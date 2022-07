Man kann der Generaldirektorin der Documenta, Sabine Schormann nur zustimmen. Welcher Künstler wird und will demnächst noch nach Deutschland kommen, wenn er sich vorher von Zentralrat der Juden oder anderen öffentlichen “Kulturvertretern” einen “Koscherschein ausstellen lassen muss? Erleben wir nicht gerade das gleiche mit russischen Künstlern in Deutschland, die vom Kulturbetrieb “aussortiert” werden, wenn sie sich nicht genügend von Putin und dem Ukraine Angriff distanziert haben. Wollen wir hier wirklich israelische oder ukrainische Verhältnisse? Ich nicht!

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.monopol-magazin.de/documenta-kuenstler-fuehlen-sich-zensiert-und-nicht-willkommen?utm_source=mpl_nl&utm_medium=mpl_nl&utm_campaign=newsletter

Foto: dpa Sabine Schormann, Generaldirektorin der Documenta und des Museums Fridericianum in Kassel

12.07.2022

Die Generaldirektorin der Documenta, Sabine Schormann, hat den Umgang der Weltkunstschau mit den Antisemitismus-Vorwürfen verteidigt

In einer am Dienstagabend auf der Website der Documenta veröffentlichten Erklärung betonte sie die Freiheit der Künstlerischen Leitung und berichtete von deren Sorge, in Deutschland nicht willkommen zu sein.

Den Vorwurf, zu lange untätig geblieben zu sein, wies Schormann zurück. Seit Bekanntwerden der ersten Vorwürfe im Januar habe es viele Gespräche gegeben: mit den Kuratoren und Künstlern, externen Experten, dem Aufsichtsrat, Kulturstaatsministerin Claudia Roth und auch dem Zentralrat der Juden in Deutschland.

Schon damals hätten Kuratoren und Künstler “Zensur befürchtet und deswegen ein externes Expert*innengremium abgelehnt”, schreibt Schormann. “Sie sahen sich unter Generalverdacht gestellt und aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder auch ihrer sexuellen Orientierung diffamiert und zum Teil auch bedroht. Insofern gab es bereits im Januar eine deutliche Abwehrhaltung gegenüber Eingriffen in die Kunst.” Weiterlesen in Monopol Magazin für Kunst und Leben

