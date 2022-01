Diese Geister sind kein Spuk!

“Sehen Sie sich “Tantura” an und erleben Sie die Nakba-Leugner auf dem Höhepunkt ihrer Erbärmlichkeit. Sehen Sie “Tantura” und sehen Sie 1948″.

The ghosts of Tantura | Opinion The ghosts of Tantura shall not let go until the last of the witnesses and the descendants die. The ghosts of Tantura may not let go until the truth comes to light and Israel acknowledges it. That’s how it is with truth, it never relaxes its grip.

Bild: Zochrot

Die Geister von Tantura



Von Gideon Levy

23.Januar 2022

Bewohner von Tantura fliehen aus ihrem Dorf, Mai 1948.

Die Geister von Tantura werden nicht loslassen, bis der letzte Zeuge und die Nachkommen gestorben sind. Die Geister von Tantura werden vielleicht nicht eher loslassen, bis die Wahrheit ans Licht kommt und Israel sie anerkennt. So ist es mit der Wahrheit, sie lässt nie locker. Trotz aller Bemühungen, sie zu verbergen und diejenigen zu eliminieren, die sie ans Licht bringen, taucht sie immer wieder auf. Der verstörende Dokumentarfilm “Tantura” von Alon Schwarz, der am Freitag und Samstag auf dem Sundance Film Festival in Utah gezeigt wurde, hätte auf einem israelischen Filmfestival gezeigt werden sollen. Er hat die Kraft, diese Geister zur Ruhe zu bringen und Israel zu zwingen, endlich die Wahrheit anzuerkennen. Das wird natürlich nicht geschehen.

In meiner Kindheit gab es nur wenige Namen, die so belastet waren wie “Tantura”. Tantura war der magische Strand mit den blauen Lagunen, an den wir fuhren, nachdem Vater mit Reparationsgeldern aus Deutschland das erste Auto für unsere Familie gekauft hatte. Ein Ausflug nach Tantura – wer hatte damals schon von “Dor Beach” gehört? – begeisterte uns damals mehr als ein Flug nach New York heute. Aber es war nicht nur das türkisfarbene Wasser. Ich wusste, dass der weiße Sand mit Blut getränkt war. In Tantura war Gideon Bachrach gestorben. Er war der einzige Sohn der Ärzte Albina (Bianca) und Arthur Bachrach, die gute Freunde meiner Großeltern waren. Ich wurde nach Gideon benannt. Ich wusste, dass der Strand von Tantura mit seinem Blut getränkt war. Ich wusste natürlich nicht, dass dieser Strand mit viel mehr Blut getränkt war. Ich wusste nicht einmal, dass Tantura einst ein spektakuläres Fischerdorf war, das in jedem anderen Land jahrhundertelang erhalten geblieben wäre, und dass niemand auch nur daran gedacht hätte, es vom Erdboden zu tilgen und seine Bewohner zu vertreiben oder zu massakrieren.

Die Gerüchte über ein Massaker kamen erst später auf. Micha Witkon, ein Rechtsanwalt und Neffe des Obersten Richters Alfred Witkon, wies mich jedes Mal wütend zurecht, wenn ich es wagte, diese Gerüchte zu erwähnen. Witkon war ein enger Freund und Waffenbruder von Gideon in der Alexandroni-Brigade, die Tantura eroberte. Witkon ist schon vor langer Zeit gestorben. Gestern hörte ich seine Stimme in dem Dokumentarfilm, als er beschrieb, wie ein Kompanieführer in Tantura einen Araber nach dem anderen mit seiner Pistole tötete. “Er hat sie mit seiner Parabellum erschossen.” Der große Micha, wie ihn seine Freunde nannten, der als der ehrlichste aller Männer galt, brach sein Schweigen. Im Film hört der ältere Gabriel Kaufman zu und kichert verlegen. Er erinnert sich nicht. Er glaubt nicht. Er hat es nicht gehört. “Das war nicht unsere Art. Jemandem mit einer Parabellum in den Kopf schießen? Das ist genau das, was die Nazis gemacht haben.”

“Tantura”, der Film, beinhaltet alles. Die erbärmlichen Versuche zu leugnen oder zu verdrängen, wobei das akademische und juristische Establishment bis zum Überdruss für die Sache mobilisiert wurde und den Doktoranden Theodore Katz, der seine Magisterarbeit über Tantura geschrieben hatte, mit aller Macht zerschlug und zerquetschte. Er wurde verfolgt und gedemütigt, bis er gezwungen war, eine Kapitulationserklärung abzugeben, die die Gefangenen der Bewegung Islamischer Staat nicht in Verlegenheit gebracht hätte. Es ist schockierend zu sehen, wie die letzten jüdischen Zeugen, die jetzt im neunten Lebensjahrzehnt sind, sich winden, streiten und leugnen, bis sie schließlich fast unumwunden zugeben, dass es ein Massaker gab, auch wenn sie diesen Begriff nicht immer verwenden. Für eine komische Einlage sorgte der Historiker Prof. Yoav Gelber mit einer besonders erbärmlichen Darbietung, die das zionistische akademische Establishment in einem unintellektuellen und räuberischen Licht erscheinen lässt. Gelber, selbstgefällig und vor Selbstgefälligkeit triefend, glaubt den Zeugen nicht, nicht einem von ihnen. Er hat kein Interesse daran, ihre Zeugnisse zu hören. Für ihn sind die Zeugenaussagen Folklore, nicht Geschichte. Das Gleiche gilt für die pensionierte Richterin, die sich peinlich genau “Dr. Drora Pilpel” nennt, ihren kleinen weißen Hund im Arm, und zugibt, dass sie sich nicht die Mühe gemacht hat, Zeugenaussagen anzuhören, als sie eine Verleumdungsklage gegen Katz entschied. Oder die seltsamen Schwestern in “Macbeth” aus dem benachbarten Kibbuz Nachsholim, die mit Ausnahme einer rechtschaffenen Frau unisono beschließen, dass dort kein Denkmal für die Opfer des Massakers errichtet werden darf, denn “wenn es für sie wichtig ist, ist es schlecht für uns”.

Sehen Sie sich “Tantura” an und erleben Sie die Nakba-Leugner auf dem Höhepunkt ihrer Erbärmlichkeit. Sehen Sie “Tantura” und sehen Sie 1948.

Unter dem Platz, an dem mein Vater sein Auto zu parken pflegte, wenn wir nach Tantura fuhren, unweit des Denkmals, das für die gefallenen Soldaten der Alexandroni-Brigade errichtet wurde, befand sich – und befindet sich vielleicht immer noch – ein Massengrab. Eine böswillige Hand hat die Erinnerung daran ausgelöscht. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...