg in der Ukraine ausgedacht. Jetzt manipuliert sie die Europäische Union und bereitet sich darauf vor, sie der Energiequellen zu berauben. Wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs ihre Augen nicht öffnen, wird ihr Bündnis mit Washington zum Zusammenbruch der Wirtschaft der Union führen. Es hat keinen Sinn, zu glauben, dass die Europäer verschont werden, weil sie entwickelt sind. Die Straussianer schrieben bereits 1992, dass sie nicht zögern würden, Deutschland und die EU zu zerstören.

Für Professor Leo Strauss war es besser, Hitler zu sein, als ihm in die Hände zu fallen.

Ab 1949 lehrte der deutsch-jüdische Philosoph Leo Strauss an der Universität von Chicago. Bald bildete er unter seinen Studenten eine kleine Gruppe jüdischer Schüler. Er unterrichtete sie mündlich, was sich deutlich von seinen Schriften unterschied. Seiner Meinung nach hatten die Demokratien ihre Unfähigkeit bewiesen, die Juden vor der nationalsozialistischen Endlösung zu schützen. Um zu verhindern, dass sich diese Tragödie wiederholt und der Hammer auf sie fällt, müssen seine Schüler auf der anderen Seite der Klinke stehen.

Er riet ihnen, ihre eigene Diktatur aufzubauen.

Leo Strauss organisierte seine Anhänger und nannte sie seine “Hopliten” (Soldaten von Sparta). Er bildete sie aus, um den Unterricht einiger seiner Lehrerkollegen zu stören.

Mehrere Mitglieder dieser Sekte haben sehr hohe Positionen in den Vereinigten Staaten und Israel inne. Die Funktionsweise und die Ideologie dieser Gruppierung waren nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Gegenstand einer Kontroverse. Den Anhängern und Gegnern des Philosophen ist eine umfangreiche Literatur gegenübergestellt worden. Die Fakten sind jedoch unbestreitbar [1].

Antisemitische Autoren haben Straussianer, jüdische Gemeinden in der Diaspora und den Staat Israel fälschlicherweise in einen Topf geworfen. Die Ideologie von Leo Strauss wurde jedoch in der jüdischen Welt vor 9/11 nie diskutiert. Aus soziologischer Sicht handelt es sich um ein sektiererisches Phänomen, das keineswegs repräsentativ für die jüdische Kultur ist. Dennoch schlossen die “revisionistischen Zionisten” von Benjamin Netanjahu im Jahr 2003 in Anwesenheit anderer israelischer Führer einen Pakt mit den US-amerikanischen Straussianern [2]. Dieses Bündnis wurde nie öffentlich gemacht.

Eines der Merkmale dieser Gruppe ist, dass sie zu allem bereit ist. Zum Beispiel wollten sie den Irak in die Steinzeit zurückversetzen. Das haben sie dann auch getan. Für sie sind alle Opfer möglich, auch für sie selbst, solange sie die Ersten bleiben; nicht die Besten, sondern die Ersten [3]!

Paul Wolfowitz

1992 verfasste ein Berater des Verteidigungsministers, der Straussianer Paul Wolfowitz, die Defense Planning Guidance. Es war das erste offizielle US-Dokument, das das Denken von Leo Strauss widerspiegelte [4]. Wolfowitz wurde von dem amerikanischen Philosophen Allan Bloom (einem Freund des Franzosen Raymond Aron) in das Denken von Strauss eingeführt, doch er selbst kannte den Meister nur kurz am Ende seiner Lehrtätigkeit in Chicago. Die US-Botschafterin bei der UNO, Jeane Kirkpatrick, würdigte ihn jedoch als “eine der großen Strauss’schen Figuren” [5].

Im Zusammenhang mit der Auflösung der Sowjetunion entwickelte Wolfowitz eine Strategie zur Aufrechterhaltung der Hegemonie der USA über den gesamten Rest der Welt.

Die “Defense Planning Guidance” hätte eigentlich vertraulich bleiben müssen, doch die New York Times enthüllte die Grundzüge und veröffentlichte Auszüge daraus [6]. Drei Tage später enthüllte die Washington Post weitere Details [7]. Letztendlich wurde der Originaltext nie veröffentlicht, aber eine vom Verteidigungsminister (und späteren Vizepräsidenten) Dick Cheney redigierte Fassung wurde in Umlauf gebracht.

Es ist bekannt, dass das ursprüngliche Dokument auf einer Reihe von Treffen beruhte, an denen zwei weitere Personen, alle drei Straussianer, teilnahmen: Andrew Marshall, der “Denker” des Pentagon (der drei Jahre nach seinem Tod durch Arthur Cebrowski ersetzt wurde), Albert Wohlstetter, der Denker der atomaren Abschreckungsstrategie, und sein Schwiegersohn Richard Perle, der spätere Direktor des Defense Policy Board. Der Leitfaden für die Verteidigungsplanung wurde von einem Schüler Wohlstetters, Zalmay Khalilzad (zukünftiger Botschafter bei der UNO), verfasst.

Das Dokument spricht von einer neuen “Weltordnung […], die letztlich von den Vereinigten Staaten getragen wird”, in der die einzige Supermacht je nach Konflikt nur noch zeitweilige Bündnisse eingehen würde. Die UNO und sogar die NATO würden zunehmend an den Rand gedrängt. Im weiteren Sinne geht die Wolfowitz-Doktrin davon aus, dass die Vereinigten Staaten das Aufkommen potenzieller Konkurrenten der US-Hegemonie, insbesondere “fortgeschrittener Industrienationen” wie Deutschland und Japan, verhindern müssen. Besonders im Visier ist die Europäische Union: “Während die Vereinigten Staaten das europäische Integrationsprojekt unterstützen, müssen wir darauf achten, die Entstehung eines rein europäischen Sicherheitssystems zu verhindern, das die NATO und insbesondere ihre integrierte militärische Kommandostruktur untergraben würde. Die Europäer werden daher aufgefordert, in den Vertrag von Maastricht eine Klausel aufzunehmen, die ihre Verteidigungspolitik derjenigen der NATO unterordnet, während der Pentagon-Bericht die Integration der neuen mittel- und osteuropäischen Staaten in die Europäische Union empfiehlt und ihnen gleichzeitig den Vorteil eines militärischen Abkommens mit den Vereinigten Staaten einräumt, das sie vor einem möglichen russischen Angriff schützen würde [8].

Dreißig Jahre lang wurde dieses Dokument geduldig umgesetzt.

Der Vertrag von Maastricht enthält in Titel V, Artikel J4, einen Absatz 4, der besagt: “Die Politik der Union im Sinne dieses Artikels berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten aus dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Diese Bestimmungen wurden in die verschiedenen Texte bis hin zu Artikel 42 des Vertrags über die Europäische Union aufgenommen.

Die ehemaligen Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes sind fast alle der Europäischen Union beigetreten. Diese Entscheidung wurde von Washington erzwungen und von Außenminister James Baker kurz vor der Tagung des Europäischen Rates, die diese Entscheidung bestätigte, angekündigt.

Im Jahr 2000 war Paul Wolfowitz zusammen mit Zbignew Brzezinki der Hauptredner eines großen ukrainisch-amerikanischen Symposiums in Washington, das von ukrainischen “integralen Nationalisten”, die in die USA geflüchtet waren, organisiert wurde. Dort versprach er, die unabhängige Ukraine zu unterstützen, Russland zu einem Krieg mit ihr zu provozieren und letztlich die Zerstörung des wiedererstarkten Rivalen der USA zu finanzieren [9].

Diese Zusagen wurden mit der Verabschiedung des Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 am 28. April 2022 umgesetzt [10]. Die Ukraine ist nun von allen Rüstungskontrollverfahren, einschließlich der Nachweispflicht für die Endverwendung, befreit. Sehr teure Waffen werden von den USA an die EU geleast, um die Ukraine zu verteidigen. Wenn der Krieg vorbei ist, werden die Europäer für das bezahlen müssen, was sie verbraucht haben. Und die Rechnung wird hoch sein.

Diese Verpflichtungen wurden mit der Verabschiedung des Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 am 28. April 2022 umgesetzt [10]. Die Ukraine ist nun von allen Rüstungskontrollverfahren, einschließlich Endverbleibserklärungen, befreit. Sehr teure Waffen werden von den USA an die EU verleast, um die Ukraine zu verteidigen. Wenn der Krieg vorbei ist, werden die Europäer für das bezahlen müssen, was sie verbraucht haben. Und die Rechnung wird hoch sein.

Victoria Nuland und Anthony Blinken in John Kerrys Büro

Obwohl die europäischen Eliten bisher von ihrem Bündnis mit den Vereinigten Staaten profitiert haben, sollten sie nicht überrascht sein, dass die Vereinigten Staaten nun versuchen, sie im Rahmen der Verteidigungsplanungsrichtlinie zu zerstören. Sie haben bereits gesehen, wozu Washington nach den Anschlägen vom 11. September fähig war: Paul Wolfowitz verbot Ländern, die Vorbehalte gegen den Krieg geäußert hatten, wie Deutschland und Frankreich, Verträge für den Wiederaufbau des Irak abzuschließen [11].

Gegenwärtig bedrohen der Preisanstieg bei den Energieträgern und ihre zunehmende Verknappung nicht nur die Heizung und den Transport der Menschen, sondern vor allem das Überleben der gesamten Industrie. Wenn dieses Phänomen anhält, wird die Wirtschaft der Europäischen Union als Ganzes plötzlich zusammenbrechen und ihre Bevölkerung um mindestens ein Jahrhundert zurückwerfen.

Dieses Phänomen ist schwer zu analysieren, da die Preise und die Verfügbarkeit von Energiequellen von vielen Faktoren abhängen.

Erstens hängen die Preise von Angebot und Nachfrage ab. Daher sind sie mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Ende der Covid-19-Epidemie angestiegen.

Zweitens sind Energieträger das Hauptziel von Spekulanten. Mehr noch als Währungen. Der Weltmarktpreis für Öl kann allein durch die Auswirkungen der Spekulation mit dem Faktor 2,5 multipliziert werden.

Bis jetzt ist alles normal und bekannt. Aber die Sanktionen des Westens gegen Russland, nachdem es das Minsk-II-Abkommen, für das es vor dem Sicherheitsrat bürgte, nicht eingehalten hat, haben den Weltmarkt zerrüttet. Von nun an gibt es keinen globalen Preis mehr, sondern unterschiedliche Preise je nach Land des Verkäufers und des Kunden. An der Börse in der Wall Street und in der City werden zwar noch Preise notiert, aber sie stehen in keinem Verhältnis zu denen in Peking und Neu-Delhi.

Vor allem Erdöl und Erdgas, die in der Europäischen Union im Überfluss vorhanden waren, gehen langsam zur Neige, während sie weltweit immer noch im Überfluss vorhanden sind.

Alle unsere Bezugspunkte sind auf den Kopf gestellt worden. Unsere statistischen Instrumente, die für den Weltmarkt konzipiert wurden, sind überhaupt nicht an den aktuellen Zeitraum angepasst. Wir können also nur Vermutungen anstellen, ohne sie überprüfen zu können. Diese Situation erlaubt es vielen Menschen, mit einer gewissen Autorität Unsinn zu erzählen; in Wirklichkeit entwickeln wir uns alle in einem rätselhaften Tempo weiter.

Einer der aktuellen Faktoren ist der Rückfluss von Dollars, die für Handel und Spekulation verwendet wurden und in bestimmten Ländern für diese Transaktionen nicht mehr verwendet werden können. Diese meist virtuelle Währung verlässt Russland und seine Verbündeten, um in die Länder zu gehen oder dorthin zurückzukehren, wo sie noch verwendet wird. Dies ist ein gigantisches Phänomen, das die Federal Reserve und das US-Militär schon immer vermeiden wollten, das aber von den Straussianern in der Biden-Administration (Außenminister Antony Blinken und seine Stellvertreterin Victoria Nuland) absichtlich provoziert wurde.

In der irrigen Überzeugung, dass Russland in die Ukraine eingedrungen ist und versucht, sie zu annektieren, verbieten sich die Europäer den Handel mit Moskau. In der Praxis verbrauchen sie nach wie vor russisches Gas, sind aber überzeugt, dass Gazprom ihnen die Gaszufuhr abschneiden wird. So verkündete ihre Presse, dass das russische Unternehmen die Nord-Stream-Pipeline schließt, obwohl es eine dreitägige technische Unterbrechung angekündigt hatte. Normalerweise werden die Gaspipelines alle zwei Monate für zwei Tage wegen Wartungsarbeiten unterbrochen. In diesem Fall wurde Gazprom durch die westliche Blockade an der Wartung gehindert, da die Turbinen, die zur Reparatur nach Kanada geschickt wurden, nicht zurückkehren konnten. Die Bevölkerung verstand jedoch, dass die bösen Russen ihr Gas am Vorabend des Winters abgestellt hatten.

Die europäische Propaganda zielt darauf ab, die öffentliche Meinung auf eine endgültige Schließung der Gaspipeline vorzubereiten und die Verantwortung auf Russland zu schieben.

In diesem Fall setzen die Staats- und Regierungschefs der Union lediglich die Weisungen der Straussianer um. Auf diese Weise legen sie die europäische Industrie zum Schaden ihrer Bürger lahm. Einige Energie intensive Fabriken haben bereits ihre Produktion gedrosselt oder sogar geschlossen.

Der Verfall der Europäischen Union wird sich fortsetzen, solange es niemand wagt, sich ihm zu widersetzen. Zur Überraschung aller fand am 3. September in Prag eine erste pro-russische Demonstration statt. Die Polizei gab 70.000 Personen an (für ein Land mit 10 Millionen Einwohnern), aber es waren wahrscheinlich viel mehr. Politische Kommentatoren verachten sie und bezeichnen sie als “Putins nützliche Idioten”. Doch diese Beleidigungen können das Unbehagen der europäischen Eliten nicht verbergen.

Energieexperten halten Stromausfälle in der gesamten Union für unvermeidlich. Nur Ungarn, das bisher Ausnahmeregelungen erhalten hat, könnte sich den Regeln des Energiebinnenmarktes entziehen. Diejenigen, die Strom erzeugen können, werden ihn mit denjenigen teilen müssen, die das nicht können. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Unfähigkeit das Ergebnis von Pech oder Kurzsichtigkeit ist.

Brüssel sollte mit Spannungsabsenkungen beginnen, dann nachts und schließlich tagsüber abschalten. Die Menschen werden Schwierigkeiten haben, Aufzüge zu bedienen, ihre Wohnungen im Winter zu heizen, zu kochen, wenn sie elektrische Kochplatten benutzen, und diejenigen, die Züge, Busse oder Elektroautos benutzen, werden Schwierigkeiten haben, sich zu fortbewegen. Es wird erwartet, dass die Energie intensiven Unternehmen, wie z.B. die Hochöfen, schließen werden. Es wird erwartet, dass Infrastrukturen unpassierbar werden, wie z. B. lange Tunnel, die nicht mehr belüftet werden können. Vor allem elektronische Anlagen, die für den Dauerbetrieb ausgelegt sind, werden wiederholten Unterbrechungen nicht standhalten können. Dies gilt z. B. für Antennen, die für Mobilfunknetze unerlässlich sind und die nach drei Monaten dieser Behandlung weggeworfen werden.

In Ländern der Dritten Welt, in denen Strom knapp ist, werden batteriebetriebene Leds für die Beleuchtung und USV zur Versorgung von Geräten mit geringem Verbrauch, wie Computern oder Fernsehern, verwendet. Diese Materialien sind jedoch in der EU derzeit nicht verfügbar.

Das BIP der EU ist bereits um fast 1 % gesunken. Wird sich diese Rezession fortsetzen, wie es die Straussianer planen, oder werden die Bürger der Union sie unterbrechen, wie es ein Teil des tschechischen Volkes versucht?

Die Straussianer werden den ganzen Weg gehen. Sie haben die Dekadenz der Vereinigten Staaten ausgenutzt, um die wahre Macht zu übernehmen. Da ein Junkie, der nie gewählt wurde, massenhaft Dienstflugzeuge benutzen kann, um in der ganzen Welt Geschäfte zu machen [12], haben sie sich still und leise in den Schatten von Präsident Biden begeben und regieren an seiner Stelle. Die europäischen Staats- und Regierungschefs hingegen sind entweder blind oder zu engagiert, um abzubrechen, ihre dreißigjährigen Fehler einzugestehen und umzukehren.

Was man sich merken sollte:

Die Straussianer sind eine fanatische Sekte, die zu allem bereit ist, um die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten in der Welt aufrechtzuerhalten. Sie haben sich die Kriege ausgedacht, die die Welt in den letzten dreißig Jahren geplagt haben, und den heutigen Krieg in der Ukraine.

Sie haben der Europäischen Union eingeredet, dass Moskau zuerst die Ukraine und dann ganz Mitteleuropa annektieren wolle. Damit haben sie Brüssel davon überzeugt, den gesamten Handel mit Russland einzustellen.

Die sich abzeichnende Energiekrise führt die Europäische Union zu Strom- und Energieausfällen, die das Leben ihrer Bürger und ihre Wirtschaft stark beeinträchtigen werden. Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...