The Great Chinese Can-Can Twist and Turn for Emmanuel Macron We need to learn where the borderline of strategic autonomy of Europe is (if there is any). The President of France, Emanuel Macron, was sent off to Beijing with high hopes that he would successfully convert the President of China, Xi Jinping. Quite unexpectedly, Macron got back from China as if the complete opposite occurred.

© Foto: Public Domain

Die große chinesische Can-Can-Drehung für Emmanuel Macron

von Natasha Wright

21. April 2023

Wir müssen lernen, wo die Grenze der strategischen Autonomie Europas verläuft (falls es eine gibt).

Der französische Staatspräsident Emanuel Macron wurde mit der großen Hoffnung nach Peking geschickt, dass er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping erfolgreich bekehren würde. Völlig unerwartet kam Macron aus China zurück, als ob das komplette Gegenteil eingetreten wäre. Macrons Reise nach Peking war sicher nicht annähernd die Reise nach Damaskus biblischen Ausmaßes, die den Apostel Paulus bekehrte, aber sie zeigte deutlich, wie jämmerlich Europa zwischen den eigenen Bedürfnissen und dem Druck der USA hin und her wimmert.

Im Präsidentenflugzeug, mit dem er von Peking zurück nach Paris flog, wurde er von denselben Demonstranten, die ihn zuvor nach Peking geschickt hatten, so wütend begrüßt, dass sie sein Pariser Lieblingsrestaurant in Brand setzten. Später sprach er zu den Reportern, als hätte er wirklich eine plötzliche Erleuchtung erlebt, so dass der führende deutsche Spiegel, der die deutschen Interessen nie für weniger wichtig gehalten hatte als die Interessen ihrer transatlantischen Partnerschaft mit den USA, in der die Pläne und Interessen aller anderen scheitern, sich fragen musste, ob Macron jetzt völlig den Verstand verloren hat.

Macrons einziger Sündenfall scheint in dem Interview mit dem Politico-Reporter und zwei seiner französischen Kollegen im Präsidentenflugzeug zu liegen, in dem er lediglich etwas bemerkte, das eigentlich offensichtlich sein sollte. Macron wies nämlich darauf hin, dass Europa dem Druck widerstehen muss, sich zu einem bloßen Gefolgsmann der USA zu machen. Er fügte hinzu, dass Europa ernsthaft Gefahr laufe, weiter in die Krise verwickelt zu werden, die nicht seine eigene sei. Europa müsse seine Abhängigkeit von den USA verringern und vermeiden, weiter in die Konfrontation zwischen China und den USA über Taiwan verwickelt zu werden, sagte Macron nach sechsstündigen Gesprächen mit Xi, von denen er nur die ersten anderthalb Stunden unter dem finsteren Blick der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, verbrachte, während Macron und Xi den Rest der Zeit nur von ihren offiziellen Dolmetschern begleitet wurden.

Politico berichtet weiter, dass Macron während des Gesprächs an Bord des Flugzeugs in seinem Lieblingssweatshirt auf seine bevorzugte Theorie zur strategischen Autonomie Europas verwies. Vielleicht unter französischer Führung, um “die dritte Großmacht” zu werden. Die Frage, die sich den Europäern stellt, ist, ob es im europäischen Interesse liegt, die Krise um Taiwan anzuheizen. Nein” – Macron hat die Frage gestellt und die Antwort gegeben. Es wäre das schlimmste Szenario für uns Europäer, zu denken, dass wir in diesen Fragen zu bloßen Gefolgsleuten der USA werden und unsere politischen Entscheidungen an der US-Agenda ausrichten sollten, was negative Reaktionen aus China zur Folge hätte. Die Europäer können die Krise in der Ukraine nicht lösen. Wie um alles in der Welt können wir es wagen, irgendetwas zu Taiwan zu sagen, das auch nur den Hauch von Glaubwürdigkeit besitzt? Wir sollten ernsthafte internationale Angelegenheiten nicht mit einem einschüchternden Ansatz angehen, nach dem Motto: “Vorsicht, wenn ihr etwas falsch macht, werden wir euch sofort verfolgen”. Das ist nicht der richtige Weg, es sei denn, man will wirklich Spannungen erzeugen.

Es gab sicherlich noch andere ketzerische Äußerungen in diesem Flugzeuginterview. Wie Politico berichtet, führte Macron aus, dass Europa seine Abhängigkeit von den USA im Bereich der Waffen- und Energieversorgung erhöht habe. Er erwähnte auch, dass Europa seine Abhängigkeit von der Extraterritorialität des US-Dollars verringern sollte, die das wichtigste politische Ziel zwischen Moskau und Peking ist; er wird dies in einem anklagenden Ton gegenüber Politico (das zufällig eine US-amerikanisch-deutsche Nachrichtenagentur ist) näher erläutern. Wenn die Spannungen zwischen den beiden Großmächten weiter angeheizt werden, werden wir weder die Zeit noch die Mittel haben, um unsere strategische Autonomie zu finanzieren. Auf diese Weise werden wir weiter auf die Position von Vasallen reduziert”, warnte Macron. Politico hielt es am Ende des Artikels zwar für angemessen, alle Worte des Präsidenten wörtlich wiederzugeben, doch musste das Interview im Zuge der Autorisierung um die Passagen gekürzt werden, in denen Macron noch offener über Taiwan und die strategische Autonomie Europas sprach, ohne den Versuch einer Verschleierung.

Doch selbst das, was veröffentlicht wurde, reichte aus, um eine Lawine der synchronisierten Unzufriedenheit über Macrons offensichtlich zügellose subversive Äußerungen auszulösen, obwohl er sicherlich keine Lügen geäußert hat, als er sagte, dass Europa nicht in einen weiteren US-Krieg hineingezogen werden muss. Bei all der Frustration über Macrons Bemühen, die europäischen Interessen in Europa viel höher zu positionieren als die Interessen der USA, gab es auf deutscher Seite einen Ausgleich. Auf deutscher Seite war Metin Hakverdi, ein Abgeordneter der Mitte-Links-Partei SPD, der erste, der sich verärgert über die Situation äußerte. “Macron tut es schon wieder. Er redet sich in Peking den Mund fusselig, ohne dass die EU das genehmigt. Die Sicherheitsgarantien für die Ukraine wird er dann sicher selbst organisieren”, sagte der Spitzenpolitiker. Später sagte er dem Tagesspiegel: “Es ist ein schwerer Fehler des Westens, sich ausgerechnet gegenüber Peking spalten zu lassen.” Sein Kollege Norbert Röttgen von der Oppositionspartei Christlich Demokratische Union (CDU) in Deutschland sagte, dass ein solcher Ansatz ein Zwei-Parteien-Ansatz sei, und geißelte Macron dafür, dass es ihm gelungen sei, seine Reise nach China in einen PR-Erfolg mit Xi Jinping und auch in ein außenpolitisches Desaster für Europa zu verwandeln, mit der deutlichen Warnung, dass die vom französischen Präsidenten geförderte Politik Europa in eine geopolitische Sackgasse führen würde (ooopps entschuldigen Sie mein Französisch; ich meinte eine Sackgasse). Es sei sogar ironisch, dass Macron sich noch viel weniger für die Ukraine einsetze als der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinen Äußerungen über die Abwendung der USA von China.

Auf der anderen Seite des Atlantiks kam es zu einer vorhersehbar ähnlichen Reaktion. Macron stolperte über Taiwan und die Ukraine. Er schwächte die Position, die chinesische Aggression einzudämmen, und er schwächte die US-Hilfe für Europa – das Wall Street Journal warnte in seiner charakteristischen Art in seinem redaktionellen Teil mit einer unanständig umgangssprachlichen Bemerkung: ‘Vielen Dank, Kumpel’. Sie fügten hinzu, dass ” wenn Präsident Biden wach wäre, sollte er Macron anrufen und ihn fragen, ob er sein Bestes tut, um Donald Trump wieder zu wählen? All dem ging ein arroganter Auftritt von Senator Marco Rubio voraus, dem höchstrangigen Republikaner im Geheimdienstausschuss in seiner Position als stellvertretender Vorsitzender. Er sagte, man müsse feststellen, ob Macron in seinem eigenen Namen oder im Namen Europas spreche. Wir brauchen schnell eine Antwort auf diese Frage, denn China ist sehr begeistert von dem, was Macron gesagt hat, da sie alles, was Macron gesagt hat, mit Begeisterung aufgenommen und unterstützt haben. Und dann erwähnte er auch noch, dass die Deutschen mit dem schon typischen Ausdruck des Gehorsams reagierten, als ob ihnen ein Befehl erteilt worden wäre.

Die Antworten auf die Frage, was Macron bei seiner Rückkehr aus Peking zu tun versuchte und warum eine Lawine von verärgerten Reaktionen auf beiden Seiten des Atlantiks folgte, dürften glücklicherweise bald folgen. Wir müssen lernen, wo die Grenze der strategischen Autonomie Europas liegt (wenn es eine gibt). Übersetzt mit Deepl.com

