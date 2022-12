https://consortiumnews.com/2022/12/14/the-world-cup-reignites-pan-arabism/?eType=EmailBlastContent&eId=76848b70-b405-4295-acc8-e02d71388991

Eröffnungsfeier der Fußballweltmeisterschaft in Doha. (Public domain/rawpixel.com)

Die erste Fußballweltmeisterschaft, die in einem arabischen Land ausgetragen wird, hat ein Wiederaufleben des arabischen Nationalismus, der Unterstützung für Palästina und der Ablehnung des Abraham-Abkommens ausgelöst, schreibt As’ad AbuKhalil.

Die Fußballweltmeisterschaft entfacht den Panarabismus neu

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

14. Dezember 2022

Die Araber haben sich während der laufenden Fußballweltmeisterschaft in Doha, Katar, als ein Volk wiederentdeckt. Marokkos überraschender Einzug ins Halbfinale hat das neue Gefühl der arabischen Einheit, das in den sozialen Medien in der ganzen Region zu beobachten ist, nur noch verstärkt.

In der Zeit nach dem Tod Nassers im Jahr 1970 wurde den Arabern das Gefühl vermittelt, dass sie voneinander getrennt sind und sich voneinander abgrenzen. Die westlichen Regierungen und ihre Klienten aus der Golfregion bekämpften alle Manifestationen des arabischen Nationalismus und vereitelten alle Versuche der arabischen Einheit. Das Ziel war es, die Araber entlang konfessioneller, ethnischer und nationaler Grenzen zu spalten.

Dies ist keine Verschwörungstheorie. Die Vision der USA für die Region wurde im Irak nach der Invasion durch die USA im Jahr 2003 mit voller Wucht sichtbar. Der Irak, seit Anfang des 20. Jahrhunderts das Zentrum für arabische nationalistische Aktivitäten und Gedanken, wurde durch die USA zersplittert, die dort das korrupte sektiererische System des Libanon nachahmten.

Vor der US-Invasion war das Sektierertum im Irak nie ein Thema. Einige US-Politiker wie Joe Biden und Anthony Blinken waren mit der Zersplitterung des Irak, die unter der US-Besatzung erreicht wurde, nicht zufrieden; sie plädierten sogar für eine offizielle Teilung des Irak in drei getrennte Enklaven, die nach Sekten und ethnischer Zugehörigkeit definiert sind.

Katar gestattete seinem wichtigsten Nachrichtensender Aljazeera seit dessen Gründung im Jahr 1996 die Ausstrahlung einer unmissverständlichen arabisch-nationalistischen Botschaft (im Rahmen der Parameter der katarischen Außenpolitik).

Dieser Plan änderte sich jedoch nach 2011, als Katar und Aljazeera zu unverhohlenen Förderern der Muslimbruderschaft und ihrer religiös-politischen Agenda wurden. Aljazeera verlor seine panarabische Anziehungskraft und seine Nachrichtenberichterstattung änderte sich drastisch, um den Bedenken der USA über den “antiamerikanischen Ton” seiner Berichterstattung Rechnung zu tragen.

Katars Weltmeisterschaft als Glücksspiel

Katar setzte sich fieberhaft für die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft ein, und es gab Geschichten über Korruption, die die katarische Bewerbung begleiteten. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die Beziehungen zwischen Katar einerseits und Saudi-Arabien und den VAE andererseits tief gespalten waren.

Saudi-Arabien und die VAE bauten eine solide Allianz mit Israel auf (offen im Fall der VAE und verdeckt im Fall von Saudi-Arabien), während Katar versuchte, sich außenpolitisch von seinen beiden Rivalen abzugrenzen.

Katar, das in den späten 1990er Jahren den Weg der Normalisierung mit Israel einschlug, bremste und zügelte diesen Weg, als es sich als Verfechter der Palästinenser und als Förderer der Hamas-Bewegung präsentierte.

Katar definiert seine Identität sehr stark in Bezug auf Saudi-Arabien: Als Katar sich mit Israel normalisierte, enthielt sich Saudi-Arabien; und als Saudi-Arabien begann, enge Beziehungen zu Israel aufzubauen, wich Katar vom Weg der Normalisierung ab. Dies geschah, während es gleichzeitig ein großzügiger und bedingungsloser Gastgeber für die US-Truppen in Katar war.

Katar ging bei dieser Weltmeisterschaft ein großes Risiko ein: Es hielt sich an die FIFA-Regeln und erlaubte israelischen Journalisten und Fans, über die Spiele zu berichten und sie zu verfolgen, während es gleichzeitig zuließ, dass palästinensische politische Kundgebungen und Gesänge während der Spiele zu hören waren.

Auswirkungen auf Palästina

Die wiederentdeckte arabische Einheit wirkt sich auch auf Palästina aus. Trotz der Versuche der arabischen Golfstaaten, Nachrichten über israelische Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern zu unterdrücken, wird über jeden israelischen Mord in den arabischen sozialen Medien ausführlich berichtet.

Im Gegensatz dazu bringen saudische und VAE-Zeitungen jetzt positive Geschichten über Israel, um die arabische öffentliche Meinung von der Ablehnung einer Normalisierung mit Israel abzubringen.

Wann immer die israelischen Bombenangriffe auf Palästina aufflammen, strömen die Araber in die sozialen Medien und bringen ihre Empörung und Entrüstung zum Ausdruck und verbreiten Bilder.

Ihre Empörung und Entrüstung stößt oft auf die Zensur der Unternehmen, die auf höchster Ebene zwischen den israelischen Premierministern und den Chefs der Medien- und Tech-Giganten koordiniert wird – wie wir aus den kürzlich veröffentlichten Memoiren von Benjamin Netanjahu erfahren haben.

Die Araber waren nicht überrascht zu sehen, in welchem Ausmaß die palästinensische Sache die Araber dazu veranlasst, sich um ihre zentrale Sache zu scharen, die mittlerweile definiert, was es heißt, Araber zu sein.

Marokkanische Sportler und Fans gehören zu denjenigen, die trotz des Friedensabkommens zwischen dem marokkanischen Monarchen und Israel am lautesten ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck bringen. Ein palästinensischer Freund, der regelmäßig nach Marokko reist, berichtet mir, dass die Marokkaner selbst bei Begegnungen mit Palästinensern in ihrem Land große Begeisterung zeigen und dass bei den meisten Sportveranstaltungen die Unterstützung für Palästina zum Ausdruck kommt.

Nasser winkt einer Menschenmenge in Mansoura, Ägypten, 1960. (Wikimedia Commons)

Für seine Unterstützung Israels muss sich das Regime der Vereinigten Arabischen Emirate bei seinem Volk und vor allem bei den Arabern im Allgemeinen schämen. Muhammad bin Zayid, der Despot der VAE, ist kein zweiter Nasser und spricht nicht für irgendjemanden in der Region, der über die Grenzen seiner Herrscherfamilie hinausgeht.

Was bei der Zurschaustellung palästinensischer nationalistischer Begeisterung am meisten ins Gewicht fällt, ist die Tatsache, dass der sozioökonomische Hintergrund der arabischen Sportfans in Doha recht wohlhabend ist (durchschnittliche Araber können es sich nicht leisten, nach Doha zu reisen und in Hotels zu wohnen, um die Spiele zu sehen). Das Auftreten pro-palästinensischer politischer Gefühle muss all jene überrascht haben, die hinter den Abraham-Abkommen standen.

NYT bemerkt

Sogar die New York Times hat es endlich bemerkt: Die arabische Bevölkerung lehnt eine Normalisierung mit Israel ab.

Westliche Medien sollten nicht überrascht sein, wenn sie ihre Aufgabe, über die Stimmung und die Einstellungen der arabischen Öffentlichkeit zu berichten, richtig gemacht hätten. Aber westliche Medien stellen nur selten Korrespondenten ein, die Arabisch können und genau über arabische politische Debatten berichten können. Vivien Yee von der New York Times zum Beispiel kann weder Arabisch noch Persisch und hat den Nahen Osten nie studiert, aber sie berichtet jetzt über die Proteste im Iran, weil sie zuvor über Beirut berichtet hat.

Wie Netanjahu in seinen Memoiren ausführlich erklärt hat (ich werde in einer späteren Kolumne für Consortium News auf seine Memoiren zurückkommen), war es Israel, das die Abraham-Abkommen eingefädelt hat, und nach der festen Überzeugung der israelischen Rechten wird das palästinensische Problem einfach verschwinden, wenn man es ignoriert.

Netanjahu und andere glauben, wenn man davon ausgeht, dass arabische Despoten das arabische Volk vertreten, dann können Friedensabkommen mit diesen Despoten als Friedensabkommen mit den Arabern selbst verkauft werden.

Ironischerweise hat Israel jahrzehntelang gegen arabische Despoten gewettert, wenn deren Rhetorik israelfeindlich war (tatsächlich war die Rhetorik der Golfdespoten, insbesondere in Saudi-Arabien, antijüdisch); und jetzt erkennt Israel, dass die Erhaltung des arabischen Despotismus die einzige Garantie für israelische Friedensverträge mit arabischen Regierungen ist.

Was die Saudis denken

Es ist sicher, dass Israel weiß, dass die Despoten die arabische Bevölkerung in Bezug auf Israel nicht repräsentieren. Sogar das AIPAC-nahe Washington Institute for Near East Policy (WINEP) führte eine Meinungsumfrage in Saudi-Arabien durch, aus der hervorging, dass die Einheimischen dort eine Normalisierung mit Israel nicht unterstützen.

Natürlich hat das WINEP die Ergebnisse, die ohnehin fragwürdig sind, nach eigenem Gutdünken verdreht, da die saudische Regierung die Befragung ihrer Bürger vor Ort unter ihren eigenen Auflagen durchführt. Im Libanon, dem freiesten aller arabischen Länder, “ist der Prozentsatz derjenigen, die das Abkommen [das Abraham-Abkommen] in einem ‘sehr negativen’ Licht sehen, von 41 % im November 2020 auf 66 % im März dieses Jahres gestiegen”, berichtet WINEP.

Einige arabische Führer haben dies erkannt. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hat erkannt, dass der Widerstand gegen eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel für jeden amtierenden arabischen Herrscher oder jede Regierung ein zusätzlicher politischer Vorteil ist. Der derzeitige Präsident von Tunesien gewann die Präsidentschaft vor allem aufgrund seiner kategorischen und wortgewaltigen Ablehnung einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel.

Die VAE sind nun eng mit der israelischen Regierung und ihrer zerstörerischen Politik gegenüber den Palästinensern verbunden. Die Palästinenser sind heute die Underdogs der arabischen Welt, und die Sympathie für ihre Notlage ist in der arabischen Bevölkerung groß.

Der einzige Herrscher, der den pro-palästinensischen “Lärm” in Katar bemerkt haben muss, ist Muhammad bin Salman, der auf das richtige Angebot wartet, um einen Friedensvertrag mit Israel zu unterzeichnen.

Wenn er nicht die volle Unterstützung der USA für seine Krönung erhält, wird er sich mit der Normalisierung zurückhalten, zumal muslimische Länder wie Pakistan und Indonesien dem Druck der VAE und der Saudis auf eine Normalisierung bisher widerstanden haben. Die saudische Öffentlichkeit ist für ihre Unterstützung für Palästina bekannt, und MbS kann es sich nicht leisten, seine Bevölkerung noch weiter zu verprellen.

Katar ist kein Purist in Sachen Normalisierung. Es unterhält geheime Kontakte mit der israelischen Regierung, und Mossad-Direktoren sind in Doha willkommen. Aber Katar wusste, wie es aus der Ausrichtung der Spiele politische Vorteile ziehen konnte.

Jetzt wissen die arabischen Regierungen, dass die Regeln der 1950er Jahre immer noch gelten: Jeder Herrscher, der für Palästina skandiert, wird bei seinem eigenen Volk und bei den Arabern in der ganzen Region politische Anerkennung finden.Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er betreibt den beliebten Blog The Angry Arab und twittert als @asadabukhalil

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...