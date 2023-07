Die gescheiterte Gegenoffensive der Ukraine drängt die NATO in die Enge

von Larry Johnson

8. Juli 2023

Bewirbt sich Joe Biden am Vorabend des NATO-Gipfels in Vilnius für eine Rolle in dem Musical GREASE?

Shanga, shanga, waddle di doodle wop?

Der Versuch der Ukraine, ein Ave Maria (das Fußballspiel, nicht das katholische Gebet) zu gewinnen, indem sie den Russen weite Teile ihres Territoriums abnimmt, ist gescheitert. Die Russen haben jede Bewegung abgefangen, und die vernachlässigbaren Fortschritte der Ukraine werden in einstelligen Kilometern gezählt, zusammen mit Haufen ukrainischer Leichen und ausgebrannten Hüllen westlich gelieferter Panzer und gepanzerter Mannschaftswagen.

Doch der Westen tut sich schwer damit, die Realität zu begreifen, und geht weiterhin mit der Illusion eines Pattes hausieren. Samuel Charap, ein leitender Politikwissenschaftler der Rand Corporation, schrieb einen Artikel, der am 5. Juni in Foreign Affairs veröffentlicht wurde und in dem er zähneknirschend einräumte, dass der Krieg in der Ukraine “nicht zu gewinnen” sei. Aber er hat es nur halb richtig verstanden. Er schrieb:

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 war ein Moment der Klarheit für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten. Sie standen vor einer dringenden Aufgabe: die Ukraine bei der Abwehr der russischen Aggression zu unterstützen und Moskau für seine Übergriffe zu bestrafen. Während die Antwort des Westens von Anfang an klar war, blieb das Ziel – das Endspiel dieses Krieges – nebulös.

Jetzt ist es jedoch an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten eine Vision für das Ende des Krieges entwickeln. Fünfzehn Monate Kampfhandlungen haben deutlich gemacht, dass keine der beiden Seiten in der Lage ist – selbst mit externer Hilfe – einen entscheidenden militärischen Sieg über die andere Seite zu erringen. Unabhängig davon, wie viel Territorium die ukrainischen Streitkräfte befreien können, wird Russland weiterhin in der Lage sein, eine ständige Bedrohung für die Ukraine darzustellen. Das ukrainische Militär wird auch in der Lage sein, die von den russischen Streitkräften besetzten Gebiete des Landes in Gefahr zu halten – und militärischen und zivilen Zielen in Russland selbst Kosten aufzuerlegen.

Charap ist ein Paradebeispiel für die Schwächen der Politikwissenschaft als “Wissenschaft”. Er ignoriert die Beweise, dass Russland im Gegensatz zur Ukraine über enorme Kapazitäten verfügt, um einen entscheidenden militärischen Sieg nicht nur über die Ukraine, sondern auch über die NATO zu erringen. Der Ukraine und der NATO gehen die Artilleriegranaten, Marschflugkörper, Panzer und Kampfflugzeuge aus. Noch wichtiger ist, dass der Ukraine die kompetenten, ausgebildeten Soldaten ausgehen, die diese Waffensysteme bedienen können.

Bei Russland ist die Situation genau umgekehrt. Mit jedem Tag, der verstreicht, nimmt die Zahl der ausgebildeten russischen Soldaten zu, und die Produktion von Panzern, Hyperschallraketen, Artilleriegranaten, Mörsern und Drohnen steigt rasant an. Russland schwächt die Kampffähigkeit der Ukraine und hat noch keine eigene Offensive mit dem vollen Gewicht der russischen Boden- und Luftstreitkräfte gestartet.

Die NATO hat keine Lust, die Ukraine in ihren Club aufzunehmen. Deutschland hat nicht nur Bidens Entscheidung, Streumunition an Kiew zu liefern, verurteilt, sondern auch erklärt, dass jegliche Entscheidung über einen Beitritt der Ukraine verschoben werden sollte. Auch Ungarn und Bulgarien haben ihren Widerstand gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine signalisiert. Frankreich steht in Flammen und Macron scheint nicht das politische Gewicht zu haben, um sich für die Ukraine einzusetzen, und die kiewfreundliche Regierung in den Niederlanden ist am Ende:

Die niederländische Regierung ist zusammengebrochen, nachdem es ihr nicht gelungen ist, eine Einigung über die Begrenzung der Einwanderung zu erzielen. Ministerpräsident Mark Rutte erklärte am Freitag, seine Regierung werde dem niederländischen König ihren Rücktritt anbieten, was Neuwahlen im Herbst nach sich ziehen werde.

Russland hat wenig Interesse an einer Beendigung des Krieges auf dem Verhandlungswege, wenn die Ukraine Odessa nicht abgibt. Das größte Hindernis besteht darin, dass kein Land in der NATO über das politische Gewicht und die Glaubwürdigkeit verfügt, auf die Putin vertrauen kann, um ein tragfähiges Abkommen zu erzielen. Die Türkei hat sich bei Russland keinen Gefallen getan, als sie gegen die Vereinbarung verstieß, die AZOV-Führer bis zum Ende der Feindseligkeiten festzuhalten und die Aufnahme der Ukraine in die NATO zu fordern. Erdogan entließ die Gefangenen zurück nach Kiew, wo sie von Zelensky als Helden empfangen wurden. Meines Erachtens ist dies ein weiterer Tropfen auf den heißen Stein für jegliche ernsthafte Verhandlungen. Die Erfahrungen Russlands mit den Abkommen von Minsk I und II haben Putin und sein nationales Sicherheitsteam davon überzeugt, dass der Westen ein nicht vertrauenswürdiger Partner ist. Übersetzt mit Deepl.com