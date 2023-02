The Big Stiff: Russia-Iran dump the dollar and bust US sanctions The agreement between the Central Banks of Russia and Iran formally signed on 29 January connecting their interbank transfer systems is a game-changer in more ways than one. Technically, from now on 52 Iranian banks already using SEPAM, Iran’s interbank telecom system, are connecting with 106 banks using SPFS, Russia’s equivalent to the western banking messaging system SWIFT.

Bildnachweis: The Cradle

Die Nachricht, dass sich russische Banken an das iranische Finanznachrichtensystem angeschlossen haben, stärkt den Widerstand gegen die von den USA verhängten Sanktionen gegen beide Länder und beschleunigt die globale Entdollarisierung.



Die große Leiche: Russland-Iran entledigen sich des Dollars und brechen die US-Sanktionen

Von Pepe Escobar

09.Februar 2023

Das am 29. Januar formell unterzeichnete Abkommen zwischen den Zentralbanken Russlands und des Irans über die Verbindung ihrer Interbank-Transfersysteme ist in mehr als einer Hinsicht ein entscheidender Schritt.

Technisch gesehen sind von nun an 52 iranische Banken, die bereits SEPAM, das iranische Interbank-Telekommunikationssystem, nutzen, mit 106 Banken verbunden, die SPFS, das russische Pendant zum westlichen Bankennachrichtensystem SWIFT, verwenden.

Weniger als eine Woche vor dem Abschluss des Abkommens war der Vorsitzende der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, in Teheran, um im Rahmen einer Sitzung der Interparlamentarischen Kommission für die Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran die letzten Details zu überwachen: Er forderte, dass beide Länder den Handel in ihren eigenen Währungen rasch ausweiten sollten.

Handel mit Rubel und Rial

Volodin bestätigte, dass der Anteil von Rubel und Rial an den gegenseitigen Zahlungen bereits mehr als 60 Prozent beträgt, und bestätigte den Erfolg der “gemeinsamen Nutzung der nationalen Zahlungssysteme Mir und Shetab”. Dadurch werden nicht nur die westlichen Sanktionen umgangen, sondern es können auch “Fragen im Zusammenhang mit der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit und dem zunehmenden Handel gelöst werden.”

Laut dem iranischen Botschafter in Moskau, Kazem Jalali, ist es durchaus möglich, dass der Rubel schließlich zur Hauptwährung im bilateralen Handel wird: “Derzeit werden mehr als 40 Prozent des Handels zwischen unseren Ländern in Rubel abgewickelt.”

Jalali bestätigte auch, dass Teheran den Rubel als Hauptwährung in allen regionalen Integrationsmechanismen befürwortet. Er bezog sich dabei insbesondere auf die von Russland geführte Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU), mit der der Iran ein Freihandelsabkommen abschließt.

Die SEPAM-SPFS-Vereinbarung beginnt mit einem Pilotprogramm, das von der iranischen Shahr Bank und der russischen VTB Bank überwacht wird. Andere Kreditgeber werden sich anschließen, sobald das Pilotprogramm alle möglichen Fehler beseitigt hat.

Der entscheidende Vorteil besteht darin, dass SEPAM und SPFS gegen die Sanktionen der USA und des Westens, die gegen Teheran und Moskau verhängt wurden, immun sind. Sobald die Vereinbarung vollständig in Kraft ist, können alle iranischen und russischen Banken miteinander verbunden werden.

Es ist kein Wunder, dass der globale Süden sehr aufmerksam ist. Dies wird wahrscheinlich ein bahnbrechender Fall für die Umgehung der in Belgien ansässigen SWIFT sein, die im Wesentlichen von Washington und in geringerem Umfang auch von der EU kontrolliert wird. Der Erfolg von SEPAM-SPFS wird sicherlich weitere bilaterale oder sogar multilaterale Abkommen zwischen Staaten anregen.

Alles dreht sich um den INSTC

Die Zentralbanken Irans und Russlands arbeiten ebenfalls an der Einführung einer stabilen Münze für den Außenhandel, die den US-Dollar, den Rubel und den Rial ablösen soll. Dabei handelt es sich um eine durch Gold gedeckte digitale Währung, die vor allem in der Sonderwirtschaftszone (SWZ) von Astrachan am Kaspischen Meer verwendet werden soll, in der bereits zahlreiche iranische Güter umgeschlagen werden.

Astrachan ist zufällig der wichtigste russische Knotenpunkt des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INSTC), eines riesigen Netzes von Schiffs-, Eisenbahn- und Straßenrouten, das den Handel von Russland – aber auch von Teilen Europas – über den Iran nach West- und Südasien und umgekehrt drastisch steigern wird.

Und das spiegelt die gesamte geografische Dimension des SEPAM-SPFS-Abkommens wider. Die russische Zentralbank hat 2014, als Washington Moskau mit dem Ausschluss aus SWIFT drohte, frühzeitig mit der Einrichtung von SPFS begonnen. Die Zusammenlegung mit der iranischen SEPAM eröffnet einen völlig neuen Horizont, insbesondere angesichts der Ratifizierung des Irans als Vollmitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und als führender Kandidat für die Aufnahme in den erweiterten BRICS+-Club.

Bereits drei Monate vor der SEPAM-SPFS-Vereinbarung deutete der russische Handelsbeauftragte im Iran, Rustam Zhiganshin, an, dass die Entscheidung, ein Analogon zum SWIFT-System zu schaffen”, beschlossene Sache sei.

Teheran hatte seit letztem Sommer die Infrastruktur für den Anschluss an das russische Zahlungssystem Mir vorbereitet. Doch nachdem Moskau mit extrem harten westlichen Sanktionen belegt und russische Banken von SWIFT abgeschnitten wurden, beschlossen Teheran und Moskau aus strategischen Gründen, sich auf die Schaffung eines eigenen, nicht SWIFT-konformen Systems für grenzüberschreitende Zahlungen zu konzentrieren.

All dies hängt mit der immens strategischen geoökonomischen Rolle des INSTC zusammen, der einen viel billigeren und schnelleren Handelskorridor darstellt als die alte Suezkanalroute.

Russland ist der größte ausländische Investor im Iran

Darüber hinaus ist Russland nach Angaben des stellvertretenden iranischen Finanzministers Ali Fekri zum größten ausländischen Investor im Iran geworden: “In den letzten 15 Monaten wurden Investitionen in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar in zwei Erdölprojekte in der westlichen iranischen Provinz Ilam getätigt.” Das sind etwa 45 Prozent der gesamten ausländischen Investitionen im Iran im Zeitraum von Oktober 2021 bis Januar 2023.

Natürlich befindet sich der gesamte Prozess noch in der Anfangsphase, denn der bilaterale Handel zwischen Russland und dem Iran beläuft sich auf nur 3 Milliarden US-Dollar jährlich. Aber ein Aufschwung ist unvermeidlich, da sich die Interaktionen zwischen SEPAM-SPFS, INSTC und EAEU kumulieren und insbesondere die Entwicklung der iranischen Energiekapazitäten, Logistik und Transportnetze über die INSTC weiter vorangetrieben wird.

Die russischen Projekte im Iran haben viele Facetten: Energie, Eisenbahn, Automobilbau und Landwirtschaft. Parallel dazu beliefert der Iran Russland mit Lebensmitteln und Automobilprodukten.

Ali Shamkhani, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, erinnert gerne daran, dass Russland und der Iran “komplementäre Rollen im globalen Energie- und Gütertransit spielen”. Das Freihandelsabkommen zwischen dem Iran und der EAEU steht kurz vor dem Abschluss und sieht die Abschaffung der Zölle für mehr als 7.500 Waren vor.

Im Jahr 2022 wurden in der EAEU Waren im Wert von mehr als 800 Milliarden Dollar gehandelt. Der uneingeschränkte Zugang des Irans zur EAEU wird von unschätzbarem Wert sein, da er ein Markttor zu weiten Teilen Eurasiens darstellt – und die Umgehung der US-Sanktionen ist ein schöner Nebeneffekt. Eine realistische Prognose besagt, dass Teheran in fünf Jahren mit einem jährlichen Handelsvolumen von 15 Milliarden Dollar mit den fünf Mitgliedern der EAEU rechnen kann, sobald der Iran das sechste Mitglied wird.

Das Erbe von Samarkand

Alles, was wir jetzt verfolgen, ist in vielerlei Hinsicht eine direkte Folge des SOZ-Gipfels in Samarkand im vergangenen September, als der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping persönlich auf die Stärkung der multipolaren Welt setzten, während der Iran ein Memorandum zum Beitritt zur SOZ unterzeichnete.

Bei Putins privaten Gesprächen mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Samarkand ging es um eine tiefgreifende Strategie.

Das INSTC ist in dieser Gesamtgleichung absolut entscheidend. Sowohl Russland als auch der Iran investieren mindestens 25 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Kapazitäten.

Schiffe, die auf dem Don und der Wolga verkehren, haben schon immer mit Energie und landwirtschaftlichen Rohstoffen gehandelt. Nun hat die iranische Maritime News Agency bestätigt, dass Russland seinen Schiffen das Recht auf Durchfahrt auf den Binnenwasserstraßen des Don und der Wolga einräumen wird.

Inzwischen ist der Iran bereits der drittgrößte Importeur von russischem Getreide. Von nun an wird der Handel mit Turbinen, Polymeren, medizinischen Gütern und Autoteilen in Schwung kommen.

Teheran und Moskau haben einen Vertrag über den Bau eines großen Frachtschiffs für den Iran unterzeichnet, das im kaspischen Hafen von Soljanka eingesetzt werden soll. Und RZD logistics, eine Tochtergesellschaft der russischen Eisenbahn RZD, fährt regelmäßig Containerzüge von Moskau in den Iran. Das Russian Journal for Economics prognostiziert, dass allein der Frachtverkehr auf der INTSC bis 2030 25 Millionen Tonnen erreichen könnte – nicht weniger als eine 20-fache Steigerung im Vergleich zu 2022.

Im Iran sind neue Terminals fast fertig, um die Fracht von den Schiffen auf die Eisenbahnlinien zu verladen, die das Land vom Kaspischen Meer bis zum Persischen Golf durchqueren. Sergej Katrin, der Leiter der russischen Industrie- und Handelskammer, ist zuversichtlich, dass der bilaterale Handel nach Inkrafttreten des Freihandelsabkommens mit der EAEU bald 40 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen kann.

Die Pläne Teherans sind äußerst ehrgeizig und fügen sich in den Rahmen der “Östlichen Achse” ein, die die regionalen Staaten Russland, China, Indien und Zentralasien privilegiert.

Geostrategisch und geoökonomisch bedeutet dies eine nahtlose Verbindung von INSTC, EAEU, SCO und BRICS+. Und all dies wird von der einen Vierergruppe koordiniert, auf die es wirklich ankommt: Russland, China, Indien und Iran.

Natürlich wird es Probleme geben. Der hartnäckige Armenien-Aserbaidschan-Konflikt könnte die INSTC zum Entgleisen bringen, aber es ist zu beachten, dass die Verbindungen zwischen Russland und dem Iran über das Kaspische Meer Baku leicht umgehen können, wenn es nötig ist.

BRICS+ wird den Abstieg des Dollars zementieren

Neben Russland und dem Iran versuchen auch Russland und China seit Jahren, ihre Banknachrichtensysteme miteinander zu verbinden. Das chinesische CBIBPS (Cross-Border Inter-Bank Payments System) gilt als Spitzenklasse. Das Problem ist, dass Washington direkt damit gedroht hat, chinesische Banken aus SWIFT auszuschließen, wenn sie sich mit russischen Banken zusammenschließen.

Der Erfolg von SEPAM-SPFS könnte es Peking erlauben, alles zu tun, was möglich ist – vor allem jetzt, nach dem extrem harten Halbleiterkrieg und der entsetzlichen Ballon-Farce. Was die Souveränität anbelangt, so ist klar, dass China keine Beschränkungen der USA bei der Bewegung seiner eigenen Mittel akzeptieren wird.

Parallel dazu werden sich die BRICS im Jahr 2023 intensiver mit der Entwicklung eines gemeinsamen Zahlungsverkehrssystems und einer eigenen Reservewährung befassen. Es gibt nicht weniger als 13 bestätigte Kandidaten, die den BRICS+ beitreten wollen – darunter asiatische Mittelmächte wie Iran, Saudi-Arabien und Indonesien.

Alle Augen werden darauf gerichtet sein, ob – und wie – die mit über 30 Billionen Dollar verschuldeten USA damit drohen werden, BRICS+ aus SWIFT auszuschließen.

Es ist erhellend, sich daran zu erinnern, dass Russlands Schulden im Verhältnis zum BIP nur 17 Prozent betragen. Bei China sind es 77 Prozent. Die derzeitigen BRICS ohne Russland liegen bei 78 Prozent. Die BRICS+ mit Russland werden im Durchschnitt nur 55 Prozent erreichen. Eine starke Produktivität wird von den BRICS+ ausgehen, die durch eine gold- und/oder rohstoffgedeckte Währung und ein anderes Zahlungssystem unterstützt werden, das den US-Dollar umgeht. Eine starke Produktivität wird definitiv nicht vom kollektiven Westen kommen, dessen Volkswirtschaften in rezessive Zeiten eintreten.

Bei so vielen miteinander verflochtenen Entwicklungen und so vielen Herausforderungen ist eines sicher. Die SEPAM-SPFS-Vereinbarung zwischen Russland und dem Iran ist vielleicht nur das erste Anzeichen dafür, dass sich die tektonischen Platten im globalen Bank- und Zahlungsverkehrssystem bewegen.

Willkommen bei ein, zwei, eintausend Zahlungsverkehrssystemen. Und willkommen zu ihrer Vereinheitlichung in einem globalen Netzwerk. Natürlich wird das seine Zeit brauchen. Aber dieser Hochgeschwindigkeits-Finanzzug hat den Bahnhof bereits verlassen. Übersetzt mit Deepl.com



Pepe Escobar ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties

