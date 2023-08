Die Gaunerkriege der Ukraine aus der Sicht von Gonzalo Lira

von Declan Hayes

8. August 2023

Lira ist einfach ein Chilene mittleren Alters. Die Ukraine wird versuchen, ihn zu einem hohen Preis zu verkaufen, so wie sie es schon mit früheren entführten Zivilisten getan hat.

Der ehemalige Abgeordnete von Glasgow, George Galloway, sagte es am besten über Gonzalo Lira, dessen erneute Verhaftung durch Selenskyjs Gestapo von der amerikanischen transsexuellen Trickbetrügerin Sarah Ashton Cirillo verkündet wurde, die jetzt Stabsfeldwebel in Selenskyjs Wehrmacht ist, obwohl, wie wir schon früher feststellten, Sergeant Sarah die militärische Grundausbildung noch nicht abgeschlossen hat.

Indem er Lira alles Gute wünschte, sprach Galloway für die meisten von uns, die ihre Marschbefehle nicht von einem transsexuellen Amerikaner entgegennehmen, der seine Frau und seine Kinder in Yankee-Land zurückgelassen hat, um sich als mädchenhafter Sprecher der homophoben ukrainischen Wehrmacht aufzuspielen, ganz gleich, welche Motive Lira hatte, in Zelenskys viertem Reich zu bleiben.

Galloway räumte ein, dass Liras wechselvolle Geschichte kein großes Problem für ihn oder seine Zuhörer sei, die sich mehr für Liras Sichtweise des Konflikts aus der Vogelperspektive interessierten als für Tipps, wie man heiße ukrainische Tussis abschleppt, oder gar Tussis mit Schwänzen wie Sergeant Sarah. Galloway, der die englische Sprache ausgezeichnet beherrscht, bezweifelte auch, dass Lira „dem Zelensky-Regime strategischen Schaden zugefügt hat“, und stimmte damit implizit mit meiner früheren Analyse überein, dass Lira einen Tritt an den Heckspiegel hätte bekommen und über die ungarische Grenze geschickt werden müssen.

Abgesehen davon, dass Sergeant Sarah ein Bundesinformant, ein Agent Provocateur, ein Spieler, ein sexuell Abartiger, ein kompletter Soziopath und ein Narzisst im Endstadium war, der sich mit Terroristen abgibt, habe ich und andere diesen D-Grade-Hollywood-Plot schon hundertmal gesehen.

In der Ukraine gibt es auf beiden Seiten der Grenze eine ungesunde Anzahl solcher Gauner. Der ehemalige USMC-Offizier Scott Ritter, der Lira früher verteidigt hat, hält Lira jetzt für einen Lügner und SBU-Agenten, ebenso wie Eva Bartlett, die sich aus denselben Gründen dagegen wehrte, dass die Familie des syrischen Präsidenten Assad Konkurrenz für ihre Bettelschale nach Damaskus brachte.

Brian Berletic, der unter dem Namen New Atlas informative Videos veröffentlicht, hält Lira eher für einen Dummkopf als für einen Schurken, und wie Galloway gibt er zu, dass er Liras Beiträge für seine eigene Analyse hilfreich fand. Um Berletic zu kontern, gibt es einen Strom von Twitter-Threads wie diesen, in denen Lira“ und alle Arten von Putin-Scheinheiligen“ entlarvt werden, von denen einige, wie Bartlett, Galloway wegen ihrer Bestechungsversuche, von denen ich vieles, wie die Lüge, dass sie in Syrien waren, obwohl sie es nicht waren, und den Diebstahl von über 1 Million Dollar iranischer Hilfe für Syrien, aus erster Hand miterlebt habe, nur als flache Erdficker“ bezeichnen konnten.

Um ein Gefühl für einige der Spinner zu bekommen, die der MI6 und die CIA in Kiew unterstützen, sollte man sich diesen MintPress-Artikel ansehen, der über Cormac Smith berichtet, den vom MI6 angeheuerten irischen Feldarbeiter, der uns sagt, dass „Russen verdammte Tiere sind“ und dass die Russen Völkermord begangen haben, indem sie zugaben, dass sie „700.000 ukrainische Kinder“ gewaltsam auf russisches Land gebracht haben, eine Zahl, die Smith offensichtlich aus dem mehr als üppigen Arsch von Sergeant Sarah gepflückt hat.

MintPress fährt fort, einige der üblichen Verdächtigen zu diskutieren, wie den MI6-Agenten Michael Weiss, die Henry Jackson Society, The Interpreter, den Atlantic Council, Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, die 77th Brigade, die MI6-Auftragnehmer Torchlight und den NATO-Fixierer Chris Donnelly, die alle in der Ukraine klauen.

Für mich sind all diese Gauner nur Lärm. Ich gehe zurück zu den ersten Grundsätzen, zu den düsteren Kirchtürmen von Fermanagh und South Tyrone, wo die Briten 40 Jahre lang eine erfolgreiche Geheimdienstkampagne gegen die Provisional IRA führten. Als Teil ihrer Kriegsanstrengungen finanzierte der MI5 die „Families Against Intimidation and Terror“ (FAIT) des angeblichen ehemaligen PIRA-Mitglieds Vincent McKenna, die der IRA eine Reihe von schwarzen Augen bescherte, bis der Gauner McKenna wegen Vergewaltigung seiner eigenen Tochter ins Gefängnis kam.

Als ich zwei Mitglieder des Army Council, des Führungsgremiums der IRA, fragte, warum der MI5 einen solchen Bumerang anheuerte, antworteten sie, dass der MI5 so versessen darauf war, die IRA zu schlagen, dass er bei allem ein Auge zudrückte, auch bei der Vergewaltigung von Kindern. Wenn ich dieses und ähnliche Beispiele als Kompass verwende, steht für mich außer Zweifel, dass der MI6 und die CIA exotische und verstörte Agenten haben, die hinter den Linien in Syrien, der Ukraine und überall sonst arbeiten; ich bezweifle jedoch, dass Lira einer von ihnen ist. Ich glaube eher, dass er zu den wohlmeinenden Dummköpfen gehört, denen ich begegnet bin und die für ihre Dummheit auf den Schlachtfeldern in Irland und Syrien entweder mit dem Leben oder mit sehr langen Gefängnisstrafen bezahlt haben.

Das Problem ist, dass es schwer sein kann, die Spreu vom Weizen zu trennen, den Narren vom Buben. Jamal Daoud, ein in Australien lebender Jordanier, beschwert sich hier über einen mutmaßlichen ehemaligen hinduistischen Extremisten, der ihn umbringen will. Diese wiederum haben Daoud beim syrischen Militärgeheimdienst angezeigt, weil er Jonathan Spyer, einen israelischen Spion, nach Syrien gebracht hat. Aus diesem Grund habe ich Spyers Buch gekauft, das bei Routledge erschienen ist, einem Verlag, der sich mehr oder weniger auf akademische Eitelkeiten spezialisiert hat. Kapitel 14, Undercover in Damaskus, das relevante Kapitel des Buches, ist so vergesslich wie fades Brot und hat weder Israel noch seinen Verbündeten einen Nutzen gebracht.

Und dann ist da noch der anglikanische Priester aus Sydney, der wegen seiner langjährigen Freundschaft mit dem Atomraketen-Whistleblower Mordechai Vanunu, den Barrett für einen ihrer 40.000-Dollar-Betrügereien zu manipulieren versuchte, auf einer israelischen Unglücksliste steht und dessen Gesicht ein anderer „Straßenkünstler“-Betrüger auf Wandmalereien in ganz Sydney verputzte, als der Priester bereits in sehr heißem Wasser mit seinem Erzbischof war, weil er die Kirche mit seinem Aktivismus in Verruf gebracht hatte. Das Endergebnis ihrer „humanitären Intervention“ war, dass der Priester obdachlos wurde.

Das soll nicht heißen, dass Israel seine Legionen von kleinen Helfern in Syrien nicht will. Das tut es, und ich habe einige von ihnen blockiert und einige andere von ihnen aus der Nähe beobachtet. Aber sie sind, wie Lira und seine Kritiker, nicht die Hauptakteure, und sie sind nicht einmal ein Nebenschauplatz. Als sich die besten Geheimdienstler Syriens den Farben anschlossen, blieb oft der Abschaum zurück, um die Bestechungsgelder zu kassieren, oft in Zusammenarbeit mit den Trickbetrügern.

Als ich zwei ehemaligen hochrangigen IRA-Mitgliedern, deren Brüder von der SAS ermordet wurden, erzählte, dass Assad trotz Bartletts Beteuerungen Generalmajor John Holmes, den ehemaligen SAS-Befehlshaber, nach Damaskus eingeladen hatte, hielt der eine dies für eine gute Idee, da seiner Meinung nach Brücken gebaut werden müssen, und der andere hielt es für eine schlechte Idee, da seiner Meinung nach der einzige gute SAS-Offizier ein toter SAS-Offizier ist.

Aufgrund solcher Erfahrungen ist meine eigene Prognose ganz einfach und auf den Punkt gebracht. Die Hauptakteure im ukrainischen Chaos sind die russischen Streitkräfte und ihre militärischen Verbündeten auf der einen Seite und die NATO und ihre Lemminge auf der anderen. Alles andere ist Flitter.

Mit den russischen Streitkräften verbündet und vielleicht sogar untrennbar mit ihnen verbunden sind eine Reihe von Sprechern, von denen die bekanntesten der russische Präsident Putin, der russische Außenminister Lawrow und die russische Sprecherin für auswärtige Angelegenheiten, Sacharowa, sind, die allesamt dazu neigen, die Dinge so darzustellen, wie sie sind, und nicht so, wie es die Transsexuellen von ?Tinseltown“ gerne sehen würden. Im Gegensatz zu diesen Sprechern stehen Hollywood-Zirkusclowns wie Selenskyj und Sergeant Sarah, sowie eine Reihe von unterstützenden Clowns in Washington, London, Paris und Brüssel.

Die Situation in Syrien ist etwas anders, da die syrische Zivilgesellschaft und auch der syrische Militärgeheimdienst viel zu viele Lücken hinterlassen haben, die in- und ausländische Gauner ausnutzen können. Ich habe viele dieser Gauner kennen gelernt, und ich will es nicht zu sehr auf die Spitze treiben, aber es gibt weitaus bessere Menschen, die mit Müllsäcken über dem Kopf und Kugeln im Hirn in den Seitenstraßen von Fermanagh und South Tyrone gefunden wurden.

Lira ist, wie ich ihn in meinem vorherigen Artikel beschrieben habe, einfach ein Chilene mittleren Alters, den die Ukraine versuchen wird, zu einem hohen Preis zu verkaufen, genau wie sie es mit früheren entführten Zivilisten getan hat. Obwohl Lira nur eine unbedeutende Randerscheinung ist, wünsche ich ihm und seiner Familie das Beste.

Allerdings wird dieser Krieg in der Ukraine mit einem überwältigenden russischen Sieg enden, der bereits in ganz Afrika und Asien, von Syrien im Westen bis China im Osten, zu spüren ist. Es ist ein schwacher Trost für Lira, wenn er einen OBE (einen Orden hinter dem Ohr) erhält, aber ob er lebt oder stirbt, seine Folter durch Selenskyj und die transsexuelle Verrückte Sergeant Sarah ist eine weitere Rechnung, die beglichen werden muss, ein weiterer Rachefeldzug, der, wenn nötig, von den russischen Streitkräften mit Blut gerächt werden muss. Übersetzt mit Deepl.com