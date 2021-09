Diesen “störenden” Diskurs gibt und gab es niemals in diesem jüdischen Apartheidstaat

Bild:Palestinian protesters from a group calling themselves the “Night Confusion Units” gather near the Gaza-Israel border east of al-Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on August 16, 2020 [MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images]



Die Grenzen des “Menschenrechts”-Diskurses in Palästina

Von Asa Winstanley

18. September 2021

Im Jahr 2014 wurde ein großer Teil der Familie von Ismail Ziada ausgelöscht.

Das Leben seiner Mutter, der 70-jährigen Muftia, seiner drei Brüder Jamil, Yousif und Omar, seiner Schwägerin Bayan, seines 12-jährigen Neffen Shaban sowie einer siebten Person, die zu Besuch war, wurde auf einen Schlag ausgelöscht.

Die israelische Bombardierung des Hauses der Familie Ziada im Flüchtlingslager Al-Bureij im Gazastreifen legte das gesamte dreistöckige Gebäude in Schutt und Asche.

Dies war nur eines von vielen Massakern, die die israelischen Truppen in diesem Monat verübten.

Die Verwandten von Ziada wurden von Israel während des 51-tägigen Angriffs auf die Zivilbevölkerung des Gazastreifens im Juli 2014 vernichtet. Insgesamt wurden in diesem mörderischen Angriffskrieg 2.251 Palästinenser getötet, zumeist Zivilisten, darunter 551 Kinder.

Es handelt sich um ein Verbrechen, für das Israel von der so genannten “internationalen Gemeinschaft” mit ihren selbstgerechten Predigten über Menschenrechte keine Konsequenzen zu spüren bekam.

Und so begeht Israel weiterhin ähnliche Gräueltaten, zuletzt im Mai während seiner 11-tägigen Bombenkampagne auf Gaza. Glücklicherweise hatten die palästinensischen Widerstandsgruppen zu diesem Zeitpunkt ihre militärischen Fähigkeiten ausgebaut.

So konnten sie Israel reale Konsequenzen auferlegen, indem sie dessen Truppen daran hinderten, in den Gazastreifen einzudringen, und den jüngsten Angriff viel früher beendeten als den letzten großen Angriff im Jahr 2014. Dies bedeutete weit weniger Opfer als 2014 – auch wenn die Zahl der Todesopfer mit 260 Palästinensern, darunter 60 Kinder, immer noch tragisch hoch ist.

Der palästinensische Widerstand in all seinen Formen ist das einzige, was Israel daran hindert, seine zerstörerischen Pläne gegen die einheimische Bevölkerung Palästinas zu verwirklichen.

Ziada, der auch niederländischer Staatsbürger ist, hat wegen der Ermordung seiner Familie eine Klage wegen Kriegsverbrechen gegen Israel eingereicht. Ein niederländisches Berufungsgericht wird nächste Woche darüber verhandeln. Ziada möchte, dass Israels derzeitiger Kriegsminister Benny Gantz – der 2014 Israels Armeechef war – wegen der Bombardierung seiner Familie wegen Kriegsverbrechen angeklagt wird.

Der Fall geht in die Berufung, weil ein niederländisches Gericht entschieden hat, dass es Gantz Immunität gewährt, weil er in offizieller Funktion gehandelt hat. Mit anderen Worten, er hat “nur Befehle befolgt”.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, dann ist es das, was viele Nazi-Kriegsverbrecher in Nürnberg argumentiert haben. Es hat ihnen nicht geholfen, und es sollte auch Israel nicht helfen.

Aber das internationale System ist gegen die Palästinenser und für Israel voreingenommen. Die Tatsache, dass der niederländische Gerichtshof bisher nicht bereit war, seine eigene Ächtung von Kriegsverbrechen durchzusetzen, wenn es um Israel geht, ist das beste Beispiel dafür.

Aber das ist noch nicht alles.

Ein aktueller und wichtiger Artikel meiner Kollegin Maureen Murphy von The Electronic Intifada befasst sich eingehend mit den Gründen dafür.

Murphy hat die jüngsten Berichte von Human Rights Watch (HRW), der internationalen Menschenrechtsgruppe mit Sitz in New York, untersucht. Ihr Artikel ist eine gründliche und vollständige Aufspießung von HRW wegen seiner Heuchelei, wenn es um Israel geht.

Während HRW die von palästinensischen Widerstandskämpfern abgefeuerten Raketen unmissverständlich als unbestreitbare “Kriegsverbrechen” verurteilt hat, sagt die Gruppe fast im gleichen Atemzug, dass die massiven und tödlichen israelischen Bombardierungen ganzer ziviler Stadtviertel “offensichtliche” Kriegsverbrechen sind.

HRW ignoriert Absicht und Kontext. Die Palästinenser verteidigen sich – per Definition – gegen eine eindringende, fremde, siedlungskoloniale Macht. Im Gegensatz dazu begehen die Israelis abscheuliche Kriegsverbrechen, um die einheimische Bevölkerung zu terrorisieren und zu vertreiben.

Zwar haben palästinensische Widerstandskämpfer kürzlich bekräftigt, dass der Widerstand: “Er ist bestrebt, seine Fähigkeiten so auszubauen, dass er ausschließlich israelische Militärhauptquartiere und -aktivitäten ins Visier nehmen kann”, erklärt Israel mutwillig und offen seine Absicht, Gaza “in die Steinzeit zurückzubomben”.

Um seine Wahl zu unterstützen, schaltete Gantz selbst Wahlwerbespots, in denen er sich rühmte, als militärischer Befehlshaber während des Gaza-Krieges 2014 dafür gesorgt zu haben: “Teile des Gazastreifens wurden in die Steinzeit zurückversetzt.”

Im Mai, wie Murphy berichtete, erklärte Gantz: “Keine Person, kein Gebiet und kein Stadtteil in Gaza ist immun.” Mit anderen Worten: Wir werden Männer, Frauen und Kinder nach Belieben zu Tode bomben.

Das ist eine völkermörderische Sprache – und das auch noch von einem vermeintlich “zentristischen” israelischen Politiker.

Die Manipulation des internationalen Systems zeigt die Grenzen auf, die dem Verständnis des palästinensischen Befreiungskampfes im Rahmen der Menschenrechte innewohnen.

Wie Murphy es in ihrer Analyse ausdrückt, hat HRW es versäumt: “die imperialistische und pro-staatliche Voreingenommenheit anzuerkennen, die dem internationalen Recht innewohnt”. Diese Voreingenommenheit geht auf die Kolonialzeit zurück.

“Diese Regeln und Prinzipien wurden zunächst als Instrument der ‘zivilisatorischen Mission’ des Kolonialismus entwickelt”, schrieb sie. Das Ziel war und ist: “Die ‘Unzivilisierten’ in die ‘universelle Ordnung’ zu bringen, wie sie von Europa für seine materiellen Ziele bestimmt wurde.” Übersetzt mit Deepl.com

--

